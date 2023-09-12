Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС

Почему важно указывать назначение платежа
Коммерческие банки дорожат лицензией и соблюдают 115-ФЗ, на основании которого ЦБ реализует меры по борьбе с отмыванием денег и обналичкой.
Поэтому банки настаивают на том, чтобы клиенты в платежке указывали основание платежа, и пристально следят за соблюдением всех требований.
Однако предприниматели, особенно начинающие, часто воспринимают графу «Назначение платежа» как факультативную и необязательную к заполнению. Отсюда — ошибки в формулировках или просто пустая графа в платежке.
Неправильные или неполные данные могут стать причиной отказа в переводе или даже блокировки счета. А еще заполнять назначение платежа — полезно для бухгалтерского и налогового учета.
Память может подвести, счет или закрывающий документ потеряться. На такой случай стоит подстраховаться и указать назначение платежа. Кроме того:
Если компания передала бухгалтерию на аутсорсинг, но работу с банком руководитель оставил на себя, то в период отчетности у бухгалтеров уже будет необходимая информация по платежам.
Если компания закупает одинаковые ТМЦ у разных производителей, то найти их по платежкам будет даже быстрее, чем по отчетам склада.
Если оплата по сделке проводится с учетом курса валют, назначение платежа упростит сверку и расчет курсовой разницы.
Если предпринимателю необходимо срочно восстановить учет, назначение платежа очень пригодится и ускорит процесс.
Когда заполнять назначение платежа обязательно
Оплата товаров, работ и услуг.
Погашение кредита в другом банке.
Межбанковские переводы.
Платежи государственным органам и организациям (кроме уплаты налогов и штрафов ГИБДД).
Социальные отчисления.
Что писать в назначении платежа
Общие правила
Назначение должно раскрывать экономический смысл платежа.
Сведения должны быть лаконичными — у графы есть ограничения по знакам.
В назначении необходимо указать реквизиты документа, по которому вы осуществляете платеж, например, номер договора или счета.
Нужно указать конкретный предмет оплаты.
Если платеж с НДС, необходимо прописать точную сумму налога.
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Примеры заполнения
Некорректно
Корректно
Оплата за товары по счету № 111 от 01.08.2023.
Оплата (предоплата) за строительные материалы по счету № 111 от 01.08.2023.
Оплата за услуги связи по счету № 324 от 01.08.2023 с НДС.
Оплата за услуги связи по счету № 324 от 01.08.2023, в т.ч. НДС 20% 863,10.
Оплата за ремонтные работы от 01.08.2023.
Оплата за ремонтные работы по договору № 222 от 01.08.2023 и акту приемки № 333 от 01.08.2023.
Аренда за июль 2023.
Арендная плата за июль 2023 года согласно условиям договора № А/5 от 01.02.2023.
Важно! Банк может потребовать у вас предоставить документы, указанные в назначении платежа.
Когда графу можно оставить пустой
Переводы между своими счетами.
Переводы на счет электронного кошелька.
Оплата за мобильную связь, интернет, услуги ЖКХ.
Оплата налогов и штрафов ГИБДД.
Погашение кредита в банке обслуживания.
В этих случаях вы можете оставить поле пустым или заполнить по просьбе получателя платежа. Однако для бухгалтерского и налогового учета рекомендуем все же указывать назначение, это значительно упростит поиск платежа при необходимости.
Эксперты ПЭБ обращают внимание: если вы никогда не заполняете назначение платежа и ни разу не получали запросы от банка, это не значит, что однажды вам не откажут в переводе. Чтобы обезопасить себя от проблем с банком и налоговой, рекомендуем отнестись к заполнению платежного поручения серьезно.
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