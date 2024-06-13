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Налог на прибыль

Налог на прибыль: изменения в 2025 году

Налог на прибыль уплачивают российские компании, работающие на ОСНО (общая система налогообложения), а также иностранные организации, которые имеют представительства или получают прибыль от источников в России, например, дивиденды.
Налог на прибыль: изменения в 2025 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как увеличат налог на прибыль организаций

С 1 января 2025 года Минфин предлагает увеличить ставку по налогу на прибыль до 25%. Сейчас размер налоговой ставки — 20%. Повышение позволит отказаться от использования оборотных сборов, например, от курсовых экспортных пошлин. 

Дополнительные поступления в бюджет от повышения ставки налога на прибыль в 2025 году будут перераспределять на инвестиции в инфраструктурные и технологические проекты, которые необходимы для создания импортонезависимой экономики. 

🎓Слово эксперта. Если предприниматель хочет сохранить свой статус, но кратно масштабировать бизнес, то можно перейти на ОСНО. В этом случае он не будет платить налог на прибыль, а отчислять НДФЛ. Налоговая реформа и прогрессивная ставка почти сравняют значения налогов на доходы физлиц и прибыль, но НДФЛ даже при максимальной ставке все равно останется выгоднее — 22% против 25%.

Что предлагают бизнесу в качестве компенсации за повышение процентной ставки:

  • Защиту инвестора от законодательных изменений. Если компания пришла в определенный проект на условиях инвестиционной стабильности, то налоговые льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары сохранятся. В итоге — рост налога на прибыль компенсируют «заморозкой» ставок налога на добавленную стоимость.

  • С 1,5 до 2 увеличится повышенный коэффициент на проведение НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) для компаний при подсчете расходов. Организации, занимающиеся инновациями, смогут платить налоги с меньшего размера налогооблагаемой прибыли.

  • Компании, которые производят высокотехнологичное оборудование, поддержат в части амортизации затрат. Если компания из обрабатывающей промышленности будет проводить обновление фондов и основных средств, то можно зачесть амортизацию затрат на покупку оборудованию в двойном размере.

Как изменится налог на прибыль для IT-компаний

Компаниям, работающим в сфере IT, с 2025 года отменят обнуление налога на прибыль. Но льгота для отрасли сохранится — ставку поднимут только до 5%. 

Льготы по налогу на прибыль для АйТи-бизнеса действовали в течение четырех лет. Ставка по налогу на прибыль сначала была снижена до 3%, в 2022–2024 году — до 0%, тарифы страховых взносов — до 7,6%, а НДС отменили полностью. 

В 2025 году чистая прибыль ИТ-компаний из-за повышения налоговой ставки может снизиться на 2%.

Скачайте бланк декларации по налогу на прибыль

Декларацию по налогу на прибыль нужно подавать по окончании каждого отчетного периода и по итогам года, даже если налог к уплате равен нулю

Как увеличение ставки по налогу на прибыль повлияет на отрасли бизнеса

Наши эксперты оценили, каким образом повышение ставки до 25% скажется на компаниях из разных экономических секторов.

Добывающая и перерабатывающая отрасль

Чистая прибыль компаний может снизиться на 5–7%, дивиденды — на 6%. Большее влияние на бизнес окажет доля прибыли, которая подлежит налогообложению в иностранных инвестициях, а также эффективная налоговая ставка. Но так как экспортные пошлины, возможно, будут действовать только до конца 2024 — это компенсирует повышение налоговой ставки для организаций, которые ориентированы на экспорт.

Потребительский сектор

Чистая прибыль компаний, которые занимаются продовольственным ритейлом, снизится на 7%, дивиденды — на 6%. Непродовольственные ритейлеры из-за более высокой операционной рентабельности в меньшей степени ощутят последствия повышения. В целом, чистая прибыль в данном секторе может сократиться на 6%.

Финансовый сектор

Чистая прибыль компаний финансового сектора и дивиденды сократятся на 6%. Отрицательный фактор для кредитных институтов и бизнеса, который специализируется на займах и составлении инвестиционных портфелей, — снижение кредитного потенциала у большей части заемщиков и вкладчиков. 

Сфера недвижимости

Увеличение налога может снизить чистую прибыль на 7–8%. А вот дивиденды, скорее всего, останутся на прежнем уровне, так как у компаний, работающих в сфере недвижимости, чистая прибыль на них не влияет.

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