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Управление персоналом

Как замотивировать персонал на рост бизнеса в будущем году

Коллектив можно вдохновить разными способами. Перечислили самые популярные, а еще подсказали, как мотивировать в условиях сокращения бюджета.

Как организовать систему мотивации 

Компании или ИП стоит уделить внимание кадровой политике — разработать систему мотивации, чтобы удержать сотрудников и не допускать постоянного обновления коллектива. Специалисты выстраивают рабочие отношения между собой, обмениваются опытом, само- и дообучаются, а бизнес не тратит время и ресурсы на постоянный поиск и обучение новых кадров.

Чтобы меры были упорядоченными, а не хаотичными или разовыми, надо выстроить уровни мотивации, которые можно собрать в единую систему. 

  • Коллективный уровень. На нем располагается все, что можно применить к каждому сотруднику предпринимателя или организации независимо от должности. Способ мотивации может быть закреплен, например, в коллективном договоре. Коллективной мотивацией может стать расширенный социальный пакет, оплата профобучения, компенсация расходов на питание.

  • Индивидуальный уровень. На нем можно простимулировать руководителей подразделений, ключевых специалистов или мини-команды, которые работают на ответственном участке или временно трудятся над важным проектом для компании. Самый частый пример индивидуального поощрения — система денежных премий, которая привязана к определенным показателям. Порядок лучше прописать в нормативном локальном акте (ЛНА), а ссылку на него указать в трудовом договоре сотрудника.

  • Экспериментальный уровень. Служит для тестовых или временных методов мотивации. Например, руководитель производства решил установить систему премий только для одной бригад из трех — посмотреть, как изменится процент брака продукции. Если эксперимент будет удачным, то он применит этот метод к другим бригадам, а порядок выплаты премий переведет на коллективный или индивидуальный уровень — включит в общую систему мотивации.

Как мотивировать персонал материально

Материальная мотивация — самый популярный способ вдохновить сотрудников на рост бизнеса. Вот, что можно включить в единую систему мотивации в компании или у предпринимателя:

  • Платить премии за достижение показателей в определенные периоды, например, квартал или год.

  • Утвердить надбавки за тяжелые или нестандартные условия работы. Например, наставничество или предложения, которые помогают улучшить эффективность производства.

  • Платить бонусы за завершенные ключевые проекты или привлечение ключевых клиентов.

ФНС внимательно относится к начислению премий — инспекторов могут заинтересовать выплаты, которые не отражены в трудовых договорах или ЛНА. Например, руководитель не может сам себе выписать премию, если этого нет в нормативном акте или трудовом договоре. Решение о выплате премии руководителю должны принимать учредители, участники или акционеры. 

Другой пример — выплата премии уже уволенному сотруднику. Компания или предприниматель могут указать в ЛНА, что бонусы по итогам года выплачиваются всем, кто работал в истекшем году. Но если такого ЛНА нет, то все выплаты надо сделать в день увольнения, в противном случае — инспекторы отнесут премию к необоснованному расходу.

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Как мотивировать персонал нематериально

Систему материальных поощрений с течением времени могут воспринимать, как должное, особенно если выплаты не индексировать. 

Как мотивировать персонал нематериально:

  • Организовывать совместные мероприятия: корпоративы, пикники, тренинги.

  • Создать зону отдыха на территории компании.

  • Создать именные знаки отличия, например, место на парковке, отдельный кабинет, доска почета.

  • Разрешить гибридный график работы.

Кроме прямой мотивации сотрудника материальными и нематериальными методами, для удержания ключевых специалистов можно пользоваться косвенной мотивацией — предоставлять льготы для его родственников. Например, предоставлять путевки в детские лагеря, оплачивать билеты всей семье для поездки в отпуск, дарить новогодние подарки.

Как организовать систему мотивации в условиях сокращения расходов

Иногда в условиях кризиса бизнес вынужден сократить траты на материальную мотивацию персонала. Но тогда возрастает риск, что ключевые специалисты уйдут к конкурентам. Чтобы сохранить денежные выплаты, можно изменить механизм оплаты — увеличить переменную часть премии, а сам факт выплаты привязать к получению прибыли компанией. В этом случае сложно представить ситуацию, когда у бизнеса не будет денег, чтобы утвердить премии сотрудникам.

Что можно сделать:

  1. Увеличить долю переменной части премии — для всех сотрудников или тех, чей вклад в развитие или получение прибыли был недооценен.

  2. Сократить оклад на величину роста переменной части, но учитывать значение МРОТ. В 2025 году минимальный размер оплаты труда — 22 440 рублей. Так доход сотрудника останется прежним.

Изменение структуры оплаты труда может вызвать негативную оценку, потому что окладная часть — более надежный источник дохода, чем переменная. В этом случае стоит сделать максимально возможную сумму премии больше, чем раньше — привязать ее к проценту прибыли, а это условие зафиксировать в коллективном договоре или ЛНА. 

Дополнительно можно поменять показатели, которые влияют на сумму премии в кризисный период — отказаться от стратегии масштабирования и сосредоточиться на удержании позиций и оптимизации расходов. Собрали несколько примеров в таблицу.

Группа показателей

Было

Стало

Работа с клиентами

  • Привлечение нового клиента.

  • Объем продаж и доля рынка.

  • Заключение долгосрочного договора или переподписание на более длительный срок со старым клиентом.

  • Изменение объема продаж относительно изменения объема рынка.

Финансовые

  • % прироста выручки по новым клиентам за год.

  • Коэффициент обновления производственных активов.

  • Соотношение темпов изменения выручки и расходов.

  • Стоимость заемного капитала.

Развитие

% эффективности нового проекта — соотношение затрат к добавленной стоимости

  • Кредитный рейтинг.

  • Соотношение ущерба от реализовавшихся рисков и затрат на мероприятия по предотвращению рисков.

  • Соблюдение лимитов ликвидности.

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