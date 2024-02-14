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Воинский учет

30 сложных вопросов про воинский учет: комментарии эксперта

Собрали самые частые вопросы о постановке на воинский учет, возникающие у наших клиентов — как у крупных компаний, так и у малого бизнеса, и попросили нашего эксперта дать развернутые ответы. Получилось более 60 вопросов — в этой статье первая часть. 
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30 сложных вопросов про воинский учет: комментарии эксперта
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие штрафы можно получить за отсутствующий воинский учет?

За отсутствие учета или ошибки в нем предусмотрены штрафы и для работодателей, и для сотрудников.

Штрафы для работодателей:

Для руководителя / ответственного за ВУ

Для малых предприятий

Для среднего   и крупного бизнеса

Не отправили список сотрудников для первоначальной постановки на воинский учет

40 000 — 50 000 ₽

175 000 — 200 000 ₽

350 000 — 400 000 ₽

Не сообщили сотруднику о повестке или не дали возможность сходить в военкомат  

40 000 — 50 000 ₽

175 000 — 200 000 ₽

350 000 — 400 000 ₽

Не предоставили вовремя или вообще не предоставили сведения для ВУ

40 000 — 50 000 ₽

При мобилизации: не обеспечили своевременную явку сотрудников   или поставку техники на сборные пункты   или в воинские части

60 000 — 80 000 ₽ 

200 000 — 250 000 ₽

400 000 — 500 000 ₽

Штрафы выросли с 1 января 2024 года. Читайте также: Воинский учет в 2024 году: к чему готовиться компаниям уже сейчас

Штрафы для сотрудников:

Не явился в военкомат 

10 000 — 30 000 ₽  

Не сообщил об изменении сведений о себе 

1000 — 5 000 ₽  

Не сообщил о том, что выезжает из РФ на срок более полугода 

5 000 — 15 000 ₽  

Не сообщил о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства 

10 000 — 20 000 ₽   

Уклонился от медосвидетельствования 

15 000 — 25 000 ₽  

Умышленно испортил или уничтожил документы воинского учета

3 000 — 5 000 ₽ 

Сколько штрафов могут выставить за год? 

Количество штрафов будет зависеть от того, сколько нарушений выявят при проверке. 

Штраф освобождает от постановки на воинский учет? 

Нет, не освобождает. Если организации пришел штраф, от нее потребуют как встать на воинский учет, так и выплатить штраф. Поэтому поставить организацию на воинский учет лучше заранее. 

Кто должен вести воинский учет?

Вести воинский учет обязаны все организации, вне зависимости от форм собственности. Исключение — только ИП.

Нужно ли ИП вставать на воинский учет? 

Пока нет. Но военкоматы не препятствуют постановке ИП-работодателей на воинский учет. Скорее всего, как только разберутся с организациями, возьмутся и за индивидуальных предпринимателей. Это только вопрос времени. Поэтому если у ИП есть сотрудники, можно заранее встать на учет, если сотрудников нет — не нужно. 

Есть ли исключения для микропредприятий? 

Нет. Если вы не ИП и у вас есть сотрудники — нужно вести воинский учет. 

Что если сотрудник женщина — она же гендир-учредитель?

Ставите компанию на учет, но в карточке 18 указываете, что военнообязанных — 0. 

Если фирма нулевая и деятельность не ведется, нужно вставать на учет? 

Любая организация должна стоять на воинском учете.

Где и как поставить организацию на воинский учет?

Поставить компанию на учет нужно в военкомате по месту регистрации фирмы. 

Если есть обособленные подразделения, ставить организацию на воинский учет в каждом городе, где есть подразделение, не требуется. 

Вам понадобятся:

  • копии учредительных документов компании;

  • заполненная карточка организации по форме 18;

  • приказ об организации воинского учета;

  • план работ по воинскому учету;

Первоначальный перечень документов сначала необходимо уточнить в военкомате.

