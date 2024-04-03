Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Календарь отчетов и платежей на апрель 2024 года для всех режимов налогообложения

Собрали крайние сроки по сдаче отчетности и расчету налогов в апреле, учитывая изменения законодательства и переносы дат из-за выходных и праздников. Сохраните, чтобы не забыть о платежах и не опоздать с отчетом. 
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Календарь отчетов и платежей на апрель 2024 года для всех режимов налогообложения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Все отчеты апреля

Срок

Вид отчета

Кто сдает

до 1 апреля

Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год

Все организации

Отчет об объектах утилизации отходов за 2023 год

Производители или импортеры подлежащих утилизации товаров или упаковки

Форма № 12-Ф за 2023 год

Все организации, кроме малых предприятий и отдельных исключений

Форма № 11 за 2023 год

Все организации, кроме НКО и малых предприятий

Форма № 11 (краткая) за 2023 год

НКО и отдельные исключения

Форма № 3-ИНФОРМ за 2023 год

Все организации, кроме малых предприятий, если их сфера деятельности относится к определенным направлениям.

до 3 апреля

Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 23 по 31 марта

Все работодатели

Форма № С-1 за март 2024 года

Заказчики строительства и застройщики 

до 4 апреля

Форма № П (услуги) за март 2024 года

Организации, оказывающие платные услуги 

до 8 апреля

Форма № П-4 (НЗ) за I квартал 2024 года

Организации, у которых средняя численность работников за предыдущий год превышает 15 человек.

до 10 апреля

Форма № ЗП-образование за I квартал 2024 года

Государственные и муниципальные образовательные учреждения, работающие по соответствующей лицензии.

до 11 апреля

Форма № 2-наука за 2023 год

Юридические лица, которые занимаются научными исследованиями и разработками

до 12 апреля

Форма № ПМ-пром за март 2024 года

Малые предприятия, работающие в сфере промышленности

Форма № ПМ-торг за март 2024 года

Малые предприятия, работающие в сфере торговли

Форма № П-1 за март 2024 года

Организации, кроме ИП, малых предприятий и отдельных исключений

Форма № П-5 (м) за I квартал 2024 года

Организации, в которых на протяжении последних двух лет работало в среднем не более 15 сотрудников, а годовой оборот не превышал 800 миллионов рублей

до 15 апреля

Форма № П-4 за март 2024 года

Все организации

Форма № П-4 за I квартал 2023 года

Все организации

Отчет о выполнении нормативов утилизации

Производители или импортеры подлежащих утилизации товаров или упаковки

Расчет суммы экологического сбора за 2023 год

Производители или импортеры подлежащих утилизации товаров или упаковки

Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления в РФ

Производители или импортеры подлежащих утилизации товаров или упаковки

Документы для подтверждения основного вида деятельности

Все организации

Форма № 4-инновация за 2023 год

Все организации, осуществляющие хозяйственную деятельность

Форма 1-предприятие за 2023 год

Все организации, кроме малых предприятий и отдельных исключений

до 22 апреля

Форма № П-2 за январь–март 2024 года

Все юридические лица, кроме малых предприятий

Единая упрощенная налоговая декларация за I квартал

Организации независимо от применяемого налогового режима и предприниматели на спецрежимах с учетом прописанных в законе ограничений

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал

Организации и ИП-посредники

Декларация по косвенным налогам за март

Все организации

Форма № П-6 за I квартал 2024 года

Все организации, кроме малых предприятий и отдельных исключений

Декларация в Росалкогольтабакконтроль за I квартал 2024 года

Организации, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений

до 25 апреля

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов

Все работодатели

Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за март

Все работодатели

Раздел 2 ЕФС-1 за 1 квартал

Все работодатели

Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 апреля

Все организации

Персонифицированные сведения за март

Все работодатели

Расчет по страховым взносам за I квартал

Все работодатели

Расчет 6-НДФЛ за I квартал

Все работодатели

Подраздел 3 раздела 1 ЕФС-1 за 1 квартал

Страхователи, которые перечисляют дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за 1 квартал

