Блокировка счета по 115-ФЗ: почему блокируют и как разблокировать?

Причины блокировки
Банки обязаны постоянно отслеживать финансовые операции своих клиентов, чтобы блокировать подозрительные — те, что похожи на финансирование экстремизма или отмывание доходов.
Если такие операции удастся обнаружить, банк может заблокировать:
конкретный перевод средств;
дистанционное обслуживание клиента (останется возможность проводить банковские операции только по бумажным платежным поручениям и с повышенной комиссией);
расчетный счет целиком.
Основание для блокировки — закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
За анализ операций в каждом банке отвечает собственная служба финансового мониторинга. Она отслеживает опасные признаки при переводах.
Соблюдая закон, банки предпочитают перестраховаться, поэтому под блокировку может попасть бизнес, который не совершал противоправных действий. Очень часто причины блокировок — ошибки при оформлении платежей, устаревшие реквизиты плательщика, неправильное ведение бухгалтерского учета или попытки уклониться от налогов.
В некоторых отраслях риск блокировки выше. По данным Сбербанка, счета чаще всего блокируют в отрасли строительства (37%), торговли (29%) и в сфере услуг (19%).
Пример из практики
Строительная компания в 2022 году сотрудничала со знакомыми — а, как известно, бизнес и дружбу лучше не смешивать. Они сформировали кривую платежку, ошиблись в дате и номере договора. Сумма оплаты была внушительная: более 4 000 000 рублей. Банк сразу заподозрил неладное и заблокировал счет по 115-ФЗ. Полгода переписки с банком и следственным комитетом ничего не дали.
Бизнес был заморожен из-за отсутствия доступа к деньгам. Руководитель решил открыть новую компанию, но начать с чистого листа не получилось. Из-за совпадений по адресу и директору новую компанию автоматически соотнесли с данными СК и отнесли к зоне риска, из-за чего банки отказывались открывать счета. Так одна ошибка в платежке на крупную сумму стоила руководителю трех лет разбирательств и постоянных блокировок в разных банках.
Процесс блокировки
Перед блокировкой банк проводит внутреннее расследование. После него он может запросить подтверждающие документы, пригласить клиента к себе в офис или приехать к нему, по адресу компании.
О блокировке банк обязан сразу об этом сообщить — позвонить и отправить смс-сообщение, письмо по электронной почте или в приложении банка. При этом сотрудник объяснит, что произошло, и произошла ли полная блокировка или только частичная.
По нашему опыту, время, когда банк проводит расследование и первые дни после блокировки — самые важные. Если он отправит уведомление о том, что операции на вашем счете подозрительные и попросит их пояснить, рассеять его сомнения нужно как можно скорее — и возможно, блокировки удастся избежать.
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Можно ли использовать заблокированный счет
Когда счет заблокируют, использовать его для расчета с клиентами или контрагентами будет нельзя. Деньги, поступающие на счет, банк будет распределять с учетом приоритетности переводов:
первая очередь — переводы по исполнительным документам на возмещение вреда и уплате алиментов;
вторая очередь — оплата исполнительных документов на перечисление заработной платы, авторских гонораров, выходных пособий;
третья очередь — выплата заработной платы, налогов и взносов по социальному страхованию;
четвертая очередь — прочие исполнительные документы.
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Как снять блокировку
Чтобы снять блокировку, вам нужно предоставить в банк пакет документов, которые подтверждают легальность операций. В каждом банке список документов может быть собственным, но скорее всего понадобятся:
письменные пояснения экономического смысла проводимых операций;
справка 2-НДФЛ за последние 12 месяцев или другие документы, подтверждающие источники финансирования;
документы, которые были основанием для проведения операций — например, договоры, контракты, соглашения;
документы, которые подтверждают выполнение операций — акты, счета, товарные и/или кассовые чеки;
информация о счетах в других банках.
Документы нужно предоставить в течение семи рабочих дней. Если этого не сделать, банк может передать информацию о заблокированной операции или счете в Росфинмониторинг и пересмотреть уровень риска компании.
После предоставления документов банк ответит в течение шести дней, и либо разблокирует счет, либо откажет в этом — и тогда можно подать письменную жалобу в межведомственную комиссию Банка России и в суд. Порядок обращения прописан в специальном Указании ЦБ РФ от 30.03.2018 №4760-у.
В суде будет действовать презумпция невиновности: обосновать причины блокировки должен будет банк. Если он не сможет этого сделать, вы будете вправе потребовать возмещения убытков и судебных расходов, а также выплату процентов за пользование деньгами в период блокировки.
Как вывести деньги с заблокированного счета
Пока счет заблокирован, открыть новый и перевести средства на него в том же банке нельзя. Многие предприниматели рискуют использовать «серые» схемы вывода денег, чтобы не останавливать бизнес, однако это может грозить проблемами в будущем.
Способ № 1. Открыть счет в другом банке и перевести деньги на него
Если перевод удастся провести, банк возьмет за него штраф — 15-20% перевода, а в некоторых случаях — до 50%. Кроме того, об операции он обязан сообщить ЦБ, и из-за этого у вас будут сложности с открытием новых счетов.
Способ № 2. Перечислить все средства как заработную плату физлицам
Перечисляя средства как зарплату, вам нужно будет начислить НДФЛ и страховые взносы. Однако главное — крупные платежи привлекут внимание Росфинмониторинга, и он может трактовать это как уклонение от уплаты налогов.
Способ № 3. Выплатить по исполнительной надписи нотариуса
Исполнительная надпись нотариуса, которая ставится на договор займа между организацией и физлицом, работает как исполнительный лист, и выплаты по ней проводятся сразу. Однако если банк сочтет эту операцию подозрительной, он заблокирует счет еще на 45 дней.
Как снизить риск блокировки
Чтобы избежать блокировки, следуйте основным правилам:
не снимайте деньги с расчетного счета сразу, в течение ближайших дней после поступления, особенно на регулярной основе;
не обнуляйте счет: если на нем в течение недели останется менее 30% суммы, банк может счесть это подозрительным;
всегда указывайте в платежном поручении назначение платежа, желательно не в обобщенной формулировке;
не держите множество счетов, если в этом нет острой необходимости;
не дробите платежи на множество мелких, если можете отправить сразу всю сумму;
проводите платежи для ведения хозяйственной деятельности — на аренду, коммунальные расходы и связь.
Кроме того, банки обращают внимание на работу с контрагентами. Будьте осторожны:
всегда проверяйте, не исключен ли контрагент из ЕГЮРЛ (например, на сайте ФНС), не банкрот ли он, нет ли его в базе судебных приставов и картотеке арбитражных дел;
не переводите деньги только что открытым компаниям и ИП и фирмам однодневкам;
работайте с несколькими поставщиками и партнерами.
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