Блокировка счета по 115-ФЗ: почему блокируют и как разблокировать?

Банки обязаны постоянно отслеживать финансовые операции своих клиентов, чтобы блокировать подозрительные — те, что похожи на финансирование экстремизма или отмывание доходов.

Если такие операции удастся обнаружить, банк может заблокировать:

конкретный перевод средств;

дистанционное обслуживание клиента (останется возможность проводить банковские операции только по бумажным платежным поручениям и с повышенной комиссией);

расчетный счет целиком.

Основание для блокировки — закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

За анализ операций в каждом банке отвечает собственная служба финансового мониторинга. Она отслеживает опасные признаки при переводах.

Соблюдая закон, банки предпочитают перестраховаться, поэтому под блокировку может попасть бизнес, который не совершал противоправных действий. Очень часто причины блокировок — ошибки при оформлении платежей, устаревшие реквизиты плательщика, неправильное ведение бухгалтерского учета или попытки уклониться от налогов.

В некоторых отраслях риск блокировки выше. По данным Сбербанка, счета чаще всего блокируют в отрасли строительства (37%), торговли (29%) и в сфере услуг (19%).