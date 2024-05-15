Где взять деньги на развитие бизнеса: 3 стратегии финансирования

В любом бизнесе рано или поздно приходит момент, когда на развитие не хватает собственных средств. Нужно искать другие источники финансирования, но как выбрать оптимальный вариант? Разбираемся в статье.

Все источники финансирования бизнеса можно разделить на три группы: внешние, внутренние и государственные.

Выбор источников зависит от конкретной ситуации: от того, какой объем финансирования нужен, можно ли рассчитывать на возврат средств и через какой срок. Рассмотрим каждый из источников по отдельности.

Внешние источники финансирования

Под внешними источниками финансирования в первую очередь имеют в виду кредиты. Это наиболее простой и быстрый способ получения денег для развития бизнеса, и предприниматели прибегают к нему чаще всего. В 2023 году Банк России зафиксировал рекордный рост кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса: за первые полгода субъекты МСП взяли кредитов на сумму более 11 трлн рублей.

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Кредит можно оформить как на юридическое лицо, так и на физическое, однако одобряют его не всем. Для получения заема необходимо соблюдение нескольких условий:

наличие хорошей кредитной истории;

возможность предоставить имущество в залог;

свидетельство поручителя.

Чем больше требуется средств, тем большие гарантии нужны банку.

Проверить кредитный рейтинг и оценить вероятность одобрения кредита физического лица можно на сайте бюро кредитных историй НБКИ. Однако учитывайте, что перед выдачей кредита банки принимают во внимание не эти показатели, а собственный, закрытый рейтинг. Он коррелирует с рейтингом НБКИ: если у вас высокие баллы в этой системе, то и в банковских рейтингах они не будут низкими. Однако внутренние рейтинги в меньшей степени учитывают количество одновременных заявок в банки и в большей — регулярность платежей по существующим обязательствам.

Помимо кредита, можно использовать другие источники внешнего финансирования:

заем от физического лица;

лизинг;

инвестиции;

краудфандинг.

Кредит или заем у физического лица — универсальный вариант для получения финансирования на любые цели. Однако при этом организация становится должником, и вынуждена выплачивать не только сам долг, но и проценты по нему, вне зависимости от своей прибыли.

Лизинг — хороший вариант, если средства требуются на приобретение нового оборудования. Он предполагает аренду техники с правом выкупа, и для его оформления требуется меньше подтверждающих документов, чем для займа. Кроме того, это выгоднее: подержанное оборудование стоит значительно меньше нового. Недостаток лизинга в том, что на весь период аренды предприниматель не будет собственником оборудования. Если владелец этого оборудования обанкротится, технику предприниматель потеряет.

Привлечение инвестиций предполагает обращение:

к частным инвесторам среди своих друзей и знакомых, либо на платформах для предпринимателей, например, «Поток» или «МодульДеньги»;

венчурным фондам, которые вкладывают деньги группы инвесторов в перспективные молодые компании.

Инвесторы готовы вкладывать крупные суммы, однако они финансируют только проекты с хорошим потенциалом роста в обмен на долю в бизнесе. К этому же типу получения финансирования относится выпуск акций: в будущем вам придется делить прибыль от бизнеса с другими собственниками.

Краудфандинг позволяет собрать деньги на проект у его будущих покупателей, рассказав о нем на специальных платформах, например, «Бумстартер» или «Планета». Единственное, что потребуется после получения средств — запустить проект и открыть продажи.

Минус краудфандинга в том, что у проекта уже должен быть известный бренд, либо действительно оригинальная идея полезного для аудитории продукта, который покупатели захотят покупать через предзаказ. Так, в частности, проект настольной игры «Страдающее Средневековье» собрал через краудфандинг более 9,5 млн рублей за счет того, что у него уже была сформирована активная лояльная аудитория.

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Внутренние источники финансирования

В некоторых случаях предприниматель может найти средства, не обращаясь к внешним источникам.

Для финансирования бизнеса можно использовать:

личные средства предпринимателя или учредителей;

средства от продажи имущества компании;

уставный капитал;

чистую прибыль компании;

амортизационные отчисления;

доходы от инвестиций.

Чаще всего средства берут из внутреннего резерва компании, который потом пополняется за счет чистой прибыли, перечислений на амортизацию и внутрихозяйственных резервов.

При этом нет необходимости выплачивать проценты по займам или отдавать долю в бизнесе, однако есть свои риски: забирая средства из оборота компании, можно растратить их быстрее, чем они будут пополняться, особенно, если у бизнеса есть сезонность. Из-за этого можно не рассчитаться вовремя с сотрудниками, партнерами и контрагентами, и обанкротиться.

Государственная поддержка бизнеса

Индивидуальные предприниматели и компании могут рассчитывать на программы государственной поддержки: особые условия кредитования, субсидии, гранты, государственные заказы.

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Получить грант на открытие бизнеса можно через местный орган власти, который отвечает за экономическое развитие региона. Выяснить условия финансирования и подготовить заявку на грант необходимо в региональном центре «Мой бизнес».

Для развития действующей компании можно обратиться за субсидиями и налоговыми льготами. Они различаются для разных регионов и отраслей.

Проверить, может ли бизнес рассчитывать на программы государственной поддержки, можно:

на цифровой платформе МСП;

на сайте центра «Мой бизнес».

на официальном сайте региона, в котором зарегистрирован бизнес (например, для Санкт-Петербурга — здесь);

на сайте Правительства, в блоке, посвященном поддержке бизнеса.

Выбор оптимального источника финансирования

Выбирайте источник финансирования, исходя из этапа развития бизнеса и его особенностей.

Действуйте по плану:

Рассчитайте, какие именно средства, на какие цели и какой срок необходимы для развития бизнеса. Узнайте, может ли ваша компания рассчитывать на программы государственной поддержки, и как это сделать. Оцените финансовое положение и кредитную историю вашей компании и ее владельцев: эта информация будет учитываться и банками, и инвесторами. Подготовьте бизнес-стратегию, которая сможет убедить потенциальных кредиторов и инвесторов в перспективности бизнеса и целесообразности вложений в него. Проведите исследование рынка: изучите кредитные предложения и найдите инвесторов, которые специализируются в вашей отрасли. Сравните все предложения и подберите наиболее выгодный вариант из существующих. Оставьте заявку на кредит или лизинг, или проведите презентацию перед инвесторами. Перед подписанием договора тщательно изучите его условия.

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