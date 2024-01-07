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7 важных дел января для руководителя

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7 важных дел января для руководителя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

№1. Составьте календарь сдачи отчетности и уплаты налогов в январе

Январь — напряженная пора: необходимо погасить долги перед государством за 2023 год, а также за первый месяц 2024 года.

Крайний срок уплаты

Кого касается

Вид налога

9 января

ИП

Фиксированные взносы 

ИП на патентной системе налогообложения

Итоговый платеж

15 января

Бизнес с работниками

Взносы на травматизм за декабрь 2023 года

22 января

Импортеры

НДС за ввоз товаров из стран ЕАЭС (за декабрь)

25 января

Организации и ИП на АУСН

Ежемесячный налог за декабрь

29 января

Бизнес с работниками

  • Страховые взносы (за декабрь) 

  • НДФЛ (за январь)

Некоторые торговые организации и ИП из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя

Торговый сбор за IV квартал 2023 года

Плательщики НДС

⅓ НДС за IV квартал

Плательщики налога на использование водных ресурсов

Водный налог за IV квартал

Недропользователи

НДПИ за декабрь

Бизнес на ОСНО

Аванс по налогу на прибыль

Отметим, что суммы платежей за I кв. 2024 года те же, что уплачивались в IV кв. 2023 года (п. 2 ст. 286 НК).

А вот какие отчеты за 2023 год следует предоставить в январе.

Крайний срок подачи

Кого касается

Отчет

9 января

Организации и ИП на АУСН

Данные о полученных и выплаченных доходах за декабрь

Недропользователи

Декларация по НДПИ (за декабрь)

22 января

Бизнес на УСН

Единая декларация за 2023 год

Бизнес, работающий с НДС

  • Журнал учета счетов-фактур за IV квартал 2023 года

  • Декларация по НДС за IV квартал 2023 года

  • Уведомление об освобождении от НДС с января 2024 года

Импортеры

Декларация по акцизам и НДС за декабрь 2023 года

25 января

Бизнес с работниками

  • РСВ за 2023 год

  • ЕФС-1: разделы 1 и 2 за 2023 год

  • Уведомление об исчисленном НДФЛ за январь 2024 года

Все налогоплательщики, которые перечисляют налоги ЕНП

Уведомление об исчисленных налогах

Плательщики налога на использование водных ресурсов

Декларация водному налогу за IV квартал

Недропользователи

Декларация по НДПИ за декабрь 2023 года

Бизнес на ОСНО

Уведомление о переходе на авансовые платежи по налогу на прибыль с 2024 года 

№2. Проверьте, соответствуют ли выплаты сотрудникам новому уровню МРОТ

С 1 января 2024 года в России новый уровень МРОТ — 19 242 рубля. В ряде регионов устанавливают МРОТ выше федерального (например, в Москве — 29 389 рублей).

Что проверить:

  • размер заработной платы;

  • оплата больничных, пособий по беременности и родам и других социальных выплат;

  • корректность расчета страховых взносов. Для субъектов МСП действуют тарифы: с начислений ниже МРОТ ставка страховых взносов — 30%, с суммы выше МРОТ — 15%.

Если официальная зарплата сотрудника за полный рабочий день окажется ниже МРОТ, поднимите оклад. 

Для этого:

  1. издайте приказ о внесении изменений в штатное расписание;

  2. составьте допсоглашения о новом окладе с 1 января 2024 года;

  3. поменяйте связанные локальные нормативные акты.

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№3. Изучите изменения в налоговом и кадровом законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2024 года

Быть в курсе нововведений — задача бухгалтера. Тем не менее, руководителю не мешает иметь представление, так как часть из них может затронуть бизнес-процессы.

Единый налоговый платеж (ЕНП)

Платежные поручения со статусом 2, то есть уведомления об исчисленных суммах, упразднены.

Все платежные поручения на единый налоговый счет должны иметь статус 1. Единый КБК — 18201061201010000510.

НДС 

  1. В сфере строительства помещений для временного проживания без права регистрации по договорам ДДУ отменяется освобождение от НДС для застройщиков.

  2. Для экспортеров: заработает более простой порядок подтверждения нулевой ставки НДС.

  3. В торговле детскими товарами: льготная ставка 10% распространится на большее число наименований.

  4. В общепите с 2024 года действует больше условий для освобождения от НДС. Зарплаты сотрудников не должны быть ниже среднего по региону. 

  5. Решено продлить упрощенный порядок заявительного возмещения НДС до конца 2025 года.

Упрощенный налоговый режим

  1. Увеличится сумма фиксированных взносов «за себя» — до 49 500 рублей. Срок уплаты — до конца 2024 года.

  2. В силу вступит новая форма декларации для бизнеса на «упрощенке».

  3. С 1 января 2024 года действуют новые лимиты на доходы УСН — 149,5 млн рублей за 9 месяцев 2023 года.

