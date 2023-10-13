Все отчеты и платежи до конца 2023 года: шпаргалка для руководителей и бухгалтеров

🎃 Октябрь
Все отчеты октября
Срок
Вид отчета
Кто сдает
до 12 октября
Уведомление о сумме НДФЛ, исчисленной и удержанной с 23 сентября по 9 октября 2023 года
По желанию подают все работодатели
до 20 октября
Единая упрощенная налоговая декларация за 9 месяцев 2023 года
Компании и ИП на УСН или ОСНО, если не вели деятельность в 3 квартале 2023 года
Декларация по косвенным налогам за сентябрь 2023
Импортеры из стран ЕАЭС (при наличии ввоза из стран ЕАЭС в сентябре)
до 25 октября
Декларация по НДС за 3 квартал 2023
Налогоплательщики НДС
Уведомление о сумме авансового платежа по УСН за 9 месяцев 2023
Компании и ИП на УСН
Декларация по налогу на прибыль за январь-сентябрь 2023
Компании — налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023
Компании — налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи
Уведомление о сумме НДФЛ, исчисленной и удержанной с 23 сентября по 22 октября 2023
Все работодатели
Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023
Все работодатели
РСВ за 9 месяцев 2023
Все работодатели
Уведомление о сумме авансового платежа по НДФЛ за 9 месяцев 2023
ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов
Компании и ИП
Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за сентябрь 2023
Все работодатели
Сведения о дополнительных страховых взносах в составе ЕФС-1 за 9 месяцев 2023
Все работодатели
Сведения о начисленных страховых взносах на травматизм в составе ЕФС-1 за 9 месяцев 2023
Все работодатели
Персонифицированные сведения о физлицах за сентябрь 2023
Все работодатели
Декларация по водному налогу за 3 квартал 2023
Компании и ИП, осуществляющие пользование водными объектами на основании лицензий
Уведомление о сумме авансового платежа по земельному налогу за 3 квартал 2023
Компании, обладающие земельным участком на праве собственности, постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения
Декларация по НДПИ за сентябрь 2023
Компании и ИП – пользователи недр
Уведомление о сумме авансового платежа по налогу на имущество за 3 квартал 2023
Налогоплательщики налога на имущество организаций
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за 3 квартал 2023
Компании и ИП, осуществляющие операции с проследиваемыми товарами
Уведомление о сумме авансового платежа по транспортному налогу за 3 квартал 2023
Компании, на которых зарегистрированы транспортные средства
Все платежи октября
Срок
Вид платежа
Плательщики
до 16 октября
Страховые взносы на травматизм за сентябрь 2023
Все работодатели
до 20 октября
Косвенный налог по импортным операциям за сентябрь 2023
Импортеры из стран ЕАЭС
до 25 октября
Налог при АУСН за сентябрь 2023
Компании и ИП на АУСН
Аванс по НДФЛ за 9 месяцев 2023
ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой
до 30 октября
Аванс по налогу на прибыль за октябрь 2023
Компании – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года
Налог на прибыль за сентябрь 2023
Компании – налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по фактической прибыли
Налог на прибыль за 3 квартал 2023
Компании – налогоплательщики, уплачивающие налог ежеквартально
Налог на прибыль за октябрь 2023 и внести доплату за 2 квартал 2023
Компании – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам квартала
Страховые взносы (СФР, ФОМС) за сентябрь 2023
Все работодатели
Аванс по НДФЛ с доходов ИП за 9 месяцев 2023
Все работодатели
НДФЛ, удержанный с 23 сентября по 22 октября 2023
Все работодатели
⅓ НДС за 3 квартал 2023
Налогоплательщики НДС
НДС за 3 квартал 2023
Компании и ИП – неплательщики НДС, выставившие счет-фактуру с выделенным НДС в 3 квартале 2023
Торговый сбор за 3 квартал 2023
Компании и ИП, осуществляющие торговлю в Москве
Аванс по УСН за 9 месяцев 2023
Компании и ИП на УСН
Аванс по налогу на имущество организаций за 3 квартал 2023
Налогоплательщики налога на имущество организаций
Аванс по транспортному налогу за 3 квартал 2023
