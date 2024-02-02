Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Чеки

Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов

В некоторых случаях, принимая оплату за продукты или услуги, в онлайн-кассе чеки пробивать не обязательно, а иногда — нужно пробивать два чека или больше. Разобрались, как их оформлять без ошибок и что делать, если ошибка все-таки произошла.
49 16
Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда без чеков не обойтись 

Компании и предприниматели, работающие с физлицами, по закону обязаны использовать онлайн-кассы и выписывать чеки. Исключения — сезонная торговля, продажа товаров на ярмарках, работа в отделенных регионах и некоторые другие направления, о которых мы писали.

В остальных случаях пробивать чек — обязательно, вне зависимости от того, кто оплачивал услугу: физлицо или организация:

  • для физлиц чек потребуется во всех случаях, даже если он расплачивался бонусами или менял товар на другой. 

  • для юрлиц чек нужен при оплате наличными от представителя компании. 

Читайте также: Как работать с онлайн-ККТ в 2024 году.

Отсутствие чека или ошибки в нем приводят к штрафам:

  • 25–50% от суммы дохода деятельности, полученной без применения ККТ, но не менее 10 000 ₽ для ИП и 30 000 ₽ для юрлиц;

  • приостановление деятельности на срок до 90 дней при повторном нарушении, если сумма дохода превысит 1 000 000 ₽.

Чеки в сложных случаях

В отдельных ситуациях нужно выписывать для покупателя несколько чеков за один товар. Главное — не ошибиться. 

Получение предоплаты

Если вы получаете товар по полной или частичной предоплате, понадобится два чека:

  • первый — при получении первой суммы, с указанием способа расчета — «Предоплата 100%»  или «Предоплата»;

  • второй — при отгрузке товара.

Во втором чеке укажите всю сумму, в том числе с учетом предоплаты. Если товар маркированный, код товара достаточно указать во втором чеке. 

Возврат товара

Вам нужно выписать один чек с названием товара, его количеством и стоимостью. Не забудьте указать признак «Возврат прихода». 

Замена товара

Вам понадобится два чека.

Первый — на возврат товара, второй — с признаком «Приход» и названием нового товара. В ячейке  «Сумма по чеку наличными или электронными» должен быть ноль, а в ячейке «Сумма по чеку встречным предоставлением» — стоимость товара. 

Если товары маркированные, не забудьте отразить это в чеке. 

Оплата товара бонусами

Если покупатель расплатился на товар бонусами, считайте это расчетом иным встречным предоставлением. 

В чеке должна быть изначальная цена товара или ноль, а в дополнительных реквизитах — размер скидки. Если товар маркирован, в чек нужно внести код маркировки. 

Продажа сертификата или подарочной карты 

Вам нужен один чек, где будет прописан признак способа расчета — аванс, предмет расчета — платеж, наименование предмета расчета — «подарочная карта» или «подарочный сертификат» с номиналом карты.

Оплата сертификатом или подарочной картой

Даже если покупатель оплачивает покупку только сертификатом, без доплат, чек понадобится. Укажите в нем признак предмета расчета — «товар» и пропишите названия товаров.

В теге «сумма по чеку предоплатой» напишите номинал подарочной карты. Если покупатель доплачивает разницу, пробейте в том же чеке сумму доплаты. 

Продажа с отсрочкой платежа 

У вас будет отдельный чек на каждую сумму, которую вносит покупатель. Признак расчета везде будет «Оплата предмета расчета после передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)». 

В первом чеке, в момент передачи товара, проставьте признак способа расчета «Частичная оплата предмета расчета в момент передачи с последующей оплатой в кредит» или «Передача предмета расчета без оплаты в момент передачи с последующей оплатой в кредит» в зависимости от условий отсрочки.

Покупка у физлица с целью перепродажи

Обязательно выбейте чек, если планируете перепродавать товар. В признаке расчета укажите «расход». 

Читайте также: Товарный чек: образец и правила заполнения в 2024 году.

Бесплатно проверим ваш учет

Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Когда чеки не нужны

Чеки не понадобятся только для расчетов с сотрудниками и оплаты физлицам.

