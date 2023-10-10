Как определить военнообязанных в организации

Воинский учет — одна из самых волнующих тем октября. Первый шаг в организации воинского учета — узнать количество военнообязанных в компании. В этой статье мы подробно разобрали эту тему. Читайте, какие документы нужно проверить, чтобы определить военнообязанных в вашей организации.

Военнообязанные и призывники — в чем разница

Работодатели должны вести воинский учет сотрудников — призывников и военнообязанных.

Призывник — это не зачисленный в запас мужчина призывного возраста — от 18 до 27 лет. С 1 января 2024 призывной возраст увеличится до 30 лет.

Военнообязанный — статус, который сменяет собой статус призывника. Это могут быть:

солдаты-срочники, отслужившие положенный срок;

офицеры, которые вышли на пенсию;

граждане, которые отучились на военных кафедрах и в военных вузах;

те, кто прошел альтернативную гражданскую службу;

женщины с военно-учетной специальностью;

мужчины, которые не служили без законных оснований для отсрочки или потому, что были освобождены от призыва.

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Как определить военнообязанного

В паспорте военнообязанных и призывников стоит штамп. Если гражданин подлежит воинскому учету, на 13 странице паспорта есть отметка «Военнообязанный».

Штамп о воинской обязанности проставляют в паспортах всех военнообязанных и призывников, кроме тех граждан, которые признаны негодными по состоянию здоровья. Основание — п. 49 Положения о воинском учете, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719.

Если отметки в паспорте нет

Если у сотрудника нет штампа на 13 странице паспорта, это означает:

Сотрудник не годен к службе.

Для подтверждения нужно также запросить воинский документ — военный билет или справку из военкомата. В военном билете должна стоять категория «Д» — не годен к военной службе.

Сотрудник уклоняется от постановки на воинский учет.

В этом случае сотруднику нужно выдать направление для постановки на воинский учет по форме из совместного приказа Министра обороны, МВД, ФМС от 10.08.2007 № 366/789/197. А также уведомить военкомат в течение трех дней после выявления факта уклонения.

Если сотрудник снят с воинского учета по возрасту

Граждан, которые достигли предельного возраста, военкомат отправляет в отставку и снимает с воинского учета. В таком случае у сотрудника будут стоять отметки:

в пунктах 26 и 27 военного билета офицера запаса;

в разделе Х военного билета.

Если сотрудник работает из другой страны

Если сотрудник живет за границей и выполняет обязанности удаленно, он должен быть снят с воинского учета. Снятие с воинского учета — обязанность не работодателя, а самого сотрудника (ст. 10 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Сняться с учета сотрудник может только в личной явке в военкомат — это предусмотрено нормативными актами. Если сотрудник не снялся с учета, воинский учет на него ведется так же, как на любого штатного сотрудника.

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