Календарь отчетов и платежей на май 2024 года для всех режимов налогообложения

Все отчеты мая
Обратите внимание на то, что с 1 мая 2024 года стоит применять новые контрольные соотношения для проверки налоговых деклараций (приказ ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@). Теперь налоговые органы будут проверять все декларации по этим контрольным соотношениям, прежде чем отразить начисления на ЕНС.
Кроме того, с 3 мая 2024 года вступают в силу поправки в правила заполнения уведомлений по ЕНП (приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-8/20@). Сама форма уведомления осталась той же, но появились новые коды для уведомлений по НДФЛ, возможность указывать отрицательные суммы, уточнения в правилах указания КПП и отчетного года.
Срок
Вид отчета
Кто сдает
до 2 мая
Форма № П-3 за I квартал 2024 года
Все юридические лица, кроме отдельных исключений
Форма № 5-З за 1 квартал 2024 года
Юридические лица, производящие товары или оказывающие услуги, кроме отдельных исключений
Форма № 22-ЖКХ (жилище) за январь-март 2024 года
Исполнители коммунальных услуг
Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за апрель 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки
Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений
Декларация 3-НДФЛ за 2023 год
ИП на ОСНО
Форма № ПМ за 1 квартал 2024 года
Малые предприятия
Форма № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь-март 2024 года
Организации в сфере ЖКХ
до 3 мая
Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 23 по 30 апреля
Все работодатели
Форма № С-1 за апрель 2024 года
Заказчики строительства и застройщики
до 7 мая
Форма № П (услуги) за апрель 2024 года
Юридические лица, оказывающие платные услуги
до 15 мая
Форма № П-4 за апрель 2024 года
Все юридические лица, кроме малых предприятий
до 17 мая
Форма № П-1 за апрель 2024 года
Юридические лица, кроме ИП, малых предприятий и отдельных исключений
Форма № ПМ-пром за апрель 2024 года
Малые предприятия, работающие в сфере промышленности
Форма № ПМ-торг за апрель 2024 года
Малые предприятия, работающие в сфере торговли
до 20 мая
Уведомление о контролируемых сделках за 2023 год
Все юридические лица, которые совершали контролируемые сделки в 2023 году
Декларация по косвенным налогам за апрель
Все организации и ИП, которые совершали операции по импорту товаров из стран Евразийского экономического союза.
до 27 мая
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов
Все работодатели
Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за апрель
Все работодатели
Персонифицированные сведения за апрель
Все работодатели
Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 мая
Все организации
Декларация на игорный бизнес за апрель
ИП и компании, работающие в сфере игорного бизнеса
Декларация по акцизам за апрель. По операциям, требующим наличия специальных свидетельств
Юридические лица, работающие с подакцизными товарами
Декларация по акцизам на нефтяное сырье за апрель
ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли
Декларация по акцизам за апрель. По операциям, не требующим наличия специальных свидетельств.
Юридические лица, работающие с подакцизными товарами
Декларация или расчет по налогу на прибыль за январь-апрель
Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли.
Декларация по НДПИ за апрель
ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых
Декларация по нефтяному сырью за апрель
ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли
Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за май 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки
Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений
до 28 мая
Форма № П-3 за январь–апрель 2024 года, кроме отдельных исключений
Все юридические лица
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Все платежи мая
Срок
Вид платежа
Плательщики
до 2 мая
Налог на прибыль за 1 квартал и первый платеж за 2 квартал
Юридические лица, кроме использующих льготные режимы налогообложения
НДС за 1 квартал
Компании на ОСНО и налоговые агенты, которые разбили ежеквартальный платеж на три части и выплачивают их ежемесячно до 28 числа
НДС за 1 квартал
Юридические лица на спецрежимах, которые выставили счет-фактуру покупателю с выделенным НДС
НДПИ за март
Организации и ИП, признаваемые пользователями недр
Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за апрель
Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений
Акциз по нефтяному сырью за март
Юридические лица, участвующие в обороте нефтяного сырья
Акциз за март 2024 года, январь 2024 года и октябрь 2023 года
Юридические лица, работающие с подакцизными товарами
Налог по УСН за 2023 год
ИП на УСН
Авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 1 квартал
Организации-собственники недвижимости
Авансовый платеж по транспортному налогу за 1 квартал
Юридические лица-владельцы транспортных средств
Авансовый платеж по земельному налогу за 1 квартал
Юридические лица-собственники земельного участка
Торговый сбор за 1 квартал
Компании и ИП, которые продают товары, кроме отдельных исключений
Авансовый платеж по УСН за 1 квартал
Компании и ИП на УСН
Авансовый платеж по НДД за 1 квартал
Юридические лица, которые, участвуют в добыче углеводородного сырья
Водный налог за 1 квартал
Юридические лица, пользующиеся водными объектами и имеющие на это лицензию
Страховые взносы за март
Все работодатели
до 5 мая
НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 30 апреля
Все организации
до 15 мая
Взносы на травматизм за апрель
Все работодатели
до 20 мая
Косвенные налоги за апрель
Все организации и ИП, которые импортировали товары из стран Евразийского экономического союза.
до 28 мая
Страховые взносы за апрель
Все работодатели
НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 мая
Все организации
Второй платеж по налогу на прибыль за 2 квартал
Организации и налоговые агенты, которые рассчитывают налог ежеквартально
НДС за 1 квартал
Компании на ОСНО и налоговые агенты, разбившие квартальный платеж на три части и уплачивать их в течение квартала до 28 числа каждого месяца
НДПИ за апрель
ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых
Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за май
Юридические лица, участвующие в обороте алкогольной продукции, кроме отдельных исключений
Акциз по нефтяному сырью за апрель
Юридические лица, участвующие в обороте нефтяного сырья
Акциз за апрель 2024 года, февраль 2024 года и ноябрь 2023 года
Юридические лица, работающие с подакцизными товарами
Главные задачи мая
До 2 мая выплатите налоги и отправьте отчеты, перенесенные с апреля, а также регулярные отчеты и платежи. Обратите внимание на главные платежи:
взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за сотрудников за март;
НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 апреля;
доплату по налогу на прибыль за I квартал и первый ежемесячный авансовый платеж за II квартал;
аванс по налогу на прибыль за I квартал и за март;
1/3 суммы НДС за I квартал (плательщики НДС и налоговые агенты);
налог при УСН за 2023 год для ИП.
До 20 мая отправьте уведомление в налоговую о контролируемых сделках за 2023 год. Уведомление можно сдать на бумаге или по ТКС.
До 27 мая отправьте:
уведомление по налогам и взносам, которые платят до подачи отчетности или без нее, в том числе об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 мая;
персонифицированные сведения о физлицах за апрель;
ЕФС-1 с подразделом 1.1. о трудовой деятельности за апрель;
декларацию по НДПИ за апрель.
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