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Воинский учет

Воинский учет в организации: какие отчеты и когда сдавать

Вести воинский учет и сдавать отчетность в военкоматы должны все организации. Игнорирование этой обязанности может привести к штрафам. Так, если не сообщить сотруднику о повестке, могут оштрафовать до 400 000 рублей. В этой статье мы подробно рассказали, какие сведения и в какой срок нужно подавать в военкомат, чтобы не нарушить закон.
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Воинский учет в организации: какие отчеты и когда сдавать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Если вам нужно организовать воинский учет с нуля, записывайтесь на наш бесплатный вебинар для руководителей бизнеса 12 октября в 15.00. На вебинаре руководитель участка «Зарплата и кадры» Первой Экспертной Бухгалтерии Эдислава Красных расскажет, как быстро организовать воинский учет и избежать штрафов. 

1. Форма № 18. Карточка учета организации

В карточке учета организации содержатся общие сведения о работодателе и количестве

военнообязанных сотрудников. Карточку первоначально заполняют при постановке организации на учет. В дальнейшем её ежегодно представляют в военкомат или районную комиссию по бронированию. 

Форма № 18. Карточка учета организации.

В федеральных нормативных документах по воинскому учету формы № 18 нет, поэтому бланк в муниципалитетах может различаться. По общему правилу форма № 18 сдается вместе с проектом Плана работ по воинскому учету на следующий год, но для уверенности вы можете уточнить сроки сдачи в местном военкомате.

2. План работ по воинскому учету

Основной документ воинского учета. В нем организация фиксирует все мероприятия по ведению ВУ и сроки их проведения на текущий год. По сути, план работ — это годовая программа работы военно-учетного специалиста или подразделения.

План работы по ведению воинского учета.

Образец плана утвержден Методическими рекомендациями Генерального штаба ВС от 11.07.2017 (Приложение №17). Форма документа — примерная, подробных разъяснений по ее заполнению в законе нет. 

План работ по воинскому учету согласуют с военкоматом и утверждают не позднее 31 декабря предшествующего года. Точную форму, порядок ведения и сроки согласования лучше уточнять в местном военкомате.

3. Сведения о приеме и увольнении сотрудника

Работодатели обязаны сообщать военному комиссариату о трудоустройстве и увольнении военнообязанного сотрудника. Узнать, ставить ли нового работника на учет, можно в его паспорте —  у военнообязанных есть отметка на 13 странице.

При оформлении на работу кандидат должен предоставить документы воинского учета (ст. 65 ТК). Среди документов могут быть: 

  • военный билет;

  • удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу — для призывников;

  • временное удостоверение или справка, выданные взамен военного билета.

Уведомлять о приеме и увольнении нужно по единой форме из Приложение № 2 постановления № 1211. Документ отправляют по почте, а копию квитанции хранят вместе с личной карточкой № 10 работника. 

Приложение № 2 Постановления № 1211.

Будьте внимательны, бланк из приложения № 9 к Методическим рекомендациям устарел и больше неактуален. В новой форме теперь нужно:

  • указывать не просто год, а полную дату рождения;

  • вместо ВУС прописывать серию и номер паспорта, а также страховой номер индивидуального лицевого счета;

  • кроме реквизитов приказа о приеме/увольнении, указывать также реквизиты трудового договора.

Если сотрудник проживает в том же регионе, в котором находится организация — уведомление отправляйте в местный военкомат. 

Если сотрудник зарегистрирован в другом городе, но живет в регионе более трех месяцев, уведомить нужно оба военкомата: и по месту пребывания, и по месту регистрации. Уведомление в военкомат по адресу пребывания сотрудника направьте в течение трех дней с даты приема на работу, а работнику  вручите направление о необходимости явки в военкомат для постановки на учет (ст. 4 ФЗ №53-ФЗ). 

Направление для постановки на воинский учет.

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Трудоустройство, если воинских документов нет

Принимать на работу кандидата, который не смог предоставить документ воинского учета, работодателю не запрещается.

