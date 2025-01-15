Налогообложение майнинга в России: что надо знать в 2025 году

Правовой статус цифровой валюты
Действуя в правовом поле РФ, компаниям и ИП надо учитывать: криптовалюты — это средства платежей и инвестиций, а не денежная единица. То есть хозяйствующие субъекты РФ не вправе принимать крипту в качестве оплаты за товары, работы и услуги. Но цифровую валюту признают имуществом, и это подтверждает судебная практика. В делах о банкротстве криптовалюту указывают, как объект собственности.
Кто уплачивает налог с майнинга в 2025 году
Налоги на майнинг криптовалют уплачивают ООО и ИП, включенные в специальный реестр.
Физлица также уплачивают налог, но могут не состоять в реестре. При этом они вправе заниматься майнингом исключительно в пределах лимитов потребления энергии, которые установило Правительство.
В реестре операторов майнинга содержатся следующие сведения:
название организации;
адрес дата-центра, где компания берет энергию, ресурсы или вычислительные мощности;
клиенты организации;
сведения об оборудовании для майнинга;
объем электроэнергии, который потребляет майнинговая инфраструктура;
количество криптовалюты, получаемой компанией.
Не вся информация находится в общем доступе — большая часть данных скрыта.
Для операторов и майнеров сервис предусмотрел отдельные входы. После подачи заявления о включении в реестр, его подписывают УКЭП.
Майнинг нельзя совмещать с продажей, передачей, производством электрической энергии, с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике. Майнить криптовалюту не могут некоторые категории лиц, в том числе с неснятой и непогашенной судимостью за экономические преступления и преступления против органов госвласти.
Особенности уплаты налогов с майнинга в 2025 году
Майнеры не проходят самостоятельную регистрацию в ФНС. Данные о них каждые три месяца отправляет оператор майнинговой инфраструктуры.
Уплата НДФЛ
В рамках НДФЛ надо учитывать операции по реализации добытых активов, в ходе которых ООО или ИП получили доход.
Юрлица уплачивают налог по ставке 20%, но НДС и имущественный налог с них не удерживают.
Физлица уплачивают НДФЛ по ставке 13%, при доходах до 2,4 миллиона рублей в год и 15% при большем доходе.
Для нерезидентов — ставка 30%.
НДФЛ уплачивают при получении дохода по сделкам продажи крипты в отчетном периоде. Если инвестор реализовал актив в 2024 — он подает декларацию до 30 апреля 2025 года с подтверждением того, что ранее купил криптовалюту. В качестве подтверждения можно представить выписку с банковского счета.
Важно! Доход от реализации крипты следует уменьшать на стоимость покупки. Если документов о подтверждении покупки нет — налог будет удерживаться с полной суммы сделки.
Подать декларацию можно в электронном виде, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представить в бумажном формате в налоговые органы. Уплату НДФЛ нужно осуществить до 15 июля того года, который следует за отчетным периодом.
Трехлетний срок, по окончании которого доходы от реализации иного движимого имущества освобождены от НДФЛ, в отношении крипты не действует. То есть плательщикам придется уплачивать налог вне зависимости от того, в течение какого периода они владеют криптовалютой.
Учет майнинга в НДС
Операции с криптовалютой не требуют уплаты НДС. Поэтому компании и предприниматели, использующие цифровую валюту, должны вести учет раздельно. Основание — п. 4 и 4.1 статьи 170 НК.
Уплата налога на прибыль
Налоговую базу по операциям с криптовалютой для расчета налога следует определять отдельно. Валюту, добытую при майнинге, вносят в перечень внереализационных доходов. Доход определяют с учетом рыночных котировок крипты на дату, когда у майнера появилась возможность ею распоряжаться.
Важно! Рыночной котировкой называют стоимость закрытия по сделкам, которые были совершены у иностранного организатора торговли, в частности, на бирже, за один день. При закрытии сделок у разных организаторов инвестор выбирает любую цену, за которую продал валюту на одной из бирж. Цену, указанную в иностранной валюте, следует пересчитать в рубли по курсу, установленному ЦБ. Если сделки по одинаковой криптовалюте проходили в разных торговых парах — инвестор сам выбирает пару для определения стоимости.
Затраты на майнинг для налогообложения следует учитывать в составе косвенных расходов. Если возник убыток — его необходимо перенести на будущее. Но учитывать убыток можно только в счет налоговой базы по операциям с криптой.
Стоимость криптовалюты, приобретенной у сторонних лиц, следует рассчитывать из цены приобретения, не превышающей рыночную котировку, увеличенную на 20%.
Когда плательщик реализует крипту, которую добыл самостоятельно, ее цену рассчитывают, как равную разнице между стоимостью добытой валюты и затратами на майнинг.
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Как платить налог с криптовалюты, которую добыли до 2025 года
Для крипты, которую добыли и учли до того, как новый закон вступил в силу, действует другое правило. Чтобы рассчитать налог на прибыль, цену валюты принимают равной сумме затрат на майнинг, которые не были включены в затраты по состоянию на день вступления в силу поправок, внесенных в главу 25 Налогового кодекса. По учтенной приобретенной или добытой криптовалюте текущая переоценка не осуществляется. Амортизацию тоже не начисляют.
Налогообложение майнинга на специальных режимах
Субъекты, которые занимаются майнингом криптовалют, не имеют право применять режимы ЕСХН и УСН. Запрет на приобретение и реализацию крипты также действует для автоматизированных упрощенцев и самозанятых.
Предприниматели на патенте также не могут заниматься покупкой и продажей цифровой валютой. Но право на ПСН для других видов деятельности не утрачивают.
Как отражать покупку и продажу криптовалюты в бухучете
Специальных правил для отражения покупки и продажи крипты в бухучете пока не разработали. Если криптовалюта квалифицируется как имущество — покупку учитывают по фактической себестоимости, сформированной с учетом затрат на организацию майнинга.
Прибыль от реализации крипты включают в состав доходов от обычных видов деятельности и признают при переходе прав собственности на валюту к покупателю. Но право на получение выручки следует подтвердить договором или иным документом. Если данное условие не соблюдается, в бухучете отражают не выручку, а кредиторскую задолженность.
Аванс в счет будущих поставок не является выручкой.
Штрафы и уголовная ответственность
Если плательщик не выполнил обязательства — не подал декларацию и не уплатил налоги — ему грозят штрафы в процентах от суммы долга.
При неумышленно допущенном нарушении, например, техническом сбое программы, сумма штрафа составит 20%.
При умышленном нарушении — 40%.
За неподачу декларации — штраф 5% от недоимки за каждый месяц просрочки, но не больше 30%.
При этом уплата штрафов не является освобождением от уплаты просроченных обязанностей по налогам.
При задолженностях в больших размерах — 2 700 000 рублей за последние три года — налогоплательщика могут привлечь к уголовной ответственности, например, лишить свободы на срок до 1 года.
При задолженности в особо крупных размерах, свыше 13 500 000 рублей за последние три года, срок лишения свободы может быть увеличен до 3 лет.
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