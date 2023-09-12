Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС

Для тех, кто самостоятельно формирует платежные поручения, составили короткую памятку о том, как правильно заполнять графу «Назначение платежа».

Почему важно указывать назначение платежа

Коммерческие банки дорожат лицензией и соблюдают 115-ФЗ, на основании которого ЦБ реализует меры по борьбе с отмыванием денег и обналичкой.

Поэтому банки настаивают на том, чтобы клиенты в платежке указывали основание платежа, и пристально следят за соблюдением всех требований.

Однако предприниматели, особенно начинающие, часто воспринимают графу «Назначение платежа» как факультативную и необязательную к заполнению. Отсюда — ошибки в формулировках или просто пустая графа в платежке.

Неправильные или неполные данные могут стать причиной отказа в переводе или даже блокировки счета. А еще заполнять назначение платежа — полезно для бухгалтерского и налогового учета.

Память может подвести, счет или закрывающий документ потеряться. На такой случай стоит подстраховаться и указать назначение платежа. Кроме того:

Если компания передала бухгалтерию на аутсорсинг, но работу с банком руководитель оставил на себя, то в период отчетности у бухгалтеров уже будет необходимая информация по платежам.

Если компания закупает одинаковые ТМЦ у разных производителей, то найти их по платежкам будет даже быстрее, чем по отчетам склада.

Если оплата по сделке проводится с учетом курса валют, назначение платежа упростит сверку и расчет курсовой разницы.

Если предпринимателю необходимо срочно восстановить учет, назначение платежа очень пригодится и ускорит процесс.

Когда заполнять назначение платежа обязательно

Оплата товаров, работ и услуг. Погашение кредита в другом банке. Межбанковские переводы. Платежи государственным органам и организациям (кроме уплаты налогов и штрафов ГИБДД). Социальные отчисления.

Что писать в назначении платежа

Общие правила

Назначение должно раскрывать экономический смысл платежа. Сведения должны быть лаконичными — у графы есть ограничения по знакам. В назначении необходимо указать реквизиты документа, по которому вы осуществляете платеж, например, номер договора или счета. Нужно указать конкретный предмет оплаты. Если платеж с НДС, необходимо прописать точную сумму налога.

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Примеры заполнения

Некорректно Корректно Оплата за товары по счету № 111 от 01.08.2023. Оплата (предоплата) за строительные материалы по счету № 111 от 01.08.2023. Оплата за услуги связи по счету № 324 от 01.08.2023 с НДС. Оплата за услуги связи по счету № 324 от 01.08.2023, в т.ч. НДС 20% 863,10. Оплата за ремонтные работы от 01.08.2023. Оплата за ремонтные работы по договору № 222 от 01.08.2023 и акту приемки № 333 от 01.08.2023. Аренда за июль 2023. Арендная плата за июль 2023 года согласно условиям договора № А/5 от 01.02.2023.

Важно! Банк может потребовать у вас предоставить документы, указанные в назначении платежа.

Когда графу можно оставить пустой

Переводы между своими счетами. Переводы на счет электронного кошелька. Оплата за мобильную связь, интернет, услуги ЖКХ. Оплата налогов и штрафов ГИБДД. Погашение кредита в банке обслуживания.

В этих случаях вы можете оставить поле пустым или заполнить по просьбе получателя платежа. Однако для бухгалтерского и налогового учета рекомендуем все же указывать назначение, это значительно упростит поиск платежа при необходимости.

Эксперты ПЭБ обращают внимание: если вы никогда не заполняете назначение платежа и ни разу не получали запросы от банка, это не значит, что однажды вам не откажут в переводе. Чтобы обезопасить себя от проблем с банком и налоговой, рекомендуем отнестись к заполнению платежного поручения серьезно.

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