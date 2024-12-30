ПЭБ
Трудовые отношения

Как работать с материально ответственными в 2025 году

Защитить собственность от халатного отношения сотрудников — базовая потребность владельца бизнеса. Рассказали, как это сделать, не нарушая закон.

В чем различие полной и ограниченной материальной ответственности

Ограниченная материальная ответственность. Работник причинил ущерб имуществу компании или предпринимателю, но с ним не был заключен договор о полной матответственности. В этом случае он компенсирует урон только в пределах среднего заработка, при этом должен покрыть только непосредственный урон, а упущенную выгоду, например, из-за простоя оборудования, — не возмещает.

Работодатель издает распоряжение, а сотрудник должен компенсировать в ущерб в течение месяца после его оценки. Если последний не уложился в срок, то можно обратиться в суд — порядок прописан в статье 248 Трудового кодекса.

Полная материальная ответственность. Если с работником заключен договор о полной материальной ответственности, то он будет компенсировать ущерб в полном размере. Но такие договоры можно заключить не со всеми сотрудниками, важно выполнить несколько условий:

  • Убедиться, что должность работника с полной материальной ответственностью есть в Перечне постановления Минтруда от 31.12.2002 № 85.

  • Убедиться, что сотрудник достиг совершеннолетия, а его работа будет непосредственно связана с денежными средствами или имуществом организации.

Скачать образец договора о полной материальной ответственности.

Типовые формы договора о материальной ответственности есть в постановлении Минтруда от 31.12.2002 № 85. Их можно менять, учитывая специфику бизнеса — дополнять необходимыми положениями, но не убирать условия, которые уже прописаны в типовых формах. Такой позиции придерживается Верховный суд — в определениях от 25.03.2019 № 69-КГ18-23 и от 20.08.2018 № 5-КГ18-161.

Как заключить договор полной материальной ответственности с бухгалтером

Несмотря на то что бухгалтер занимается денежными операциями, составить отдельный договор о полной материальной ответственности с ним нельзя — должности нет в Перечне Минтруда.

Но если бухгалтер непосредственно работает с деньгами, например, назначен бухгалтером-кассиром, то можно. При этом, если специалист совмещает функции бухгалтера-кассира с другим участком учета, то возмещать ущерб будет только в зоне ответственности работы в кассе.

С главным бухгалтером тоже нельзя составить прямой договор полной материальной ответственности.

Но если прописать это условие прямо в трудовом договоре главбуха, то ему придется возмещать ущерб в полном размере. Такую возможность дает статья 243 ТК.

Такую возможность нельзя использовать для всех работников — просто включать условие полной материальной ответственности в трудовой договор, не составляя отдельный документ. Исключение — главбухи, заместители руководителя и руководители, потому что эти должности непосредственно указаны в статьях ТК 243 и 277 соответственно.

Если включить условие полной материальной ответственности в трудовой договор с обычным сотрудником, но не подписать отдельный договор матответственности, то по закону возмещать ущерб он обязан только в пределах среднего заработка.

Подготовим договоры, которые будут работать на вас

Проверим уже заключенные договоры и разработаем новые — под вашу ситуацию

Оставьте контакты, мы свяжемся с вами

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Как заключить договор о коллективной полной материальной ответственности

Такой договор можно заключить с командой специалистов, которые отвечают за имущество работодателя на определенном участке. Например, с продавцами-консультантами в торговом зале или бригадой кладовщиков. Ущерб можно распределить между всем коллективом, который подписал соглашение, а действие договора дополнительно будет распространяться на главбуха и заместителя руководителя, если это предусмотрели в трудовом договоре.

Если специалисты уже трудятся, в их трудовых договорах нет условий о полном возмещении ущерба, а собственник бизнеса решил составить договор коллективной материальной ответственности, то сделать это не так просто — надо соблюсти условия:

  • Предупредить работников в письменной форме не менее, чем за два месяца.

  • Составлять договор только, если в компании изменились организационные или технические условия труда.

  • Если сотрудник отказался — то в письменной форме предложить ему другую работу. Если вакансий нет или специалист не согласен переводиться, то уволить его по пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса.

Скачать типовую форму договора о коллективной ответственности.

Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии знают про все нюансы заключения трудовых договоров и договоров материальной ответственности. Мы убережем ваш бизнес от рисков в сфере трудового права и подарим чувство надежности — несем финансовую ответственность за ваш кадровый учет.

Как привлечь к материальной ответственности

Подписанного договора мало — нужно иметь доказательства вины.

Действия были противоправными — работник напрямую нарушал нормы законодательства, локальные нормативные акты, должностные инструкции. Работодатель при этом обеспечил условия для хранения и использования имущества.

Работник не будет нести материальную ответственность, если ущерб не возник в случае форс-мажорных обстоятельств. А еще — если причин урон, действуя в пределах необходимой самообороны.

Если вина доказана, то с работника важно взять краткое пояснение в письменном виде — как и когда был причинен ущерб. Для оценки ущерба можно назначить комиссию и провести инвентаризацию. Работник может отказаться от пояснений — тогда комиссия должна отразить это в акте.

Ущерб стоит оценить по рыночным ценам, но не ниже стоимости имущества по данным бухучета. При этом руководитель может предложить возместить урон в рассрочку или прийти с работником к другому виду согласия — получить имущество, равноценное поврежденному, договориться о ремонте за счет материально ответственного.

Юридическая поддержка бизнеса + ведение бухгалтерии и кадров

Полное экспертное сопровождение вашей компании по вопросам договоров и контрагентов, отчетов и налогов, расчета зарплаты и 1С

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGj5M7v

Начать дискуссию