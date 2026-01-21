Пять функций PDF-редактора, которые сэкономят бухгалтеру час времени в день

Функция 2: умное распознавание (OCR)

Главная проблема PDF-сканов — невозможность скопировать из них данные. Функция OCR (оптическое распознавание символов) превращает «картинку» в текстовый слой. Это избавляет от необходимости перебивать цифры из актов и счетов в 1С или Excel вручную.

В PDF Commander инструмент реализован в двух вариантах:

стандартное распознавание — подходит для качественных цифровых документов;

AI-OCR — нейросеть эффективно справляется с нечеткими сканами и даже рукописными данными.

AI‑модуль работает на безопасном российском сервере. Соблюдение всех стандартов криптобезопасности гарантирует полную сохранность конфиденциальных данных компании. Система поддерживает более 100 языков, что позволяет без труда обрабатывать иностранные инвойсы и контракты.