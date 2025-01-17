Что надо знать в 2025 году для учета торговли через маркетплейсы

Что делать предпринимателям на УСН при торговле через маркетплейсы
Одно из ключевых новшеств налоговой реформы — НДС для упрощенцев и повышение лимитов дохода для применения режима.
Лимит доходов вырос до 450 миллионов рублей, а коэффициент-дефлятор сделали равным единице. Селлерам придется ориентироваться на это значение на протяжении 2025 года. В ноябре-декабре станет известно о новом значении коэффициента, который будут использовать в будущем году.
Останутся только базовые ставки по основному налогу независимо от величины дохода — 6% для доходной УСН и 15% для доходной-расходной УСН. Подробнее о новых лимитах и ставках рассказали здесь.
Придется платить НДС, если доход за 2024 или с начала 2025 года превысит 60 миллионов рублей. При этом не стоит путать доход и прибыль — рассчитывать лимит в 60 миллионов рублей для НДС надо так же, как и для уплаты основного налога на упрощенном режиме. Здесь подробно рассказали, как новоиспеченному плательщику НДС сориентироваться в определении налоговой базы.
Как только доход превысит 60 миллионов, с 1 числа следующего месяца надо определиться со ставкой и платить по ней НДС:
20, 10 и 0% — базовые ставки, применяя которые, можно принимать к вычету налог от поставщиков товаров, работ или услуг.
5 и 7% — льготные ставки без возможности вычета, но плательщики на доходно-расходной УСН могут включить входящий налог в затраты.
Как селлерам работать с НДС
Начислять НДС надо по стоимости, по которой купили товар на площадке маркетплейса. Чтобы не ошибиться, лучше взять данные из отчета онлайн-ритейлера о продажах, так рекомендует Минфин в письме от 28.12.2020 № 03-07-14/114700.
Дата для начисления — либо когда товары были отгружены покупателю посредником, либо день получения аванса без учета даты получения отчета от маркетплейса. Дата первой отгрузки совпадает с датой первого документа, оформленного на покупателя или перевозчика. Числа отгрузки и даты поступления лучше взять из отчета маркетплейса о продажах.
Если бизнес соблюдает условия пункта 2 статьи 171 и пунктом 1 статьи 172 НК, то можно принять к вычету сумму входного НДС со стоимости приобретенных товаров, вознаграждения маркетплейса, расходов, связанных с продажей товаров.
Если права на вычет нет — сумма входного НДС учитывается в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг. Но есть исключение — случаи, когда бизнес не ведет раздельный учет.
Слово эксперта. Основная проблема учета НДС на маркетплейсах — акции на товары. Маркетплейс может согласовать с селлером скидку — тогда надо начислить НДС, исходя из конечной стоимости товаров. Но часто площадки самостоятельно устраивают акции, возмещая разницу в цене. Если возмещение напрямую связано с оплатой товаров по акции — надо включить их в базу по НДС, в противном случае — нет.
Если селлер начал работать с НДС и случился возврат:
От физического лица, который не является плательщиком налога на добавленную стоимость, — на основании чека о возврате отправьте корректировочную счет-фактуру маркетплейсу.
От юридического лица — отправьте ему счет-фактуру и отразите информацию в книге покупок.
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Что делать предпринимателям на АУСН при торговле через маркетплейсы
В 2025 году компаниям и ИП на автоматической «упрощенке» можно работать на маркетплейсах. Напомним, что в 2025 году АУСН ввели во многих субъектах РФ, ФНС на своем сайте постоянно обновляет список, где режим закрепили в региональном законодательстве.
Главные положения нововведения:
Онлайн-площадки с согласия продавцов будут передавать данные налоговикам до 10 числа месяца, следующего за тем, в котором была совершена продажа.
Будет передана информация о суммах агентских вознаграждений, полученных от продавцов, если плательщик перечислит их отдельным платежом, а еще — о взаимозачетах встречных требований. Например, если маркетплейс переводит селлеру на АУСН выручку с продаж после вычета комиссии или стоимости дополнительных услуг.
При торговле через маркетплейсы надо учитывать доходы и расходы по общим правилам торговли через посредника в зависимости от выбранного режима — «Доходы» или «Доходы минус расходы».
Дата получения дохода — момент поступления денежных средств на расчетный счет банка. Сумму доходов можно взять в отчете маркетплейса, посредническое вознаграждение вычитать не нужно.
Маркетплейсы сообщат в ФНС о признаках дробления бизнеса
Онлайн-площадкам будет удобно отследить:
Совпадения IP-адресов и адресов складов выдачи и хранения товара.
Общих ответственных лиц, которые работают с личным кабинетом.
Общих поставщиков.
Примут закон и создадут комиссию для регулирования деятельности маркетплейсов
В начале 2025 года ФАС должен закончить разработку закона, который будет регулировать трехсторонние отношения между маркетплейсами, покупателями и пунктами выдачи заказов. Главная идея — потребовать от онлайн-площадок контролировать информацию о товаре, которую публикуют селлеры, и отвечать перед законом на уровне физических торговых площадок (офлайн-магазинов).
Селлеры создадут комиссию на базе ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Она будет контролировать взаимоотношения маркетплейсов с бизнесом, аккумулировать у себя все жалобы от селлеров, следить за судьбой и продвижением жалоб в государственных органах.
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