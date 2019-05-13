Налоговики придираются к суточным. Осторожнее с командировочными расходами

Давайте начнем с азов, для ясности.

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем. Особенности порядка направления работников в служебные командировки регламентируются Положением, утвержденным Постановлением Правительства №749 от 13.10.2008.

Суточные

В случае направления работника в командировку, работодатель обязан возмещать ему дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, то есть суточные.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам коммерческих фирм определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

Для бюджетников суточные установлены Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 №729 и составляют 100 рублей.

Размер суточных организация определяет самостоятельно, закрепляя их размер в локальных нормативных актах организации, например, в Положении о командировках.

Налоговым кодексом предусмотрены максимальные размеры суточных, которые не облагаются НДФЛ (абз. 12 п. 3 ст. 217 НК) и страховыми взносами (п.2 ст. 422 НК РФ).

В частности, суточные по России — это 700 рублей, за границу — 2500 руб. То есть, если организация установит суточные по России в размере 1000 рублей, то с 300 рублей (1000 — 700) работодателю следует удержать НДФЛ и начислить на эту сумму страховые взносы.

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Нет отчета = НДФЛ + взносы

Согласно пункту 3 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных законодательством компенсационных выплат, включая возмещение командировочных расходов.

Между тем не стоит забывать о таком нюансе, как авансовый отчет.

Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы.

А что если он этого не сделал? Тогда денежные средства, выданные работнику организации под отчет, не могут рассматриваться как выплаты, произведенные в возмещение командировочных расходов, соответственно, оснований для применения к полученным доходам норм пункта 3 статьи 217 НК об освобождении от НДФЛ сумм возмещения командировочных расходов не имеется.

Такой вывод, в частности, содержится в письме Минфина № 03-04-06/5808 от 01.02.2018.

В документе также указывается, что непредставление работником авансового отчета об израсходованных в связи с командировкой суммах, влечет нарушение установленных законодательством требований, и в таком случае выплаты, произведенные работнику, не могут рассматриваться как возмещающие расходы в связи с командировкой и подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

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Что думают сотрудники

Ранее сервисом OneTwoTrip for Business был проведен опрос на тему размера суточных.

71% командированных сотрудников заявили, что выдаваемых им суточных недостаточно для компенсации расходов во время поездок.

40% бизнес-путешественников признались, что получают от работодателя меньше 500 рублей на сутки поездки, суточные еще 19% составляют от 500 до 1000 рублей.

При этом многие ответившие хотели бы получать в виде суточных до десяти раз больше текущего. 34% респондентов указали, что для покрытия расходов им нужно более 4000 рублей, 28% хватит 3000 рублей, 23% — 2000 рублей, 15% будут удовлетворены суточными в 1000 рублей.

О новом подходе к выплате суточных и связанных с этим проблемах бухгалтеров расскажут на семинаре, который пройдет 21 мая. На мероприятии также будет раскрыта тема представительских расходов: нормирование, вычет по НДС. Записывайтесь!