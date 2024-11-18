Пакет поправок в НК: что надо учесть со старта 2025 года

Повысят пени за просрочку налогов и взносов
Как считают пени в 2024. По 1/300 от ключевой ставки за каждый день просрочки — расчетный коэффициент для начисления не меняется в зависимости от срока. Компания может опоздать с платежом на полгода — заплатит за 6 месяцев по 1/300 от ключевой ставки, учитывая ее изменения.
Как будут считать пени в 2025. Коэффициент для начисления будет меняться, чтобы компаниям и ИП было невыгодно задерживать платежи более, чем на месяц. Но в долгосрочном периоде решили оставить прежнюю базу для начисления.
1–30 день просрочки — 1/300;
31–90 день просрочки — 1/150, размер пеней увеличивается в два раза;
с 91-го — 1/300, размер пеней возвращается к прежнему значению.
Повысят стандартные тарифы для страховых взносов
Как платят страховые взносы в 2024. У малого и среднего бизнеса есть льготы — можно платить взносы по пониженному тарифу, если работникам начислять зарплату выше федерального МРОТ. В 2024 году он равен 19242 рубля.
Например, Павлов Т.С. работает у ИП Воробьева Р. П. Воробьев платит сотруднику 40000 рублей в месяц и рассчитывает взносы так:
С суммы 19242 рубля отчисляет страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование по стандартной ставке — 30%.
С суммы 20758 рублей (40000 − 19242) отчисляет по льготной ставке — 15%.
Как будут платить страховые взносы в 2025. Лимит для начисления по стандартной ставке увеличат в полтора раза — 1,5 МРОТ.
С 1 января 2025 года МРОТ составит 22440 рублей, поэтому предприниматель Воробьев Р. П. будет считать взносы для Павлова Т. С. с зарплаты в 40000 рублей так:
С суммы 33600 рублей (22440 х 1,5) отчислять по стандартной ставке — 30%.
С суммы 6340 рублей (40000 − 33600) отчислять по льготной ставке — 15%.
Сохранят на три года старую ставку УСН при миграции бизнеса в другой регион
Какие условия для миграции бизнеса действуют в 2024. Если успеть переехать в регион с льготными ставками в текущем году, то можно платить УСН по сниженной ставке сразу, причем со всех доходов 2024 года.
Подробно написали про выгоды миграции — как бизнесу переехать в другой регион.
Какие условия для миграции бизнеса будут действовать в 2025. Бизнес на УСН действительно сможет извлечь выгоду, если зарегистрируется в регионе с льготными ставками:
6% можно снизить до 1% в зависимости от региона на УСН «Доходы»;
15% можно снизить до 5% в зависимости от региона на УСН «Доходы минус расходы».
Но для снижения налогового бремени с 1 января 2025 года придется подождать три года, а все это время платить по старой ставке прежнего субъекта РФ.
Малым компаниям и ИП на УСН разрешили не выставлять счета-фактуры
С 1 января 2025 года предпринимателей и компании на УСН обязали платить НДС, но бизнес с маленькими доходами решили освободить от нового налога — льготу получили все, кто зарабатывает меньше 60 миллионов рублей дохода в год.
Как выставляют счета-фактуры при НДС в 2024. Если бизнес платит налог на добавленную стоимость, то покупателем надо выставлять счета-фактуры, где рассчитывается сумма налога в зависимости от ставки, типа товара и суммы. Компаниям и ИП с доходом до 60 миллионов рублей пришлось бы выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога», что усложнило бы документооборот и учет.
Как будут выставлять счета-фактуры при НДС в 2025. Упрощенцев с доходами до 60 миллионов рублей в год освободили от обязанности делать счета-фактуры.
Хотите успеть оформить регистрацию в регионе с льготными ставками?
