Чем заменить Adobe Acrobat PRO в 2026: ищем аналоги

Если к началу 2026 года вы не нашли замену Adobe Acrobat DC или Nitro PDF, стоит поторопиться. «Серые» лицензии и старые версии зарубежного ПО больше не поддерживаются разработчиками и конфликтуют с новыми форматами ЭЦП. В этой статье мы разберем возможности российских и зарубежных аналогов Adobe Acrobat Pro, чтобы упростить вам выбор надежного инструмента.

Бухгалтеру, юристу или специалисту по ВЭД нужен полноценный редактор. В этих программах можно править текст и таблицы, управлять структурой, добавлять ЭЦП и проверять сертификаты. Такие возможности доступны только в платных версиях ПДФ-редактора от Adobe и его аналогах.

вносить предложения по исправлению и доработке: выделять фрагменты маркером, добавлять комментарии-стикеры и текстовые пометки для коллег.

заполнять формы, присланные банками или госорганами (если поля уже созданы автором файла);

Так, для низовых подразделений и младших специалистов достаточно установить просмотрщик. Ищите аналог Adobe Acrobat Reader, который позволит:

Для эффективного распределения ИТ-бюджета в 2026 году важно понимать разницу между «просмотрщиком» и «редактором».

В чем разница между PRO и Reader

Производительность при работе с многостраничными файлами. Бухгалтерские архивы и банковские выписки могут содержать сотни страниц. Программное обеспечение не должно «зависать» при объединении таких файлов или их сжатии.

Поддержка российских стандартов безопасности. Программа должна корректно работать с отечественными криптопровайдерами (например, «КриптоПро») для проверки и наложения электронных подписей, а также иметь инструменты для удаления конфиденциальной информации.

Кроссплатформенность и совместимость. В 2026 году многие организации завершают переход на отечественные операционные системы (Astra Linux, РЕД ОС и др.). Выбранный редактор должен стабильно работать на Windows и Linux. Важно, чтобы во всех версиях был единый или схожий интерфейс, чтобы не переобучать сотрудников при отказе от зарубежной ОС.

Наличие эффективного OCR-модуля. Для бухгалтерии, работающей с большим объемом сканов, важно, чтобы софт умел преобразовывать изображения в текстовый слой. Качество распознавания определяет, сможете ли вы быстро скопировать данные в учетную систему.

Корректное отображение и редактирование кириллицы. При замене текста или поиске по словам программа должна корректно распознавать русские шрифты, не допуская искажения символов или нарушения кодировки.

Мы выделили пять ключевых критериев, на которые стоит опираться, выбирая аналог Адоб Акробат:

Упрощение согласований и доработок. Можно оставлять замечания и пояснения для коллег или контрагентов прямо в тексте с помощью функции аннотирования или выделения.

Контроль конфиденциальности. Софт оснащен инструментами, которые позволяют скрывать (размывать или заливать цветом) конфиденциальные данные при обмене документами с третьими лицами.

Быстрое сжатие «тяжелых» цветных сканов до минимального веса без потери читаемости текста. Это важно для загрузки PDF-документов на портал Госуслуг, в личный кабинет налогоплательщика или на торговые площадки.

Формирование единых пакетов документов. Программа позволяет «сшивать» акты, накладные и договоры в один PDF-файл, менять страницы местами или извлекать нужные листы из громоздких реестров.

Преобразование сканов в редактируемый формат. Благодаря функции распознавания текста (OCR) бухгалтер может копировать суммы и ИНН со скана напрямую в 1С, а также проводить поиск по тексту внутри многостраничных архивов.

Наложение цифровых печатей, подписей и штампов вроде «Оплачено», «Копия верна» или «Принято к учету» за пару кликов.

Возможность точечно исправить опечатку в реквизитах, скорректировать сумму или наименование позиции в уже готовом счете или акте. Не нужно запрашивать новый файл у контрагента или муторно конвертировать документ в Word и обратно, теряя форматирование таблиц.