НДФЛ

1. Действует единая ставка при работе с удаленными сотрудниками — резидентами и нерезидентами. 13% — с доходов до 5 млн рублей в течение года и 15% — на доходы, превышающие 5 млн рублей.

2. Расширился перечень ситуаций, когда сотрудник претендует на соцвычеты по НДФЛ, — это очное обучение мужа или жены.

3. Увеличится максимальная сумма соцвычетов: 

  • с 120 тысяч (в 2023 году) до 150 тысяч рублей за лечение или приобретение лекарств;

  • на обучение ребенка — с 50 тысяч (в 2023 году) до 110 тысяч рублей.

4. Утверждены новые сроки перечисления НДФЛ в налоговую — два раза в месяц.

№4. Встать на воинский учет, если не успели в 2023 году

Любая компания или ИП с сотрудниками обязана встать на воинский учет:

  1. заполнить и сдать карточку учета организации (форма №18);

  2. составить и утвердить план работы на 2024 год;

  3. синхронизировать сведения с военкоматом.

Подробная инструкция по организации воинского учета — в нашем блоге.

Переложите часть неприятных функций по постановке компании на воинский учет и общение с представителями военкомата на специалистов Первой Экспертной Бухгалтерии. В кратчайшие сроки мы проведем аудит кадрового состава, подготовим документацию без ошибок.

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№5. Проверьте количество иностранных работников

Правительство утвердило ограничения на численность работников с иностранным паспортом (постановление № 1511 от 16.09.2023). По общему правилу, квота в большинстве отраслей составит 50%.

При превышении квоты на сотрудников-иностранцев компанию ждут штрафы:

  • до 50 тысяч рублей — для должностных лиц;

  • до 1 млн рублей — для организации.

А в строительстве эта доля увеличена до 80% в регионах России, за исключением Бурятии, Дагестана (50%), Краснодарского края, Амурской области и Москвы.

№6. Убедитесь, что соблюдаете законодательство в сфере защиты персональных данных

Под закон о персональных данных (№ФЗ-152) попадает практически любой бизнес, который нанимает работников в штат, накапливает клиентскую базу или собирает отклики на размещенные вакансии.

В декабре 2023 года Госдума приняла закон о санкциях за нарушения при обработке персданных. Отдельные штрафы выросли в 5 раз. Так, за повторное нарушение за обработку персональных данных без письменного согласия человека организацию оштрафуют на сумму до 1,5 млн рублей (ст. 13.11 КоАП). До ужесточения законодательства санкции были «мягче» — до 0,5 млн рублей.

Также введена ответственность за нарушение закона об использовании биометрических персональных данных (ст.13.11.3).

Что нужно проверить.

  1. Положение об обработке персональных данных. Обработка, сбор, запись, хранение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, уничтожение и т.д. — алгоритмы всех этих действий должны быть описаны. 

  2. В положении следует отразить цели использования персональных данных, с указанием периода использования или хранения.

  3. Место хранения личной информации сотрудников и клиентов: физические и электронные носители, порталы, сервисы, соцсети.

  4. Способ/способы обработки персданных.

  5. Убедитесь в том, что компания зарегистрирована в сервисе Роскомнадзора. 

Если часть процессов администрирования вынесена на аутсорс, проверьте соответствующие пункты в договоре.

№7. Проверьте меры господдержки, на которые можете рассчитывать в 2024 году

Большинство мер поддержки, введенных ранее, продлены в 2024 году. 

Узнайте о преференциях и поручите подчиненным подать документы, если это требуется.

Получить достоверную информацию по мерам поддержки бизнеса можно на порталах: мсп.рф, мойбизнес.рф, на сайте федерального и региональных правительств.

Вот несколько примеров мер поддержки в дополнение к уже упомянутым:

  1. Некоторые виды сельхозтехники освободили от уплаты транспортного налога.

  2. Налоговые каникулы продлены для ИП, которые заняты в производственной, социальной или научной, гостиничной сферах или оказывают бытовые услуги. Для этого нужно оформить ИП в 2024 году и выбрать упрощенку или патентную систему налогообложения.

  3. Финансовая поддержка: развитие программ льготного кредитования, в том числе оборотного, развитие системы поручительства Корпорации МСП, снижение транзакционных издержек за счет развития Системы быстрых платежей.

  4. На особую финподдержку могут рассчитывать импортеры. Деньги можно направить на лизинг оборудования, пополнение ресурсной базы, выполнение проектировочных работ и погашение налоговых и таможенных задолженностей. В 2024 году правительство выделило на эти цели 19,5 млрд рублей (пост. Правительства от 08.08.2023 №1295).

  5. В 2024 году продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса. Исключение — объекты с высоким уровнем риска.

  6. Аграрии могут получить финансовую помощь — гранты на 200 тысяч рублей (соцконтракт), 5 млн, 10 млн и 30 млн рублей — на покупку оборудования и создание инфраструктуры.

  7. Для аккредитованных IT-компаний продолжают действовать налоговые, финансовые и социальные льготы.

Более подробно о мерах господдержки читайте в этом материале.

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