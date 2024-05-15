₽ Заказать рекламу
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

Где взять деньги на развитие бизнеса: 3 стратегии финансирования

В любом бизнесе рано или поздно приходит момент, когда на развитие не хватает собственных средств. Нужно искать другие источники финансирования, но как выбрать оптимальный вариант? Разбираемся в статье.
Где взять деньги на развитие бизнеса: 3 стратегии финансирования
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Все источники финансирования бизнеса можно разделить на три группы: внешние, внутренние и государственные.

Выбор источников зависит от конкретной ситуации: от того, какой объем финансирования нужен, можно ли рассчитывать на возврат средств и через какой срок. Рассмотрим каждый из источников по отдельности. 

Внешние источники финансирования

Под внешними источниками финансирования в первую очередь имеют в виду кредиты. Это наиболее простой и быстрый способ получения денег для развития бизнеса, и предприниматели прибегают к нему чаще всего. В 2023 году Банк России зафиксировал рекордный рост кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса: за первые полгода субъекты МСП взяли кредитов на сумму более 11 трлн рублей. 

Читайте также: Полный гид по кредитам для малого и среднего бизнеса в 2024 году

Кредит можно оформить как на юридическое лицо, так и на физическое, однако одобряют его не всем. Для получения заема необходимо соблюдение нескольких условий:

  • наличие хорошей кредитной истории;

  • возможность предоставить имущество в залог;

  • свидетельство поручителя.

Чем больше требуется средств, тем большие гарантии нужны банку.

Проверить кредитный рейтинг и оценить вероятность одобрения кредита физического лица можно на сайте бюро кредитных историй НБКИ. Однако учитывайте, что перед выдачей кредита банки принимают во внимание не эти показатели, а собственный, закрытый рейтинг. Он коррелирует с рейтингом НБКИ: если у вас высокие баллы в этой системе, то и в банковских рейтингах они не будут низкими. Однако внутренние рейтинги в меньшей степени учитывают количество одновременных заявок в банки и в большей — регулярность платежей по существующим обязательствам.

Помимо кредита, можно использовать другие источники внешнего финансирования: 

  • заем от физического лица;

  • лизинг;

  • инвестиции;

  • краудфандинг.

Кредит или заем у физического лица — универсальный вариант для получения финансирования на любые цели. Однако при этом организация становится должником, и вынуждена выплачивать не только сам долг, но и проценты по нему, вне зависимости от своей прибыли.

Лизинг — хороший вариант, если средства требуются на приобретение нового оборудования. Он предполагает аренду техники с правом выкупа, и для его оформления требуется меньше подтверждающих документов, чем для займа. Кроме того, это выгоднее: подержанное оборудование стоит значительно меньше нового. Недостаток лизинга в том, что на весь период аренды предприниматель не будет собственником оборудования. Если владелец этого оборудования обанкротится, технику предприниматель потеряет.  

Привлечение инвестиций предполагает обращение:

  • к частным инвесторам среди своих друзей и знакомых, либо на платформах для предпринимателей, например, «Поток» или «МодульДеньги»;

  • венчурным фондам, которые вкладывают деньги группы инвесторов в перспективные молодые компании.

Инвесторы готовы вкладывать крупные суммы, однако они финансируют только проекты с хорошим потенциалом роста в обмен на долю в бизнесе. К этому же типу получения финансирования относится выпуск акций: в будущем вам придется делить прибыль от бизнеса с другими собственниками.

Краудфандинг позволяет собрать деньги на проект у его будущих покупателей, рассказав о нем на специальных платформах, например, «Бумстартер» или «Планета». Единственное, что потребуется после получения средств — запустить проект и открыть продажи. 

Минус краудфандинга в том, что у проекта уже должен быть известный бренд, либо действительно оригинальная идея полезного для аудитории продукта, который покупатели захотят покупать через предзаказ. Так, в частности, проект настольной игры «Страдающее Средневековье» собрал через краудфандинг более 9,5 млн рублей за счет того, что у него уже была сформирована активная лояльная аудитория.

Нет времени отслеживать изменения в законодательстве?

Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы

Оставьте контакты и получите месяц обслуживания в подарок:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Внутренние источники финансирования

В некоторых случаях предприниматель может найти средства, не обращаясь к внешним источникам. 

