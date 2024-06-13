Как взять на работу подростка

Каждый год тысячи компаний нанимают на работу подростков, особенно летом. Разобрались, какие ограничения и нюансы нужно учитывать при оформлении, на какие льготы имеет право несовершеннолетний и на какие должности их нельзя привлекать.

Минимальный возраст для трудоустройства

До 13 лет включительно

Если ребенку 13 лет или меньше, его можно привлекать:

для участия в театральных спектаклях;

выступлений в цирке;

киносъемок;

участия в концертах;

съемках рекламы.

При этом работа не должна наносить ущерба здоровью или нравственному развитию.

Трудовой договор от имени ребенка подписывает один из родителей. Кроме того, понадобится разрешение органа опеки, в котором будет указана продолжительность ежедневной работы и другие условия (ч. 4 ст. 63 ТК).

Чтобы оформить разрешение, подросток должен вместе с одним из родителей написать заявление в органах соцзащиты, приложить к нему подписанное согласие родителя и проект трудового договора.

14 — 15 лет

Начиная с 14 лет, можно нанимать подростка на разнообразную работу по трудовому договору, и документы он подписывает самостоятельно. При этом понадобится письменное разрешение одного из родителей с копией паспорта родителя и разрешение из органов опеки.

Трудовой договор можно заключить только на легкий труд, не причиняющий вреда здоровью сотрудника, и тот, что можно выполнять без ущерба для обучения.

С 16 лет и старше

Начиная с 16 лет, подросток может заключить трудовой договор с работодателем самостоятельно, без согласия родителей и органов опеки.

Однако он должен будет оформить:

в поликлинике — справку по форме 086/у, в которой врач напишет заключение «Годен к работе с возрастными ограничениями»;

в школе или колледже — справку, о том, где учится подросток и по какому графику.

Медосмотр несовершеннолетний сотрудник обязан проходить ежегодно до достижения 18 лет (ст. 69, 266 ТК).

С подростком можно заключить не трудовой договор, а гражданско-правовой, на выполнение разовой работы. В этом случае вне зависимости от возраста понадобится согласие обоих родителей.

График работы

Подростка нельзя нанимать на работу на полный восьмичасовой рабочий день, вахтовый график или ночные смены: их рабочий день должен заканчиваться до 22.00 и начинаться не раньше 06.00.

Рабочий день должен быть сокращенным, и занимать только свободное от учебы время. Продолжительность рабочего дня зависит от возраста подростка и от того, работает ли он на каникулах или параллельно с обучением. .

Возраст Часов в день Часов в неделю 14 – 15 лет 2,5 после школы

4 в каникулы 12 после школы

24 в каникулы 15 – 16 лет 2,5 после школы

5 в каникулы 12 после школы

24 в каникулы 16 – 18 лет 4 после школы

7 в каникулы 17,5 после школы

35 в каникулы

Оставлять несовершеннолетнего работать сверхурочно, в выходные и нерабочие праздничные дни — запрещено (ст. 268 ТК).

Получите образцы документов для трудоустройства несовершеннолетних Собрали образцы трудовых договоров для разного возраста и согласия родителей на трудоустройство подростка Получить материалы Отправить

На какую работу нельзя оформить подростка

Подростка можно привлекать на большинство профессий: от курьера до менеджера по рекламе молодежных брендов.

Однако несовершеннолетний не может работать:

с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах (постановление Правительства от 25.02.2000 № 163);

в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах;

на производстве спиртных напитков, табачных изделий, наркотических и токсических препаратов, материалов эротического содержания и их продаже;

в религиозных организациях.

Вне зависимости от должности, в обязанности подростка не может входить переноска тяжестей свыше предельно допустимой нагрузки, установленной постановлением Минтруда от 07.04.1999 № 7. Исключения — спортсмены, которые готовятся к спортивным соревнованиям.

Подростков можно нанимать продавцами, но нельзя заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. Они будут нести ответственность за причиненный ими ущерб, только если:

причинили ущерб умышленно;

под воздействием алкоголя или наркотиков;

ущерб стал результатом административного правонарушения или уголовного преступления.

Также работодатель не может устанавливать несовершеннолетнему сотруднику испытательный срок и отправлять его в командировку.

Оформление отпуска

Подросток имеет право на увеличенный отпуск — 31 день. Если к моменту увольнения он не побывал в отпуске, работодатель обязан выплатить компенсацию за него.

Отпуск несовершеннолетний сотрудник может взять в удобное для него время, в том числе до истечения шести месяцев непрерывной работы. Отозвать его из отпуска или заменить его денежной компенсацией — нельзя (ч. 3 ст. 125, ч. 3 ст. 126, ст. 267 ТК).

Оплата работы подростков

Если несовершеннолетний сотрудник работает по трудовому договору, его зарплата рассчитывается с учетом сокращенной продолжительности работы или уменьшенной нормы выработки. Сдельная работа по договору подряда оплачивается по сдельным расценкам.

Увольнение подростков

Чаще всего с несовершеннолетним сотрудником расстаются по истечение срочного трудового договора или по инициативе сотрудника.

Однако работодатель имеет право его уволить — на тех же основаниях, что и обычного сотрудника.

Читайте также: Когда сотрудник не хочет уходить: как уволить скандального работника.

Если работодатель увольняет подростка по своей инициативе, он обязан сделать письменные запросы:

в комиссию по делам несовершеннолетних;

госинспекцию по труду по месту жительства работника, а также в выборный орган предприятия.

Уволить несовершеннолетнего сотрудника можно только, получив их согласие (ст. 269 ТК).

При ликвидации компании, сокращении численности или штата, увольняя ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, работодатель обязан оплатить ему профессиональное обучение с последующим трудоустройством (п. 6 ст. 9 закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).

Кадровая служба в помощь вашему бухгалтеру от 490 р/мес за каждого сотрудника Кадровый учет, подготовка документов, расчет зарплаты, отчетность Узнать условия

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KBnjd