Протестированное программное обеспечение

Для статьи мы выбрали и протестировали софт, который подходит для типовых задач бухгалтерии: от распознавания отсканированной первички до подготовки многостраничных отчетов для ФНС. В список вошли российские аналоги Adobe и международные редакторы, сохранившие доступность.

PDF Commander — российский аналог Adobe Acrobat DC

Ключевая особенность на рынке. Продукт полностью адаптирован под российские стандарты делопроизводства (штампы на русском языке, работа с ЭЦП) и включен в единый реестр российских программ для ЭВМ. Оснащен AI-функциями. Корпоративные условия. Доступны тарифы для малого и крупного бизнеса. На выбор есть годовая подписка и бессрочная лицензия. Поддерживает работу в закрытых корпоративных сетях без доступа к интернету. Возможна доработка под конкретные задачи (по заявке). Цена и тарифы: от 2 800 ₽ за годовую подписку или 4 900 ₽ (на Linux — от 3900 ₽) за бессрочную лицензию на 1 место, индивидуальные тарифные планы для крупных компаний (от 20 лицензий). При покупке действуют выгодные условия: больше пользователей — больше скидка. Программа с интуитивно понятным интерфейсом, не требующая долгого обучения. Версию для Linux можно считать полноценным российским аналогом Adobe Reader. Она бесплатно позволяет: объединять несколько файлов;

нумеровать страницы для архива;

вставлять комментарии и добавлять закладки;

выделять информацию вручную. PDF Commander для Windows предлагает мощную систему OCR на 100+ языках. Стандартный режим подходит для четких изображений, а AI-распознавание работает с «шумными» сканами, бледными печатями и даже рукописным текстом. Также софт позволяет создавать интерактивные формы. Чтобы упростить их заполнение и автоматизировать проверку, используются скрипты. Есть инструмент сравнения — он автоматически подсвечивает расхождения в двух версиях договора или счета, предотвращая подписание ошибочных правок. Программа поддерживает работу со всеми типами ЭЦП и обеспечивает мгновенную проверку подписей. Ограничения и нюансы. Функционал для Linux пока уступает версии для Windows.

Foxit PDF Editor — мощное решение для бизнеса

Ключевая особенность на рынке. Практически полная идентичность функционалу Adobe Acrobat Pro: версии для Windows и mac OS, инструменты для облачной совместной работы. Корпоративные условия. Развитая система администрирования лицензий (Admin Console) в зависимости от количества рабочих мест. Цена и тарифы: от $10,99 в мес. или $129,99 в год за 1 место. Foxit выпускается в двух версиях. Reader предназначен для просмотра, это бесплатный аналог Акробат Ридер. Editor — полноценная программа для создания PDF, редактирования и конвертации файлов. Работать можно как на ПК, так и онлайн через браузер. Система позволяет наладить командные процессы: руководитель может устанавливать права доступа и отслеживать правки коллег. Софт интегрируется с внешними облачными сервисами. Готовый документ можно заверить усиленной ЭЦП. Ограничения и нюансы. В 2026 году оплата лицензий из РФ может требовать участия посредников-реселлеров. Высокая стоимость владения при масштабном внедрении.

