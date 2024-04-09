Как выбрать ЭДО и не ошибиться: плюсы и минусы систем

Системы электронного документооборота (ЭДО) позволяют упростить документооборот: ускорить передачу и получение документов, организовать поиск и хранение. Во многих случаях использование ЭДО обязательно. Рассказываем, как выбрать подходящую систему с учетом их особенностей.

Особенности применения систем ЭДО

Использование систем электронного документооборота обязательно для участия в госзакупках на ряде электронных торговых площадок при работе с маркированными и прослеживаемыми товарами и для сдачи налоговой отчетности для большинства налогоплательщиков (п. 3 ст. 80 НК).

При работе с контрагентами переход на ЭДО добровольный (если работа с ними не предусматривает операций с прослеживаемыми товарами), и о его применении необходимо договориться.

При использовании ЭДО нужна электронная подпись. Читайте также: ЭЦП: что поменялось и как получить или перевыпустить в 2024 году.

В течение последних лет и крупные, и небольшие компании полностью переходят на использование ЭДО. Это удобно и выгодно:

не требуется держать бумажный архив документов;

можно отказаться от затрат на доставку документации;

создание и отправка документа занимает несколько минут;

поиск любого нужного документа ускоряется в несколько раз;

уменьшается количество ошибок;

можно обеспечить конфиденциальность и безопасность передачи данных;

появляется возможность не прерывать обмен документами даже в условиях дистанционной работы.

Сервис для электронного обмена документами предоставляет оператор ЭДО. Он должен соответствовать строгим требованиям законов и налоговой и иметь соответствующие лицензии. Список всех лицензированных операторов перечислен на сайте ФНС, сейчас их около 70.

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Критерии выбора оператора ЭДО

Опыт работы

Проверьте, чтобы у оператора ЭДО был опыт работы и сформированная положительная репутация. Крупные операторы ЭДО: СБИС, Контур.Диадок, Калуга.Астрал, Такском, СберКорус, Поток, Дело.

Стоимость

У сервиса ЭДО может быть ежегодная или ежеквартальная предоплата, или постоплата. Подумайте, что для вас удобнее. Возможно, предоплата будет выгоднее за счет скидки.

Стоимость зависит от количества документов, функциональности, интеграции и сложности настройки. Обычно самую низкую стоимость исходящих можно получить только при отправке большого количества документов.

Посчитайте весь необходимый вам функционал, узнайте, есть ли помощь в установке и настройке сервисов и сколько стоят такие услуги. Обратите внимание, есть ли бесплатные обучающие материалы и инструкции.

Интерфейс

Перед выбором системы проверьте бесплатную демоверсию, если она есть. Посмотрите, достаточно ли в системе функций для существующих процессов и развития бизнеса, удобен и привычен ли интерфейс.

Интеграция

В большинстве случаев работать в ЭДО можно через веб-интерфейс или через интеграцию с учетной системой. Если в компании используется 1С, об интеграции можно не переживать: возможность внедрить сервис в нее есть у всех крупных ЭДО.

Для внедрения сервиса в другие учетные системы нужны отдельные модули или API. Если в этом есть необходимость, заранее проверьте стоимость.

Роуминг

Если ЭДО используется для обмена с контрагентами и поставщиками, может понадобится интеграция с их системами электронного документооборота. Эта функция называется «роуминг», и она есть у большинства ЭДО. Обычно подключение «роуминга» и стоимость документов в нем зависит от условий основного тарифа.

Сравнение систем

СБИС Контур.Диадок Такском Калуга.Астрал СберКорус Минимальный тариф 3 000 ₽ за 200 документов в год 2 290 ₽ за 250 документов в год 2 000 ₽ за 200 сообщений в год 1500 ₽ за 200 документов в год 1000 ₽ за 100 документов в год Исходящие документы от 15 ₽ 9,2 ₽ 10 ₽ 10 ₽ от 6,75 ₽ Входящие документы бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно Интеграция с 1С от 4 000 ₽ 17 500 ₽ от 7 900 ₽ 3 000 ₽ 10 000 ₽ Интеграция по API бесплатно 18 000 ₽ в год бесплатно бесплатно бесплатно Роуминг бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно Маркировка 1 500 ₽ за подключение есть зависит от задач есть есть

Мы в «Первой Экспертной Бухгалтерии» берем на себя подключение, настройку системы электронного документооборота, консультирование по работе с ней и техподдержку. Наш специалист обучает работе с ЭДО: рассказывает, как обмениваться соглашениями с контрагентами, показывает, где посмотреть идентификатор и многое другое.

Мы помогаем экономить: вся работа наших технических специалистов входит в тариф, и мы не берем наценку за ведение ЭДО. Стоимость работы с документами — по общим тарифам оператора ЭДО.

Если ЭДО у клиентов еще нет, мы чаще всего подключаем модуль 1С ЭДО оператора «Калуга Астрал», если есть — анализируем ситуацию и подхватываем текущую систему электронного документооборота. При этом всегда прислушиваемся к запросам клиента и подстраиваем работу под его запросы.

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