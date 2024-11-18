Пакет поправок в НК: что надо учесть со старта 2025 года

Как платят страховые взносы в 2024. У малого и среднего бизнеса есть льготы — можно платить взносы по пониженному тарифу, если работникам начислять зарплату выше федерального МРОТ. В 2024 году он равен 19242 рубля.

Например, Павлов Т.С. работает у ИП Воробьева Р. П. Воробьев платит сотруднику 40000 рублей в месяц и рассчитывает взносы так:

С суммы 19242 рубля отчисляет страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование по стандартной ставке — 30%. С суммы 20758 рублей (40000 − 19242) отчисляет по льготной ставке — 15%.

Как будут платить страховые взносы в 2025. Лимит для начисления по стандартной ставке увеличат в полтора раза — 1,5 МРОТ.

С 1 января 2025 года МРОТ составит 22440 рублей, поэтому предприниматель Воробьев Р. П. будет считать взносы для Павлова Т. С. с зарплаты в 40000 рублей так: