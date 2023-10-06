Воинский учет в организации: какие отчеты и когда сдавать

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1. Форма № 18. Карточка учета организации
В карточке учета организации содержатся общие сведения о работодателе и количестве
военнообязанных сотрудников. Карточку первоначально заполняют при постановке организации на учет. В дальнейшем её ежегодно представляют в военкомат или районную комиссию по бронированию.
Форма № 18. Карточка учета организации.
В федеральных нормативных документах по воинскому учету формы № 18 нет, поэтому бланк в муниципалитетах может различаться. По общему правилу форма № 18 сдается вместе с проектом Плана работ по воинскому учету на следующий год, но для уверенности вы можете уточнить сроки сдачи в местном военкомате.
2. План работ по воинскому учету
Основной документ воинского учета. В нем организация фиксирует все мероприятия по ведению ВУ и сроки их проведения на текущий год. По сути, план работ — это годовая программа работы военно-учетного специалиста или подразделения.
План работы по ведению воинского учета.
Образец плана утвержден Методическими рекомендациями Генерального штаба ВС от 11.07.2017 (Приложение №17). Форма документа — примерная, подробных разъяснений по ее заполнению в законе нет.
План работ по воинскому учету согласуют с военкоматом и утверждают не позднее 31 декабря предшествующего года. Точную форму, порядок ведения и сроки согласования лучше уточнять в местном военкомате.
3. Сведения о приеме и увольнении сотрудника
Работодатели обязаны сообщать военному комиссариату о трудоустройстве и увольнении военнообязанного сотрудника. Узнать, ставить ли нового работника на учет, можно в его паспорте — у военнообязанных есть отметка на 13 странице.
При оформлении на работу кандидат должен предоставить документы воинского учета (ст. 65 ТК). Среди документов могут быть:
военный билет;
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу — для призывников;
временное удостоверение или справка, выданные взамен военного билета.
Уведомлять о приеме и увольнении нужно по единой форме из Приложение № 2 постановления № 1211. Документ отправляют по почте, а копию квитанции хранят вместе с личной карточкой № 10 работника.
Приложение № 2 Постановления № 1211.
Будьте внимательны, бланк из приложения № 9 к Методическим рекомендациям устарел и больше неактуален. В новой форме теперь нужно:
указывать не просто год, а полную дату рождения;
вместо ВУС прописывать серию и номер паспорта, а также страховой номер индивидуального лицевого счета;
кроме реквизитов приказа о приеме/увольнении, указывать также реквизиты трудового договора.
Если сотрудник проживает в том же регионе, в котором находится организация — уведомление отправляйте в местный военкомат.
Если сотрудник зарегистрирован в другом городе, но живет в регионе более трех месяцев, уведомить нужно оба военкомата: и по месту пребывания, и по месту регистрации. Уведомление в военкомат по адресу пребывания сотрудника направьте в течение трех дней с даты приема на работу, а работнику вручите направление о необходимости явки в военкомат для постановки на учет (ст. 4 ФЗ №53-ФЗ).
Направление для постановки на воинский учет.
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Трудоустройство, если воинских документов нет
Принимать на работу кандидата, который не смог предоставить документ воинского учета, работодателю не запрещается.
В этом случае организация должна уведомить военкомат в течение трех рабочих дней после трудоустройства, а сотруднику выдать направление для постановки на воинский учет по форме из совместного приказа Министра обороны, МВД, ФМС от 10.08.2007 № 366/789/197.
Направление для постановки на воинский учет.
4. Сведения об изменении учетных данных работника
Карточка формы № 10 заполняется на всех мужчин призывного возраста, а также мужчин и женщин, являющихся военнообязанными и пребывающих в запасе.
В карточку вносят личные данные сотрудника: сведения об образовании, месте работы, должности, семейном положении, месте жительства или месте пребывания (на срок более 3 месяцев).
Информацию в карточке нужно актуализировать, если в жизни сотрудника произошли изменения. Например, сотрудник женился или получил диплом. Сообщать об изменениях в военкомат требуется в течение пяти дней после внесения их в картотеку.
Все изменения в военкоматы можно направлять через портал Госуслуг из личного кабинета организации (Постановление № 1211). Подписывать документ в таком случае нужно усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного за воинский учет.
Сведения об изменении учетных данных работника.
5. Сверка данных с военкоматом
Работодатели помогают комиссариатам поддерживать актуальную информацию о военнообязанных. Для этого организации должны ежегодно сверять данные в личных карточках сотрудников на ВУ с данными военкомата (п. 32 «д» Положения № 719, раздел V Инструкции № 700).
Для сверки составляют список сотрудников, состоящих на воинском учете. Один экземпляр хранят в организации в течение года, второй направляют в военкомат. Дату и время мероприятия устанавливают комиссариаты.
Список граждан, пребывающих в запасе.
6. Отчет о работниках-мужчинах, которых надо поставить на первоначальный учет
В августе 2023 года обязанность ежегодно предоставлять этот отчет упразднили (Постановление № 1211). Теперь военкоматы собирают эти сведения сами.
Военкомат может запросить эти данные у организации — до 15 сентября он направит работодателю бумажный или электронный запрос. В таком случае работодатель должен до 1 ноября предоставить список граждан мужского пола, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет (п. 34 Положения № 719, подп. «б» п. 13, п. 15 постановления Правительства от 25.07.2023 № 1211).
