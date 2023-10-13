Все отчеты и платежи до конца 2023 года: шпаргалка для руководителей и бухгалтеров

Страховые взносы на травматизм за октябрь 2023

Компании и ИП – импортеры, вне зависимости от режима

НДС, уплачиваемый при импорте товаров, работ из ЕАЭС, за октябрь 2023

Компании и ИП на АУСН

Налог по АУСН за октябрь 2023

НДФЛ, удержанный с 23 октября по 22 ноября 2023

Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по фактической прибыли

Налог на прибыль за октябрь 2023

Аванс по налогу на прибыль за ноябрь 2023