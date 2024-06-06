Новые КБК в 2024 году по налогам и взносам

С 2024 года изменились коды бюджетной классификации для уплаты налогов и взносов. При заполнении платежных поручений и отчетности следует использовать новые КБК — разобрали с экспертом все нюансы, чтобы вы свели ошибки к минимуму.

Новые КБК: изменения с 2024 года

В 2024 году компании будут использовать новые коды для перечисления налоговых платежей. Новые КБК на 2024 год утверждены приказом Минфина от 01.06.2023 № 80н.

Например, стоит обратить внимание на КБК для уплаты налога на сверхприбыль прошлых лет — обеспечительного платежа по налогу. С 2024 года изменились правила уплаты страховых взносов за иностранных работников. Теперь для таких сотрудников действуют отдельные КБК в зависимости от того, по скольким видам страхования они застрахованы в соответствии с международными договорами:

ОПС (пенсионное страхование): КБК 182 1 02 15010 06 0000 160.

ОМС (обязательное медицинское страхование): КБК 182 1 02 15030 08 0000 160.

ВНиМ (страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством): КБК 182 1 02 15020 06 0000 160.

Большинство платежей в налоговую инспекцию можно перечислить на КБК единого платежа. Конкретные КБК по налогам и взносам нужны в платежных поручениях по платежам, которые не входят в ЕНП, декларациях и расчетах, а также в уведомлениях об исчисленных суммах (для распределения ЕНП). При корректном указании в платежном поручении ИНН плательщика деньги попадут на его ЕНС независимо от того, какой КБК указан.

Страховые взносы в налоговую инспекцию, НДФЛ за физлиц, НДС по внутренним операциям, налог на прибыль, налог по УСН и другие платежи, которые входят в ЕНП, нужно перечислить на КБК единого платежа — 18201061201010000510.

🎓Слово эксперта. Следует помнить об исключениях.

Например, если у вас есть трудовые мигранты, то авансовые платежи по НДФЛ за патент иностранца на ЕНП не перечисляют.



Если покупаете товары за рубежом из стран, не входящих в ЕАЭС, где покупатели платят НДС на таможне, следует использовать специальный КБК для таких платежей. При импорте из стран ЕАЭС сумму НДС надо перечислить на единый налоговый счет в составе единого налогового платежа, поэтому используйте КБК для единого платежа.

КБК по налогам и взносам: как использовать в 2024 году

При перечислении средств в бюджет, необходимо уточнить, входит ли данный платеж в состав ЕНП и ЕНС:

Если налог входит в состав ЕНП, в поле 104 платежного поручения необходимо указывать КБК единого платежа.

Если налог не входит в состав ЕНП, в поле 104 платежки необходимо указывать КБК перечисляемого налога или сбора.

В 2024 году большинство регулярных налогов и взносов входит в ЕНС и ЕНП. Поэтому при заполнении платежек в большинстве случаев требуется КБК единого платежа (182 010 612 010 100 005 10). КБК самого налога или взноса требуется в следующих случаях:

Для перечисления налога вне системы ЕНП.

При заполнении налоговых уведомлений ЕНП.

При заполнении отчетности по налогам и взносам.

С 1 января 2024 года уведомления по НДФЛ налоговые агенты должны подавать дважды в месяц — 3 и 25 числа. В кодах уведомлений по НДФЛ вместо одного будут два кода за месяц.

Продлять порядок оформления платежек со статусом 02 не стали, по этому поводу однозначно высказались Минфин и ФНС — письмо от 15.08.2023 № 21-01-09/96405, письмо от 14.08.2023 № СД-4-3/10444. С 1 января 2024 года необходимо предоставлять уведомления и перечислять деньги платежкой по ЕНП со статусом 01. Все налоговые платежи компании должны проводить платежками со статусом 01 на КБК ЕНП.

