Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов

Когда без чеков не обойтись
Компании и предприниматели, работающие с физлицами, по закону обязаны использовать онлайн-кассы и выписывать чеки. Исключения — сезонная торговля, продажа товаров на ярмарках, работа в отделенных регионах и некоторые другие направления, о которых мы писали.
В остальных случаях пробивать чек — обязательно, вне зависимости от того, кто оплачивал услугу: физлицо или организация:
для физлиц чек потребуется во всех случаях, даже если он расплачивался бонусами или менял товар на другой.
для юрлиц чек нужен при оплате наличными от представителя компании.
Читайте также: Как работать с онлайн-ККТ в 2024 году.
Отсутствие чека или ошибки в нем приводят к штрафам:
25–50% от суммы дохода деятельности, полученной без применения ККТ, но не менее 10 000 ₽ для ИП и 30 000 ₽ для юрлиц;
приостановление деятельности на срок до 90 дней при повторном нарушении, если сумма дохода превысит 1 000 000 ₽.
Чеки в сложных случаях
В отдельных ситуациях нужно выписывать для покупателя несколько чеков за один товар. Главное — не ошибиться.
Получение предоплаты
Если вы получаете товар по полной или частичной предоплате, понадобится два чека:
первый — при получении первой суммы, с указанием способа расчета — «Предоплата 100%» или «Предоплата»;
второй — при отгрузке товара.
Во втором чеке укажите всю сумму, в том числе с учетом предоплаты. Если товар маркированный, код товара достаточно указать во втором чеке.
Возврат товара
Вам нужно выписать один чек с названием товара, его количеством и стоимостью. Не забудьте указать признак «Возврат прихода».
Замена товара
Вам понадобится два чека.
Первый — на возврат товара, второй — с признаком «Приход» и названием нового товара. В ячейке «Сумма по чеку наличными или электронными» должен быть ноль, а в ячейке «Сумма по чеку встречным предоставлением» — стоимость товара.
Если товары маркированные, не забудьте отразить это в чеке.
Оплата товара бонусами
Если покупатель расплатился на товар бонусами, считайте это расчетом иным встречным предоставлением.
В чеке должна быть изначальная цена товара или ноль, а в дополнительных реквизитах — размер скидки. Если товар маркирован, в чек нужно внести код маркировки.
Продажа сертификата или подарочной карты
Вам нужен один чек, где будет прописан признак способа расчета — аванс, предмет расчета — платеж, наименование предмета расчета — «подарочная карта» или «подарочный сертификат» с номиналом карты.
Оплата сертификатом или подарочной картой
Даже если покупатель оплачивает покупку только сертификатом, без доплат, чек понадобится. Укажите в нем признак предмета расчета — «товар» и пропишите названия товаров.
В теге «сумма по чеку предоплатой» напишите номинал подарочной карты. Если покупатель доплачивает разницу, пробейте в том же чеке сумму доплаты.
Продажа с отсрочкой платежа
У вас будет отдельный чек на каждую сумму, которую вносит покупатель. Признак расчета везде будет «Оплата предмета расчета после передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)».
В первом чеке, в момент передачи товара, проставьте признак способа расчета «Частичная оплата предмета расчета в момент передачи с последующей оплатой в кредит» или «Передача предмета расчета без оплаты в момент передачи с последующей оплатой в кредит» в зависимости от условий отсрочки.
Покупка у физлица с целью перепродажи
Обязательно выбейте чек, если планируете перепродавать товар. В признаке расчета укажите «расход».
Читайте также: Товарный чек: образец и правила заполнения в 2024 году.
Бесплатно проверим ваш учет
Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами
Когда чеки не нужны
Чеки не понадобятся только для расчетов с сотрудниками и оплаты физлицам.
При расчетах с сотрудниками чеки не нужны:
при выдаче зарплаты;
выдаче или возвращении подотчетных денег;
удержании с сотрудников стоимости обедов;
удержании стоимости испорченного имущества или спецодежды;
денежных подарках сотрудникам;
выдаче сотрудникам денег в долг.
Взаиморасчет с физлицами не предполагает чеков, если:
вы оплатили товары или услуги физлицу;
оплатили аренду.
Кроме того, чек не понадобится, если вы проводите взаимозачет с организацией или ИП, или получаете оплату с расчетного счета на счет.
Как исправить ошибки в чеке
Все чеки должны быть заполнены без ошибок, иначе в учете будут расхождения. Если ошибки все-таки совершены, их нужно исправить, выдавая чек коррекции или возвратный.
Чек коррекции
Такой чек оформляется в случаях, если:
кассир не пробил кассовый чек по ошибке, из-за неработающей кассы;
чек пробили, но ОФД информацию не получили из-за сбоя в передаче данных;
в чеке указан неверный налоговый режим организации или ИП;
чек коррекции попросил сотрудник ИФНС.
Чек коррекции можно оформить «Самостоятельно», если ошибку обнаружил сотрудник магазина до налоговой, либо «По предписанию» — по распоряжению ИФНС.
Сделать это можно с любого кассового аппарата компании.
Сначала нужно оформить служебную записку или акт, в котором указать:
причины того, почему не применяли ККТ;
дату и номер документа;
перечень расчетов без кассы с полной расшифровкой по перечню товаров, дате продажи, цене и количеству.
Затем необходимо сформировать чек коррекции для ОФД с указанием реквизитов отчетного платежного документа, который необходимо исправить. Дополнительно включите «Самостоятельная операция» — делаете корректировку добровольно, а не по предписанию налоговой. Также укажите дату, в которую не пробили чек, непробитую сумму и способ оплаты.
Возвратный чек
Возвратный чек — обычный кассовый, но в признаке расчета указан «возврат прихода».
Возвратный чек нужно оформлять, если:
в чеке обнаружили ошибку. Например, неправильно указаны стоимость товара или ставка НДС;
кассир дважды пробил чек на одну покупку и обнаружил ошибку в присутствии покупателя;
покупатель решил вернуть товар.
При возврате товара покупатель должен заполнить заявление на возврат с указанием причины, а продавец — выдать возвратный чек и накладную на возврат. При этом оформление чека обязательно: его отсутствие грозит штрафом 25–50% от суммы чека, минимум 10 000 рублей. Для организации: 75–100% от суммы чека, минимум 30 000 рублей.
«Поженим» учетные программы
Свяжем 1С с гугл-таблицам, складским учетом и чеками ОФД. Привяжем ЭЦП к ЭДО
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KbbV2
Начать дискуссию