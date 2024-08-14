3 мифа о налоговых проверках по НДС

Миф 1. У нас ТОЧНО проявлена должная осмотрительность, чего нам боятся

Главное — это купить качественное сырье, сделать грамотный продукт и быстро реализовать нашу продукцию. Должная осмотрительность — лишняя бумажная волокита, и тем не менее, мы ее проявляем.

Вместе с тем, суды отказывают налогоплательщикам, если должная осмотрительность проявлено сугубо формально.

В наши дни запросить стандартный комплект документов типа устава, выписки из ЕГРЮЛ, и решения о назначении директора уже давно недостаточно.

И суды соглашаются с этими утверждениями, вставая на сторону налоговых органов и требуя реального проявления осмотрительности (постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2023 № 12АП-1779/2023 по делу № А12-11789/2022, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.11.2023 № Ф06-10321/2023 по делу № А55-32447/2022).

Миф 2. Начнем беспокоиться, когда придет налоговая проверка

По итогам 2023 года без доначислений закончились менее 3% выездных налоговых проверок (в среднем по РФ и по Москве). При этом сумма доначислений также ежегодно растет, размер недоимки налогоплательщиков увеличивается. В среднем за одну ВНП в Москве в 2023 году доначисляли 91 млн рублей.

При этом уже много лет ни для кого не секрет, что налоговики приходят на ВНП не искать нарушения, а собирать доказательства под выявленные на стадии «преданализа» промахи бизнеса.

Как правило, у инспектора перед началом выездной проверки имеется на руках решение о признании проверяемого лица выгодоприобретателем по спорным операциям. Остается лишь провести сбор доказательств для усиления этой позиции

Также давно известно, что стремительный переезд в другой регион или попытка «бросить компанию» в настоящее время от доначислений не спасают, поэтому бизнесу необходимо тщательно сопровождать проверочные мероприятия.

Миф 3. Доначисления — это не страшно, в случае чего подам на банкротство или «брошу фирму»

Многие забывают про уголовные риски. Руководитель, а иногда и главный бухгалтер, несут ответственность за те периоды, в которых они допустили неуплату налога. Если компания не уплатила налоги на сумму от 18 млн 750 тыс. руб. за три финансовых года подряд — руководитель и бухгалтер могут стать фигурантами уголовного дела (ст. 199 УК).

При этом банкротство — это тоже не всегда выход. Если у компании не будет средств для погашения налоговых доначислений — долг легко взыщут с руководителя или главного бухгалтера в рамках субсидиарной ответственности. Судебная практика это подтверждает ежегодно (постановления АС Московского округа от 13.04.2023 и 05.12.2022 по делу № А40-258031/18, постановление АС Московского округа от 11.03.2024 по делу № А40-294217/2019).

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