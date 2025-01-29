Как принимать иностранных граждан на работу в 2025 году

В постановлении № 1707 от 3 декабря 2024 года прописали новые квоты на иностранных сотрудников и количество разрешений на работу, которые могут быть оформлены в 2025. Общее количество — 234 958 человек и разрешений.

Для определенных видов деятельности установили лимиты по численности. Общие квоты по отраслям, в том числе и с исключениями по регионам и видам деятельности указали в постановлении Правительства № 1796 от 16 декабря 2024 года. Привели топ самых популярных отраслей с наибольшей долей иностранных работников в 2025 году:

строительство (раздел F ОКВЭД) — 80%;

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32) — 70 %;

деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код ОКВЭД 81) — 70%;

торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код ОКВЭД 46.73.1) — 50%;

торговля оптовая пиломатериалами (код ОКВЭД 46.73.2) — 50%.

Количество сотрудников-иностранцев в штате не должно превышать установленного процента от общей численности работников. Если численность превышает лимиты, часть из них следовало уволить еще до 01 января 2025 года. Основание — п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК.

При нарушении требований законодательства грозят штрафные санкции:

для должностных лиц — 40–50 тысяч рублей;

для организаций — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на 14–90 суток.

Важно! Уволить по п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК можно не всех иностранцев. Исключение составляют высококвалифицированные специалисты с ВНЖ или временно проживающие в России, а также граждане ЕАЭС.

Об увольнении сотрудников иностранцев следует уведомить МВД в течение трех рабочих дней с момента расторжения трудового договора.