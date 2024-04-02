Как нанять толкового бухгалтера в компанию: рекомендации экспертов

Ошибки бухгалтера приводят организацию к лишним затратам и огромным штрафам, а в особенно тяжелых случаях могут довести до ликвидации компании. Как же не допустить этого и нанять хорошего специалиста? Составили инструкцию для руководителей с комментариями наших экспертов.

Если руководитель не разбирается в бухгалтерии, нанять высококвалифицированного специалиста нелегко. Многие ищут по знакомству и ориентируются на образование и профессиональный опыт.

Все это — не гарантия:

рекомендации могут ввести в заблуждение. В работе бухгалтера очень важна специфика компании и круг обязанностей специалиста. Особенности работы в штате бухгалтерии крупной производственной компании и в качестве одного бухгалтера в торговом ИП отличаются, но, рекомендуя бухгалтера, это обычно не учитывают.

диплом, полученный 10–15 лет назад, ничего не гарантирует. Базовые знания очень важны, но их недостаточно. Требования к бухгалтерскому и налоговому учету постоянно обновляются, и если бухгалтер за ними не следит, он не сможет вести учет.

опыт работы сам по себе ни о чем не говорит. Тот факт, что бухгалтер много лет работал в одной и той же компании, не означает, что он во многом разбирается. Возможно, все это время его работа была несложной, и у него не было профессиональных амбиций.

Чтобы оценить специалиста, необходимо проанализировать его реальные знания и достижения, учесть мотивацию и особенности характера. Расскажем, как последовательно, по шагам провести процесс найма.

Размещение вакансии

В первую очередь определите, какой бухгалтер вам нужен:

для ведения небольшого бизнеса и выполнения несложных задач, возможно, на парт-тайм;

бухгалтер-исполнитель для конкретных задач, например, ведения первичной документации или расчета заработной платы;

главный бухгалтер, который будет формировать учетную политику компании, оптимизировать налогообложение, проводить сверки и делать многое другое, и станет правой рукой руководителя.

Должен ли ваш бухгалтер составлять отчеты? Проводить платежи? Составлять акты сверок? Считать себестоимость? Работать со счетами-фактурами? Проводить инвентаризацию? Считать заработную плату? Оформлять кадровые документы? Оптимизировать налогообложение? Оформлять внешнеэкономические сделки? Ответив на все эти вопросы, вам легче будет найти нужного специалиста.

Пропишите в вакансии:

требования к образованию и опыту работы бухгалтера;

задачи, которые возьмет на себя специалист;

особенности вашей компании;

начальную планку заработной платы «на руки»;

дополнительные пожелания к сотруднику, которые будут преимуществами при найме (например, знание особенностей внешнеэкономической деятельности или агентских договоров).

корпоративные «плюшки» для сотрудников в вашей компании.

По приказу Минтруда № 1061, главный бухгалтер должен соответствовать профессиональным требованиям:

к образованию: высшее или среднее профессиональное образование;

к обучению: дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

к опыту работы: не менее пяти лет или не менее трех лет, если есть высшее образование.

Закон о бухгалтерском учете предъявляет требования к должности только главных бухгалтеров ПАО, страховых организаций, НПФ, управляющих компаний ПИФов, государственных внебюджетных фондов и организаций, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам.

К остальным главным бухгалтерам и рядовым сотрудникам бухгалтерии по закону таких требований нет, но на эти показатели стоит ориентироваться и в других случаях. Сотруднику без образования или почти без опыта будет нелегко справляться с задачами. Кроме того, важно, чтобы у бухгалтера был хотя бы минимальный опыт именно в вашей отрасли, иначе на адаптацию и перестройку работы уйдет слишком много времени.

Заранее подумайте, есть ли у вас возможность обучать бухгалтера и позволить ему расти и получать недостающие компетенции под руководством более опытного специалиста. Найти хорошего бухгалтера нелегко и, возможно, проще будет взять специалиста с хорошим потенциалом и обучить его нюансам учета в вашей отрасли.

Для обучения можно пригласить главного бухгалтера из аутсорсинговой компании: он будет проверять расчет налогов, ведение отчетности, помогать подготовиться к проверкам и отвечать на сложные вопросы.

Альтернатива поиску — нанять аутсорсинговую команду, которая полностью закроет все бухгалтерские вопросы. Это может быть выгоднее, чем брать специалиста в штат: затрат на заработную плату специалиста будет меньше, не придется нести дополнительные расходы — искать и обучать сотрудника и покупать 1С. При этом эффективность — во многих случаях выше, потому что с вами будут работать эксперты с опытом в вашей отрасли, которые уже сталкивались с самыми сложными задачами. Мы в «Первой Экспертной Бухгалтерии» набираем в команду людей с опытом в разных сферах — маркетплейсы, строительство, торговля оптовая и розничная, производство, сельское хозяйство, ВЭД и других.

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Первичный отбор кандидатов

Проанализируйте поступающие резюме, исходя из ваших требований или поручите предварительный отбор hr-менеджеру. На этом этапе можно заранее предупредить кандидата, что на интервью его попросят подробнее рассказать о результатах работы и ответить на несколько профессиональных вопросов.

