Налогообложение майнинга в России: что надо знать в 2025 году

Майнеры не проходят самостоятельную регистрацию в ФНС. Данные о них каждые три месяца отправляет оператор майнинговой инфраструктуры.

В рамках НДФЛ надо учитывать операции по реализации добытых активов, в ходе которых ООО или ИП получили доход.

Юрлица уплачивают налог по ставке 20%, но НДС и имущественный налог с них не удерживают.

Физлица уплачивают НДФЛ по ставке 13%, при доходах до 2,4 миллиона рублей в год и 15% при большем доходе.

Для нерезидентов — ставка 30%.

НДФЛ уплачивают при получении дохода по сделкам продажи крипты в отчетном периоде. Если инвестор реализовал актив в 2024 — он подает декларацию до 30 апреля 2025 года с подтверждением того, что ранее купил криптовалюту. В качестве подтверждения можно представить выписку с банковского счета.

Важно! Доход от реализации крипты следует уменьшать на стоимость покупки. Если документов о подтверждении покупки нет — налог будет удерживаться с полной суммы сделки.

Подать декларацию можно в электронном виде, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представить в бумажном формате в налоговые органы. Уплату НДФЛ нужно осуществить до 15 июля того года, который следует за отчетным периодом.