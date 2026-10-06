В России стартовала ИИ-платформа для автоматизации госзакупок

Российский рынок технологий для B2G-сегмента пополнился новым игроком. Состоялся официальный релиз платформы «Нейро Тендер» — комплексного решения на базе искусственного интеллекта, предназначенного для полной автоматизации процессов закупочной деятельности. Сервис призван изменить подход к работе с тендерами, минимизируя рутинные операции и исключая риски человеческих ошибок при анализе документации и подготовке заявок.
Бесплатный тестовый период и доступные функции
В честь запуска разработчики предоставили всем новым пользователям возможность бесплатно протестировать функционал платформы в течение 30 дней. На старте уже работают два ключевых модуля:
Кастомизированный поиск контрактов по 44-ФЗ.
Инструмент ИИ-анализа закупочной документации, который детально разбирает файлы за секунды.
Для доступа к аналитике достаточно подтвердить номер телефона. Действует суточный лимит в три отчета, что позволяет оценить качество работы алгоритмов без финансовых обязательств.
Конкурентные преимущества для поставщиков
Внедрение «Нейро Тендер» означает для бизнеса переход от хаотичного мониторинга к управляемой системе продаж с измеримой эффективностью. Платформа предоставляет конкретные преимущества:
Глубокая рыночная аналитика. Система исследует саму документацию, а не только извещения, позволяя точно оценивать объем рынка, реальный уровень конкуренции и находить ниши с низкой активностью других участников.
Устранение операционных потерь. Автоматическое заполнение форм, проверка контрагентов и выявление рисков еще до подачи заявки критически важны для сохранения маржинальности.
Встроенная CRM-система. Канбан-доска и трекер дедлайнов обеспечивают полный контроль над воронкой закупок и KPI сотрудников, превращая тендерный отдел из центра затрат в прозрачный бизнес-юнит.
Таким образом, платформа не просто ускоряет поиск лотов, но и фундаментально повышает качество принятия решений на всех этапах участия в госзакупках.
Дорожная карта развития: четыре новых модуля
Команда разработчиков активно работает над расширением экосистемы сервиса. В ближайших обновлениях пользователей ждут мощные интеллектуальные инструменты:
«Сметчик». Автоматическое формирование спецификаций товаров прямо в интерфейсе системы с экспортом в Excel, Word и PDF. ИИ самостоятельно ищет актуальные цены в интернете, внутри платформы и в личном кабинете, проставляя стоимость по каждой позиции со ссылкой на источник.
«Тендерный юрист». Чат для работы с любой процедурой в режиме одного окна. Пользователи смогут задавать вопросы об условиях участия, формировать протоколы разногласий, сравнивать версии договоров, проверять контрагентов и выявлять недействующие НПА.
Инструмент подготовки заявки. Мгновенное заполнение необходимых форм с автоматической подстановкой данных организации из личного кабинета или чата.
Многофункциональная CRM. Управление полным циклом тендерных продаж, включая трекинг задач, контроль дедлайнов, аналитику конверсий и оценку потенциала рынка.
Глубокая аналитика как основа стратегии
Одной из ключевых особенностей платформы является встроенная глубокая аналитика, выходящая далеко за рамки стандартного мониторинга ЕИС. Система исследует именно содержание закупочной документации, что позволяет поставщикам получать инсайты, недоступные при поверхностном анализе извещений. Благодаря этому пользователи могут четко оценивать потенциал и текущую долю своей компании в выбранном сегменте, анализировать действия заказчиков и определять перспективные направления для расширения бизнеса.
Платформа постоянно дорабатывается и обрастает новыми функциями. Чтобы оперативно узнавать о выходе новых инструментов и важных обновлениях, рекомендуется подписаться на официальные каналы проекта:
В мессенджере Telegram: НЕЙРОТЕНДЕР
В мессенджере MAX: Канал Нейро Тендер
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