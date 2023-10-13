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Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Все отчеты и платежи до конца 2023 года: шпаргалка для руководителей и бухгалтеров

Составили налоговый календарь на 4 квартал 2023 года, чтобы вы ничего не пропустили. В статье вы найдете сроки сдачи декларацией, расчетов и другой отчетности, сроки уплаты налогов для ИП и ООО. Также мы подготовили для вас бланки актуальных документов.
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Все отчеты и платежи до конца 2023 года: шпаргалка для руководителей и бухгалтеров
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🎃 Октябрь 

Все отчеты октября 

Срок

Вид отчета

Кто сдает

до 12 октября

Уведомление о сумме НДФЛ, исчисленной и удержанной с 23 сентября по 9 октября 2023 года

По желанию подают все работодатели

до 20 октября

Единая упрощенная налоговая декларация за 9 месяцев 2023 года

Компании и ИП на УСН или ОСНО, если не вели деятельность в 3 квартале 2023 года

Декларация по косвенным налогам за сентябрь 2023

Импортеры из стран ЕАЭС (при наличии ввоза из стран ЕАЭС в сентябре)

до 25 октября

Декларация по НДС за 3 квартал 2023 

Налогоплательщики НДС

Уведомление о сумме авансового платежа по УСН за 9 месяцев 2023

Компании и ИП на УСН

Декларация по налогу на прибыль за январь-сентябрь 2023 

Компании — налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли

Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023

Компании — налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи

Уведомление о сумме НДФЛ, исчисленной и удержанной с 23 сентября по 22 октября 2023 

Все работодатели

Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023

Все работодатели

РСВ за 9 месяцев 2023

Все работодатели

Уведомление о сумме авансового платежа по НДФЛ за 9 месяцев 2023

ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов

Компании и ИП

Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за сентябрь 2023

Все работодатели

Сведения о дополнительных страховых взносах в составе ЕФС-1 за 9 месяцев 2023

Все работодатели

Сведения о начисленных страховых взносах на травматизм в составе ЕФС-1 за 9 месяцев 2023

Все работодатели

Персонифицированные сведения о физлицах за сентябрь 2023

Все работодатели

Декларация по водному налогу за 3 квартал 2023

Компании и ИП, осуществляющие пользование водными объектами на основании лицензий

Уведомление о сумме авансового платежа по земельному налогу за 3 квартал 2023

Компании, обладающие земельным участком на праве собственности, постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения

Декларация по НДПИ за сентябрь 2023

Компании и ИП – пользователи недр

Уведомление о сумме авансового платежа по налогу на имущество за 3 квартал 2023

Налогоплательщики налога на имущество организаций

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за 3 квартал 2023

Компании и ИП, осуществляющие операции с проследиваемыми товарами

Уведомление о сумме авансового платежа по транспортному налогу за 3 квартал 2023

Компании, на которых зарегистрированы транспортные средства

Все платежи октября

Срок

Вид платежа

Плательщики

до 16 октября

Страховые взносы на травматизм за сентябрь 2023

Все работодатели

до 20 октября

Косвенный налог по импортным операциям за сентябрь 2023 

Импортеры из стран ЕАЭС

до 25 октября

Налог при АУСН за сентябрь 2023

Компании и ИП на АУСН

Аванс по НДФЛ за 9 месяцев 2023

ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой

до 30 октября

Аванс по налогу на прибыль за октябрь 2023

Компании – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года

Налог на прибыль за сентябрь 2023

Компании – налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по фактической прибыли

Налог на прибыль за 3 квартал 2023

Компании – налогоплательщики, уплачивающие налог ежеквартально

Налог на прибыль за октябрь 2023 и внести доплату за 2 квартал 2023 

Компании – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам квартала

Страховые взносы (СФР, ФОМС) за сентябрь 2023

Все работодатели

Аванс по НДФЛ с доходов ИП за 9 месяцев 2023

Все работодатели

НДФЛ, удержанный с 23 сентября по 22 октября 2023

Все работодатели

⅓ НДС за 3 квартал 2023

Налогоплательщики НДС

НДС за 3 квартал 2023

Компании и ИП – неплательщики НДС, выставившие счет-фактуру с выделенным НДС в 3 квартале 2023 

Торговый сбор за 3 квартал 2023

Компании и ИП, осуществляющие торговлю в Москве

Аванс по УСН за 9 месяцев 2023

Компании и ИП на УСН

Аванс по налогу на имущество организаций за 3 квартал 2023

Налогоплательщики налога на имущество организаций

Аванс по транспортному налогу за 3 квартал 2023

Компании, на которых зарегистрированы транспортные средства

Аванс по земельному налогу за 3 квартал 2023

Компании, обладающие земельным участком на праве собственности, постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения

