Воинский учет в 2024 году: к чему готовиться компаниям уже сейчас

Рассказали, что изменится в воинском учете в 2024 году: поднимут призывной возраст, введут единый реестр военнообязанных, а штрафы, которыми запугивали компании, станут более реальными. Также в статье поделились реальными кейсами из практики: какие проблемы могут возникнуть при постановке на учет и как их решить.

Призывной возраст поднимут до 30 лет

Начнем с последних новостей. С 1 января 2024 года призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Правительство подписало постановление о внесении изменений в Положение о призыве на военную службу граждан РФ, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе. Теперь нормативная база по воинскому учету соответствует закону от 04.08.2023 № 439-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который повысил верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет.

Что это значит для работодателя

Работодатели должны вести воинский учет сотрудников — призывников и военнообязанных.

Призывник — это не зачисленный в запас мужчина призывного возраста. Военнообязанный — статус, который сменяет собой статус призывника.

О том, как определить военнообязанных в организации, читайте здесь. Если коротко, то в паспорте военнообязанных и призывников стоит штамп. Если гражданин подлежит воинскому учету, на 13 странице паспорта есть отметка «Военнообязанный».

Штамп о воинской обязанности проставляют в паспортах всех военнообязанных и призывников, кроме тех граждан, которые признаны негодными по состоянию здоровья.

Начнет работать межведомственное взаимодействие

С 2024 года планируется сделать работу военкоматов более прозрачной.

Еще в ноябре 2023 года Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и ФНС при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

Во-первых, создадут единый реестр воинского учета. В нем будут содержаться личные данные военнообязанных и призывников. В тестовом режиме реестр воинского учета уже работает с 1 октября 2023 года в нескольких регионах России. Весь 2024 год в реестр будут собирать данные, а с 1 января 2025 года реестры перейдут в управление Минобороны и должны будут заработать в полноценном режиме, ожидают в Минцифры.

Во-вторых, организуют систему межведомственного взаимодействия между военкоматами и органами власти. В результате такая система позволит поставить граждан на воинский учет или снять с него без личной явки.

Информация о гражданах будет поступать в военкоматы из органов внутренних дел, налоговой, СФР, органов предварительного следствия/дознания, судов, государственной власти субъектов, ЦИК, вузов, Минпросвещения, медицинских учреждений. Передаваться будут сведения о состояние здоровья, прописке, гражданстве, возбужденных делах, приговорах, образовании, актах ЗАГС и т.д.

Кроме того, в 2024 году уже будет работать единый реестр повесток. Планируется, что цифровой реестр позволит направлять повестки только тем, кто подлежит призыву на военную службу, и снизить риск ошибок, вызванных человеческим фактором.

Что это значит для работодателя

Возможно, именно с момента, когда вся информация будет в единой базе данных, военкоматы начнут штрафовать компании за нарушения требований воинского учета. Точную информацию мы с вами получим позднее, пока это планы.

Из преимуществ цифровизации взаимодействия с военкоматами — работодатели смогут в онлайн-режиме информировать комиссариаты о военнообязанных и обновлять сведения воинского учета.

Обязательные дела работодателя по ВУ в декабре 2023

Если в октябре вы не поставили компанию на учет и не организовали воинский учет сотрудников, самое время этим заняться.

До 29 декабря нужно поставить компанию на воинский учет, а также:

Сдать в военкомат карточку учета организации по форме № 18.

Составить план работы на 2024 год.

Провести сверку сведений с военкоматом.

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📌 Что делать с сотрудником, который не хочет вставать на учет

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ТОП-7 проблем, с которыми столкнулись компании при постановке на ВУ

На практике на любом из этапов могут возникнуть неожиданные трудности, которые сложно заранее предусмотреть. Мы уже два месяца занимаемся воинским учетом компаний, и за это время наработали определенную практику. И теперь готовы поделиться реальными кейсами.