Компании, на которых зарегистрированы транспортные средства
Аванс по земельному налогу за 3 квартал 2023
Компании, обладающие земельным участком на праве собственности, постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения
Водный налог за 3 квартал 2023
Компании и ИП, осуществляющие пользование водными объектами на основании лицензий
НДПИ за сентябрь 2023
Компании и ИП — пользователи недр
НПД за сентябрь 2023
Физлица (в том числе ИП) — плательщики НПД
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🍂 Ноябрь
Все отчеты ноября
Срок
Вид отчета
Кто сдает
до 7 ноября
Данные о полученных и выплаченных доходах за октябрь 2023
Компании и ИП на АУСН
до 12 ноября
Уведомление об исчисленных налогах по НДФЛ, удержанному с 23 октября до 9 ноября
По желанию подают все работодатели
до 20 ноября
Декларация по косвенным налогам за октябрь 2023
Компании и ИП – плательщики косвенных налогов
до 27 ноября
Декларация по налогу на прибыль за январь-октябрь 2023
Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов
Компании и ИП
Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за октябрь 2023
Все работодатели
Все работодатели
Декларация по НДПИ за октябрь 2023
Компании и ИП – пользователи недр
Все платежи ноября
Срок
Вид платежа
Плательщики
до 15 ноября
Страховые взносы на травматизм за октябрь 2023
Все работодатели
до 20 ноября
НДС, уплачиваемый при импорте товаров, работ из ЕАЭС, за октябрь 2023
Компании и ИП – импортеры, вне зависимости от режима
до 27 ноября
Налог по АУСН за октябрь 2023
Компании и ИП на АУСН
до 28 ноября
НДФЛ, удержанный с 23 октября по 22 ноября 2023
Все работодатели
Страховые взносы (СФР, ФОМС) за октябрь 2023
Все работодатели
Налог на прибыль за октябрь 2023
Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по фактической прибыли
Аванс по налогу на прибыль за ноябрь 2023
Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года
⅔ НДС за 3 квартал 2023
Налогоплательщики НДС
НДПИ за октябрь 2023
Компании и ИП — пользователи недр
НПД за октябрь 2023
Физлица (в том числе ИП) — плательщики НПД
❄️ Декабрь
Все отчеты декабря
Срок
Вид отчета
Кто сдает
до 5 декабря
Данные о полученных и выплаченных доходах за ноябрь 2023
Компании и ИП на АУСН
до 20 декабря
Декларация по косвенным налогам за ноябрь 2023
Компании и ИП – плательщики косвенных налогов
до 25 декабря
Декларация по налогу на прибыль за январь-ноябрь 2023
Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов
Компании и ИП
Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за ноябрь 2023
Все работодатели
Персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь 2023
Все работодатели
Декларация по НДПИ за ноябрь 2023
Компании и ИП – пользователи недр
Все платежи декабря
Срок
Вид платежа
Плательщики
до 15 декабря
Страховые взносы на травматизм за ноябрь 2023
Все работодатели
до 20 декабря
НДС, уплачиваемый при импорте товаров, работ из ЕАЭС, за ноябрь 2023
Компании и ИП – импортеры, вне зависимости от режима
до 25 декабря
Налог по АУСН за ноябрь 2023
Компании и ИП на АУСН
до 28 декабря
НДФЛ, удержанный с 23 ноября по 22 декабря 2023
Все работодатели
Страховые взносы (СФР, ФОМС) за ноябрь 2023
Все работодатели
Налог на прибыль за ноябрь 2023
Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по фактической прибыли
Аванс по налогу на прибыль за декабрь 2023
Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года
3/3 НДС за 3 квартал 2023
Налогоплательщики НДС
НДПИ за ноябрь 2023
Компании и ИП — пользователи недр
НПД за ноябрь 2023
Физлица (в том числе ИП) — плательщики НПД
до 29 декабря
НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря 2023
Все работодатели
Важно: кроме регулярных платежей и отчетов в конце года компаниям нужно закончить инвентаризацию, определиться с переходом на новый налоговый режим, утвердить график отпусков на 2024 год.
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Бланки актуальных документов
Единая упрощенная налоговая декларация.
Уведомление об исчисленных суммах налогов.
Персонифицированные сведения о физлицах.
Уведомление о переходе на УСН.
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