Наши бухгалтеры подскажут, как оформить «переезд» в 2024 году, чтобы у ФНС не было вопросов, и подготовят все необходимые документы
Оставьте контакты, и мы проконсультируем вас бесплатно
Коэффициент-дефлятор по УСН приравняли к 1
Как применять коэффициент-дефлятор в 2024. Если предприниматель на УСН приблизился к порогам доходов, то должен проверить: сохраняется ли право на применение «упрощенки» с повышенными ставками или пора переходить на ОСНО.
Как учитывать лимиты и коэффициент-дефлятор в 2024 году со значением 1,329:
150 миллионов рублей × 1,329 = 199,35 миллиона рублей. Если предприниматель на УСН имеет такие доходы за 2024 год, то можно оставаться на УСН и платить налог по обычным ставкам.
200 миллионов рублей × 1,329 = 265,8 миллиона рублей. Если предприниматель на УСН не превысил такой лимит, то можно оставаться на упрощенке, но платить налог по повышенным ставкам: 8% применяя «Доходы» и 20% применяя «Доходы минус расходы». Если доходы за год выше 265,8 миллиона рублей — переходить на ОСНО.
Как применять коэффициент-дефлятор в 2025. В новом году лимиты меняют, а повышенные ставки отменяют. Бизнесу придется ориентироваться на новые лимиты:
337,5 миллиона рублей дохода за 9 месяцев — для компаний, которые хотят перейти на УСН.
450 миллионов рублей дохода за отчетный год для применения УСН.
Коэффициент-дефлятор для обеих сумм будет равен 1.
Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии помогут разобраться с лимитами и остаться на выгодной системе налогообложения или подхватят средний бизнес, который перешел на общую систему налогообложения. Вовремя сдадим все отчеты и декларации по новым налогам, а еще наладим все участки учета, сделав «переезд» бесшовным.
Правила применения ПСН ужесточили
Как можно применять и вернуться на патент в 2024. Предприниматель с доходами до 60 миллионов рублей, при определенных видах бизнеса и условиях торговли может применять ПСН. Если за год он превышал лимит дохода, то терял право на патент, но мог вернуться к льготной системе налогообложения с начала следующего года.
Как применять патент с 2025 года. Если доходы ИП на ПСН превысили 60 миллионов рублей в текущем или прошлом году, то он теряет право на патент. То есть предпринимателям надо следить за доходами прямо сейчас и до конца года — не получится превысить лимит, а потом вернуться на ПСН в 2025.
Вырастет госпошлина за регистрацию договоров аренды в ЕГРН
Сколько платил бизнес за регистрацию договора в 2024. Если срок аренды более, чем 12 месяцев, то сумма пошлины — 22 000 рублей. Если вносить изменения или расторгать договор — 1000 рублей.
Сколько будет платить бизнес за регистрацию договора в 2025. Если срок аренды более, чем 12 месяцев, то сумма пошлины — 44 000 рублей. Если вносить изменения или расторгать договор — 2000 рублей.
Ввели туристический налог
Что платят в 2024. Роль туристического налога выполняет курортный сбор — его платят сами туристы только в ряде субъектов РФ: в Санкт-Петербурге, на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Сумма — от 30 до 100 рублей с человека старше 18 лет без учета льгот. Курортный сбор не вносят в налоговые доходы и расходы бизнеса.
Что будут платить в 2025. С начала года вводят туристический налог — его будут платить сами юридические лица в составе Единого налогового платежа, а не туристы. Минимальная сумма составит 100 рублей в сутки, но не выше 1% от суточной стоимости проживания. Например, если цена за номер — 5000 рублей в сутки, то платить надо 50, а не 100 рублей.
В отличие от курортного сбора, который действует только в определенных субъектах РФ, туристический налог планируют ввести по всей стране. Отчитываться придется раз в квартал — по форме декларации, которая уже разработана ФНС, но не прошла процесс утверждения.
Хотите оптимизировать налогообложение?
Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8Jxe9j
Начать дискуссию