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Кейс №1. Военкомат отказался ставить компанию на учет

Ситуация: Несколько региональных военкоматов отказались принимать документы и ставить организацию на учет, аргументируя это тем, что в штате у нее нет военнообязанных сотрудников

Решение: Согласно ст. 8 ФЗ «Об обороне», организация должна не только вести воинский учет работников, но и предоставлять для нужд обороны здания, сооружения, транспортные средства и т.д. Таким образом, вне зависимости от того, есть ли в штате военнообязанные сотрудники, компания по закону все равно должна встать на воинский учет.

Мы позвонили в московский военкомат, где нам подтвердили, что компанию надо ставить на учет.

Сейчас этот кейс еще в процессе решения. Мы подготовили дополнительный документ, сопроводительное письмо со ссылками на законодательство, чтобы клиент сходил в военкомат и получил официальный письменный отказ от постановки организации на учет. Это должно защитить компанию на случай, если к ней будут претензии, и подтвердить, что клиент свою обязанность готов был исполнить, необходимый пакет документов был собран и передан в военкомат.

Это далеко не единичный случай. Военкоматы в разных регионах отказываются ставить на учет компанию без военнообязанных. Иногда, после того как мы начинаем настаивать на необходимости постановки организации на учет, нам начинают перечислять бесконечные перечни документов, которые нам нужно для этого предоставить — от реально необходимых формы №18, приказа и плана ведения воинского учета до учетной политики организации, «обязанностей и функциональностей компании». На просьбу продиктовать список сотрудники военкоматов отказываются давать консультации по телефону, посылают читать методические рекомендации и бросают трубку — «конец связи!».

Кейс №2. В военкоматах не знают, кто относится к их ведомству

Ситуация: Мы позвонили в военкомат, к которому, предположительно, должна относится компания, назвали наименование ООО, юридический адрес и спросили, к их ли ведомству мы относимся. Сотрудники военкомата сказали, что не знают, кто по адресу регистрации относится к их ведомству.

Решение: Нам пришлось обзвонить шесть военкоматов, чтобы определить, к какому именно относится компания. Оказалось, что к первому, в который мы звонили.

В таких случаях могут помочь сотрудники соседних военкоматов, местной администрации и управления.

Кейс №3. Военкомат не принимает документы от лиц, действующих по доверенности

Ситуация: В одном районном военкомате Москвы мы столкнулись со следующей проблемой: военкомат отказался принимать документы для постановки на воинский учет по доверенности. Сотрудники военкомата сообщили, что документы примут, только когда лично явится либо руководитель, либо сотрудник, который указан в приказе о назначении ответственного за воинский учет.

Решение: Наш клиент — это группа компаний, и у руководителя нет времени стоять в очередях. При этом бухгалтер не готова брать на себя ответственность за воинский учет и подписывать соответствующий приказ. Мы договорились с клиентом так: наша компания отправляет курьера, который отсиживает очередь, и ко времени, когда очередь подходит к нам, подъезжает сам руководитель. При этом наш эксперт его сопровождает и консультирует по всем вопросам, которые могут появиться в момент подачи документов. Таким образом и мы свою обязанность выполнили, и удовлетворили пусть и необоснованное, но существующее требование военкомата. При этом клиент все равно сэкономил время.

Кейс №4. Военкомат не ставит на учет организации, у которых мало военнообязанных сотрудников

Ситуация: В том же военкомате города Москвы мы столкнулись с еще одной проблемой. Сотрудник военкомата отказывался принимать документы для постановки компании на учет, если в организации трудится менее 10 военнообязанных сотрудников. По словам сотрудника военкомата, им «и так компаний на учете хватает», а нам достаточно встать на учет в управе.

Решение: Как и в первом кейсе, сейчас к основному пакету документов мы составляем сопроводительное письмо, чтобы получить письменный отказ от постановки компании на учет. Кроме того, сейчас у нас в разработке жалоба в военную прокуратуру. Ее готовят наши юристы. Главное для нас сейчас — доказать письменно, что компания свою обязанность по постановке на воинский учет выполнила, необходимые документы подготовила, но именно на стороне военкомата получила отказ по такой причине: «в штате менее 10 военнообязанных сотрудников».

