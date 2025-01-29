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Как принимать иностранных граждан на работу в 2025 году

С 2025 года правила приема на работу иностранных граждан обновились. Узнайте, как принимать иностранцев на работу, лимиты новых квот и условия ограничений на выдачу патентов.

Новые квоты при приеме иностранцев на работу

В постановлении № 1707 от 3 декабря 2024 года прописали новые квоты на иностранных сотрудников и количество разрешений на работу, которые могут быть оформлены в 2025. Общее количество — 234 958 человек и разрешений. 

Для определенных видов деятельности установили лимиты по численности. Общие квоты по отраслям, в том числе и с исключениями по регионам и видам деятельности  указали в постановлении Правительства № 1796 от 16 декабря 2024 года. Привели топ самых популярных отраслей с наибольшей долей иностранных работников в 2025 году:

  • строительство (раздел F ОКВЭД) — 80%;

  • управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32) — 70 %;

  • деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код ОКВЭД 81) — 70%;

  • торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код ОКВЭД 46.73.1) — 50%;

  • торговля оптовая пиломатериалами (код ОКВЭД 46.73.2) — 50%.

Количество сотрудников-иностранцев в штате не должно превышать установленного процента от общей численности работников. Если численность превышает лимиты, часть из них следовало уволить еще до 01 января 2025 года. Основание — п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК

При нарушении требований законодательства грозят штрафные санкции:

  • для должностных лиц — 40–50 тысяч рублей;

  • для организаций — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на 14–90 суток.

Важно! Уволить по п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК можно не всех иностранцев. Исключение составляют высококвалифицированные специалисты с ВНЖ или временно проживающие в России, а также граждане ЕАЭС.

Об увольнении сотрудников иностранцев следует уведомить МВД в течение трех рабочих дней с момента расторжения трудового договора.

Особенности приема иностранных сотрудников на работу

С 2023 года обязательство работодателей по обеспечению временно пребывающих иностранных граждан полисами ДМС или договорами на платное медицинское обслуживание упразднили. Но для иностранцев-высококвалифицированных специалистов гарантии сохранили. 

Нанимать иностранцев на работу могут:

  • юридические лица и обособленные подразделения компаний;

  • индивидуальные предприниматели — россияне и иностранцы, зарегистрированные в РФ как ИП;

  • физлица, имеющие российское гражданство.

Прежде чем заключить трудовой договор, работодатель должен выяснить:

  • нужно ли разрешение, чтобы нанять иностранца;

  • какие документы от кандидата требуются;

  • какие ограничения действуют при найме иностранного специалиста.

Оформление трудоустройства зависит от статуса иностранного гражданина на территории России. Ориентироваться следует на документы, на основании которых иностранец находится в РФ и занимается трудовой деятельностью. Разъяснения по каждой ситуации собрали в таблицу. 

Статус иностранного гражданина и документ для пребывания в стране

Разрешительные документы

Документы для трудоустройства (нотариально заверенные, с переводом и адресом временной регистрации)

Ограничения

Временно пребывающие безвизовые мигранты.

Например, из Узбекистана, Украины, Азербайджана

Документ мигранта: миграционная карта

Работодателю → не требуются

Мигранту → патент

  • Паспорт

  • Миграционная карта

  • Трудовая книжка

  • СНИЛС

  • Патент

  • Документ об образовании — при необходимости

Регион и профессия (должность) указаны в патенте. В других регионах или по другой профессии работать запрещено. Запрещены командировки и разъездная работа

Временно пребывающие визовые мигранты.

Например, из Великобритании, Кении, Канады

Документ мигранта: виза, миграционная карта

Работодателю→ разрешение центра занятости и МВД,

Мигранту → разрешение на работу

  • Разрешение на работу

  • Рабочая виза

  • Паспорт

  • Медсправка

  • СНИЛС

  • Трудовая книжка

  • Документы об образовании — при необходимости

Ограничения перечислены в разрешительных документах, которые работодатель получает в МВД

Граждане ЕАЭС из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии.

Документ мигранта: национальный паспорт

Работодателю→ не требуются

Мигранту → не требуются

  • Паспорт

  • Трудовая книжка

  • СНИЛС

  • Документы об образовании — при необходимости

Отсутствуют

Временно проживающие мигранты

Документ мигранта: разрешение на временное проживание

Работодателю→ не требуются

Мигранту → не требуются

  • Паспорт с отметкой о РВП

  • Трудовая книжка

  • СНИЛС

  • Документ об образовании — при необходимости

Разрешено работать в регионе временного проживания

Запретов на командировки и разъездную работу тоже нет

Постоянно проживающие мигранты

Документ мигранта: вид на жительство

Работодателю→ не требуются

Мигранту → не требуются

  • Паспорт

  • ВНЖ

  • Трудовая книжка

  • СНИЛС

  • Документ об образовании — при необходимости

Отсутствуют

Беженцы

Документ мигранта: удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища

Работодателю → не требуются

Мигранту → не требуются

  • Удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища

  • СНИЛС

  • Трудовая книжка

  • Документ об образовании — при необходимости

Отсутствуют

Участники госпрограммы по переселению соотечественников

Документ мигранта: свидетельство участника госпрограммы

Работодателю → не требуются

Мигранту → не требуются

  • Свидетельство участника программы

  • Паспорт

  • СНИЛС

  • Трудовая книжка

  • Документ об образовании — по необходимости

Запрещено работать за пределами региона, в котором выдано свидетельство участника госпрограммы

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Как принимать иностранцев на работу в 2025 году — пошаговая инструкция

Процесс приема на работу иностранных сотрудников стоит проводить по определенному алгоритму, чтобы избежать ошибок и внимание контролирующих органов. Некоторые из шагов, которые мы указали ниже, могут не понадобиться — это зависит от статуса мигранта и работодателя.

