Все штрафы за бухгалтерский, налоговый и кадровый учет для ИП

Открытие ИП

По законодательству, запрещено вести коммерческую деятельность без регистрации. В некоторых случаях необходимо получить лицензию. За незаконное предпринимательство предусмотрена ответственность: административная, налоговая и уголовная.

Регистрация ИП

Штраф за деятельность без регистрации — от 500 до 2000 рублей, если доходы составили менее 2 250 000 рублей. Кроме того, налоговая доначислит предпринимателю налоги и пени за три последних года по ОСНО, выпишут штраф за неуплату налогов и страховых взносов и за отсутствие налоговой декларации. При крупных доходах предпринимателю может грозить уголовная ответственность: если доход больше 2 250 000 рублей — штраф до 300 000 ₽ или в размере заработной платы или другого дохода за два года, обязательные работы на срок до 480 часов или арест на срок до шести месяцев;

если доход больше 9 000 000 рублей — штраф до 500 000 ₽ или в размере заработной платы или другого дохода за три года; принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Получение лицензии

Лицензия нужна для производства лекарств, оказания образовательных и медицинских услуг, производства алкоголя и торговли им, монтажа противопожарного оборудования, морских и речных пассажирских перевозок и в некоторых других случаях. Штраф за отсутствие лицензии — от 3 000 до 4 000 рублей. Нарушение лицензионных требований лицензии приведет к штрафам на 4 000 — 8 000 рублей или приостановке деятельности ИП на 90 суток.

Корректировка ОКВЭД

При регистрации ИП или изменении сферы деятельности предприниматель обязан сообщить в налоговую новый ОКВЭД. Если этого не сделать, придется заплатить штраф: 5 000 рублей или предупреждение — если сообщить ОКВЭД позже, чем через 7 дней;

до 10 000 рублей — если вообще не сообщить о новом ОКВЭД,

Регистрация в качестве работодателя