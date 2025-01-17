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Что надо знать в 2025 году для учета торговли через маркетплейсы

Налоговая реформа, положения которой вступили в силу с начала 2025 году, повлияла на селлеров. Подсветили главные изменения для собственников и бухгалтеров.

Что делать предпринимателям на УСН при торговле через маркетплейсы

Одно из ключевых новшеств налоговой реформы — НДС для упрощенцев и повышение лимитов дохода для применения режима.

  • Лимит доходов вырос до 450 миллионов рублей, а коэффициент-дефлятор сделали равным единице. Селлерам придется ориентироваться на это значение на протяжении 2025 года. В ноябре-декабре станет известно о новом значении коэффициента, который будут использовать в будущем году. 

  • Останутся только базовые ставки по основному налогу независимо от величины дохода — 6% для доходной УСН и 15% для доходной-расходной УСН. Подробнее о новых лимитах и ставках рассказали здесь

  • Придется платить НДС, если доход за 2024 или с начала 2025 года превысит 60 миллионов рублей. При этом не стоит путать доход и прибыль — рассчитывать лимит в 60 миллионов рублей для НДС надо так же, как и для уплаты основного налога на упрощенном режиме. Здесь подробно рассказали, как новоиспеченному плательщику НДС сориентироваться в определении налоговой базы. 

Как только доход превысит 60 миллионов,  с 1 числа следующего месяца надо определиться со ставкой и платить по ней НДС:

  • 20, 10 и 0% — базовые ставки, применяя которые, можно принимать к вычету налог от поставщиков товаров, работ или услуг.

  • 5 и 7% — льготные ставки без возможности вычета, но плательщики на доходно-расходной УСН могут включить входящий налог в затраты.

Как селлерам работать с НДС

Начислять НДС надо по стоимости, по которой купили товар на площадке маркетплейса. Чтобы не ошибиться, лучше взять данные из отчета онлайн-ритейлера о продажах, так рекомендует Минфин в письме от 28.12.2020 № 03-07-14/114700.

Дата для начисления — либо когда товары были отгружены покупателю посредником, либо день получения аванса без учета даты получения отчета от маркетплейса. Дата первой отгрузки совпадает с датой первого документа, оформленного на покупателя или перевозчика. Числа отгрузки и даты поступления лучше взять из отчета маркетплейса о продажах.

Если бизнес соблюдает условия пункта 2 статьи 171 и пунктом 1 статьи 172 НК, то можно принять к вычету сумму входного НДС со стоимости приобретенных товаров,  вознаграждения маркетплейса, расходов, связанных с продажей товаров.

Если права на вычет нет — сумма входного НДС учитывается в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг. Но есть исключение — случаи, когда бизнес не ведет раздельный учет.

Слово эксперта. Основная проблема учета НДС на маркетплейсах — акции на товары. Маркетплейс может согласовать с селлером скидку — тогда надо начислить НДС, исходя из конечной стоимости товаров. Но часто площадки самостоятельно устраивают акции, возмещая разницу в цене. Если возмещение напрямую связано с оплатой товаров по акции — надо включить их в базу по НДС, в противном случае — нет.

Если селлер начал работать с НДС и случился возврат:

  • От физического лица, который не является плательщиком налога на добавленную стоимость, — на основании чека о возврате отправьте корректировочную счет-фактуру маркетплейсу.

  • От юридического лица — отправьте ему счет-фактуру и отразите информацию в книге покупок.

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Что делать предпринимателям на АУСН при торговле через маркетплейсы

В 2025 году компаниям и ИП на автоматической «упрощенке» можно работать на маркетплейсах. Напомним, что в 2025 году АУСН ввели во многих субъектах РФ, ФНС на своем сайте постоянно обновляет список, где режим закрепили в региональном законодательстве.

Главные положения нововведения:

  • Онлайн-площадки с согласия продавцов будут передавать данные налоговикам до 10 числа месяца, следующего за тем, в котором была совершена продажа.

  • Будет передана информация о суммах агентских вознаграждений, полученных от продавцов, если плательщик перечислит их отдельным платежом, а еще — о взаимозачетах встречных требований. Например, если маркетплейс переводит селлеру на АУСН выручку с продаж после вычета комиссии или стоимости дополнительных услуг.

При торговле через маркетплейсы надо учитывать доходы и расходы по общим правилам торговли через посредника в зависимости от выбранного режима — «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Дата получения дохода — момент поступления денежных средств на расчетный счет банка. Сумму доходов можно взять в отчете маркетплейса, посредническое вознаграждение вычитать не нужно. 

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Онлайн-площадкам будет удобно отследить:

  • Совпадения IP-адресов и адресов складов выдачи и хранения товара.

  • Общих ответственных лиц, которые работают с личным кабинетом.

  • Общих поставщиков.

Примут закон и создадут комиссию для регулирования деятельности маркетплейсов

В начале 2025 года ФАС должен закончить разработку закона, который будет регулировать трехсторонние отношения между маркетплейсами, покупателями и пунктами выдачи заказов. Главная идея — потребовать от онлайн-площадок контролировать информацию о товаре, которую публикуют селлеры, и отвечать перед законом на уровне физических торговых площадок (офлайн-магазинов).

Селлеры создадут комиссию на базе ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Она будет контролировать взаимоотношения маркетплейсов с бизнесом, аккумулировать у себя все жалобы от селлеров, следить за судьбой и продвижением жалоб в государственных органах.

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