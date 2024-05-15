Календарь отчетов и платежей на май 2024 года для всех режимов налогообложения

В мае даты многих отчетов и платежей меняются. Мы собрали все дедлайны, о которых нужно помнить бухгалтеру. Сохраните, чтобы не опоздать с отчетностью и начислениями, и не получить штраф.

Все отчеты мая

Обратите внимание на то, что с 1 мая 2024 года стоит применять новые контрольные соотношения для проверки налоговых деклараций (приказ ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@). Теперь налоговые органы будут проверять все декларации по этим контрольным соотношениям, прежде чем отразить начисления на ЕНС.

Кроме того, с 3 мая 2024 года вступают в силу поправки в правила заполнения уведомлений по ЕНП (приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-8/20@). Сама форма уведомления осталась той же, но появились новые коды для уведомлений по НДФЛ, возможность указывать отрицательные суммы, уточнения в правилах указания КПП и отчетного года.

Срок Вид отчета Кто сдает до 2 мая Форма № П-3 за I квартал 2024 года Все юридические лица, кроме отдельных исключений Форма № 5-З за 1 квартал 2024 года Юридические лица, производящие товары или оказывающие услуги, кроме отдельных исключений Форма № 22-ЖКХ (жилище) за январь-март 2024 года Исполнители коммунальных услуг Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за апрель 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений Декларация 3-НДФЛ за 2023 год ИП на ОСНО Форма № ПМ за 1 квартал 2024 года Малые предприятия Форма № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь-март 2024 года Организации в сфере ЖКХ до 3 мая Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 23 по 30 апреля Все работодатели Форма № С-1 за апрель 2024 года Заказчики строительства и застройщики до 7 мая Форма № П (услуги) за апрель 2024 года Юридические лица, оказывающие платные услуги до 15 мая Форма № П-4 за апрель 2024 года Все юридические лица, кроме малых предприятий до 17 мая Форма № П-1 за апрель 2024 года Юридические лица, кроме ИП, малых предприятий и отдельных исключений Форма № ПМ-пром за апрель 2024 года Малые предприятия, работающие в сфере промышленности Форма № ПМ-торг за апрель 2024 года Малые предприятия, работающие в сфере торговли до 20 мая Уведомление о контролируемых сделках за 2023 год Все юридические лица, которые совершали контролируемые сделки в 2023 году Декларация по косвенным налогам за апрель Все организации и ИП, которые совершали операции по импорту товаров из стран Евразийского экономического союза. до 27 мая Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов Все работодатели Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за апрель Все работодатели Персонифицированные сведения за апрель Все работодатели Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 мая Все организации Декларация на игорный бизнес за апрель ИП и компании, работающие в сфере игорного бизнеса Декларация по акцизам за апрель. По операциям, требующим наличия специальных свидетельств Юридические лица, работающие с подакцизными товарами Декларация по акцизам на нефтяное сырье за апрель ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли Декларация по акцизам за апрель. По операциям, не требующим наличия специальных свидетельств. Юридические лица, работающие с подакцизными товарами Декларация или расчет по налогу на прибыль за январь-апрель Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли. Декларация по НДПИ за апрель ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых Декларация по нефтяному сырью за апрель ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за май 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений до 28 мая Форма № П-3 за январь–апрель 2024 года, кроме отдельных исключений Все юридические лица

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Все платежи мая

Срок Вид платежа Плательщики до 2 мая Налог на прибыль за 1 квартал и первый платеж за 2 квартал Юридические лица, кроме использующих льготные режимы налогообложения НДС за 1 квартал Компании на ОСНО и налоговые агенты, которые разбили ежеквартальный платеж на три части и выплачивают их ежемесячно до 28 числа НДС за 1 квартал Юридические лица на спецрежимах, которые выставили счет-фактуру покупателю с выделенным НДС НДПИ за март Организации и ИП, признаваемые пользователями недр Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за апрель Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений Акциз по нефтяному сырью за март Юридические лица, участвующие в обороте нефтяного сырья Акциз за март 2024 года, январь 2024 года и октябрь 2023 года Юридические лица, работающие с подакцизными товарами Налог по УСН за 2023 год ИП на УСН Авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 1 квартал Организации-собственники недвижимости Авансовый платеж по транспортному налогу за 1 квартал Юридические лица-владельцы транспортных средств Авансовый платеж по земельному налогу за 1 квартал Юридические лица-собственники земельного участка Торговый сбор за 1 квартал Компании и ИП, которые продают товары, кроме отдельных исключений Авансовый платеж по УСН за 1 квартал Компании и ИП на УСН Авансовый платеж по НДД за 1 квартал Юридические лица, которые, участвуют в добыче углеводородного сырья Водный налог за 1 квартал Юридические лица, пользующиеся водными объектами и имеющие на это лицензию Страховые взносы за март Все работодатели до 5 мая НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 30 апреля Все организации до 15 мая Взносы на травматизм за апрель Все работодатели до 20 мая Косвенные налоги за апрель Все организации и ИП, которые импортировали товары из стран Евразийского экономического союза. до 28 мая Страховые взносы за апрель Все работодатели НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 мая Все организации Второй платеж по налогу на прибыль за 2 квартал Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают налог ежеквартально НДС за 1 квартал Компании на ОСНО и налоговые агенты, разбившие квартальный платеж на три части и уплачивать их в течение квартала до 28 числа каждого месяца НДПИ за апрель ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за май Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений Акциз по нефтяному сырью за апрель Юридические лица, участвующие в обороте нефтяного сырья Акциз за апрель 2024 года, февраль 2024 года и ноябрь 2023 года Юридические лица, работающие с подакцизными товарами

Главные задачи мая

До 2 мая выплатите налоги и отправьте отчеты, перенесенные с апреля, а также регулярные отчеты и платежи. Обратите внимание на главные платежи:

взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за сотрудников за март;

НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 апреля;

доплату по налогу на прибыль за I квартал и первый ежемесячный авансовый платеж за II квартал;

аванс по налогу на прибыль за I квартал и за март;

1/3 суммы НДС за I квартал (плательщики НДС и налоговые агенты);

налог при УСН за 2023 год для ИП.

До 20 мая отправьте уведомление в налоговую о контролируемых сделках за 2023 год. Уведомление можно сдать на бумаге или по ТКС.

До 27 мая отправьте:

уведомление по налогам и взносам, которые платят до подачи отчетности или без нее, в том числе об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 мая;

персонифицированные сведения о физлицах за апрель;

ЕФС-1 с подразделом 1.1. о трудовой деятельности за апрель;

декларацию по НДПИ за апрель.

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