₽ Заказать рекламу
Первая Экспертная Бухгалтерия
Прием на работу

Как взять на работу подростка

Каждый год тысячи компаний нанимают на работу подростков, особенно летом. Разобрались, какие ограничения и нюансы нужно учитывать при оформлении, на какие льготы имеет право несовершеннолетний и на какие должности их нельзя привлекать.
Как взять на работу подростка
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Минимальный возраст для трудоустройства

До 13 лет включительно

Если ребенку 13 лет или меньше, его можно привлекать:

  • для участия в театральных спектаклях;

  • выступлений в цирке;

  • киносъемок;

  • участия в концертах;

  • съемках рекламы.

При этом работа не должна наносить ущерба здоровью или нравственному развитию.

Трудовой договор от имени ребенка подписывает один из родителей. Кроме того, понадобится разрешение органа опеки, в котором будет указана продолжительность ежедневной работы и другие условия (ч. 4 ст. 63 ТК).

Чтобы оформить разрешение, подросток должен вместе с одним из родителей написать заявление в органах соцзащиты, приложить к нему подписанное согласие родителя и проект трудового договора. 

14 — 15 лет

Начиная с 14 лет, можно нанимать подростка на разнообразную работу по трудовому договору, и документы он подписывает самостоятельно. При этом понадобится письменное разрешение одного из родителей с копией паспорта родителя и разрешение из органов опеки.

Трудовой договор можно заключить только на легкий труд, не причиняющий вреда здоровью сотрудника, и тот, что можно выполнять без ущерба для обучения.  

С 16 лет и старше

Начиная с 16 лет, подросток может заключить трудовой договор с работодателем самостоятельно, без согласия родителей и органов опеки.

Однако он должен будет оформить: 

  • в поликлинике — справку по форме 086/у, в которой врач напишет заключение «Годен к работе с возрастными ограничениями»;

  • в школе или колледже — справку, о том, где учится подросток и по какому графику. 

Медосмотр несовершеннолетний сотрудник обязан проходить ежегодно до достижения 18 лет (ст. 69, 266 ТК). 

С подростком можно заключить не трудовой договор, а гражданско-правовой, на выполнение разовой работы. В этом случае вне зависимости от возраста понадобится согласие обоих родителей. 

График работы

Подростка нельзя нанимать на работу на полный восьмичасовой рабочий день,  вахтовый график или ночные смены: их рабочий день должен заканчиваться до 22.00 и начинаться не раньше 06.00.

Рабочий день должен быть сокращенным, и занимать только свободное от учебы время. Продолжительность рабочего дня зависит от возраста подростка и от того, работает ли он на каникулах или параллельно с обучением. . 

Возраст

Часов в день

Часов в неделю

14 – 15 лет

  • 2,5 после школы

  • 4 в каникулы

  • 12 после школы

  • 24 в каникулы

15 – 16 лет

  • 2,5 после школы

  • 5 в каникулы

  • 12 после школы

  • 24 в каникулы

16 – 18 лет

  • 4 после школы

  • 7 в каникулы

  • 17,5 после школы

  • 35 в каникулы

Оставлять несовершеннолетнего работать сверхурочно, в выходные и нерабочие праздничные дни — запрещено (ст. 268 ТК).

Получите образцы документов для трудоустройства несовершеннолетних

Собрали образцы трудовых договоров для разного возраста и согласия родителей на трудоустройство подростка

Получить материалы

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

На какую работу нельзя оформить подростка 

Подростка можно привлекать на большинство профессий: от курьера до менеджера по рекламе молодежных брендов. 

Однако несовершеннолетний не может работать: 

  • с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах (постановление Правительства от 25.02.2000 № 163);

  • в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах; 

  • на производстве спиртных напитков, табачных изделий, наркотических и токсических препаратов, материалов эротического содержания и их продаже;

  • в религиозных организациях.

Вне зависимости от должности, в обязанности подростка не может входить переноска тяжестей свыше предельно допустимой нагрузки, установленной постановлением Минтруда от 07.04.1999 № 7. Исключения — спортсмены, которые готовятся к спортивным соревнованиям.

Подростков можно нанимать продавцами, но нельзя заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. Они будут нести ответственность за причиненный ими ущерб, только если:

  • причинили ущерб умышленно;

  • под воздействием алкоголя или наркотиков;

  • ущерб стал результатом административного правонарушения или уголовного преступления. 

Также работодатель не может устанавливать несовершеннолетнему сотруднику испытательный срок и отправлять его в командировку. 

Оформление отпуска

Подросток имеет право на увеличенный отпуск — 31 день. Если к моменту увольнения он не побывал в отпуске, работодатель обязан выплатить компенсацию за него. 

Отпуск несовершеннолетний сотрудник может взять в удобное для него время, в том числе до истечения шести месяцев непрерывной работы. Отозвать его из отпуска или заменить его денежной компенсацией — нельзя (ч. 3 ст. 125, ч. 3 ст. 126, ст. 267 ТК).

Оплата работы подростков 

Если несовершеннолетний сотрудник работает по трудовому договору, его зарплата рассчитывается с учетом сокращенной продолжительности работы или уменьшенной  нормы выработки. Сдельная работа по договору подряда оплачивается по сдельным расценкам. 

Увольнение подростков

Чаще всего с несовершеннолетним сотрудником расстаются по истечение срочного трудового договора или по инициативе сотрудника.

Однако работодатель имеет право его уволить — на тех же основаниях, что и обычного сотрудника.

Читайте также: Когда сотрудник не хочет уходить: как уволить скандального работника.