Организации и ИП, выполняющие операции с прослеживаемыми товарами в течение квартала

Декларация или расчет по налогу на прибыль за 1 квартал или за март

Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают налог ежеквартально или ежемесячно по прибыли предыдущего квартала

Налоговая декларация по УСН за 2023 год

ИП

Декларация по НДС за 1 квартал

Плательщики НДС

Налоговая декларация по НДПИ за март

ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых

Налоговая декларация по НДД за 1 квартал

Организации, получающие доход от добычи углеводородного сырья

Декларация по акцизам на нефтяное сырье за март

ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли

Декларация по акцизам за март 2024 года. По операциям, не требующим наличия специальных свидетельств

Компании, работающие с подакцизными товарами

Декларация по акцизам за январь 2024 года. По операциям, требующим наличия специальных свидетельств

Компании, работающие с подакцизными товарами

Декларация по водному налогу за I квартал

Все организации и ИП, пользующиеся водными объектами, подлежащими лицензированию

Декларация по налогу на игорный бизнес за март

ИП и компании, работающие в сфере игорного бизнеса

Декларация по нефтяному сырью за март

ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли

до 27 апреля

Отчет по счетам за границей за I квартал

Валютные резиденты РФ

до 30 апреля

Расчет регулярных платежей за пользование недрами за I квартал

Организации и ИП, получившие исключительные права на использование недр

В 6-НДФЛ за I квартал 2024 года применяйте форму расчета, которая утверждена приказом от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ в редакции приказа от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@. Обновленная форма вступает в силу 9 апреля 2024 года, но по ней можно отчитываться за 2024 год уже сейчас.

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Все платежи апреля

Срок

Вид платежа

Плательщики

до 5 апреля

НДФЛ, удержанный с выплат с 23 января по 31 марта

Все организации

Экологический сбор за 2023 год

Производители или импортеры подлежащих утилизации товаров или упаковки

до 15 апреля

Взносы на травматизм за март

Все работодатели

до 19 апреля

Авансовый платеж по НВОС за I квартал 2024 года

Юридические лица и ИП, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы

до 22 апреля

Косвенные налоги за март

Все организации

до 25 апреля

Налог на прибыль за I квартал или за март

Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают налог ежеквартально или ежемесячно по фактической прибыли

Аванс НДФЛ за I квартал

ИП, нотариусы, адвокаты и другие специалисты частной практики

Налог при АУСН

Организации и ИП на АУСН

до 30 апреля

1/4 от суммы платежа за пользование недрами, рассчитанного за год, за I квартал

Организации и ИП, получившие исключительные права на использование недр

Главные задачи апреля

  • до 15 апреля подтвердите в СФР основной вид экономической деятельности организации. Если этого не сделать, фонд определит его самостоятельно на текущий год, а это может привести к доначислениям.

  • до 27 апреля утвердите годовую отчетность на собрании, если компания относится к ООО.

Читайте также: Годовая отчетность ООО и АО в срок и без ошибок: все нюансы.

  • до 27 апреля опубликуйте годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год в ЕИС ЖС, если ваша компания — застройщик.

Основная дата уплаты налогов и страховых взносов — 28 апреля, но в связи с выходными она переносится на 2 мая. Также продлевается срок сдачи ИП на ОСН декларации 3-НДФЛ за прошлый год.

Подготовьтесь к майским дедлайнам заранее. Уже 2 мая предстоит сдать:

  • ИП на УСН — налог за 2023 год;

  • Организациям, имеющие недвижимость, транспорт и водные объекты — аванс по налогу на имущество организаций, земельному, транспортному, водному налогу за I квартал соответственно;

  • Организациям и ИП на УСН — аванс за I квартал;

  • Организациям и ИП на ОСН и ЕСХН — НДС за I квартал;

  • Организациям на ОСН — аванс по налогу на прибыль;

  • Организациям и ИП с сотрудниками — страховые взносы за март и НДФЛ за работников за период с 01 по 22 апреля 2024;

  • Производителям подакцизных товаров — акцизы.

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