Как замотивировать персонал на рост бизнеса в будущем году

Как организовать систему мотивации
Компании или ИП стоит уделить внимание кадровой политике — разработать систему мотивации, чтобы удержать сотрудников и не допускать постоянного обновления коллектива. Специалисты выстраивают рабочие отношения между собой, обмениваются опытом, само- и дообучаются, а бизнес не тратит время и ресурсы на постоянный поиск и обучение новых кадров.
Чтобы меры были упорядоченными, а не хаотичными или разовыми, надо выстроить уровни мотивации, которые можно собрать в единую систему.
Коллективный уровень. На нем располагается все, что можно применить к каждому сотруднику предпринимателя или организации независимо от должности. Способ мотивации может быть закреплен, например, в коллективном договоре. Коллективной мотивацией может стать расширенный социальный пакет, оплата профобучения, компенсация расходов на питание.
Индивидуальный уровень. На нем можно простимулировать руководителей подразделений, ключевых специалистов или мини-команды, которые работают на ответственном участке или временно трудятся над важным проектом для компании. Самый частый пример индивидуального поощрения — система денежных премий, которая привязана к определенным показателям. Порядок лучше прописать в нормативном локальном акте (ЛНА), а ссылку на него указать в трудовом договоре сотрудника.
Экспериментальный уровень. Служит для тестовых или временных методов мотивации. Например, руководитель производства решил установить систему премий только для одной бригад из трех — посмотреть, как изменится процент брака продукции. Если эксперимент будет удачным, то он применит этот метод к другим бригадам, а порядок выплаты премий переведет на коллективный или индивидуальный уровень — включит в общую систему мотивации.
Как мотивировать персонал материально
Материальная мотивация — самый популярный способ вдохновить сотрудников на рост бизнеса. Вот, что можно включить в единую систему мотивации в компании или у предпринимателя:
Платить премии за достижение показателей в определенные периоды, например, квартал или год.
Утвердить надбавки за тяжелые или нестандартные условия работы. Например, наставничество или предложения, которые помогают улучшить эффективность производства.
Платить бонусы за завершенные ключевые проекты или привлечение ключевых клиентов.
ФНС внимательно относится к начислению премий — инспекторов могут заинтересовать выплаты, которые не отражены в трудовых договорах или ЛНА. Например, руководитель не может сам себе выписать премию, если этого нет в нормативном акте или трудовом договоре. Решение о выплате премии руководителю должны принимать учредители, участники или акционеры.
Другой пример — выплата премии уже уволенному сотруднику. Компания или предприниматель могут указать в ЛНА, что бонусы по итогам года выплачиваются всем, кто работал в истекшем году. Но если такого ЛНА нет, то все выплаты надо сделать в день увольнения, в противном случае — инспекторы отнесут премию к необоснованному расходу.
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Как мотивировать персонал нематериально
Систему материальных поощрений с течением времени могут воспринимать, как должное, особенно если выплаты не индексировать.
Как мотивировать персонал нематериально:
Организовывать совместные мероприятия: корпоративы, пикники, тренинги.
Создать зону отдыха на территории компании.
Создать именные знаки отличия, например, место на парковке, отдельный кабинет, доска почета.
Разрешить гибридный график работы.
Кроме прямой мотивации сотрудника материальными и нематериальными методами, для удержания ключевых специалистов можно пользоваться косвенной мотивацией — предоставлять льготы для его родственников. Например, предоставлять путевки в детские лагеря, оплачивать билеты всей семье для поездки в отпуск, дарить новогодние подарки.
Как организовать систему мотивации в условиях сокращения расходов
Иногда в условиях кризиса бизнес вынужден сократить траты на материальную мотивацию персонала. Но тогда возрастает риск, что ключевые специалисты уйдут к конкурентам. Чтобы сохранить денежные выплаты, можно изменить механизм оплаты — увеличить переменную часть премии, а сам факт выплаты привязать к получению прибыли компанией. В этом случае сложно представить ситуацию, когда у бизнеса не будет денег, чтобы утвердить премии сотрудникам.
Что можно сделать:
Увеличить долю переменной части премии — для всех сотрудников или тех, чей вклад в развитие или получение прибыли был недооценен.
Сократить оклад на величину роста переменной части, но учитывать значение МРОТ. В 2025 году минимальный размер оплаты труда — 22 440 рублей. Так доход сотрудника останется прежним.
Изменение структуры оплаты труда может вызвать негативную оценку, потому что окладная часть — более надежный источник дохода, чем переменная. В этом случае стоит сделать максимально возможную сумму премии больше, чем раньше — привязать ее к проценту прибыли, а это условие зафиксировать в коллективном договоре или ЛНА.
Дополнительно можно поменять показатели, которые влияют на сумму премии в кризисный период — отказаться от стратегии масштабирования и сосредоточиться на удержании позиций и оптимизации расходов. Собрали несколько примеров в таблицу.
Группа показателей
Было
Стало
Работа с клиентами
Финансовые
Развитие
% эффективности нового проекта — соотношение затрат к добавленной стоимости
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