Прием на работу иностранных граждан в 2024 году: нужно ли оформлять ВКС

С марта 2024 года минимальная заработная плата для высококвалифицированных иностранных специалистов выросла 750 000 рублей в квартал. В каких случаях это все еще оправданные затраты, а когда стоит переоформить сотрудника по другим правилам?

Кто такой высококвалифицированный специалист

Высококвалифицированные специалисты или ВКС — это иностранцы, работающие в Российской Федерации и имеющие особые навыки, опыт или достижения в своей области.

В большинстве случаев работодатель может оформить сотрудника как высококвалифицированного специалиста или нанять обычным способом — через стандартное разрешение на работу. Ограничений на привлечение таких специалистов немного. Их нельзя нанимать:

в качестве проповедников или для другой религиозной деятельности;

для обслуживания покупателей в торговых точках или в фармацевтической сфере (за исключением должностей, относящихся к руководству и координированию);

на государственную или муниципальную службу;

на службу в составе экипажа военных морских и авиационных судов РФ, для работы командиром гражданского самолета;

на работу, связанную с обеспечением безопасности РФ.

Кроме того, их не могут нанимать компании:

которые нарушили режим пребывания или работы иностранных граждан в РФ и не оплатили штраф за административное правонарушение;

получили запрет привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ в качестве ВКС.

Запрет на привлечение высококвалифицированных специалистов можно получить, если не соблюдать обязательства, которые берет на себя работодатель:

выплачивать заработную плату не ниже минимального уровня, установленного законодательством для ВКС;

обеспечивать ВКС и сопровождающих его членов семьи добровольным медицинским страхованием с момента их въезда в РФ;

подавать всю необходимую отчетность, в том числе о перечислении НДФЛ.

Плюсы и минусы найма ВКС

Альтернатива найма высококвалифицированного специалиста — оформление через стандартное разрешение на работу. В каждом случае есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим оба варианта по разным критериям.

Оформление на работу

Высококвалифицированного сотрудника можно нанять быстрее, чем кандидата через стандартное разрешение.

В обычном случае для оформления разрешения на работу необходимо заранее подать заявку на квоту для трудоустройства иностранного сотрудника, и при этом учитывать ограничения для различных отраслей и специальностей. Оформление разрешений — длительный процесс. Обычно он занимает от 3–3,5 месяцев, чаще — от полугода. Таким образом, если вы хотите привлечь специалиста в следующем году, подготовкой документов необходимо заняться уже сейчас.

Кроме того, найм и документооборот для ВКС-сотрудников упрощен и по многим другим критериям. Собрали различия в общую таблицу.

Критерий Оформление стандартного разрешения Оформление ВКС Срок оформления разрешений на работу от 3 месяцев 14 рабочих дней Период действия разрешения 1 год 3 года Постановка на миграционный учет в течение 7 рабочих дней с момента въезда и при смене места пребывания в течение 90 календарных дней с момента въезда в РФ и в течение 30 календарных дней при смене места пребывания Предоставление сертификата, подтверждающего знание русского языка, истории, законодательства РФ обязательно не требуется Возможность работать в разных регионах оформляется отдельно в каждом регионе возможно, при условии, если в регионах есть филиалы компании Возможность совершать деловые командировки 10 дней в году, для отдельных должностей и разъездном характере работы — 40 дней в году без ограничений при условии разъездного характера работы

Налоговые выплаты и взносы

Выплаты работодателя за ВКС намного меньше, чем при стандартном оформлении разрешения. Собрали все обязательные перечисления в одну таблицу.

Налоги и взносы Оформление стандартного разрешения Оформление ВКС НДФЛ 13% для резидентов и 30% для нерезидентов 13% (15% при сверхдоходах) с первого дня работы Взносы на травматизм Есть Есть Страховые взносы 30% от заработной платы сотрудника до достижения предельной базы, после достижения — 15,1% Нет, пока у ВКС не оформлен ВНЖ

Кроме того, работодатель оплачивает для ВКС добровольное медицинское страхование.

Напомним, что предельная база для страховых взносов в 2024 году — 2 225 000 рублей по каждому сотруднику (постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883).

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Уровень заработной платы

Главный минус оформления ВКС — необходимость соблюдать установленный законом минимальный уровень заработной платы. При найме по стандартному разрешению уровень минимальной заработной платы ограничен только МРОТ. В 2024 году он составляет 19 242 рубля.

Уровень минимального вознаграждения для высококвалифицированных специалистов различается в зависимости от того, на какой должности и в какой отрасли они работают.

От 58 500 рублей в месяц — специалистам, работающим в штате компаний-резидентов особых технико-внедренческих зон.

От 83 500 рублей в месяц : научным работникам или преподавателям в государственных ВУЗах и и академиях наук, национальных исследовательских и государственных научных центрах; приглашенным в особые промышленно-производственные, туристско-рекреационные, портовые особых экономических зон (кроме ИП); приглашенным IT-компаниями с государственной аккредитацией (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны); приглашенным компаниями, ведущими деятельность на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

От 1 000 000 рублей в год (за 365 дней) — медицинским, педагогическим или научным работникам, приглашенным для работы на территории международного медицинского кластера.

Не менее 750 000 рублей в квартал — всем остальным.

Если иностранный сотрудник был в отпуске или на больничном, и заработная плата была выплачена не в полном объеме, совокупный размер зарплаты за три месяца должен соответствовать трехкратной сумме ежемесячного вознаграждения.

Новая минимальная планка заработной платы в 750 000 рублей была установлена с 1 марта 2024. Это означает, что суммарные выплаты за первый квартал должны составлять не менее 750 000 рублей. При этом в январе и феврале 2024 года месячные выплаты не должны быть меньше 167 000 рублей и на конец марта общая выплата за квартал должна составить не менее 750 000 рублей.

Скачать образец трудового договора с ВКС.

Преимущества для сотрудника

Оформление сотрудника как высококвалифицированного специалиста может быть дополнительным преимуществом компании. Специалист, которого привлекли как ВКС, получает множество преимуществ:

возможность получить разрешение на работу в РФ на три года вместо одного и продлевать его без выезда за границу;

отсутствие обязательного подтверждения знания русского языка, истории России и основ законодательства РФ;

отсутствие ежегодного медицинского освидетельствования;

гораздо более гибкие сроки постановки на миграционный учет;

возможность работать в разных регионах страны и без ограничений ездить в командировки;

поиск работы в РФ после расторжения трудового договора без необходимости покидать пределы страны (в течение 30 дней).

Кроме того, высококвалифицированный специалист может въехать в страну вместе с членами семьи и оформить ВНЖ по упрощенной процедуре на время работы. Через два года и специалист, и члены его семьи могут получить бессрочный ВНЖ.

Переоформление ВКС на стандартный договор

Работодатель в любой момент может перевести высококвалифицированного специалиста в статус сотрудника, работающего по стандартному разрешению.

Для этого необходимо завершить текущий трудовой договор с ВКС-сотрудником, дождаться его выезда за пределы страны и отправить ему приглашение на работу.

После увольнения сотрудника нужно, в первую очередь, разместить вакансию на портале «Работа в России». Это необходимо для того, чтобы доказать, что найти специалиста среди граждан РФ не удалось.

Для оформления иностранного сотрудника нужно оформить квоту на привлечение рабочей силы, если должность ее предполагает. Заявка на квоту подается заранее, на следующий год, в определенный период времени в зависимости от региона. Процесс можно ускорить, если нужная вам должность не относятся к квотируемым. Их список прописан в приказе Минтруда от 15.05.2023 № 459н.

После этого нужно:

получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников на основании выделенной квоты или вне ее. Оно выдается в территориальных органах ГУ по вопросам миграции МВД;

подать заявление в МВД на выдачу разрешения для конкретного сотрудника;

оформить сотруднику приглашение на въезд в Россию.

Напомним, что за отсутствие разрешение на въезд иностранца или за ошибки в нем компания заплатит штраф до 800 000 рублей. Читайте также: Какие ошибки кадровика дорого обойдутся компании.

Когда будущий сотрудник приедет в РФ, он должен встать на миграционный учет и получить разрешение на работу. Не забудьте после заключения трудового договора уведомить МВД: по закону, это нужно сделать в течение трех дней.

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