Водный налог за 3 квартал 2023

Компании и ИП, осуществляющие пользование водными объектами на основании лицензий

НДПИ за сентябрь 2023

Компании и ИП — пользователи недр

НПД за сентябрь 2023

Физлица (в том числе ИП) — плательщики НПД

С 1 октября 2023 года в разы выросли штрафы за нарушения в организации воинского учета

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🍂 Ноябрь 

Все отчеты ноября 

Срок

Вид отчета

Кто сдает

до 7 ноября

Данные о полученных и выплаченных доходах за октябрь 2023

Компании и ИП на АУСН

до 12 ноября

Уведомление об исчисленных налогах по НДФЛ, удержанному с 23 октября до 9 ноября

По желанию подают все работодатели

до 20 ноября

Декларация по косвенным налогам за октябрь 2023 

Компании и ИП –  плательщики косвенных налогов

до 27 ноября

Декларация по налогу на прибыль за январь-октябрь 2023

Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов

Компании и ИП

Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за октябрь 2023

Все работодатели

Персонифицированные сведения о физлицах за октябрь 2023

Все работодатели

Декларация по НДПИ за октябрь 2023

Компании и ИП – пользователи недр

Все платежи ноября

Срок

Вид платежа

Плательщики

до 15 ноября

Страховые взносы на травматизм за октябрь 2023

Все работодатели

до 20 ноября

НДС, уплачиваемый при импорте товаров, работ из ЕАЭС, за октябрь 2023 

Компании и ИП  – импортеры, вне зависимости от режима

до 27 ноября

Налог по АУСН за октябрь 2023 

Компании и ИП на АУСН

до 28 ноября

НДФЛ, удержанный с 23 октября по 22 ноября 2023 

Все работодатели

Страховые взносы (СФР, ФОМС) за октябрь 2023

Все работодатели

Налог на прибыль за октябрь 2023

Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по фактической прибыли

Аванс по налогу на прибыль за ноябрь 2023

Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года

⅔ НДС за 3 квартал 2023

Налогоплательщики НДС

НДПИ за октябрь 2023

Компании и ИП — пользователи недр

НПД за октябрь 2023

Физлица (в том числе ИП) — плательщики НПД

❄️ Декабрь

Все отчеты декабря 

Срок

Вид отчета

Кто сдает

до 5 декабря

Данные о полученных и выплаченных доходах за ноябрь 2023

Компании и ИП на АУСН

до 20 декабря

Декларация по косвенным налогам за ноябрь 2023

Компании и ИП –  плательщики косвенных налогов

до 25 декабря

Декларация по налогу на прибыль за январь-ноябрь 2023

Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов

Компании и ИП

Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за ноябрь 2023

Все работодатели

Персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь 2023

Все работодатели

Декларация по НДПИ за ноябрь 2023

Компании и ИП – пользователи недр

Все платежи декабря

Срок

Вид платежа

Плательщики

до 15 декабря

Страховые взносы на травматизм за ноябрь 2023

Все работодатели

до 20 декабря

НДС, уплачиваемый при импорте товаров, работ из ЕАЭС, за ноябрь 2023 

Компании и ИП  – импортеры, вне зависимости от режима

до 25 декабря

Налог по АУСН за ноябрь 2023 

Компании и ИП на АУСН

до 28 декабря

НДФЛ, удержанный с 23 ноября по 22 декабря 2023 

Все работодатели

Страховые взносы (СФР, ФОМС) за ноябрь 2023

Все работодатели

Налог на прибыль за ноябрь 2023

Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по фактической прибыли

Аванс по налогу на прибыль за декабрь 2023

Компании и ИП – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года

3/3 НДС за 3 квартал 2023

Налогоплательщики НДС

НДПИ за ноябрь 2023

Компании и ИП — пользователи недр

НПД за ноябрь 2023

Физлица (в том числе ИП) — плательщики НПД

до 29 декабря

НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря 2023

Все работодатели

Важно: кроме регулярных платежей и отчетов в конце года компаниям нужно закончить инвентаризацию, определиться с переходом на новый налоговый режим, утвердить график отпусков на 2024 год. 

Чтобы всё успеть, обратитесь за помощью в Первую Экспертную Бухгалтерию. Мы возьмем на себя отчетность и покажем, как законно снизить налоговую нагрузку без рисков и претензий со стороны ФНС. Финансовая ответственность входит в каждый тариф.

Бланки актуальных документов

Единая упрощенная налоговая декларация.

Уведомление об исчисленных суммах налогов.

ЕФС-1.

Персонифицированные сведения о физлицах.

Уведомление о переходе на УСН.

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Первая Экспертная Бухгалтерия

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