SEPA и IBAN в 2025: что это и как  сделать перевод в Европу и из Европы

Почему SEPA-переводы стали проблемой для жителей РФ

Для резидентов РФ прямой sepa перевод из российских банков фактически недоступен: Россия не входит в зону SEPA, а участие в схемах допускается только для банков из перечня Европейского платежного совета. Поэтому перевод по IBAN возможен лишь при наличии счета в банке-участнике SEPA (обычно в европейской юрисдикции).

Дополнительно на евро-маршруты давят санкции ЕС и политика банков-корреспондентов. Действует запрет на использование SWIFT для десятков российских банков, а новые пакеты санкций усиливают контроль, расширяя финансовые ограничения и требования к соблюдению режима. Это делает перевод через IBAN и переводы на счета IBAN чувствительными к стране отправителя и банку получателя: операции чаще уводят на ручные проверки или возвращают.

Сложности есть и в обратном направлении: перевод из Европы в пользу российских получателей упирается в запреты на транзакции с рядом российских банков и «дерискинг» у европейских корреспондентов. В 2024–2025 годах ЕС последовательно расширяет санкционные рамки, а отдельные ограничения дополнительно сужают доступные коридоры для евро-платежей. На практике это отражается и на «переводе в Европу», и на «переводе денег по IBAN» в целом — маршруты требуют предварительного подтверждения и точных формулировок.