Отчеты и платежи и августа 2024 года: памятка для руководителя и бухгалтера

Срок Вид отчета Кто сдает

до 1 августа Отчет «Результаты выполнения контрольных процедур» за II квартал Предприятия, находящиеся на налоговом мониторинге

до 2 августа Представление сведений в Реестр субъектов МСП — получателей мер поддержки МСП-получатель мер поддержки

до 5 августа Уведомление об исчисленном налоге за период с 23.07.2024 по 31.07.2024 Все работодатели

Данные о полученных и выплаченных доходах за июль 2024 года Организации и ИП, применяющие АУСН

до 7 августа Корректировка информации о доходах, учитываемых при налогообложении, за июнь 2024 года Организации и ИП, применяющие АУСН

до 20 августа Декларация по косвенным налогам за июль Налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС

Уведомление о праве на освобождение от уплаты НДС (о продлении освобождения или отказе от освобождения) с августа 2024 года Организации, имеющие право на освобождение от НДС

до 26 августа Уведомление об исчисленном налоге за период с 01.08.2024 по 22.08.2024 Все работодатели

Декларация по налогу на прибыль за июнь 2024 года Организации, уплачивающие авансы по фактической прибыли

Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 ЕФС-1) за июль Все работодатели

Персонифицированные сведения о физлицах за июль 2024 года Все работодатели

Уведомление об исчисленных взносах за июль Все работодатели

Декларация по НДПИ за июнь 2024 года Организации — добытчики полезных ископаемых