Для финансирования бизнеса можно использовать: 

  • личные средства предпринимателя или учредителей;

  • средства от продажи имущества компании;

  • уставный капитал;

  • чистую прибыль компании;

  • амортизационные отчисления;

  • доходы от инвестиций.

Чаще всего средства берут из внутреннего резерва компании, который потом пополняется за счет чистой прибыли, перечислений на амортизацию и внутрихозяйственных резервов.

При этом нет необходимости выплачивать проценты по займам или отдавать долю в бизнесе, однако есть свои риски: забирая средства из оборота компании, можно растратить их быстрее, чем они будут пополняться, особенно, если у бизнеса есть сезонность. Из-за этого можно не рассчитаться вовремя с сотрудниками, партнерами и контрагентами, и обанкротиться.

Государственная поддержка бизнеса

Индивидуальные предприниматели и компании могут рассчитывать на программы государственной поддержки: особые условия кредитования, субсидии, гранты, государственные заказы. 

Читайте также: Поддержка бизнеса в 2024 году

Получить грант на открытие бизнеса можно через местный орган власти, который отвечает за экономическое развитие региона. Выяснить условия финансирования и подготовить заявку на грант необходимо в региональном центре «Мой бизнес».

Для развития действующей компании можно обратиться за субсидиями и налоговыми льготами. Они различаются для разных регионов и отраслей.

Читайте также: Как получить отсрочку или рассрочку по налогам: изменения с 2024 года

Проверить, может ли бизнес рассчитывать на программы государственной поддержки, можно:

  • на цифровой платформе МСП

  • на сайте центра «Мой бизнес».

  • на официальном сайте региона, в котором зарегистрирован бизнес (например, для Санкт-Петербурга — здесь);

  • на сайте Правительства, в блоке, посвященном поддержке бизнеса. 

Выбор оптимального источника финансирования

Выбирайте источник финансирования, исходя из этапа развития бизнеса и его особенностей.

Действуйте по плану:

  1. Рассчитайте, какие именно средства, на какие цели и какой срок необходимы для развития бизнеса.

  2. Узнайте, может ли ваша компания рассчитывать на программы государственной поддержки, и как это сделать.

  3. Оцените финансовое положение и кредитную историю вашей компании и ее владельцев: эта информация будет учитываться и банками, и инвесторами.

  4. Подготовьте бизнес-стратегию, которая сможет убедить потенциальных кредиторов и инвесторов в перспективности бизнеса и целесообразности вложений в него.

  5. Проведите исследование рынка: изучите кредитные предложения и найдите инвесторов, которые специализируются в вашей отрасли. 

  6. Сравните все предложения и подберите наиболее выгодный вариант из существующих. 

  7. Оставьте заявку на кредит или лизинг, или проведите презентацию перед инвесторами. Перед подписанием договора тщательно изучите его условия. 

Хотите сэкономить в 2024 году?

С нами экономия до 40 млн ₽/год на бухгалтере, налогах, штрафах, программисте и 1С

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8JyRBr

Начать дискуссию

Криптовалюта

Россияне заняли первое место по числу посещений криптобиржи Bybit

За 2023 год жители страны вложили в криптовалюту почти 5 трлн рублей.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Иван Мараховка
Психология для бухгалтера

Выгорание: почему все выгорают и что с этим делать

Есть миф, что выгорают только представители «нервных» профессий, однако оно бывает даже в личной жизни и быту. Не все признают эмоциональное выгорание проблемой — и зря. Объясняем почему

Интернет и IT

Минэкономразвития будет обучать население работе с нейросетями

Государство оплатит 90% стоимости образовательных курсов по работе с искусственным интеллектом.

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

❗❗❗ Менять правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами не будут

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что менять существующую систему уплаты НДФЛ у налогового агента нецелесообразно.

Законопроекты

Производители парфюмерии и косметики будут отчитываться о содержании спирта в продукции

Чтобы пресечь нелегальный оборот алкоголя, предпринимателей обяжут маркировать косметику, парфюмерию и бытовую химию с содержанием спирта свыше 10% от объема. Также им придется отчитываться о продажах и объемах производства.

Налоги, взносы, пошлины

Силуанов: налоговые лазейки будут ликвидированы

Глава Минфина Антон Силуанов вкратце рассказал, как готовятся налоговые предложения по изменениям в НК с учетом поручений президента.