Интервью

Лучше всего, если интервью с кандидатом на позицию бухгалтера будет проводить специалист, который разбирается в этой отрасли. Только он сможет оценить реальный опыт, знания и компетенции будущего сотрудника и поймет, насколько профессионально он отвечает на вопросы.

Если в компании есть главный бухгалтер, не проводите встречу без него. В случае, если его нет, мы рекомендуем привлечь на интервью специалиста из аутсорсинговой компании.

Оценка образования и профессионального опыта

Расспросите кандидата о том, где и как он учился и работал.

Узнайте, проходит ли он Всероссийскую аттестацию бухгалтеров, посещает ли вебинары и конференции. Для бухгалтера, в том числе для специалистов «Первой Экспертной Бухгалтерии», постоянное обучение — стандарт работы в профессии.

Задайте вопросы о работе:

Какой была структура бухгалтерии и какие задачи он выполнял?

Какой была сфера деятельности компании?

Какие проверки проводились в компании и какое участие в них принимал кандидат?

В каких учетных программах он работал?

По его ответам вы сможете определить, насколько опыт будущего сотрудника подходит именно для вашей компании.

Оценка уровня знаний

Любой бухгалтер должен:

читать и понимать Налоговый кодекс и разъяснения официальных инстанций;

разбираться в особенностях общего налогообложения, специальных режимов, если они используются в компании (например, УСН) и начислении НДС;

пользоваться нормативно-справочными системами и проверять информацию;

владеть 1С или облачными сервисами на профессиональном уровне.

Помимо этого, главный бухгалтер должен разбираться во всех нюансах бухгалтерского и налогового учета, составлять бухгалтерский баланс и отчетность, оптимизировать налогообложение, проводить сверку расчетов с контрагентами и налоговой инспекцией и делать многое другое.

Бухгалтер, работающий с первичными документами, обязательно должен разбираться в правилах оформления первичной учетной документации (накладных, актов и других), уметь формировать соответствующие проводки и на их основе заполнять бухгалтерские регистры.

Если вы ищете бухгалтера по расчету заработной платы, учитывайте, что он обязан знать Трудовое законодательство, разбираться в правилах расчета выплат сотрудникам, исчислении НДФЛ и страховых взносов, уметь составлять отчеты в ИФНС и фонды.

Чтобы проверить знания кандидата, задавайте ему профессиональные вопросы.

«Я стараюсь проверить, разбирается ли бухгалтер в учете и налогообложении, умеет ли читать оборотно-сальдовую ведомость и может ли сверить ее с декларациями, хорошо ли разбирается в 1С. Задаю вопросы, например, о том, в какой момент наступает признание затрат товара в торговой деятельности и от каких условий оно зависит, как необходимо сверять НДС и на каких счетах он отображается, прошу перечислить все счета учета и рассказать, что и где отражается. Для опытного бухгалтера эти вопросы не представляют сложностей. Если соискатель отказывается отвечать, это тоже знак — вероятно, он не очень уверенно чувствует себя в теории». Виталия Фомина, руководитель юнита «Первой экспертной бухгалтерии»

«Я готова обучать сотрудников, но для меня важно, чтобы у него были хотя бы базовые знания. Поэтому я задаю несложные вопросы. Например, моделирую ситуацию: первого числа на склад поступили стулья, второго их продали, третьего — расплатились с поставщиком. В какой момент себестоимость стульев попадет в книгу доходов и расходов? Бухгалтер должен знать, что товар должен быть оприходован, оплачен и реализован». Евгения Василькова, руководитель юнита «Первой Экспертной Бухгалтерии»

Оценка личных качеств

Бухгалтер должен быть внимательным и ответственным, стрессоустойчивым и не боящимся брать на себя ответственность, обучаемым и честным.

Чтобы понять характер кандидата, спросите его, почему он уволился или хочет уволиться с прежнего места работы, что его больше всего мотивировало, а что меньше всего нравилось. Смоделируйте сложные стрессовые ситуации, возникающие в работе, и предложите ему найти решение.

Кроме того, очень важно, чтобы темперамент будущего сотрудника соответствовал общему настрою в компании. Если руководитель компании привык к многозадачности и высокому темпу работы, ему не подойдет флегматичный сотрудник.

«Мне легче всего сработаться с динамичными людьми, которые могут быстро учиться, адаптироваться к изменениям и находить решения в условиях жесткого дедлайна. Мне кажется, для бухгалтера это очень важно». Евгения Василькова, руководитель юнита «Первой Экспертной Бухгалтерии»

Мы в «Первой экспертной бухгалтерии» понимаем, что каждой компании нужен индивидуальный подход при выборе бухгалтера. Именно поэтому мы всегда подбираем специалиста с учетом темперамента заказчика, и, при необходимости, можем поменять ответственного сотрудника на другого.

Испытательный срок

Мы рекомендуем обязательно давать бухгалтеру испытательный срок три месяца. За это время сотрудник должен не только выполнять стандартные задачи, но и сдать по крайней мере одну отчетность.

Когда этот срок пройдет, проведите аудит бухгалтерии с помощью аутсорсинговых специалистов и проверьте, насколько корректно все это время шла работа и не было ли ошибок в отчетности.

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