В этом случае организация должна уведомить военкомат в течение трех рабочих дней после трудоустройства, а сотруднику выдать направление для постановки на воинский учет по форме из совместного приказа Министра обороны, МВД, ФМС от 10.08.2007 № 366/789/197.

Направление для постановки на воинский учет.

4. Сведения об изменении учетных данных работника

Карточка формы № 10 заполняется на всех мужчин призывного возраста, а также мужчин и женщин, являющихся военнообязанными и пребывающих в запасе.

В карточку вносят личные данные сотрудника: сведения об образовании, месте работы, должности, семейном положении, месте жительства или месте пребывания (на срок более 3 месяцев). 

Карточка по форме № 10.

Информацию в карточке нужно актуализировать, если в жизни сотрудника произошли изменения. Например, сотрудник женился или получил диплом. Сообщать об изменениях в военкомат требуется в течение пяти дней после внесения их в картотеку.

Все изменения в военкоматы можно направлять через портал Госуслуг из личного кабинета организации (Постановление № 1211). Подписывать документ в таком случае нужно усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного за воинский учет.

Сведения об изменении учетных данных работника.

5. Сверка данных с военкоматом

Работодатели помогают комиссариатам поддерживать актуальную информацию о военнообязанных. Для этого организации должны ежегодно сверять данные в личных карточках сотрудников на ВУ с данными военкомата (п. 32 «д» Положения № 719, раздел V Инструкции № 700). 

Для сверки составляют список сотрудников, состоящих на воинском учете. Один экземпляр хранят в организации в течение года, второй направляют в военкомат. Дату и время мероприятия устанавливают комиссариаты.

Список граждан, пребывающих в запасе.

6. Отчет о работниках-мужчинах, которых надо поставить на первоначальный учет

В августе 2023 года обязанность ежегодно предоставлять этот отчет упразднили (Постановление № 1211). Теперь военкоматы собирают эти сведения сами. 

Военкомат может запросить эти данные у организации — до 15 сентября он направит работодателю бумажный или электронный запрос. В таком случае работодатель должен до 1 ноября предоставить список граждан мужского пола, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет (п. 34 Положения № 719, подп. «б» п. 13, п. 15 постановления Правительства от 25.07.2023 № 1211). 

Список направляйте по форме из приложения 6 к Положению № 719. Документ предоставьте в бумажном и электронном виде. Включайте в перечень:

  • всех сотрудников, которым в следующем году исполняется 17 лет;

  • отдельным разделом в конце списка — работников старших возрастов, которые по каким-то причинам не были поставлены на первоначальный ВУ.

7. Отчет о работниках-мужчинах в возрасте 15 и 16 лет

Этот отчёт также упразднили Постановлением № 1211. По необходимости военкоматы могут сами обратиться к работодателю за сведениями. 

По запросу нужно предоставить список сотрудников мужского пола 15- и 16-летнего возраста. Документ оформляется на бумажном носителе по форме приложения 11 к МР.

Список граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста.

8. Сведения о военнообязанных

Военкомат может запросить у вас отчет о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учет. Срок сдачи отчета — две недели со дня, когда получили запрос.

Если вы самостоятельно выявили сотрудников, которые уклоняются от постановки на учет, срок предоставления данных — три дня с момента выявления. 

Приложение № 10 к Методическим рекомендациям.

9. Отчеты компаний, ведущих бронирование

Компании, которые бронируют своих сотрудников, сдают в военкомат два дополнительных отчета: Форму № 6 и Форму № 19. 

Форма № 6отчет о численности работающих и забронированных работников, пребывающих в запасе. Организации могут использовать форму, которая установлена письмом Минкультуры от 03.11.2003 № 125-01-16/24. Но  унифицированного бланка для этого отчета нет, надежнее запросить его в местном военкомате. Форма № 6 заполняется и сдается ежегодно до 1 января.

Форма № 6.

