Схемы дробления: как их понимают налоговики и суды

для чайников расскажу, что из себя представляет дробление бизнеса. В нормативных актах официального определения этого термина нет. Однако его попытались дать налоговики в своем письме № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017 г., указав, что дробление бизнеса — это схема разделения бизнеса и искусственного распределения выручки между взаимозависимыми лицами для получения необоснованной налоговой выгоды.

Самый простой пример, компания по оборотам или численности персонала уже не может применять срецрежим, поэтому имеет право быть только на общей системе налогообложения (ОСНО), соответственно обязана платить в бюджет НДС 20% и налог на прибыль 20%, хотя на УСН налоговая нагрузка обошлась почти вдвое меньше.

Чтобы остаться на «упрощенке» открывается второе юрлицо или ИП, туда переводится часть персонала и часть выручки, при этом факту все могут продолжать сидеть в одном и том же офисе и иметь общее управление.

Сейчас такая топорная схема уже не работает, за нее почти гарантированно рано или поздно накажут, а сэкономить налоги не удастся.

Возникает вопрос: можно ли платить в бюджет как и раньше, сохранить пониженную налоговую нагрузку и не иметь проблем с контролирующими органами?

Ответ: да, возможно. Но, как обычно, все дело в деталях. Качественная оптимизация налогообложения — это, прежде всего, искусство маневрирования. Нужно строить схему оптимизации налогообложения с учетом судебной практики, свежих писем ФНС и Минфина России, только тогда получится обезопасить бизнес, а налоговые риски минимизировать.

Узнать подробную информацию по безопасному дроблению бизнеса и грамотному применению специальных налоговых режимов (УСН, ПСН, ЕНВД) можно на семинаре, который состоится в г. Москве 23 октября 2019 г. Его проведет Джаарбеков С.М. — известный специалист в области налогового консультирования, который принимал участие в разработке и экспертизе поправок в Налоговый кодекс.

Станислав Маратович является членом Палаты налоговых консультантов, член Московской аудиторской палаты. Автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения» и более 100 статей по налогообложению в специализированных СМИ.

Столько концентрированной и полезной информации по безопасному дроблению бизнеса в открытых источниках нет, поэтому найти ее самостоятельно не получится, в результате полезными инсайтами вы будет обладать одними из первых. Для пользователей «Клерка» предусмотрены приятные скидки.

Как победить или проиграть в суде?

Когда компания применят дробление бизнеса обдуманно, можно победить в споре налоговиками. Примером этого служит Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.05.2018 № А67-476/2017 г. Компания сработала чисто, имела отдельные офисы, использовала разные телефоны, отправляла отчетность с разных IP-адресов и еще ряд обстоятельств, позволил дать достойный отпор на претензии контролеров.

А вот примеры неудачного дробления бизнеса и провалы «схематехников»:

Самостоятельно проанализировать всю судебную практику и не утонуть в потоке информации, достаточно сложно, в интернете мнения противоречивые, а информация не всегда актуальна. На предстоящем 23 октября семинаре Джаарбеков С.М. просто и понятно разъяснит, как можно безопасно дробить бизнес.

С полученной «дорожной картой налоговых рисков» маневрировать мимо претензий налоговиков у вас получится гораздо эффективнее, и бизнес еще долго сможет оставаться на плаву.

Налоговая оптимизация не должна быть главным поводом выделения отдельной функции в самостоятельную компанию при дроблении бизнеса.

Деловая цель должна лежать в основе любых изменений. Между существующей компанией и новыми юрлицами или ИП необходимо организовать реальную работу, оформить взаимодействие на основе подходящих договоров. Именно это будет гарантом отстаивания своих позиций перед налоговиками.

При наличии надлежащим образом разработанной и оформленной документальной базы доказать отсутствие реального характера сделки незаконного дробления бизнеса контролерам будет достаточно затруднительно, что подтверждается судебной практикой.