При расчетах с сотрудниками чеки не нужны:

  • при выдаче зарплаты;

  • выдаче или возвращении подотчетных денег;

  • удержании с сотрудников стоимости обедов;

  • удержании стоимости испорченного имущества или спецодежды;

  • денежных подарках сотрудникам;

  • выдаче сотрудникам денег в долг. 

Взаиморасчет с физлицами не предполагает чеков, если:

  • вы оплатили товары или услуги физлицу;

  • оплатили аренду.

Кроме того, чек не понадобится, если вы проводите взаимозачет с организацией или ИП, или получаете оплату с расчетного счета на счет. 

Как исправить ошибки в чеке

Все чеки должны быть заполнены без ошибок, иначе в учете будут расхождения. Если ошибки все-таки совершены, их нужно исправить, выдавая чек коррекции или возвратный.

Чек коррекции 

Такой чек оформляется в случаях, если:

  • кассир не пробил кассовый чек по ошибке, из-за неработающей кассы; 

  • чек пробили, но ОФД информацию не получили из-за сбоя в передаче данных;

  • в чеке указан неверный налоговый режим организации или ИП;

  • чек коррекции попросил сотрудник ИФНС.

Чек коррекции можно оформить «Самостоятельно», если ошибку обнаружил сотрудник магазина до налоговой, либо «По предписанию» — по распоряжению ИФНС.

Сделать это можно с любого кассового аппарата компании.

Сначала нужно оформить служебную записку или акт, в котором указать:

  • причины того, почему не применяли ККТ;

  • дату и номер документа; 

  • перечень расчетов без кассы с полной расшифровкой по перечню товаров, дате продажи, цене и количеству. 

Затем необходимо сформировать чек коррекции для ОФД с указанием реквизитов отчетного платежного документа, который необходимо исправить. Дополнительно включите «Самостоятельная операция» — делаете корректировку добровольно, а не по предписанию налоговой. Также укажите дату, в которую не пробили чек, непробитую сумму и способ оплаты.

Возвратный чек

Возвратный чек — обычный кассовый, но в признаке расчета указан  «возврат прихода». 

Возвратный чек нужно оформлять, если: 

  • в чеке обнаружили ошибку. Например, неправильно указаны стоимость товара или ставка НДС;

  • кассир дважды пробил чек на одну покупку и обнаружил ошибку в присутствии покупателя;

  • покупатель решил вернуть товар.

При возврате товара покупатель должен заполнить заявление на возврат с указанием причины, а продавец — выдать возвратный чек и накладную на возврат. При этом оформление чека обязательно: его отсутствие грозит штрафом 25–50% от суммы чека, минимум 10 000 рублей. Для организации: 75–100% от суммы чека, минимум 30 000 рублей.

«Поженим» учетные программы

Свяжем 1С с гугл-таблицам, складским учетом и чеками ОФД. Привяжем ЭЦП к ЭДО

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KbbV2

Начать дискуссию

Банки

Банки в тестовом режиме выпускают карты для иностранных туристов

Иностранцы смогут оплачивать покупки и бронировать отели на территории РФ с помощью специальной платежной карты туриста.

7
Зарплата

МРОТ в 2024 году: минималка гарантирована не только основным работникам, но и совместителям

В некоторых организациях оклады сотрудников установлены на уровне МРОТ. С 2024 года их надо повысить всем, у кого они оказались ниже 19 242 руб.

45
Штрафы ГИБДД

Водителей не будут штрафовать за «опасное вождение» автомобиля

Критерии термина «опасное вождение» оказались слишком размытыми, поэтому Госдума отклонила законопроект, по которому лихачей могли бы привлечь к ответственности.

33
Логотип megapolis.grupp
megapolis.grupp
Обзор судебной практики

Как засудить дорожный знак на 50 000 руб. Судебное дело

Героиня нашей истории работает моделью. Однажды, когда она шла домой, ударилась головой о дорожный знак. Знак в ответ рассек ей губу.

12
Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

ЕФС-1 в 2024 году — мастер-класс, как избежать подачи двух уведомлений по НДФЛ, все о воинском учете. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 2/2024

Встречайте новый дайджест разборов. В нем все, что потребуется бухгалтеру и кадровику в 2024 году. Все материалы разложены по темам, забирайте в закладки.