Кейс №5. Военкоматы требуют дополнительные, иногда неактуальные документы

Ситуация: В местных военкоматах могут требовать предоставить документы, которые давно уже не актуальны, выдавать собственные бланки документов, которые отличаются от установленных нормативом. Одному нашему клиенту сообщили, что карточку по форме №18 обязательно нужно делать через специальную программу и выгружать оттуда.

Решение: Обязательно нужно сдать документы, которые требует актуальное законодательство. Все дополнительные требования стоит рассматривать индивидуально.

Кейс №6. Военкоматы дают вредные советы

Ситуация: Кроме того, что не все военкоматы дают какие-то комментарии, особенно по телефону, они также могут проконсультировать не верно. Вот несколько вредных советов, которые услышали наши клиенты от военкоматов: «не берите на работу молодых парней», «увольте всех военнообязанных». Одному нашему клиенту заявили, что бронирования уже не существует в принципе.

Решение: Опираться стоит в первую очередь на законодательство. Если у вас есть сомнения и спорные вопросы, вы можете проконсультироваться с нами по телефону 8 800 350 77 13.

Проблемы с военкоматами могут сильно замедлить процесс постановки компании на учет. Именно поэтому мы рекомендуем как можно раньше начать аудит сотрудников, которых требуется поставить на учет, подготовить документы для организации и под каждого военнообязанного сотрудника и направить их в военкоматы.

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Кейс №7. У компании отсутствуют данные о прописках сотрудников

Следующий кейс про проблемы кадрового учета, которые выявляются во время постановки на воинский учет и аудита кадров.

Ситуация: У одной компании, которая обратилась к нам за помощью с постановкой на воинский учет, не оказалось сведений по адресам регистрации сотрудников. Кадровая служба компании просто не запрашивала эти данные при трудоустройстве и не вносила их в учет.

Решение: Данные об адресах регистрации нужны не только для воинского учета. Обязательно брать у сотрудников паспортные данные, в которые входят и сведения о регистрации. Эти данные пригодятся, например, в случае, если компании нужно разыскать сотрудника, направить ему уведомление и т.д.

В данном случае мы параллельно с постановкой компании на воинский учет запустили процесс кадрового аудита, чтобы выявить, каких еще необходимых данных нет в учете и вовремя исправить ошибки.

Как мы видим из последнего кейса, проблемы бывают не только на стороне военкоматов, а и на стороне компаний. Такие проблемы часто связаны с тем, что либо на бухгалтера повесили кадровый учет, либо у кадровика задач больше, чем он может реально выполнить. При этом кадры и зарплата — это та сфера, где как нигде важны сроки, многие мероприятия по кадрам и заработной плате нужно проводить в учете день в день.

При этом часто в компании бухгалтер работает за троих: и кадровый учет ведет, и считает зарплаты, и воинский учет берет на себя. Но это риск. В одиночку сотруднику сложно успевать выполнять все задачи: в итоге в отчетности или начислениях появляются ошибки, за ними штрафы и конфликты с сотрудниками. А сам бухгалтер быстро выгорает. С таким положением дел в компании мы регулярно сталкиваемся, когда к нам приходят новые компании на обслуживание.

О том, сколько стоит такая «экономия» на кадрах, читайте здесь.

Решение этой проблемы: создавать отдел кадров и плюсом отдельно брать юриста и бухгалтера на зарплату. Альтернатива кадровому отделу — передать участок зарплаты и кадров на аутсорсинг. Чтобы обезопасить себя от проверок и претензий ГИТ, доверьте кадровое делопроизводство Первой Экспертной Бухгалтерии. Мы возьмем на себя учет, приведем в порядок документацию и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса. Кадровая служба в помощь вашему бухгалтеру от 490 ₽/мес за каждого сотрудника.

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