5

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

Где взять деньги на развитие бизнеса: 3 стратегии финансирования

В любом бизнесе рано или поздно приходит момент, когда на развитие не хватает собственных средств. Нужно искать другие источники финансирования, но как выбрать оптимальный вариант? Разбираемся в статье.

Где взять деньги на развитие бизнеса: 3 стратегии финансирования
Бизнес легко
Маркировка товаров

Обязательная маркировка для товаров на маркетплейсах: инструкция для селлеров

Маркировка обязательна не только для продавцов на офлайн-точках, но и для тех, кто торгует своим товаром через маркетплейсы. Рассказываем об особенностях маркировки товаров, которые продают через онлайн-площадки.

Обязательная маркировка для товаров на маркетплейсах: инструкция для селлеров
Электронные подписи

Пользователи электронных подписей могут бесплатно получить нужное программное обеспечение

Удостоверяющие центры ФНС начали выдавать бесплатное ПО для использования квалифицированных электронных подписей. Программа будет доступна в течение всего срока действия КЭП.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

📖 ⚡Новые коллекции курсов для бухгалтера. Изучите тему от А до Я!

Не переплачивайте, покупая курсы отдельно, а выбирайте готовые подборки курсов. Эксперты составили коллекции, опираясь на свой многолетний опыт, учитывая, какие навыки потребуются бухгалтеру на разных участках. Изучайте ОСНО, УСН, бухгалтерский и кадровый учет, финансовые модели и расчет зарплаты, получайте скиллы для работы на аутсорсе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Такском
Налоговая отчетность

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их

ИФНС может не принять у компании или ИП электронную отчетность, если в ней содержатся ошибки. О нарушениях, обнаруженных при получении декларации или расчета, налоговики проинформируют налогоплательщика, направив ему уведомление с кодами ошибок. Разбираемся, как читать такие коды и исправлять допущенные недочеты.

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Фискальный накопитель: функции, виды, срок службы

Обязательный элемент любой онлайн-кассы — фискальный накопитель. С его помощью сохраняются данные о произведенных расчетах. Расскажем, что такое фискальный накопитель, каковы сроки его службы и когда необходимо его заменить.

Фискальный накопитель: функции, виды, срок службы

Разборы законов

1 283
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Мошенничество

В 2023 году закрыли 14 финансовых пирамид

Росфинмониторинг в прошлом году провел больше 5 тысяч расследований в кредитно-финансовой сфере.

Вклады

Банки просят отменить страховые взносы по длинным вкладам

Чтобы повысить привлекательность долгосрочных вкладов для клиентов, банки просят ЦБ отказаться от страховых взносов по безотзывным депозитам, а также предоставлять налоговые вычеты для таких сбережений.

1С:Сервистренд

«Первички бывает много». Как безболезненно справиться с ней. Реальный опыт 1С:РПД

Вы когда-нибудь слышали про сервис 1С:РПД (распознаванию первичных документов)? Это инструмент, который за считанные секунды переводит бумажные первичные документы в документы базы 1С. В этой статье мы продолжим знакомить вас с мнением наших клиентов о вспомогательных сервисах фирмы 1С.

«Первички бывает много». Как безболезненно справиться с ней. Реальный опыт 1С:РПД
Наталья Горячая
НДС

Как доказывается добросовестность при выборе подрядчика в стройке

Выездная. Период — 2017 — 2019 годы. Сняты вычеты по НДС, полученные от нескольких спорных поставщиков.

Бесплатно с Налоговый учет при УСН

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс
Пенсии

Работать на пенсии планирует 29% россиян

Только на пенсию собираются жить 15% сотрудников, а остальные планируют работать или тратить социальные выплаты вместе с личными накоплениями.

2

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Страхование

🏢 В платежки ЖКХ хотят снова включить страховку жилья. Им мало платы за капремонт? — возмущаются наши подписчики в ВК

Средняя стоимость страхового продукта в отношении жилого помещения будет составлять около 50 рублей в месяц. Владельцы жилья смогут отказаться от страховки.

Интересные материалы

Детские пособия

Можно ли оформить пособие по уходу за ребенком без отпуска?

Законодательство РФ дает молодым мамам большие гарантии. В их числе: отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком – с сохранением рабочего места и пособия. Более того, можно выйти из отпуска по уходу – на полный или неполный день – и сохранить право на пособие. Но нередко в процесс «вмешиваются» дополнительные факторы, которые надо учесть, чтобы правильно оформить и отпуск, и пособие.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру