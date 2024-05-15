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Отчетность

Календарь отчетов и платежей на май 2024 года для всех режимов налогообложения

В мае даты многих отчетов и платежей меняются. Мы собрали все дедлайны, о которых нужно помнить бухгалтеру. Сохраните, чтобы не опоздать с отчетностью и начислениями, и не получить штраф.
Календарь отчетов и платежей на май 2024 года для всех режимов налогообложения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Все отчеты мая

Обратите внимание на то, что с 1 мая 2024 года стоит применять новые контрольные соотношения для проверки налоговых деклараций (приказ ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@). Теперь налоговые органы будут проверять все декларации по этим контрольным соотношениям, прежде чем отразить начисления на ЕНС. 

Кроме того, с 3 мая 2024 года вступают в силу поправки в правила заполнения уведомлений по ЕНП (приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-8/20@). Сама форма уведомления осталась той же, но появились новые коды для уведомлений по НДФЛ, возможность указывать отрицательные суммы, уточнения в правилах указания КПП и отчетного года.

Срок

Вид отчета

Кто сдает

до 2 мая

Форма № П-3 за I квартал 2024 года

Все юридические лица, кроме отдельных исключений

Форма № 5-З за 1 квартал 2024 года

Юридические лица, производящие товары или оказывающие услуги, кроме отдельных исключений

Форма № 22-ЖКХ (жилище) за январь-март 2024 года

Исполнители коммунальных услуг

Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за апрель 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки

Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений

Декларация 3-НДФЛ за 2023 год

ИП на ОСНО

Форма № ПМ за 1 квартал 2024 года

Малые предприятия

Форма № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь-март 2024 года

Организации в сфере ЖКХ

до 3 мая

Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 23 по 30 апреля

Все работодатели

Форма № С-1 за апрель 2024 года

Заказчики строительства и застройщики 

до 7 мая

Форма № П (услуги) за апрель 2024 года

Юридические лица, оказывающие платные услуги 

до 15 мая

Форма № П-4 за апрель 2024 года

Все юридические лица, кроме малых предприятий

до 17 мая

Форма № П-1 за апрель 2024 года

Юридические лица, кроме ИП, малых предприятий и отдельных исключений

Форма № ПМ-пром за апрель 2024 года

Малые предприятия, работающие в сфере промышленности

Форма № ПМ-торг за апрель 2024 года

Малые предприятия, работающие в сфере торговли

до 20 мая

Уведомление о контролируемых сделках за 2023 год

Все юридические лица, которые совершали контролируемые сделки в 2023 году

Декларация по косвенным налогам за апрель

Все организации и ИП, которые совершали операции по импорту товаров из стран Евразийского экономического союза.

до 27 мая

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов

Все работодатели

Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за апрель

Все работодатели

Персонифицированные сведения за апрель

Все работодатели

Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 мая

Все организации

Декларация на игорный бизнес за апрель

ИП и компании, работающие в сфере игорного бизнеса

Декларация по акцизам за апрель. По операциям, требующим наличия специальных свидетельств

Юридические лица, работающие с подакцизными товарами

Декларация по акцизам на нефтяное сырье за апрель

ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли

Декларация по акцизам за апрель. По операциям, не требующим наличия специальных свидетельств.

Юридические лица, работающие с подакцизными товарами

Декларация или расчет по налогу на прибыль за январь-апрель

Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли.

Декларация по НДПИ за апрель

ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых

Декларация по нефтяному сырью за апрель

ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли

Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за май 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки

Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений

до 28 мая

Форма № П-3 за январь–апрель 2024 года, кроме отдельных исключений

Все юридические лица

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Все платежи мая

Срок

Вид платежа

Плательщики

до 2 мая

Налог на прибыль за 1 квартал и первый платеж за 2 квартал

Юридические лица, кроме использующих льготные режимы налогообложения

НДС за 1 квартал 

Компании на ОСНО и налоговые агенты, которые разбили ежеквартальный платеж на три части и выплачивают их ежемесячно до 28 числа

НДС за 1 квартал 

Юридические лица на спецрежимах, которые выставили счет-фактуру покупателю с выделенным НДС

НДПИ за март

Организации и ИП, признаваемые пользователями недр 

Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за апрель

Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений

Акциз по нефтяному сырью за март

Юридические лица, участвующие в обороте нефтяного сырья

Акциз за март 2024 года, январь 2024 года и октябрь 2023 года

Юридические лица, работающие с подакцизными товарами

Налог по УСН за 2023 год 

ИП на УСН

Авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 1 квартал

Организации-собственники недвижимости

Авансовый платеж по транспортному налогу за 1 квартал

Юридические лица-владельцы транспортных средств

Авансовый платеж по земельному налогу за 1 квартал

Юридические лица-собственники земельного участка

Торговый сбор за 1 квартал

Компании и ИП, которые продают товары, кроме отдельных исключений

Авансовый платеж по УСН за 1 квартал

Компании и ИП на УСН

Авансовый платеж по НДД за 1 квартал

Юридические лица, которые, участвуют в добыче углеводородного сырья 

Водный налог за 1 квартал

Юридические лица, пользующиеся водными объектами и имеющие на это лицензию

Страховые взносы за март

Все работодатели

до 5 мая

НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 30 апреля

Все организации

до 15 мая

Взносы на травматизм за апрель

Все работодатели

до 20 мая

Косвенные налоги за апрель

Все организации и ИП, которые импортировали товары из стран Евразийского экономического союза.

до 28 мая

Страховые взносы за апрель

Все работодатели

НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 мая

Все организации

Второй платеж по налогу на прибыль за 2 квартал

Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают налог ежеквартально 

НДС за 1 квартал 

Компании на ОСНО и налоговые агенты, разбившие квартальный платеж на три части и уплачивать их в течение квартала до 28 числа каждого месяца

НДПИ за апрель

ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых

Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за май

Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений

Акциз по нефтяному сырью за апрель

Юридические лица, участвующие в обороте нефтяного сырья

Акциз за апрель 2024 года, февраль 2024 года и ноябрь 2023 года

Юридические лица, работающие с подакцизными товарами

Главные задачи мая

До 2 мая выплатите налоги и отправьте отчеты, перенесенные с апреля, а также регулярные отчеты и платежи. Обратите внимание на главные платежи:

  • взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за сотрудников за март;

  • НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 апреля;

  • доплату по налогу на прибыль за I квартал и первый ежемесячный авансовый платеж за II квартал;

  • аванс по налогу на прибыль за I квартал и за март;

  • 1/3 суммы НДС за I квартал (плательщики НДС и налоговые агенты);

  • налог при УСН за 2023 год для ИП.

До 20 мая отправьте уведомление в налоговую о контролируемых сделках за 2023 год. Уведомление можно сдать на бумаге или по ТКС. 

До 27 мая отправьте: 

  • уведомление по налогам и взносам, которые платят до подачи отчетности или без нее, в том числе об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 мая;

  • персонифицированные сведения о физлицах за апрель;

  • ЕФС-1 с подразделом 1.1. о трудовой деятельности за апрель;

  • декларацию по НДПИ за апрель.

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