Если работодатель увольняет подростка по своей инициативе, он обязан сделать письменные запросы: 

  • в комиссию по делам несовершеннолетних; 

  • госинспекцию по труду по месту жительства работника, а также в выборный орган предприятия.

Уволить несовершеннолетнего сотрудника можно только, получив их согласие (ст. 269 ТК).

При ликвидации компании, сокращении численности или штата, увольняя ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, работодатель обязан оплатить ему профессиональное обучение с последующим трудоустройством  (п. 6 ст. 9 закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).

Кадровая служба в помощь вашему бухгалтеру от 490 р/мес за каждого сотрудника

Кадровый учет, подготовка документов, расчет зарплаты, отчетность

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KBnjd

Начать дискуссию

Инвестиции

Пользователи не могут зайти в приложение «СберИнвестиции»

В работе брокерского приложения Сбербанка произошел сбой.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
BIZNESINALOGI
НДФЛ

Новая семейная выплата, снижающая НДФЛ

Новый проект закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» внесен Правительством на рассмотрение в Государственную Думу.

Новая семейная выплата, снижающая НДФЛ
Санкции 2022-2024

Депутат Госдумы: за годы санкционного давления мы уже готовы ко всему

Торги долларом и евро на Мосбирже были нужны Центробанку для формирования курса. Санкции не повлияют на жизнь большинства россиян.

1

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

При продаже родительской квартиры после их смерти доход для НДФЛ можно уменьшить на их расходы

Минимальный срок владения унаследованной недвижимостью с целей НДС с ее продажи – 3 года. Этот срок отсчитывают не с даты регистрации недвижимости на свое имя, а с даты смерти наследодателя.

🔥Великобритания присоединилась к санкциям против Мосбиржи и НКЦ

Страна также ввела санкции против Ингосстрах и СПБ Биржи.

Санкции 2022-2024

До 13 августа Мосбиржа и НКЦ имеют право проводить операции

Власти США дали время на сворачивание операций с организациями, против которых ввели санкции 12 июня.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Брокеры будут проводить обмен активов в обход официальной схемы

Инвесторам предложили простую схему обмена иностранных акций, однако этот механизм противоречит документам, принятым правительством и ЦБ.

1
Первая Экспертная Бухгалтерия
Прием на работу

Как взять на работу подростка

Каждый год тысячи компаний нанимают на работу подростков, особенно летом. Разобрались, какие ограничения и нюансы нужно учитывать при оформлении, на какие льготы имеет право несовершеннолетний и на какие должности их нельзя привлекать.

Как взять на работу подростка
BRG
Автоматизация учета

25 лет опыта в автоматизации бизнеса 

Внедрение программных решений и автоматизация предприятий дело не простое, но уже 25 лет компания BRG применяет комплексный подход, в рамках которого задачи внедрения информационных систем решаются в совокупности с диагностическими и консалтинговыми услугами.

25 лет опыта в автоматизации бизнеса 
Кредитование

Власти дали больше времени на получение льготных кредитов на инвестпроекты

Минпромторг продлил до 1 сентября 2024 года прием заявок на включение инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, в механизм кластерной инвестиционной платформы (КИП).

Налоговые изменения 2025

⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Первый уже через час — в 15:00! Подключайтесь!

Уже с 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу.

⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Первый уже через час — в 15:00! Подключайтесь!
QRService
Система быстрых платежей

Оплата на потоке покупателей: как работает технология кассовой ссылки в NFC-табличке

Платежи через кассовую ссылку по СБП становятся все популярнее. И не зря — покупателям снова доступна привычная оплата в один клик. Продавцы же получают все преимущества СБП.

Оплата на потоке покупателей: как работает технология кассовой ссылки в NFC-табличке

Разборы законов

1 322
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интернет и IT

В США запретили предоставлять России IT-услуги

Жителям РФ запретили оказывать услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами США.

Моё дело
Отпуска

Как рассчитать отпускные сезонным работникам: шпаргалка для бухгалтера

Сезонным работникам положен оплачиваемый отпуск, но он отличается от стандартного ежегодного — ведь здесь действует срочный трудовой договор. Рассказываем об особенностях расчёта отпускных таким работникам.

Как рассчитать отпускные сезонным работникам: шпаргалка для бухгалтера
Самозанятые

📏 Самозанятых могут приравнять к микропредприятиям. Но работать с госзакупками им затратно и есть ограничения, объясняет предприниматель

Чтобы самозанятые могли получать господдержку и участвовать в госзакупках, депутаты хотят автоматически включать плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в реестр малого и среднего бизнеса.

3
Наталия Лукина
Карьера бухгалтера

💰Как бухгалтеру пересесть в кресло финдира. Алгоритм действий

Редакция «Клерка» подготовила путеводитель с четкими алгоритмами действий, которые помогут вам легко занять кресло финансового директора. С нашей памяткой вам не придется собирать информацию из разных источников. Забирайте в закладки!

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
УК РФ

Накопленная инфляция заставила внести изменения в УК

Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Налог на прибыль

Доход от перераспределения долей в дочернем ООО облагается налогом на прибыль

Если участник выходит из ООО, его доля переходит обществу. Но в течение года общество должно эту долю распределить между всеми оставшимися участниками пропорционально их долям.

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Учет в строительстве

Занимаетесь строительным бизнесом? Узнайте, как себя обезопасить от претензий ФНС!

Ведущие юридические фирмы расскажут о типичных ошибках сторон при работе с исполнительной документацией.

Интересные материалы

Налоговые изменения 2025

Сенатор: изменения в НК-2025 направлены на поддержку тех, кто вкладывает в развитие и повышение зарплат

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

5