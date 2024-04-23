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Права потребителей

Как оформить ценники на товар, чтобы избежать штрафа 500 000 ₽

Многие магазины оформляют ценники так, чтобы привлечь внимание покупателей: используют яркие цвета и необычные названия, «забывают» указать цену или не включают в нее эквайринг. Некоторые из этих приемов законны, другие — приводят к крупным штрафам. Давайте разбираться!
Как оформить ценники на товар, чтобы избежать штрафа 500 000 ₽
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Государственное регулирование ценников

Оформление ценников регулируется законом «О правах потребителей» и  постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463. За исполнением требований следит Роспотребнадзор. Если ценники составлены неправильно, покупатель имеет право на них пожаловаться, и магазин ждет выездная проверка. По ее результатам магазину и его директору могут назначить штрафы.

Главные требования к ценникам

Ценники можно напечатать, написать от руки на бумаге, мелованной табличке или любом другом материале. Важно, чтобы они были наглядными, понятными и достоверными. 

Требований к единому оформлению ценников в законе нет. Их можно делать цветными, использовать разные шрифты и даже материалы. Однако мы рекомендуем оставаться в рамках одного стиля, чтобы не путать покупателей.

Один товар — один ценник 

У каждого товара на полке должен быть ценник. Он может находиться сверху от товара, снизу или сбоку, может быть приклеен на него: это не имеет значения. Главное, чтобы покупатель мог точно определить цену каждого отдельного товара.

Исключение — распродажные товары на одной полке или в одной корзине: у них ценник может быть общим.

Не понадобятся ценники и при разносной торговле с тележки или с рук. В этом случае стоит подготовить прайс-лист товаров с ценами, с подписью и датой, который вы должны будете показать по первой просьбе покупателя. 

В остальных случаях отсутствие ценника грозит штрафом по ст. 14.15 КоАП за нарушение правил розничных продаж:

  • директору магазина — от 1 000 до 3 000 ₽;

  • ИП или компании — от 10 000 до 30 000 ₽.

Цена товара на кассе и на ценнике одинаковая

Ценник необходим для того, чтобы покупатель мог легко определить стоимость товара. Если на кассе окажется, что цена в чеке больше, чем на ценнике — закон трактует это как обсчет покупателя. 

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При этом указывать на ценнике две цены (например, по дисконтной карте и без нее) — можно. Главное, чтобы у покупателя была возможность приобрести дисконтную карту и воспользоваться скидкой. 

Если товар на кассе стоит дороже, чем в ценнике, магазин обязан пробить товар по ценнику и, если чек уже выбит, компенсировать разницу стоимости. Кроме того, магазин по жалобе покупателя могут оштрафовать по ч. 1 ст. 14.7 КоАП:

  • должностное лицо — от 10 000 до 30 000 ₽;

  • компании — от 20 000 до 50 000 ₽.

Стоимость на ценнике указана в рублях

Цена обязательно должна быть указана в рублях, а не в иностранной валюте и не в условных единицах (п. 2 ст. 10 закона от 07.02.1992 № 2300-1). За нарушение этого правила грозит штраф по ч. 1 ст. 14.8 КоАП:

  • должностное лицо — 500 до 1000 руб.

  • компании — от 5 000 до 10 000 руб.

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Отсутствуют доплаты за эквайринг

На ценнике нельзя указывать доплаты на операции, которые магазин обязан брать на себя, и тем более нельзя сообщать о них на кассе. В частности, стоимость товара при оплате картой и наличными не должна отличаться. Затраты на эквайринг — обязанность магазина, а не покупателя. 

Если магазин не соблюдает это правило, ему могут выписать штраф по ч. 2 ст. 14.8 КоАП за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законом:

  • должностное лицо — от 1 000 до 2 000 ₽;

  • компании — от 10 000 до 20 000 ₽.

Полная и достоверная информация

Информация, без которой на ценнике не обойтись — это название товара и его сорт, стоимость в рублях с указанием валюты и единица измерения (шт, кг, л).

Сократить информацию, по мнению Роспотребнадзора, можно только для одежды, обуви, белья, головных уборов, если на их ярлыках указано наименование. В этом случае на ценнике их можно не дублировать. 

Для расфасованных товаров на ценнике нужно указать:

  • название товара;

  • цену за единицу измерения;

  • итоговую цену расфасованного товара;

  • дату упаковки и срок годности.

Если товар продают в кредит, необходимо указать полную стоимость кредита.

Если информация на ценнике неполная (например, не указана цена или не прописано, что она измеряется в рублях), магазину грозит тот же штраф, что и за отсутствие ценника.

Хуже — если на ценнике ошибки, например, при указании сорта или материала. За это могут назначить штраф за обман о свойствах и качестве товара в целях продажи по ч. 2 ст. 14.7 КоАП:

  • должностное лицо — от 12 000 до 20 000 ₽;

  • компании — от 100 000 до 500 000 ₽.

Дополнения ценника для отдельных категорий товаров

В некоторых случаях на ценнике необходимо разместить расширенную информацию. Специальные требования прописаны в постановлении Правительства от 31.12.2020 № 2463 и отдельных приказах:

  • Лекарства без рецепта. По приказу Минздрава № 647н, на ценнике в дополнение к стоимости и названию указывают дозировку, количество доз в упаковке, страну производителя и срок годности.

  • Молочные продукты. По требованию Роскомнадзора, продукты без заменителя молочного жира необходимо отделять от остальных, и для этого можно использовать цветные ценники или добавлять на них соответствующую пометку.

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Как оформить ценники на товар, чтобы избежать штрафа 500 000 ₽

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