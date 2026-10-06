В России стартовала ИИ-платформа для автоматизации госзакупок

Бесплатный тестовый период и доступные функции

В честь запуска разработчики предоставили всем новым пользователям возможность бесплатно протестировать функционал платформы в течение 30 дней. На старте уже работают два ключевых модуля:

Кастомизированный поиск контрактов по 44-ФЗ.

Инструмент ИИ-анализа закупочной документации, который детально разбирает файлы за секунды.

Для доступа к аналитике достаточно подтвердить номер телефона. Действует суточный лимит в три отчета, что позволяет оценить качество работы алгоритмов без финансовых обязательств.