PDF-XChange Editor — полный комплекс для работы с документами любых форматов

Ключевая особенность на рынке. В программный пакет входит не только редактор PDF, но и офисные приложения (инструменты для печати, сканирования и конвертации), что позволяет закрыть широкий спектр офисных задач одной установкой. Корпоративные условия. Предлагает гибкие схемы лицензирования с упором на долгосрочное использование. Включает возможности для административного развертывания в крупных сетях. Цена и тарифы: от $62 за стандартную лицензию Editor. Доступны пакеты Plus и Pro с расширенным функционалом, прогрессивные скидки в зависимости от количества рабочих мест. Одна из самых лучших альтернатив Adobe Acrobat, особенно для автоматизации рутинных процессов. Например, пользователь может настроить скрипт, чтобы извлекать данные из PDF для форм и клиентских баз. Также стоит отметить мощный OCR-инструмент. Для распознавания символов на 150+ языках используются нейросетевые технологии. ИИ справляется даже с рукописными текстами. Софт интегрируется с облачным хранилищем — удобен для дистанционной работы и согласований с партнерами и заказчиками в других городах. Ограничения и нюансы. Хотя разработчики официально не присоединились к санкциям против России, покупка лицензии возможна только через контрагентов. Также на территории РФ не осуществляется техническая поддержка и помощь с внедрением. Из-за перегруженности интерфейса и сложных алгоритмов может потребоваться переобучение сотрудников.

Master PDF Editor — мощное решение для профессионалов

Ключевая особенность на рынке. Удобен для компаний, которые пока работают на импортных ОС, но планируют переход на отечественные: версии для Windows, macOS и Linux полностью совпадают. Корпоративные условия. Доступны коммерческие лицензии для организаций любого масштаба. Цена и тарифы: подписка для частных лиц — 2550 ₽ в год, для бизнеса: стандартная лицензия — от 3900 ₽ в год за одно место, конкурентная — от 19 200 ₽ (от 20 рабочих мест, в зависимости от числа пользователей). Master PDF Editor — достойная альтернатива зарубежным гигантам: позволяет изменять текст, изображения и структуру PDF-документа. Поддерживает создание форм и автоматизацию заполнения и проверки. В программу встроен модуль OCR, при сканировании можно объединять и разделять ПДФ-документы. Софт поддерживает современные стандарты шифрования, в том числе ГОСТ Р 34.10-2012, работает со всеми видами сертификатов электронных подписей. Ограничения и нюансы: Распространяется только по подписке. Достаточно сложный интерфейс — может потребоваться переобучение.

Окуляр ГОСТ — стандарт в работе с официальными документами

Ключевая особенность на рынке. Программа заточена под использование российской электронной подписи (ГОСТ). Идеально подходит для работы в госсекторе и на объектах КИИ. Корпоративные условия. Поставляется, в том числе, в составе защищенных операционных систем (например, Astra Linux). Цена и тарифы: стоимость зависит от типа лицензии и объема поставки. Базовая версия (для личного использования) — бесплатно, коммерческая лицензия — от 650 ₽ за 1 место, пакетная подпись — от 23.000₽ (от 500 подписаний в месяц). Отечественная замена Acrobat Reader. Ориентирована на юридически значимый документооборот: можно заполнять формы, комментировать и подписывать документы в формате PDF, проверять подлинность УКЭП. Также в Окуляр ГОСТ есть функция поиска по тексту и расстановки закладок. Инструменты для редактирования PDF здесь отсутствуют. Ограничения и нюансы. Нет конвертирования сканов в редактируемый формат с помощью OCR.

LibreOffice Draw — для экспресс-редактирования PDF-макетов

Ключевая особенность на рынке. Программа с открытым кодом, не требующая затрат на лицензирование. Корпоративные условия. Свободное использование на любом количестве ПК. Цена и тарифы: бесплатно. Кроссплатформенный офисный пакет подойдет небольшим организациям и ИП, которые ищут, чем заменить Adobe Acrobat бесплатно. Входящие в LibreOffice текстовый и табличный редактор позволяют конвертировать в PDF файлы DOC и XLS. А модуль Draw можно использовать для правок ПДФ: документ открывается как графический объект, при этом содержимое делится на блоки из текста и изображений. Это позволяет вносить базовые правки, заполнять пустые поля, вставлять логотипы. Ограничения и нюансы. Нельзя отредактировать текст на сканах — отсутствует OCR-модуль. Не поддерживает ЭЦП. Сбивает макетирование у многостраничных таблиц (особенно если в исходном файле была применена автоматическая разбивка, преобразует в лист нестандартного формата).

ONLYOFFICE — для конвертации и редактирования ПДФ