Воинский учет в компаниях в 2024 году: все нюансы регулярной работы, от сбора документов до сверок

При ведении воинского учета необходимо оформить и вести пакет обязательных документов. В него входят:

карточка №18 учета организации;

план работ по воинскому учету;

карточки №10 на военнообязанных;

приказ об организации воинского учета и назначении ответственного;

журналы регистрации.

Обязательный журнал регистрации только один — это журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования. Он содержит сведения о проверках военкомата, выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении.

Однако есть и необязательные:

Журнал учета листков сообщений и корешков к ним.

Фиксирует факт того, что сотруднику выдали листок сообщения об изменении сведений.

Журнал учета карточек граждан, подлежащих воинскому учету, по форме №10.

Упрощает ведение карточек №10. Составляется в произвольной форме.

Журнал (книга) учета бланков специального воинского учета.

Регистрирует прием и передачу оформленных удостоверений и извещений об отсрочке от призыва. Этот журнал нужно вести только тем компаниям, которые ведут бронирование сотрудников.

Журнал повесток (оповещения сотрудников о вызовах в военкоматы).

Позволяет вести учет всех повесток в военкоматы, которые приходят на сотрудников.

Журнал регистрации исходящих документов воинского учета.

Ведет учет исходящей документации в военкоматы: уведомлений о приеме и увольнении сотрудников, сведений о гражданах, которые обязаны состоять на воинском учете и других документов.

Журнал направления работников в военкоматы.

Фиксирует факты направления в военкомат сотрудников, у которых нет отметок в паспорте об отношении к воинской обязанности или отметок в военном билете о постановке на воинский учет.

Они упрощают ведение учета и защищают при проверках.

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Все документы воинского учета храните отдельно от кадровых, в специальных папках и шкафах, в помещениях с ограниченным доступом. В идеале — в закрывающихся металлических несгораемых шкафах или сейфах, закрытых от третьих лиц.

Учитывайте, что в документах по воинскому учету хранятся не только персональные данные, но и сведения, относящиеся к военной тайне, в частности, информация о военно-учетной специальности (ВУС). Эти сведения подпадают под статью 5 закона о государственной тайне.

«Государственную тайну составляют: 1) сведения в военной области: о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, предусмотренных федеральным законом “Об обороне”, об их боевой и мобилизационной готовности, о создании и об использовании мобилизационных ресурсов; Закон от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 04.08.2023) "О государственной тайне”».

Военнообязанные сотрудники — это мобилизационные ресурсы нашей страны, и сведения о ВУС частично засекречены. В открытом доступе можно найти только три первые цифры из кода, обозначающие воинскую специализацию: например, стрелковые войска. Продолжение кода содержит закрытые сведения о назначении военнообязанного и организации войск. Эта информация относится к военной тайне в соответствии с п. 1 ст. 5 закона «О государственной тайне» и п. 26 «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (указ Президента от 30 ноября 1995 года № 1203).

Поэтому доступ к документам по воинскому учету должен быть строго ограничен. Ответственность за разглашение военной тайны — вплоть до уголовной, со сроками заключения до 20 лет.