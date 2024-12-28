Как замотивировать персонал на рост бизнеса в будущем году

Компании или ИП стоит уделить внимание кадровой политике — разработать систему мотивации, чтобы удержать сотрудников и не допускать постоянного обновления коллектива. Специалисты выстраивают рабочие отношения между собой, обмениваются опытом, само- и дообучаются, а бизнес не тратит время и ресурсы на постоянный поиск и обучение новых кадров.

Чтобы меры были упорядоченными, а не хаотичными или разовыми, надо выстроить уровни мотивации, которые можно собрать в единую систему.