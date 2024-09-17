Как изменения ключевой ставки ЦБ влияют на бизнес

13 сентября на заседании совета директоров Банка России повысили ключевую ставку — до 19%. Основная причина — высокая инфляция. В данной статье мы рассмотрим, что такое ключевая ставка, как она влияет на бизнес, как она связана с налогообложением и курсом рубля.

Главное о ключевой ставке Центробанка

Ключевая ставка — процент, по которому Центральный банк предоставляет кредиты банкам, работающим с физическими и юридическими лицами. Она напрямую влияет на стоимость банковских кредитов и депозитов.

Изменение ставки ЦБ влияет на весь рынок — при повышении ставки дорожают кредиты и займы, их начинают брать меньше, растет стоимость продукции, новые компании открываются реже. При понижении ставки наблюдается противоположная ситуация.

Регулируя ставку, Центробанк берет под контроль и снижает инфляцию.

Как ключевая ставка влияет на бизнес

Когда ставка растет

Когда растет ставка, ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам под больший процент, они, в свою очередь, повышают стоимость займов для своих клиентов.

В результате происходит следующее:

1. Снижается спрос на кредиты. Предприниматели с меньшей охотой обращаются в банки за деньгами, а значит — получают меньше инвестиций. Это негативно сказывается на развитии бизнеса.

2. Компании, уже имеющие кредиты, сталкиваются с повышением процентных платежей. Это также влияет на остаток свободных денежных средств и развитие бизнеса.

3. Снижается частота покупок. Подобные изменения всегда отражаются на населении, поскольку и для них процент по кредитам растет, а значит снижается частота крупных покупок — недвижимости, автомобилей, техники. Бизнес ощущает это на себе через снижение продаж.

Но, даже несмотря на высокую ключевую ставку и проценты по кредитам, можно все заранее рассчитать и убедиться, что займ всё ещё может быть полезным инструментом. Более того, существует льготное кредитование и альтернативные источники финансирования.

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Когда ставка снижается

При снижении ключевой ставки все происходит с точностью наоборот:

1. Кредиты становятся более доступными. Предприниматели охотнее берут кредиты и займы, вкладывают деньги в масштабирование бизнеса, открывают новые направления.

2. Снижается финансовая нагрузка. Компании могут получить рефинансирование, выбрать более выгодные ставки по кредитам и направить освободившиеся деньги на более актуальные задачи.

3. Активно растут продажи во всех сферах бизнеса. Люди с большим энтузиазмом покупают то, что раньше не могли себе позволить. Это, в свою очередь, дает бизнесу рост продаж и прибыли.

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Ключевая ставка, налогообложение и штрафы

Рост ключевой ставки Центробанка отражается на системе налогообложения и других платежах. Например, с ее ростом повышаются:

пени за просрочки по налоговым платежам и взносам — они рассчитываются, исходя из ставки ЦБ;

штрафы на нарушение условий договоров — они также рассчитываются, исходя из ключевой ставки;

компенсации за задержки зарплат — 1/150 ключевой ставки ЦБ, действующей в период задержки, от невыплаченных в срок сумм за каждый день.

Существует и обратная зависимость: если ставка ЦБ высокая, стоимость кредитов в банках растет, население начинает меньше покупать, то бюджет государства начинает испытывать дефицит. В таком случае ЦБ может снизить ключевую ставку, чтобы нормализовать ситуацию.

При сохранении высокой ставки правительство стимулирует бизнес различными мерами господдержки — в том числе, льготными ставками по налогам. Такую ситуацию мы можем наблюдать и сейчас.

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Ключевая ставка и курс рубля

Когда ключевая ставка растет, рубль усиливается. Высокая процентная ставка привлекает иностранных инвесторов. Это ведет к спросу на рубль и, как следствие, его укреплению.

При снижении ключевой ставки ситуация меняется — рубль дешевеет. Низкие ставки делают вложения в рубль менее привлекательными, это приводит к оттоку капитала и ослаблению рубля. В этот период выгоднее становятся вложения в валюту — ее можно позже продать по более высокой цене.

Подведем итог

Изменения ключевой ставки ЦБ оказывают большое влияние на бизнес-среду. Понимание того, как ключевая ставка воздействует на доступность кредитов, налогообложение и курс рубля, может помочь компаниям более эффективно адаптироваться к изменениям в макроэкономической ситуации. Бизнесу необходимо быть внимательным к решениям Центрального банка и учитывать их влияние на свою финансовую стратегию, чтобы общие изменения в экономике минимально затрагивали их деятельность и приносили пользу в долгосрочной перспективе.

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