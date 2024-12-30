Как работать с материально ответственными в 2025 году

Ограниченная материальная ответственность. Работник причинил ущерб имуществу компании или предпринимателю, но с ним не был заключен договор о полной матответственности. В этом случае он компенсирует урон только в пределах среднего заработка, при этом должен покрыть только непосредственный урон, а упущенную выгоду, например, из-за простоя оборудования, — не возмещает.

Работодатель издает распоряжение, а сотрудник должен компенсировать в ущерб в течение месяца после его оценки. Если последний не уложился в срок, то можно обратиться в суд — порядок прописан в статье 248 Трудового кодекса.

Полная материальная ответственность. Если с работником заключен договор о полной материальной ответственности, то он будет компенсировать ущерб в полном размере. Но такие договоры можно заключить не со всеми сотрудниками, важно выполнить несколько условий:

Убедиться, что должность работника с полной материальной ответственностью есть в Перечне постановления Минтруда от 31.12.2002 № 85.

Убедиться, что сотрудник достиг совершеннолетия, а его работа будет непосредственно связана с денежными средствами или имуществом организации.

Скачать образец договора о полной материальной ответственности.

Типовые формы договора о материальной ответственности есть в постановлении Минтруда от 31.12.2002 № 85. Их можно менять, учитывая специфику бизнеса — дополнять необходимыми положениями, но не убирать условия, которые уже прописаны в типовых формах. Такой позиции придерживается Верховный суд — в определениях от 25.03.2019 № 69-КГ18-23 и от 20.08.2018 № 5-КГ18-161.