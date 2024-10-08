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Индивидуальный предприниматель

Все штрафы за бухгалтерский, налоговый и кадровый учет для ИП

Разбираемся, за что могут оштрафовать ИП и какие санкции предусмотрены за разные типы нарушений, от работы без лицензии до уклонения от уплаты налогов и страховых взносов за себя и сотрудников.

Открытие ИП

По законодательству, запрещено вести коммерческую деятельность без регистрации. В некоторых случаях необходимо получить лицензию. За незаконное предпринимательство предусмотрена ответственность: административная, налоговая и уголовная.

Регистрация ИП

Штраф за деятельность без регистрации — от 500 до 2000 рублей, если доходы составили менее 2 250 000 рублей. 

Кроме того, налоговая доначислит предпринимателю налоги и пени за три последних года по ОСНО, выпишут штраф за неуплату налогов и страховых взносов и за отсутствие налоговой декларации.

При крупных доходах предпринимателю может грозить уголовная ответственность:

  • если доход больше 2 250 000 рублей — штраф до 300 000 ₽ или в размере заработной платы или другого дохода за два года, обязательные работы на срок до 480 часов или арест на срок до шести месяцев;

  • если доход больше 9 000 000 рублей — штраф до 500 000 ₽ или в размере заработной платы или другого дохода за три года; принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Получение лицензии

Лицензия нужна для производства лекарств, оказания образовательных и медицинских услуг, производства алкоголя и торговли им, монтажа противопожарного оборудования, морских и речных пассажирских перевозок и в некоторых других случаях.

Штраф за отсутствие лицензии — от 3 000 до 4 000 рублей. Нарушение лицензионных требований лицензии приведет к штрафам на 4 000 — 8 000 рублей или приостановке деятельности ИП на 90 суток. 

Корректировка ОКВЭД

При регистрации ИП или изменении сферы деятельности предприниматель обязан сообщить в налоговую новый ОКВЭД. Если этого не сделать, придется заплатить штраф:

  • 5 000 рублей или предупреждение — если сообщить ОКВЭД позже, чем через 7 дней;

  • до 10 000 рублей — если вообще не сообщить о новом ОКВЭД, 

Регистрация в качестве работодателя

При приеме на работу сотрудников в течение 30 дней с момента заключения трудового или гражданско-правового договора, ИП необходимо зарегистрироваться в ФСС. 

Если этого не сделать этого, штраф в течение первых 3 месяцев — 5000 рублей. За просрочку свыше трех месяцев — 10 000 рублей.

Ведение учета и отчетности

Налоговые декларации и РСВ

 Чаще всего ИП получают штрафы за опоздание с налоговой декларацией. Подавать ее не нужно только при использовании патента. 

В других случаях за опоздание или отсутствие декларации придется заплатить штраф — 5% от неуплаченной суммы налога по декларации за каждый месяц просрочки, но не более 30%. Минимальная сумма штрафа — 1000 рублей. Кроме того, за несданные декларации ИФНС может заблокировать расчетный счет.

Бухгалтерский и налоговый учет

ИП обязан вести налоговый учет и предоставлять все необходимые сведения по запросу ФНС. Штраф за непредставление сведений для налогового контроля — 200 рублей за каждый документ. 

Отдельная категория штрафов — за отсутствие книги доходов и расходов. Штрафы за отсутствие КУДиР:

  • 10 000 руб. за один налоговый период;

  • 30 000 руб. за несколько налоговых периодов.

Отчетность за себя и сотрудников

ИП, как и компании, платят за своих сотрудников страховые взносы, удерживают НДФЛ и сдают отчеты в налоговую и Социальный фонд.

За опоздания с отчетами предусмотрены штрафы:

  • 6-НДФЛ — 1 000 рублей за каждый месяц просрочки, 500 рублей — за ошибки в сведениях;

  • Персонифицированные сведения о физлицах — 200 рублей за каждый документ;

  • ЕФС-1 — от 5% до 30% от суммы взносов за три месяца, но не менее 1000 рублей за Раздел 2, 500 рублей за ошибки в сведениях, 1000 рублей при нарушениях в порядке подачи электронных документов.

  • Росстат — от 10 000 до 20 000 рублей при первом нарушении, до 50 000 рублей — при повторном.

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Налоговые расчеты

Штраф за неуплату налогов и страховых взносов для ИП так же, как и для компаний, составляет 20% от его суммы (ст. 122 НК). Если по результатам выездной проверки окажется, что ИП сознательно уклонялся от уплаты налогов, штраф будет выше — 40% от неуплаченной суммы.

Ведение кассы

При расчетах с клиентами ИП обязаны использовать ККМ, кроме некоторых отдельных исключений, и выдавать кассовые чеки.

Штрафы за нарушения при работе с ККТ:

  • отсутствие кассы — от 25% до 50% от суммы расчета, но не менее 10 000 рублей при первом нарушении. При повторном — приостановление деятельности на 90 суток;

  • нарушение кассовой дисциплины — от 1500 до 3000 рублей или предупреждение;

  • непробитие чека — 2000 рублей;

  • игнорирование просьб и запросов от ФНС — от 1500 до 3000 рублей или предупреждение.

Заключение договоров с работниками

ИП, так же, как и любой работодатель, обязан заключать договор с исполнителями — гражданско-правовой или трудовой. При этом договор нужно оформить правильно — и это особенно важно для сотрудников-иностранцев.

Штраф за неоформленного сотрудника для ИП:

  • от 5 000 до 10 000 рублей при первом нарушении;

  • от 30 000 до 40 000 рублей при повторном.

Общие нарушения ТК:

  • от 1 000 до 5 000 рублей при первом нарушении;

  • от 10 000 до 20 000 рублей при повторном.

Подмена трудового договора договором ГПХ или ошибки при его оформлении:

  • от 5 000 до 10 000 рублей при первом нарушении;

  • от 30 000 до 40 000 рублей при повторном.

Задержка заработной платы или зарплата меньше МРОТ:

  • от 1 000 до 5 000 рублей при первом нарушении;

  • от 10 000 до 30 000 рублей при повторном.

Нарушение правил охраны труда:

  • от 2 000 до 5 000 рублей при первом нарушении;

  • от 5 000 до 10 000 рублей при повторном.

Допуск сотрудника к работе без обучения по охране труда или отсутствие обязательных медосмотров —  от 15 000 до 25 000 рублей.

Отсутствие для работников средств индивидуальной защиты — от 20 000 до 30 000 рублей. Повторно — до 40 000 рублей. 

Найм иностранца, у которого нет разрешения на работу в РФ или разрешение выдано на другой регион — до 800 000 рублей.

Отсутствие уведомления МВД о найме иностранца на постоянную работу — до 800 000 рублей. 

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