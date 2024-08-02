Отчеты и платежи и августа 2024 года: памятка для руководителя и бухгалтера

Все отчеты августа
В августе переносятся две даты отчетности. Уведомление об уплате НДФЛ выпадает на субботу, 3 августа — и переносится на 5 августа, понедельник. Дедлайн по основному объему отчетности должен быть 25 числа, но в августе 2024 года эта дата выпадает на воскресенье, поэтому срок сдачи отчетности перенесен на следующий рабочий день — понедельник, 26 августа.
Срок
Вид отчета
Кто сдает
до 1 августа
Отчет «Результаты выполнения контрольных процедур» за II квартал
Предприятия, находящиеся на налоговом мониторинге
до 2 августа
Представление сведений в Реестр субъектов МСП — получателей мер поддержки
МСП-получатель мер поддержки
до 5 августа
Уведомление об исчисленном налоге за период с 23.07.2024 по 31.07.2024
Все работодатели
Данные о полученных и выплаченных доходах за июль 2024 года
Организации и ИП, применяющие АУСН
до 7 августа
Корректировка информации о доходах, учитываемых при налогообложении, за июнь 2024 года
Организации и ИП, применяющие АУСН
до 20 августа
Декларация по косвенным налогам за июль
Налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС
Уведомление о праве на освобождение от уплаты НДС (о продлении освобождения или отказе от освобождения) с августа 2024 года
Организации, имеющие право на освобождение от НДС
до 26 августа
Уведомление об исчисленном налоге за период с 01.08.2024 по 22.08.2024
Все работодатели
Декларация по налогу на прибыль за июнь 2024 года
Организации, уплачивающие авансы по фактической прибыли
Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 ЕФС-1) за июль
Все работодатели
Персонифицированные сведения о физлицах за июль 2024 года
Все работодатели
Уведомление об исчисленных взносах за июль
Все работодатели
Декларация по НДПИ за июнь 2024 года
Организации — добытчики полезных ископаемых
Декларация по акцизам за июль
Организации, работающие с подакцизными товарами
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Все платежи августа
В августе переносятся даты платежа по налогу АУСН, с 25 на 26 августа.
Срок
Вид платежа
Плательщики
до 5 августа
НДФЛ за период с 23.07.2024 по 31.07.2024
Все работодатели
до 15 августа
Взносы на травматизм за июнь 2024 года
Все работодатели
до 20 августа
Косвенные налоги за июль
Налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС
НДС за июль при импорте из стран ЕАЭС
Производители и продавцы-посредники товаров, ввезенных из ЕАЭС
до 26 августа
Налог по АУСН за июнь 2024 года
Организации и ИП, применяющие АУСН
до 28 августа
НДФЛ за период с 01.08.2024 по 22.08.2024
Все работодатели
Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за июль 2024 года
Организации и ИП-работодатели
Авансовый платеж по налогу на прибыль за июль
Организации, уплачивающие авансы по фактической прибыли
Авансовый платеж по налогу на прибыль в III квартале 2024 года.
Организации, уплачивающие налог на прибыль ежеквартально
1/3 от суммы НДС за II квартал 2024 года
Плательщики НДС
Акцизы за июль 2024 года
Организации, работающие с подакцизными товарами
НДПИ за июль 2024 года
Организации — пользователи недр
Налог на профдоход за июль 2024 года
ИП на НПД и самозанятые физлица
Главное
до 5 августа оплатите НДФЛ, удержанный в период с 23 по 31 июля;
до 20 августа отправьте декларацию по косвенным налогам за июль и оплатите налог;
до 26 августа отправьте уведомление о страховых взносах и до 28 августа оплатите их;
до 28 августа оплатите налог по НДПИ, если относитесь к организациям-плательщикам этого налога.
Обратите внимание: с 1 августа 2024 года вырос налог НДПИ при добыче газа. Общую сумму налога теперь нужно увеличивать на величину специального показателя Ккг2024, который равен 285. Новые правила действуют уже при расчете налога за июль.
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