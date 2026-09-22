Резерв по сомнительным долгам обязаны создавать не только по задолженности в рублях, но и в валюте и условных единицах.

Сомнительная дебиторская задолженность может привести к завышению активов и финансового результата, если организация вовремя не сформирует резерв. Разбираем, какую задолженность нужно резервировать, как определить сумму резерва, какие проводки оформить и что учесть при инвентаризации расчетов с контрагентами.

Формирование резервов по сомнительным долгам - обязательное требование законодательства о бухгалтерском учете для всех организаций в РФ без всяких исключений, в том числе нет исключений для организаций ведущих упрощенный учет и формирующих упрощенную отчетность. Невыполнение этого требования искажает показатели бухгалтерской отчетности и финансовый результат организации.

В статье разобрано, что считать сомнительным долгом, как рассчитать резерв, какие проводки оформить и какие последствия ждут организацию при ошибках.

1. Что такое сомнительный долг и когда создавать резерв

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Основаниями для признания долга сомнительным являются:

нарушение покупателем срока оплаты;

неотгруженная в срок поставка, по которой был перечислен аванс;

информация о финансовых проблемах должника.

Моментом создания резерва является дата признания задолженности сомнительной. Порядок определения суммы резерва и периодичность его пересмотра (месяц, квартал) организация обязана закрепить в учетной политике. Обязательное создание резерва также предусмотрено по результатам инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

2. Какая задолженность подлежит резервированию

В отличие от налогового учета, в бухгалтерском резервируются все виды сомнительной дебиторской задолженности по всем счетам расчетов (не только долги покупателей за товары и услуги).

Кроме того, в резерв включается не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы (п. п. 1, 2, 17, 23 ПБУ 2/2008, утв. приказом Минфина от 24.10.2008 № 116н; Приложение к письму Минфина от 29.01.2014 № 07-04-18/01).

Если в отношении просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату имеется уверенность в ее погашении, резерв не создается.

Особое внимание следует уделить задолженностям в валюте и условных единицах (субсчета 60.22, 60.32, 62.21, 62.31). Резерв по ним создается на общих основаниях, но сумма задолженности пересчитывается в рубли по правилам ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» на каждую отчетную дату (п. 7 ПБУ 3/2006). Одновременно корректируется и сумма самого резерва на курсовую разницу в зависимости от процента сформированного резерва.

3. Как рассчитать сумму резерва

Методику расчета организация утверждает в учетной политике. Распространенные подходы:

По сроку просрочки: чем дольше долг не оплачен, тем выше процент резервирования (например, до 30 дней - 0%, 31–90 дней - 50%, свыше 90 - 100%).

По финансовому состоянию должника: на основе анализа актов сверки, судебных решений, публикаций о банкротстве.

Создание резерва оформляется бухгалтерской справкой-расчетом.

4. Бухгалтерские проводки

Операция Дебет Кредит Дата Основание Создание (увеличение) резерва 91-2 «Прочие расходы» 63 «Резервы по сомнительным долгам» Отчетная дата Бухгалтерская справка-расчет Восстановление резерва (при погашении долга) 63 «Резервы по сомнительным долгам» 91-1 «Прочие доходы» Дата погашения Платежное поручение, акт сверки Списание безнадежного долга за счет резерва 63 «Резервы по сомнительным долгам» 62 (60, 68, 69, 71, 73, 75, 76) Дата признания долга безнадежным Акт инвентаризации, приказ о списании

5. Роль инвентаризации и актов сверки

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности необходимо проводить инвентаризацию имущества и обязательств (п. 3 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»). Самый удобный способ инвентаризировать расчеты - оформление актов сверки. Инициатором может выступать любая сторона, однако юридическую силу имеет документ, подписанный обеими сторонами.

Подписанный с двух сторон акт сверки прерывает течение срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ). Трехлетний срок начинает отсчитываться заново со дня подписания последнего акта.

Выводы

Ежемесячно (или ежеквартально) анализируйте всю дебиторскую задолженность по счетам 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76. При выявлении просрочки или признаков банкротства признавайте долг сомнительным и создавайте резерв. Утвердите методику расчета в учетной политике (например, по срокам просрочки). Оформляйте бухгалтерскую справку с расчетом резерва. Проводите инвентаризацию перед годовой отчетностью и подписывайте акты сверки для прерывания срока исковой давности.

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Последствия нарушений

✅ Если вы действуете правильно:

Финансовая отчетность достоверна - резерв показывает реальные возможные убытки.

Отсутствуют риски штрафов за недостоверную отчетность.

Вы защищаете свои права: подписанные акты сверки продлевают срок исковой давности.

❌ Если вы игнорируете резервирование:

Бухгалтерские последствия: отчетность искажена (резерв не создан), прибыль и активы завышены.

Риск штрафов: за грубое нарушение правил ведения учета (ст. 15.11 КоАП РФ) должностному лицу грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей, при повторном нарушении - дисквалификация.

Потеря права на взыскание: если не подписывать акты сверки, через 3 года долг станет безнадежным, и взыскать его через суд будет невозможно.

Итог: резерв по сомнительным долгам - это инструмент защиты прибыли и юридических прав. Создавайте его своевременно, оформляйте расчет справкой и регулярно сверяйтесь с контрагентами во избежание финансовых потерь и административных штрафов.

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