Где узнать, стоит ли компания на ВУ? 

В военкомате по месту регистрации ООО.

Компанию нужно ставить на учет по месту регистрации или по месту фактического нахождения организации в другом городе? 

Если у организации есть сформированные рабочие места в другом городе, то она должна это обособленное подразделение зарегистрировать. При этом организацию нужно ставить на учет по месту регистрации. Поэтому этот вопрос нужно обсуждать  с военкоматом.

Если в организации ранее не велся воинский учет, а на данный момент планируется подавать сведения в военный комиссариат, то в таком случае уведомления о приеме на работу по работникам, которые уже давно работают в организации, также необходимо отправлять в военкомат, или достаточно будет просто встать на учет? 

На учет нужно встать обязательно, а сведения по сотрудникам, которые работают давно, по форме отправлять не нужно, нужно отправлять списки для сверки с военкоматом. То есть вы сообщаете, что такой-то сотрудник у вас уже работает, в такой-то должности, с такими-то данными. Как только вы будете принимать нового сотрудника, тогда нужно будет уже подавать в военкомат форму о приеме на работу военнообязанного сотрудника. Однако некоторые военкоматы могут дополнительно запросить уведомления по всем сотрудникам о приемах. Поэтому лучше всего задать этот вопрос военкомату по месту регистрации ООО. 

Организация стояла на учете в 90 годах, но с 2000 не отчитывалась. Есть ли сведения об организации с военкомате, как узнать?

Вряд ли они сняли вас с учета. Чтобы понимать точно, стоит обратиться в военкомат. Перед этим вы можете найти все документы, которые уже были у организации. Скорее всего, в них вы найдете регистрационный номер. С этим регистрационным номером и документами идете в военкомат, лучше сразу с готовыми документами на будущий год, чтобы уже все актуализировать. 

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Кто подлежит воинскому учету, а кто — нет?

Подлежат ВУ:

Зачисленные в запас мужчины призывного возраста — от 18 до 30 лет;

Мужчины в запасе;

Мужчины, которые не служили без законных оснований для отсрочки или потому, что были освобождены от призыва;

Те, кто успешно отучился на военных кафедрах и в военных ВУЗах;

Те, кто прошел альтернативную гражданскую службу;

Женщины с ВУС.

Не подлежат ВУ:

Женщины без ВУС;

Граждане, находящиеся на воинской службе;

Граждане, не живущие в России постоянно, а также иностранцы;

Пребывающие в запасе офицеры ФСБ и Службы внешней разведки;

Имеющие освобождение по статье 23 53-ФЗ.

Как определить военнообязанных сотрудников?

Если гражданин подлежит воинскому учету, на 13 странице паспорта есть отметка «Военнообязанный». Если отметки нет, могут быть два варианта:

  • сотрудник не годен к службе;

  • сотрудник уклоняется от постановки на ВУ.

Как понять, что сотрудник снят с учета?

Если сотрудник снят с ВУ, в его военном билете будет отметка:

  • в пункте 25 военного билета офицера запаса;

  • в разделе IХ военного билета. 

В паспорте работника стоит отметка «Военнообязанный», а военном билете, что давно снят с учета. Что с этим делать? 

Ничего. Основной документ по воинскому учету — это военный билет, а не паспорт. В паспорт отметка о снятии с учета не ставится. 

У работника есть военный билет, но отметки в паспорте на стр.13 нет. Что должен сделать работодатель? 

Сотруднику необходимо дать под подпись направление в военкомат, где ему должны поставить в паспорте отметку о военной обязанности. 

Если штампа о снятии с учета в военном билете нет, но возраст превышает предельный (62 года), то какой в таком случае статус работника?

Нужно посмотреть военный билет сотрудника, уточнить его звание, так, для высших офицеров максимальный возраст пребывания в запасе — 70 лет. Если же сотрудник действительно уже должен быть снят с учета, его следует направить в военкомат, чтобы ему поставили соответствующий штамп.  

