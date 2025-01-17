Что надо знать в 2025 году для учета торговли через маркетплейсы

Начислять НДС надо по стоимости, по которой купили товар на площадке маркетплейса. Чтобы не ошибиться, лучше взять данные из отчета онлайн-ритейлера о продажах, так рекомендует Минфин в письме от 28.12.2020 № 03-07-14/114700.

Дата для начисления — либо когда товары были отгружены покупателю посредником, либо день получения аванса без учета даты получения отчета от маркетплейса. Дата первой отгрузки совпадает с датой первого документа, оформленного на покупателя или перевозчика. Числа отгрузки и даты поступления лучше взять из отчета маркетплейса о продажах.

Если бизнес соблюдает условия пункта 2 статьи 171 и пунктом 1 статьи 172 НК, то можно принять к вычету сумму входного НДС со стоимости приобретенных товаров, вознаграждения маркетплейса, расходов, связанных с продажей товаров.

Если права на вычет нет — сумма входного НДС учитывается в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг. Но есть исключение — случаи, когда бизнес не ведет раздельный учет.

Слово эксперта. Основная проблема учета НДС на маркетплейсах — акции на товары. Маркетплейс может согласовать с селлером скидку — тогда надо начислить НДС, исходя из конечной стоимости товаров. Но часто площадки самостоятельно устраивают акции, возмещая разницу в цене. Если возмещение напрямую связано с оплатой товаров по акции — надо включить их в базу по НДС, в противном случае — нет. Если селлер начал работать с НДС и случился возврат: От физического лица, который не является плательщиком налога на добавленную стоимость, — на основании чека о возврате отправьте корректировочную счет-фактуру маркетплейсу.

От юридического лица — отправьте ему счет-фактуру и отразите информацию в книге покупок.

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