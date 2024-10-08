Все штрафы за бухгалтерский, налоговый и кадровый учет для ИП

Открытие ИП
По законодательству, запрещено вести коммерческую деятельность без регистрации. В некоторых случаях необходимо получить лицензию. За незаконное предпринимательство предусмотрена ответственность: административная, налоговая и уголовная.
Регистрация ИП
Штраф за деятельность без регистрации — от 500 до 2000 рублей, если доходы составили менее 2 250 000 рублей.
Кроме того, налоговая доначислит предпринимателю налоги и пени за три последних года по ОСНО, выпишут штраф за неуплату налогов и страховых взносов и за отсутствие налоговой декларации.
При крупных доходах предпринимателю может грозить уголовная ответственность:
если доход больше 2 250 000 рублей — штраф до 300 000 ₽ или в размере заработной платы или другого дохода за два года, обязательные работы на срок до 480 часов или арест на срок до шести месяцев;
если доход больше 9 000 000 рублей — штраф до 500 000 ₽ или в размере заработной платы или другого дохода за три года; принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Получение лицензии
Лицензия нужна для производства лекарств, оказания образовательных и медицинских услуг, производства алкоголя и торговли им, монтажа противопожарного оборудования, морских и речных пассажирских перевозок и в некоторых других случаях.
Штраф за отсутствие лицензии — от 3 000 до 4 000 рублей. Нарушение лицензионных требований лицензии приведет к штрафам на 4 000 — 8 000 рублей или приостановке деятельности ИП на 90 суток.
Корректировка ОКВЭД
При регистрации ИП или изменении сферы деятельности предприниматель обязан сообщить в налоговую новый ОКВЭД. Если этого не сделать, придется заплатить штраф:
5 000 рублей или предупреждение — если сообщить ОКВЭД позже, чем через 7 дней;
до 10 000 рублей — если вообще не сообщить о новом ОКВЭД,
Регистрация в качестве работодателя
При приеме на работу сотрудников в течение 30 дней с момента заключения трудового или гражданско-правового договора, ИП необходимо зарегистрироваться в ФСС.
Если этого не сделать этого, штраф в течение первых 3 месяцев — 5000 рублей. За просрочку свыше трех месяцев — 10 000 рублей.
Ведение учета и отчетности
Налоговые декларации и РСВ
Чаще всего ИП получают штрафы за опоздание с налоговой декларацией. Подавать ее не нужно только при использовании патента.
В других случаях за опоздание или отсутствие декларации придется заплатить штраф — 5% от неуплаченной суммы налога по декларации за каждый месяц просрочки, но не более 30%. Минимальная сумма штрафа — 1000 рублей. Кроме того, за несданные декларации ИФНС может заблокировать расчетный счет.
Бухгалтерский и налоговый учет
ИП обязан вести налоговый учет и предоставлять все необходимые сведения по запросу ФНС. Штраф за непредставление сведений для налогового контроля — 200 рублей за каждый документ.
Отдельная категория штрафов — за отсутствие книги доходов и расходов. Штрафы за отсутствие КУДиР:
10 000 руб. за один налоговый период;
30 000 руб. за несколько налоговых периодов.
Отчетность за себя и сотрудников
ИП, как и компании, платят за своих сотрудников страховые взносы, удерживают НДФЛ и сдают отчеты в налоговую и Социальный фонд.
За опоздания с отчетами предусмотрены штрафы:
6-НДФЛ — 1 000 рублей за каждый месяц просрочки, 500 рублей — за ошибки в сведениях;
Персонифицированные сведения о физлицах — 200 рублей за каждый документ;
ЕФС-1 — от 5% до 30% от суммы взносов за три месяца, но не менее 1000 рублей за Раздел 2, 500 рублей за ошибки в сведениях, 1000 рублей при нарушениях в порядке подачи электронных документов.
Росстат — от 10 000 до 20 000 рублей при первом нарушении, до 50 000 рублей — при повторном.
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Налоговые расчеты
Штраф за неуплату налогов и страховых взносов для ИП так же, как и для компаний, составляет 20% от его суммы (ст. 122 НК). Если по результатам выездной проверки окажется, что ИП сознательно уклонялся от уплаты налогов, штраф будет выше — 40% от неуплаченной суммы.
Ведение кассы
При расчетах с клиентами ИП обязаны использовать ККМ, кроме некоторых отдельных исключений, и выдавать кассовые чеки.
Штрафы за нарушения при работе с ККТ:
отсутствие кассы — от 25% до 50% от суммы расчета, но не менее 10 000 рублей при первом нарушении. При повторном — приостановление деятельности на 90 суток;
нарушение кассовой дисциплины — от 1500 до 3000 рублей или предупреждение;
непробитие чека — 2000 рублей;
игнорирование просьб и запросов от ФНС — от 1500 до 3000 рублей или предупреждение.
Заключение договоров с работниками
ИП, так же, как и любой работодатель, обязан заключать договор с исполнителями — гражданско-правовой или трудовой. При этом договор нужно оформить правильно — и это особенно важно для сотрудников-иностранцев.
Штраф за неоформленного сотрудника для ИП:
от 5 000 до 10 000 рублей при первом нарушении;
от 30 000 до 40 000 рублей при повторном.
Общие нарушения ТК:
от 1 000 до 5 000 рублей при первом нарушении;
от 10 000 до 20 000 рублей при повторном.
Подмена трудового договора договором ГПХ или ошибки при его оформлении:
от 5 000 до 10 000 рублей при первом нарушении;
от 30 000 до 40 000 рублей при повторном.
Задержка заработной платы или зарплата меньше МРОТ:
от 1 000 до 5 000 рублей при первом нарушении;
от 10 000 до 30 000 рублей при повторном.
Нарушение правил охраны труда:
от 2 000 до 5 000 рублей при первом нарушении;
от 5 000 до 10 000 рублей при повторном.
Допуск сотрудника к работе без обучения по охране труда или отсутствие обязательных медосмотров — от 15 000 до 25 000 рублей.
Отсутствие для работников средств индивидуальной защиты — от 20 000 до 30 000 рублей. Повторно — до 40 000 рублей.
Найм иностранца, у которого нет разрешения на работу в РФ или разрешение выдано на другой регион — до 800 000 рублей.
Отсутствие уведомления МВД о найме иностранца на постоянную работу — до 800 000 рублей.
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