Список направляйте по форме из приложения 6 к Положению № 719. Документ предоставьте в бумажном и электронном виде. Включайте в перечень:
всех сотрудников, которым в следующем году исполняется 17 лет;
отдельным разделом в конце списка — работников старших возрастов, которые по каким-то причинам не были поставлены на первоначальный ВУ.
7. Отчет о работниках-мужчинах в возрасте 15 и 16 лет
Этот отчёт также упразднили Постановлением № 1211. По необходимости военкоматы могут сами обратиться к работодателю за сведениями.
По запросу нужно предоставить список сотрудников мужского пола 15- и 16-летнего возраста. Документ оформляется на бумажном носителе по форме приложения 11 к МР.
Список граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста.
8. Сведения о военнообязанных
Военкомат может запросить у вас отчет о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учет. Срок сдачи отчета — две недели со дня, когда получили запрос.
Если вы самостоятельно выявили сотрудников, которые уклоняются от постановки на учет, срок предоставления данных — три дня с момента выявления.
Приложение № 10 к Методическим рекомендациям.
9. Отчеты компаний, ведущих бронирование
Компании, которые бронируют своих сотрудников, сдают в военкомат два дополнительных отчета: Форму № 6 и Форму № 19.
Форма № 6 — отчет о численности работающих и забронированных работников, пребывающих в запасе. Организации могут использовать форму, которая установлена письмом Минкультуры от 03.11.2003 № 125-01-16/24. Но унифицированного бланка для этого отчета нет, надежнее запросить его в местном военкомате. Форма № 6 заполняется и сдается ежегодно до 1 января.
Форма № 19 — сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами. Актуальный бланк можно получить в местном военкомате вместе с рекомендациями по заполнению.
Если вы не ведете работу по бронированию, эти отчеты предоставлять не нужно.
Отчетность перед военкоматом. Таблица
Собрали в одной таблице шаблоны и сроки отчетов, которые нужно передавать в военкомат регулярно.
Название отчетной формы
Сроки сдачи
Примечание и форма документа
Форма 18. Карточка учета организации
При постановке на учет, далее — ежегодно
План работ по воинскому учету и бронированию
До 31 декабря предшествующего года
Компании могут дополнять или сокращать форму в части бронирования, в том числе по рекомендациям военкомата
Сведения при приеме на работу или увольнении
В течение пяти дней с даты издания приказа
Представляются на всех граждан, состоящих на ВУ или обязанных состоять на ВУ
Сведения об изменении учетных данных работника
В течение пяти дней с даты получения информации об изменениях
П. 29 МР от 11.07.2017.
Сверка учетных данных работников с данными военкомата
Ежегодно, в определенные комиссариатом сроки
Для сверки данных составляется список работников, состоящих на ВУ.
Сведения о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году
По требованию, до 1 ноября
В список в первую очередь включают работников, которым в следующем году исполнится 17 лет
приложение 6 к Положению № 719
приложение 7 к Положению № 719
Списки работников 15- и 16-летнего возраста
До 15 сентября при запросе военкомата
Приложение 11 к МР от 11.07.2017.
Дата направления уточняется в местном военкомате
Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете
В течение трех рабочих дней — при выявлении не состоящих на ВУ граждан; двух недель — по запросу военкомата
П. 29 МР от 11.07.2017.
Форма 6. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе
Ежегодно, до 1 января
Унифицированная форма не утверждена.
Форма 19. Сведения об обеспеченности ресурсами
До 1 января на период мобилизации или военного времени
Сдается организациями, которые осуществляют бронирование. Бланк можно получить в местном военкомате.
Что будет, если не вести воинский учет и не сдавать отчетность
За нарушение воинского учета предусмотрена административная ответственность. Оштрафовать могут руководителя или ответственного за воинский учет.
Военные комиссариаты и органы местного самоуправления должны каждый год проверять компании, в которых занято больше 500 сотрудников. Остальные компании — минимум раз в три года. Сообщать будут заранее — до 31 декабря текущего года о проверках, запланированных на следующий год. Второе уведомление должны прислать за пять дней до начала проверки.
Штрафы за воинский учет в организациях с 1 октября 2023 года
Состав правонарушения
Штраф для руководителей или ответственных за учет
Штраф для малых предприятий
Штраф для средних и крупных организаций
Законодательная база
Не отправили список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет
40 000–50 000 руб.
175 000–200 000 руб.
350 000–400 000 руб.
Сотруднику пришла повестка, а вы не сообщили о ней или не предоставили возможность сходить в военкомат
40 000–50 000 руб.
175 000–200 000 руб.
350 000–400 000 руб.
Не предоставили своевременно или вообще не предоставили сведения для воинского учета
40 000–50 000 руб.
—
—
Не обеспечили своевременную явку сотрудников на сборные пункты или в воинские части при мобилизации
60 000–80 000 руб.
200 000–250 000 руб.
400 000–500 000 руб.
ч. 1 ст. 19.38 КоАП
Не предоставили или не организовали поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации
60 000–80 000 руб.
200 000–250 000 руб.
400 000–500 000 руб.
ч. 2 ст. 19.38 КоАП
Не представили иные сведения или информацию по воинскому учету, обязательные по закону. Например, документы о постановке компании на учет в военкомате
300–500 руб.
—
3000–5000 руб.
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