ЕФС-1 в 2024 году — мастер-класс, как избежать подачи двух уведомлений по НДФЛ, все о воинском учете. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 2/2024
46
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Пятничный мозгонапрягатель. Тренировка для глаз

Подхватываю рубрику! Бухгалтеры, отвлекитесь от работы и найдите все предметы. Сегодня отправляемся на спортивное мероприятие, где среди бегунов спрятаны разные игрушки и вкусняшки. Поиграем?

Пятничный мозгонапрягатель. Тренировка для глаз
28
104
НДПИ

ФНС введет новые правила для постановки на учет бизнеса по добыче полезных ископаемых

Налоговая подготовила проект приказа, в котором будут перечислены особенности постановки на учет плательщиков НДПИ.

27

Записи вебинаров

727
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Чеки

Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов

В некоторых случаях, принимая оплату за продукты или услуги, в онлайн-кассе чеки пробивать не обязательно, а иногда — нужно пробивать два чека или больше. Разобрались, как их оформлять без ошибок и что делать, если ошибка все-таки произошла.

Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов
49
Обязательный аудит

Кому нужно проводить обязательный аудит по итогам 2023 года

Узнайте условия для обязательного аудита по итогам 2023 года, а также кого в 2024 году от него освободили.

1
71
НДС

🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример

В общепите на ОСНО нет НДС при соблюдении ряда условий. Одно из них – зарплата не ниже среднеотраслевой в регионе. В 2024 году сравнение идет по всем регионам, где ИП был прописан в 2023 году.

33
Социальный вычет

Арендаторам не будут давать социальный вычет по НДФЛ

Госдума и правительство не поддержали идею депутатов предоставлять налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей в год за аренду жилья.

49
Инвестиции

Суд впервые удовлетворил иск инвестора к Euroclear

Euroclear обязан выплатить частному инвестору 2 млн долларов дохода от погашения еврооблигаций и 120,5 тысяч долларов за пользование чужими деньгами.

32
Логотип Telega.in
Telega.in
Реклама

Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах: экономим время и деньги

За короткий срок из обычного мессенджера Телеграм превратился в популярную площадку с 800 млн пользователей, которые заходят ежедневно. Теперь его выгодно использовать для продажи различных товаров и услуг, продвижения бренда и увеличения популярности. Значительная роль в этих процессах отведена нативной рекламе. Расскажем, какой она бывает и кому полезна.

Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах: экономим время и деньги
62
Сальдо ЕНС

❗Как сдать уточненную декларацию без штрафов

Чтобы за подачу уточненной декларации не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги.

92
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
76
Уведомление по ЕНП

До 5 февраля надо сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

В 2024 году бухгалтеры должны сдавать по два ЕНП-уведомления в месяц. В одном будут все налоги и взносы + НДФЛ, в другом – только НДФЛ.

173
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Первичные документы

Образцы договоров от ведущих компаний: как их найти и использовать в работе

Бывают случаи, что необходимо найти образец договора на какую-либо тему. Самый банальный способ — поисковой запрос «образец договора скачать», но он далеко не самый лучший. Неизвестно какого качества будет первый попавшийся вариант.

Образцы договоров от ведущих компаний: как их найти и использовать в работе
59
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах

Топ-18 ошибок в налоговой отчетности компании. Как в 2024 году избежать доначисления налогов  

Основное предназначение налоговой отчетности это сообщение фискальным органам сведений об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, о сумме налога к уплате и о других данных, которые служат основанием для исчисления налога.

Топ-18 ошибок в налоговой отчетности компании. Как в 2024 году избежать доначисления налогов  
83
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли отправлять корректировку при ошибке в страховых взносах?

Уважаемые коллеги, вчера отправляла уведомление по страховым взносам за январь и ошибочно указала период 02, т.е. февраль, сегодня отправила еще раз уже с правильным периодом и суммой, нужно ли отправлять корректирующее уведомление, если все равно за февраль нужно будет отправлять с такой же суммой, но через месяц?

1
29
Логотип СберРешения
СберРешения
УСН

Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году

В статье рассмотрены важные изменения, которые необходимо учитывать при работе на упрощеной системе налогообложения (УСН) в 2024 году. В частности, изменения включают новые лимиты по доходам, правила оформления и заполнения документов, налоговые ставки при изменении места регистрации.

Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году
252