Сохраните таблицу с КБК по основным налогам и взносам Мы собрали коды бюджетной классификации для уплаты налогов и взносов в рамках ЕНП, КБК по НДФЛ для ИП (за себя), по налогу на прибыль, НДС, УСН, налогу на имущество организаций и земельному налогу Получите их на электронную почту, сохраните и применяйте в работе! Получить материалы

КБК по страховым взносам

В 2024 году нужно применять КБК по страховым взносам, которое применяли и в 2023 году. В уведомлении и РСВ укажите КБК 182 1 02 01000 01 1000 160. Он предназначен для взносов по единому тарифу, в который входят пенсионные, медицинские, социальные на случай ВНиМ взносы. Перечисляйте взносы в 2024 году в составе единого платежа на КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Уплаченные суммы взносов Федеральное казначейство распределит по видам страхования в соответствии с законом от 14.07.2022 № 264-ФЗ.

КБК для взносов индивидуальных предпринимателей в 2024 году:

182 1 02 02000 01 1000 160 — взносы в фиксированном размере;

182 1 02 03000 01 1000 160 — взносы в размере 1 процента с дохода свыше 300 тыс. руб.

Для оплаты взносов на травматизм в Социальный фонд в 2024 году нужно использовать КБК 797 1 02 12000 06 1000 160. Ошибиться будет трудно — первые три цифры 797 означают, что администратором платежей является Социальный фонд. Дополнительно уточнить реквизиты для уплаты взносов на случай травматизма можно в своем региональном отделении фонда.

КБК по страховым взносам, уплачиваемым в ИФНС по выплатам работникам

Страховые взносы по единому тарифу 18210201000011000160 Взносы на медицинское страхование в фиксированном размере, уплачиваемые получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности 182 1 02 02030 08 0000 160 Страховые взносы на пенсионное страхование с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования 182 1 02 15010 06 0000 160 Страховые взносы на страхование на случай ВНиМ с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования 182 1 02 15020 06 0000 160 Взносы на медицинское страхование с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования 182 1 02 15030 08 0000 160 Взносы по дополнительному тарифу 182 1 02 04010 01 1010 160 Взносы на страхование в СФР от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 797 1 02 12000 06 1000 160

КБК по основным налогам и взносам

Таблицу с КВК по основным налогам и взносам на 2024 год вы можете получить на электронную почту.

Налоги и госпошлины, которые не входят в ЕНП, нужно платить платежками на отдельный КБК:

госпошлину, за исключением госпошлины, по которой арбитражным судом выдан исполнительный лист, — на КБК данной госпошлины;

налог на сверхприбыль — на КБК 18210103000011000110.

В 2024 году можно платить как на КБК ЕНП, так и на КБК конкретного платежа:

налог на профессиональный доход — 18210506000011000110;

транспортный налог организаций 18210604011021000110

сбор за пользование объектами животного мира — 18210704010011000110;

сбор за пользование внутренними объектами водных биоресурсов — 18210704030011000110;

сбор за пользование иными водными объектами — 18210704020011000110.

🎓Слово эксперта. В условиях санкций и геополитической обстановки многие сотрудники и совладельцы компаний уехали за рубеж. Стоит обратить внимание, что КБК для НФДЛ не зависит от того, кто получает выплату — резидент или нерезидент. Коды для всех будут одинаковыми:

182 1 01 02010 01 1000 110 — выплаты до 5 млн рублей, кроме дивидендов;

182 1 01 02080 01 1000 110 — выплаты свыше 5 млн рублей, кроме дивидендов;

182 1 01 02130 01 0000 110 — дивиденды до 5 млн рублей;

182 1 01 02140 01 0000 110 — дивиденды свыше 5 млн рублей.

А вот если платить дивиденды, то КБК для резидентов и нерезидентов будут отличаться.

Для резидентов сначала надо применить прогрессивную шкалу ставок по НДФЛ — 13 или 15% процентов, а КБК взять с учетом лимита в 5 млн → суммы НДФЛ в 650 тысяч рублей:

182 1 01 02130 01 1000 110 — для налога не более 650 тысяч руб.;

182 1 01 02140 01 1000 110 — для налога более 650 тысяч руб.

По НДФЛ с дивидендов нерезиденту в уведомлении надо указать только КБК 182 1 01 02010 01 1000 110. Этот КБК применяется независимо от величины дохода, такой подход описан в письмах ФНС от 01.03.2024 № БС-2-11/3034@ и от 20.02.2024 № ЗГ-2-8/2436@.

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