Форма № 19 — сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами. Актуальный бланк можно получить в местном военкомате вместе с рекомендациями по заполнению.

Если вы не ведете работу по бронированию, эти отчеты предоставлять не нужно. 

Отчетность перед военкоматом. Таблица

Собрали в одной таблице шаблоны и сроки отчетов, которые нужно передавать в военкомат регулярно. 

Название отчетной формы

Сроки сдачи

Примечание и форма документа

Форма 18. Карточка учета организации

При постановке на учет, далее — ежегодно

Форма.

План работ по воинскому учету и бронированию

До 31 декабря предшествующего года

Компании могут дополнять или сокращать форму в части бронирования, в том числе по рекомендациям военкомата

Форма.

Сведения при приеме на работу или увольнении

В течение пяти дней с даты издания приказа

Форма.

Представляются на всех граждан, состоящих на ВУ или обязанных состоять на ВУ

Сведения об изменении учетных данных работника

В течение пяти дней с даты получения информации об изменениях

П. 29 МР от 11.07.2017.

Форма.

Сверка учетных данных работников с данными военкомата

Ежегодно, в определенные комиссариатом сроки

Для сверки данных составляется список работников, состоящих на ВУ.

Сведения о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году

По требованию, до 1 ноября

В список в первую очередь включают работников, которым в следующем году исполнится 17 лет

приложение 6 к Положению № 719

приложение 7 к Положению № 719

Списки работников 15- и 16-летнего возраста

До 15 сентября при запросе военкомата

Приложение 11 к МР от 11.07.2017

Дата направления уточняется в местном военкомате

Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете

В течение трех рабочих дней — при выявлении не состоящих на ВУ граждан; двух недель — по запросу военкомата

П. 29 МР от 11.07.2017.

Форма.

Форма 6. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе

Ежегодно, до 1 января

Унифицированная форма не утверждена. 

Образец формы.

Форма 19. Сведения об обеспеченности ресурсами

До 1 января на период мобилизации или военного времени

Сдается организациями, которые осуществляют бронирование. Бланк можно получить в местном военкомате.

Что будет, если не вести воинский учет и не сдавать отчетность

За нарушение воинского учета предусмотрена административная ответственность. Оштрафовать могут руководителя или ответственного за воинский учет.

Военные комиссариаты и органы местного самоуправления должны каждый год проверять компании, в которых занято больше 500 сотрудников. Остальные компании — минимум раз в три года. Сообщать будут заранее — до 31 декабря текущего года о проверках, запланированных на следующий год. Второе уведомление должны прислать за пять дней до начала проверки.

Штрафы за воинский учет в организациях с 1 октября 2023 года  

Состав правонарушения

Штраф для руководителей или ответственных за учет

Штраф для малых предприятий

Штраф для средних и крупных организаций

Законодательная база

Не отправили список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет

40 000–50 000 руб.

175 000–200 000 руб.

350 000–400 000 руб.

ст. 21.1 КоАП

Сотруднику пришла повестка, а вы не сообщили о ней или не предоставили возможность сходить в военкомат

40 000–50 000 руб.

175 000–200 000 руб.

350 000–400 000 руб.

ст. 21.2 КоАП

Не предоставили своевременно или вообще не предоставили сведения для воинского учета

40 000–50 000 руб.

ст. 21.4 КоАП

Не обеспечили своевременную явку сотрудников на сборные пункты или в воинские части при мобилизации

60 000–80 000 руб.

200 000–250 000 руб.

400 000–500 000 руб.

ч. 1 ст. 19.38 КоАП

Не предоставили или не организовали поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации

60 000–80 000 руб.

200 000–250 000 руб.

400 000–500 000 руб.

ч. 2 ст. 19.38 КоАП

Не представили иные сведения или информацию по воинскому учету, обязательные по закону. Например, документы о постановке компании на учет в военкомате

300–500 руб.

3000–5000 руб.

ст. 19.7 КоАП

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