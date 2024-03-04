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Первая Экспертная Бухгалтерия
Блокировка счетов

Какие операции возможны при блокировке счета

Кажется, что блокировка расчетного счета практически парализует работу организации. Однако это не означает, что закрываются все операции: многое бухгалтеру по-прежнему доступно. Рассказываем, что по-прежнему можно делать в этой ситуации и как снять ограничения. 
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Какие операции возможны при блокировке счета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему происходит блокировка счета

Налоговая блокирует расчетный счет, чтобы воздействовать на тех, кто полностью игнорирует документооборот и выплату налогов и взносов. Блокировка — крайняя мера: пока компания не устранит ее причину, она не сможет вести привычную деятельность.

По закону, предусмотрены такие причины блокировки счета:

  • неуплата налогов, штрафов, пени или страховых взносов и неисполнение требований об уплате задолженности в течение 8 дней с момента получения;

  • опоздание с налоговой декларацией, РСВ или расчетом 6-НДФЛ на 20 дней и более;

  • неисправленные ошибки в отчетности, из-за которых отчетность считается несданной;

  • отсутствие электронного документооборота с налоговой, если он обязателен;

  • отсутствие возможности получать электронные документы по ТКС;

  • решение по результатам выездной проверки

Блокировка будет действовать в отношении всех счетов, которые указаны в решении налоговой. Если там перечислено несколько счетов — все они будут заблокированы.

Если компания откроет новые счета, блокировка будет действовать и на них (п. 12 ст. 76 НК). Открывать их можно, однако вести через них операции, пока не будут устранены нарушения — нельзя. 

Читайте также: Как компаниям безопасно работать с наличкой, чтобы не заблокировали счет.

Какие операции можно проводить во время блокировки

Блокировка может быть полной, на все расходные операции по счету, или частичной, только на сумму долга. 

Частичная блокировка

Если компания не выплатила налоги, взносы, штрафы и пени, расходные операции заблокируют только в пределах суммы, указанной в решении налоговой, но не больше отрицательного сальдо ЕНС (п. 2 ст. 76 НК). 

Сумму долга банк обязан перевести сумму долга со счета предпринимателя или компании на счет налоговой. Если денег не хватает, счет будет заблокирован до тех пор, пока весь долг не спишут.

Все денежные средства, которые находятся на счетах помимо этой суммы, можно использовать свободно. 

Полная блокировка

Если компания не представила декларацию, не приняла от инспекции документы по ТКС или не отправила квитанцию о приеме электронных документов, то ее счета заблокируют полностью. Недоступны будут, в том числе, и те средства, которые еще не поступили. 

При этом нельзя переводить деньги с расчетного счета ИП на личный счет, переводить средства от контрагентов и физлиц.

Однако сохраняются возможности выплачивать задолженность по налогам и страховым взносам и делать платежи первой, второй и третьей очереди:

  1. Возмещать вред жизни и здоровью сотрудников по исполнительному листу, выплачивать алименты.

  2. Оплачивать выходные пособия и зарплаты увольняющимся сотрудникам и перечислять вознаграждения за интеллектуальную деятельность.

  3. Выплачивать зарплату сотрудникам.

Если вы отправите в банк платежное поручение на зарплату до момента блокировки счета, банк перечислит платеж. Если после, то сначала банк сначала спишет налоги по инкассовому поручению и только потом зарплату.

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Как снять блокировку счета

Снять блокировку с расчетного счета можно только по решению налоговой. Для этого нужно отправить запрос о причинах блокировки на сайте ФНС, выполнить требования и отправить подтверждающие документы. 

Взыскание налога, сбора, пеней, штрафа

Код блокировки — 01. 

Необходимо выплатить налоги и штрафы. Платеж идет 3—5 дней, счет налоговая разблокирует через 1–2 дня после получения подтверждающих документов. 

Отсутствие деклараций в налоговую в течение 20 дней

Код блокировки — 02. 

Счет разблокируют на следующий день после отправки декларации. 

Приостановление или привлечение к ответственности за налоговое правонарушение

Код блокировки — 03.

Если баланс на счете больше заблокированной суммы, нужно принести в налоговую заявление об отмене приостановления по счетам. Можно попросить налоговую предоставить в залог имущество, привлечь поручителя или гарантию банка. Разблокировка счета произойдет на следующий день. 

Отсутствие квитанции о получении запроса от налоговой

Код блокировки — 04.

После того как вы отправите квитанцию о приеме по ЭДО или поясняющие документы, счет разблокируют на следующий день. 

Отсутствие отчетности в электронном виде в течение 20 рабочих дней после установленного срока

Код блокировки — 05.

Счет разблокируют на следующий день после предоставления отчетности. 

Если счета заблокированы по ошибке, нужно отправить заявление об этом в личном кабинете ФНС и предоставить подтверждающие документы. Скорее всего, счет разблокируют в течение одного рабочего дня.

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