Нужно ли на сотрудников, негодных к ВС, заводить форму 10

Если они не годны по состоянию здоровья, то они не считаются военнообязанными, и учитывать их не нужно.

Что делать с сотрудниками, которые приехали из другой страны, но уже имеют гражданство РФ? 

Если у них гражданство РФ — отправить для постановки на учет по месту прописки и вести ВУ. 

Что делать с гражданами другого государства, которые получили вид на жительство в РФ? 

Вид на жительство не равно гражданство РФ, поэтому ВУ по таким сотрудникам вести не нужно. 

Сотрудника, который работает в организации на удаленке, но постоянно проживает за границей, нужно ставить на воинский учет? 

Если сотрудник выезжает на срок более 6 месяцев, он должен сам сняться с воинского учета. Это его обязанность. А при возврате должен снова встать на учет в течение двух недель. 

Иностранный работник получил паспорт РФ. В какой срок должен встать на ВУ? И что делать, если он отказывается? 

Встать на ВУ нужно в течение 2 недель с момента получения гражданства. Скрыться от военкомата не получится: МВД отправляет в военкомат уведомления о приеме в гражданство новых лиц, если они являются военнообязанными. Поэтому выдайте сотруднику направление в военкомат.

Скачать направление в военкомат для сотрудника.

Читайте также: Что делать с сотрудником, который не хочет вставать на учет

Если женщина военнообязанная по первому образованию устраивается на работу и называет только свое второе образование при трудоустройстве? Как это может выясниться? И оштрафуют ли ООО? 

Если соискательница предоставила при приеме на работу только диплом о втором  высшем образовании, в нем вы можете увидеть, есть ли отметка о первом высшем и о среднем образовании, после чего уже запросить дополнительно дипломы о предыдущем образовании. Кроме того, вы можете сделать официальный запрос в военкомат с целью проверки соискательницы на предмет воинской обязанности. Если вы примете на работу военнообязанного сотрудника и не будете вести по нему учет, то компании грозит штраф.

В каком возрасте сотрудника снимают с учета в 2024 году?

Максимальный возраст пребывания в запасе:

Составы запаса   по воинским званиям 

Первый разряд 

Второй разряд 

Третий разряд

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы 

До 35 лет   

До 45 лет  

До 50 лет   

Младшие офицеры  

До 50 лет 

До 55 лет 

До 60 лет 

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны   2 ранга 

До 55 лет   

До 60 лет   

До 65 лет

Полковники, капитаны   1 ранга 

До 60 лет  

До 65 лет  

— 

Высшие офицеры

До 65 лет

До 70 лет

— 

Женщины, имеющие звание офицеров 

— 

— 

До 50 лет

Прочие женщины, состоящие  в запасе

— 

— 

До 45 лет

Если в 50 лет снялись в этом году с учета, то надо в следующем году что-то делать? 

Нет. Сотрудник уже снялся с учета.  

Сотруднику 47 лет, в армии не был, на руках приписное. Его надо ставить на воинский учет? 

Приписное свидетельство — временный документ, который заменяется военным билетом после прохождения службы в армии или освобождения от службы по состоянию здоровья. Если военного билета нет, сообщите в военкомат.  

Работнику 60 лет, рядовой. Утверждает, что снят с учета по возрасту, но отметки нет нигде. Отправлять в военкомат за отметкой и считать его пока не снятым с учета? 

Да, отправлять. Если снят с учета, в военном билете должна быть отметка. 

Работнику 36 лет, ограниченно годен категория В, не служил. Нужно ставить на учет? 

Нужно смотреть его военный билет: какое у него звание. Данная категория не освобождает от военной обязанности. 

Остальные вопросы и ответы на них — в нашем следующем материале. У вас есть свой вопрос? Отправьте его нам, мы зададим его эксперту и включим вместе с ответом в следующую статью! 

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