10 программ льготного финансирования для бизнеса

Программы господдержки для бизнеса позволяют получить льготные займы со ставками от 3%, но только в некоторых банках и с соблюдением ограничений. Разобрались, где можно получить такой займ и как это сделать.

В 2024 году государство выделило для поддержки бизнеса 70 млрд рублей. Эти средства идут на всестороннюю поддержку, включая консультации, льготы, гранты и субсидии и многое другое.

Ключевое и наиболее популярное направление господдержки — льготные кредиты. Это наиболее простой и способ получения финансирования для развития бизнеса, и предприниматели прибегают к нему чаще всего.

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Особенности льготных кредитов через программу господдержки:

низкие процентные ставки, от 1%;

длительные сроки займа — до 7–10 лет.

В программе принимают участие около 100 банков, выдавая бизнесу кредиты, а льготных условиях и получая компенсацию от государства.

Для получения кредита бизнес должен соответствовать определенным критериям:

не иметь долгов по зарплате;

компания или предприниматель не банкротятся;

без долгов перед налоговой или с суммой долга не более 50 000 рублей;

бизнес должен работать в приоритетных отраслях, например в сельском хозяйстве, образовании, туризме или общепите.

Средства кредита, как правило, целевые — на приобретение или модернизацию оборудования, закупку сырья, комплектующих или товаров для перепродажи.

Потратить деньги непрофильные цели нельзя. Кредиты не выдаются:

на приобретение недвижимости у аффилированных лиц;

рефинансирование кредитов, выданных аффилированными лицами;

инвестиции в непрофильные активы;

финансирование текущих расходов, не связанных с развитием бизнеса.

Чтобы получить льготный кредит, необходимо тщательно изучить условия конкретной программы и подготовить необходимый пакет документов или обратиться к профильному специалисту.

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Сравнение программ льготного финансирования

Название Условия программы Цели кредита Ограничения Программа «1764» от Минэкономразвития РФ Ключевая ставка ЦБ + не более 2,75%», в сумме от 13,5 до 15,5%. Развитие предпринимательской деятельности, инвестиционные цели и пополнение оборотных средств Малый, средний и микробизнес в розничной и оптовой торговле, сельском хозяйстве, внутреннем туризме, науке и технике, здравоохранении, образовании, обрабатывающей промышленности, ресторанном бизнесе, бытовых услугах Программа стимулирования кредитования субъектов МСП и Программа «ПСК Инвест» Ставка 7,5% для среднего бизнеса и 9% для малого и микробизнеса на сумму от 50 млн до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, из них льготный период — 5 лет Инвестиционные цели (закупка оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств) МСП с деятельностью в обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, деятельности гостиниц, технической, научной и профессиональной деятельности Программа «Промышленная ипотека» по постановлению Правительства РФ №1570 9% для технологических компаний и 11% для обычных заемщиков на сумму до 500 млн рублей Приобретение, строительство или модернизация производственных площадей Реализация кредита только на выделенные цели Стратегическая инициатива «Взлет от стартапа до IPO» Ставка 3% на сумму до 500 млн рублей Оборотные и инвестиционные цели Инновационные и технологические компании МСП Программа «Цифровая трансформация» по постановлению Правительства РФ №1598 Ставка от 1 до 5% на сумму от 5 млн до 5 млрд рублей Оборотные и инвестиционные цели Аккредитованные Минцифры России IT-компании Льготное кредитование по постановлению Правительства РФ №1528 Ставка до 5% на сумму до 1 млрд рублей Оборотные и инвестиционные цели Сельхозпроизводители Фонд развития промышленности Ставка от 3% Разработка новой продукции, приобретение оборудования и другие цели в рамках 12 программ МСП в приоритетных отраслях с кодами ОКВЭД от 10 до 33 Фонд моногородов ВЭБ.РФ Ставка 1% до 250 млн рублей и 5% свыше 250 млн рублей на срок до 15 лет Капитальные вложения в инвестиционный проект, который приводит к созданию новых рабочих мест Участие ВЭБ.РФ в проекте не более 80% от общей стоимости проекта и другие ограничения. Программа «Москва 2023» Ставка ½ КС + 5% (сейчас 13%) на сумму до 30 млн рублей Инвестиционные цели, кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность и реализацию венчурных проектов Инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий Московский инновационный кластер Ставка под 3% до 300 млн рублей Инвестиционные цели Предприятия обрабатывающей, IT и научно-технической сфер

Кредитование на приобретение объектов недвижимости

Одна из наиболее популярных программ кредитования в сфере промышленности — «Промышленная ипотека». Программу обновили в 2024 году, лимиты по ней в ближайшее время снова появятся в большинстве банков.

В рамках программы можно получить кредиты на приобретение, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов недвижимости для промышленного производства.

Льготные условия программы не будут пересмотрены до конца действия кредитного договора, если только сам заемщик не нарушит его условия. .

Общие условия программы:

сумма финансирования до 500 млн рублей;

срок не более 7 лет (возможно больше, но уже на коммерческих условиях);

плавающая ставка (на дату начисления %): 3%+КС-10% — для технологических компаний, внесенных в реестр малых технологических компаний (на текущий момент 9%); 5%+КС-10% — для иных заёмщиков (на текущий момент 11%).



При этом

обязательно использовать не менее 50% площади объекта недвижимости для промышленного производства в течение всего действия кредитного договора;

кредита можно получить по льготной ставке в пределах стоимости 1 кв. м. площади: приобретение не более 75 тыс. рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. приобретение не более 50 тыс. рублей для объектов, расположенных в иных регионах. при строительстве, реконструкции или модернизации объектов - не более 90 тыс. рублей за 1 кв. м.



Кредит нельзя потратить:

на приобретение складов, земельных участков, административных зданий и объектов обслуживающей инфраструктуры;

на подключение к сетям, пуско-наладочные работы, внутреннюю и внешнюю отделку, благоустройство территории, приобретение и установку оборудования, прокладку подъездных путей.

Бизнес должен соответствовать критериям::

вид экономической деятельности относится к разделу «С» ОКВЭД, за исключением деятельности в сфере добычи и торговли сырой нефтью, природным газом, производства и торговли жидким топливом, производства пищевых продуктов и напитков, производства и торговли табачными изделиями и алкогольной продукцией.

ограничение по выручке — не более 2 млрд рублей в год (для малых технологических компаний — 4 млрд рублей в год);

доля ЮЛ в уставном капитале заемщика, с выручкой более 2 млрд рублей в год (для малых технологических компаний — 4 млрд рублей в год), не должна превышать 50%.

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