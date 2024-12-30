Как работать с материально ответственными в 2025 году

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В чем различие полной и ограниченной материальной ответственности
Ограниченная материальная ответственность. Работник причинил ущерб имуществу компании или предпринимателю, но с ним не был заключен договор о полной матответственности. В этом случае он компенсирует урон только в пределах среднего заработка, при этом должен покрыть только непосредственный урон, а упущенную выгоду, например, из-за простоя оборудования, — не возмещает.
Работодатель издает распоряжение, а сотрудник должен компенсировать в ущерб в течение месяца после его оценки. Если последний не уложился в срок, то можно обратиться в суд — порядок прописан в статье 248 Трудового кодекса.
Полная материальная ответственность. Если с работником заключен договор о полной материальной ответственности, то он будет компенсировать ущерб в полном размере. Но такие договоры можно заключить не со всеми сотрудниками, важно выполнить несколько условий:
Убедиться, что должность работника с полной материальной ответственностью есть в Перечне постановления Минтруда от 31.12.2002 № 85.
Убедиться, что сотрудник достиг совершеннолетия, а его работа будет непосредственно связана с денежными средствами или имуществом организации.
Скачать образец договора о полной материальной ответственности.
Типовые формы договора о материальной ответственности есть в постановлении Минтруда от 31.12.2002 № 85. Их можно менять, учитывая специфику бизнеса — дополнять необходимыми положениями, но не убирать условия, которые уже прописаны в типовых формах. Такой позиции придерживается Верховный суд — в определениях от 25.03.2019 № 69-КГ18-23 и от 20.08.2018 № 5-КГ18-161.
Как заключить договор полной материальной ответственности с бухгалтером
Несмотря на то что бухгалтер занимается денежными операциями, составить отдельный договор о полной материальной ответственности с ним нельзя — должности нет в Перечне Минтруда.
Но если бухгалтер непосредственно работает с деньгами, например, назначен бухгалтером-кассиром, то можно. При этом, если специалист совмещает функции бухгалтера-кассира с другим участком учета, то возмещать ущерб будет только в зоне ответственности работы в кассе.
С главным бухгалтером тоже нельзя составить прямой договор полной материальной ответственности.
Но если прописать это условие прямо в трудовом договоре главбуха, то ему придется возмещать ущерб в полном размере. Такую возможность дает статья 243 ТК.
Такую возможность нельзя использовать для всех работников — просто включать условие полной материальной ответственности в трудовой договор, не составляя отдельный документ. Исключение — главбухи, заместители руководителя и руководители, потому что эти должности непосредственно указаны в статьях ТК 243 и 277 соответственно.
Если включить условие полной материальной ответственности в трудовой договор с обычным сотрудником, но не подписать отдельный договор матответственности, то по закону возмещать ущерб он обязан только в пределах среднего заработка.
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Как заключить договор о коллективной полной материальной ответственности
Такой договор можно заключить с командой специалистов, которые отвечают за имущество работодателя на определенном участке. Например, с продавцами-консультантами в торговом зале или бригадой кладовщиков. Ущерб можно распределить между всем коллективом, который подписал соглашение, а действие договора дополнительно будет распространяться на главбуха и заместителя руководителя, если это предусмотрели в трудовом договоре.
Если специалисты уже трудятся, в их трудовых договорах нет условий о полном возмещении ущерба, а собственник бизнеса решил составить договор коллективной материальной ответственности, то сделать это не так просто — надо соблюсти условия:
Предупредить работников в письменной форме не менее, чем за два месяца.
Составлять договор только, если в компании изменились организационные или технические условия труда.
Если сотрудник отказался — то в письменной форме предложить ему другую работу. Если вакансий нет или специалист не согласен переводиться, то уволить его по пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса.
Скачать типовую форму договора о коллективной ответственности.
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Как привлечь к материальной ответственности
Подписанного договора мало — нужно иметь доказательства вины.
Действия были противоправными — работник напрямую нарушал нормы законодательства, локальные нормативные акты, должностные инструкции. Работодатель при этом обеспечил условия для хранения и использования имущества.
Работник не будет нести материальную ответственность, если ущерб не возник в случае форс-мажорных обстоятельств. А еще — если причин урон, действуя в пределах необходимой самообороны.
Если вина доказана, то с работника важно взять краткое пояснение в письменном виде — как и когда был причинен ущерб. Для оценки ущерба можно назначить комиссию и провести инвентаризацию. Работник может отказаться от пояснений — тогда комиссия должна отразить это в акте.
Ущерб стоит оценить по рыночным ценам, но не ниже стоимости имущества по данным бухучета. При этом руководитель может предложить возместить урон в рассрочку или прийти с работником к другому виду согласия — получить имущество, равноценное поврежденному, договориться о ремонте за счет материально ответственного.
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