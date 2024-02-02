Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов

В некоторых случаях, принимая оплату за продукты или услуги, в онлайн-кассе чеки пробивать не обязательно, а иногда — нужно пробивать два чека или больше. Разобрались, как их оформлять без ошибок и что делать, если ошибка все-таки произошла.

Когда без чеков не обойтись

Компании и предприниматели, работающие с физлицами, по закону обязаны использовать онлайн-кассы и выписывать чеки. Исключения — сезонная торговля, продажа товаров на ярмарках, работа в отделенных регионах и некоторые другие направления, о которых мы писали.

В остальных случаях пробивать чек — обязательно, вне зависимости от того, кто оплачивал услугу: физлицо или организация:

для физлиц чек потребуется во всех случаях, даже если он расплачивался бонусами или менял товар на другой.

для юрлиц чек нужен при оплате наличными от представителя компании.

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Отсутствие чека или ошибки в нем приводят к штрафам:

25–50% от суммы дохода деятельности, полученной без применения ККТ, но не менее 10 000 ₽ для ИП и 30 000 ₽ для юрлиц;

приостановление деятельности на срок до 90 дней при повторном нарушении, если сумма дохода превысит 1 000 000 ₽.

Чеки в сложных случаях

В отдельных ситуациях нужно выписывать для покупателя несколько чеков за один товар. Главное — не ошибиться.

Получение предоплаты

Если вы получаете товар по полной или частичной предоплате, понадобится два чека:

первый — при получении первой суммы, с указанием способа расчета — «Предоплата 100%» или «Предоплата»;

второй — при отгрузке товара.

Во втором чеке укажите всю сумму, в том числе с учетом предоплаты. Если товар маркированный, код товара достаточно указать во втором чеке.

Возврат товара

Вам нужно выписать один чек с названием товара, его количеством и стоимостью. Не забудьте указать признак «Возврат прихода».

Замена товара

Вам понадобится два чека.

Первый — на возврат товара, второй — с признаком «Приход» и названием нового товара. В ячейке «Сумма по чеку наличными или электронными» должен быть ноль, а в ячейке «Сумма по чеку встречным предоставлением» — стоимость товара.

Если товары маркированные, не забудьте отразить это в чеке.

Оплата товара бонусами

Если покупатель расплатился на товар бонусами, считайте это расчетом иным встречным предоставлением.

В чеке должна быть изначальная цена товара или ноль, а в дополнительных реквизитах — размер скидки. Если товар маркирован, в чек нужно внести код маркировки.

Продажа сертификата или подарочной карты

Вам нужен один чек, где будет прописан признак способа расчета — аванс, предмет расчета — платеж, наименование предмета расчета — «подарочная карта» или «подарочный сертификат» с номиналом карты.

Оплата сертификатом или подарочной картой

Даже если покупатель оплачивает покупку только сертификатом, без доплат, чек понадобится. Укажите в нем признак предмета расчета — «товар» и пропишите названия товаров.

В теге «сумма по чеку предоплатой» напишите номинал подарочной карты. Если покупатель доплачивает разницу, пробейте в том же чеке сумму доплаты.

Продажа с отсрочкой платежа

У вас будет отдельный чек на каждую сумму, которую вносит покупатель. Признак расчета везде будет «Оплата предмета расчета после передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)».

В первом чеке, в момент передачи товара, проставьте признак способа расчета «Частичная оплата предмета расчета в момент передачи с последующей оплатой в кредит» или «Передача предмета расчета без оплаты в момент передачи с последующей оплатой в кредит» в зависимости от условий отсрочки.

Покупка у физлица с целью перепродажи

Обязательно выбейте чек, если планируете перепродавать товар. В признаке расчета укажите «расход».

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Когда чеки не нужны

Чеки не понадобятся только для расчетов с сотрудниками и оплаты физлицам.

При расчетах с сотрудниками чеки не нужны:

при выдаче зарплаты;

выдаче или возвращении подотчетных денег;

удержании с сотрудников стоимости обедов;

удержании стоимости испорченного имущества или спецодежды;

денежных подарках сотрудникам;

выдаче сотрудникам денег в долг.

Взаиморасчет с физлицами не предполагает чеков, если:

вы оплатили товары или услуги физлицу;

оплатили аренду.

Кроме того, чек не понадобится, если вы проводите взаимозачет с организацией или ИП, или получаете оплату с расчетного счета на счет.

Как исправить ошибки в чеке

Все чеки должны быть заполнены без ошибок, иначе в учете будут расхождения. Если ошибки все-таки совершены, их нужно исправить, выдавая чек коррекции или возвратный.

Чек коррекции

Такой чек оформляется в случаях, если:

кассир не пробил кассовый чек по ошибке, из-за неработающей кассы;

чек пробили, но ОФД информацию не получили из-за сбоя в передаче данных;

в чеке указан неверный налоговый режим организации или ИП;

чек коррекции попросил сотрудник ИФНС.

Чек коррекции можно оформить «Самостоятельно», если ошибку обнаружил сотрудник магазина до налоговой, либо «По предписанию» — по распоряжению ИФНС.

Сделать это можно с любого кассового аппарата компании.

Сначала нужно оформить служебную записку или акт, в котором указать:

причины того, почему не применяли ККТ;

дату и номер документа;

перечень расчетов без кассы с полной расшифровкой по перечню товаров, дате продажи, цене и количеству.

Затем необходимо сформировать чек коррекции для ОФД с указанием реквизитов отчетного платежного документа, который необходимо исправить. Дополнительно включите «Самостоятельная операция» — делаете корректировку добровольно, а не по предписанию налоговой. Также укажите дату, в которую не пробили чек, непробитую сумму и способ оплаты.

Возвратный чек

Возвратный чек — обычный кассовый, но в признаке расчета указан «возврат прихода».

Возвратный чек нужно оформлять, если:

в чеке обнаружили ошибку. Например, неправильно указаны стоимость товара или ставка НДС;

кассир дважды пробил чек на одну покупку и обнаружил ошибку в присутствии покупателя;

покупатель решил вернуть товар.

При возврате товара покупатель должен заполнить заявление на возврат с указанием причины, а продавец — выдать возвратный чек и накладную на возврат. При этом оформление чека обязательно: его отсутствие грозит штрафом 25–50% от суммы чека, минимум 10 000 рублей. Для организации: 75–100% от суммы чека, минимум 30 000 рублей.

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