1. Получить разрешения для найма иностранца

Если бизнес планирует нанимать трудовых мигрантов — он встает на учет в МВД, получает разрешение и квоту. 

Документы для получения разрешения на найм иностранца:

  • заявление;

  • заключение центра занятости о целесообразности найма иностранцев;

  • копия свидетельства о регистрации юрлица;

  • проект трудового договора;

  • данные о кандидатах на работу.

Документы для получения квоты: 

  • заявка,

  • выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП,

  • гарантийное письмо об обеспечении мигранта жильем и медицинской помощью,

  • обоснование потребности в иностранной рабочей силе.

Важно! Документы на получение разрешения для найма иностранного гражданина подают в территориальный миграционный отдел МВД. Бумаги на получение квоты — в Центр трудовых ресурсов, департамент труда или территориальный центр занятости — в зависимости от региона.

2. Определить статус иностранца

У кандидата-иностранного гражданина следует выяснить:

  • в какой стране у него гражданство;

  • по каким документам он проживает на территории РФ;

  • на основании каких документов планирует заниматься трудовой деятельностью.

Далее — проверить, на каких условиях и с какими ограничениями может работать в России данное физлицо в соответствии с его статусом. 

3. Проверить подлинность и срок действия документов

Подлинность и срок действия патента проверяют на сайте МВД. Если возникли сомнения в отношении подлинности других документов — следует направить письменный запрос в территориальный орган МВД. Также необходимо проверить сроки разрешительных документов. 

В трудовом и миграционном законодательстве нет положений, которые обязывают работодателя проверять документы при трудоустройстве. Но МВД привлекают компании ИП к ответственности, если они устроили специалиста, например, по поддельному патенту или разрешению на работу.

Эксперт. Работодателю следует убедиться — есть ли у иностранца ограничение на въезд в Россию, если он планирует пригласить специалиста из-за рубежа. Нужно учесть, что иностранцам, нарушившим законодательство РФ, могут запретить въезд в страну на срок от 3 до 10 лет. Такое ограничение чаще всего вводят, если иностранец совершил в России два и более правонарушения либо превысил срок пребывания, установленный законом, а также при выдворении, депортации или реадмиссии мигранта. Проверить ограничения на въезд можно бесплатно на официальном сайте МВД — в специальном сервисе. Данные можно проверять в любой день и время суток. 

4. Принять документы для трудоустройства

Перечень документов различается и зависит от статуса иностранца — можно посмотреть в таблице, которую привели выше. Сертификат о знании русского языка при приеме на работу сотрудника из-за рубежа не нужен — в списке обязательных или дополнительных документов для трудоустройства он не указан. Однако сертификат понадобится, если мигрант только планирует оформить:

  • патент или разрешение на работу;

  • разрешение на временное проживание;

  • вид на жительство.

Основание — ст. 15.1 ФЗ-115 от 25 июля 2002 года. То есть, если иностранец принес один из перечисленных документов — знание русского языка он уже подтвердил.

Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии помогут принять на работу иностранных специалистов: оформим кадровые документы, проверим полноту пакета разрешающих бумаг при зачислении в штат, учтем все нюансы в трудовом договоре в зависимости от статуса иностранца. Не проверяем подлинность, оплату патентов и лимиты — это зона ответственности работодателя.

5. Проверить кандидата лично

Следует провести собеседование с мигрантом, чтобы понять, подойдет ли он для компании. Если требуются определенные профессиональные знания или навыки — стоит проверить документы об образовании кандидата и изучить опыт его работы. Если нужно — иностранного соискателя следует отправить на медосмотр.

6. Оформить трудовой договор и другие документы

При оформлении трудового договора учитывают ряд требований:

  • На день оформления трудового договора иностранец должен быть совершеннолетним.

  • Документ составляют на русском языке.

  • В заключительных положениях данные о сотруднике следует дополнить реквизитами разрешительных и миграционных документов, патента.

  • Зарплату платить нужно только в безналичной форме.

С иностранным гражданином можно заключить срочный или бессрочный договор. Несмотря на то что у миграционных документов срок действия ограничен, данный факт не препятствует подписанию бессрочного договора.

Важно! По истечении срока действия патента или разрешения на работу следует расторгнуть трудовой договор с иностранным сотрудником.

После заключения трудового договора составляют приказ о приеме на работу в соответствии с установленными правилами, а также заводят личную карточку на нового сотрудника. 

Эксперт рекомендует. При приеме сотрудника-иностранца на работу его следует зарегистрировать в системе персонифицированного учета и получить СНИЛС. Согласно общим правилам, иностранцы имеют такое же право на обязательное пенсионное страхование, как и граждане России, если постоянно или временно проживают на территории РФ или временно пребывают в России. На выплаты таким работникам начисляют пенсионные взносы. Обязательному пенсионному страхованию не подлежат высококвалифицированные специалисты-иностранцы, которые пребывают на территории РФ временно. Но территориальные ведомства СФР регистрируют в системе персонифицированного учета всех обратившихся к ним граждан, в том числе и высококвалифицированных специалистов. 

7. Подать уведомление в МВД

Если у иностранного гражданина отсутствует прописка, но он принят на работу — следует уведомить МДВ о том, что мигрант зарегистрирован по месту жительства на территории компании. Вместе с уведомлением о прибытии иностранца предоставляют:

  • загранпаспорт;

  • миграционную карту;

  • патент с документом об оплате;

  • адрес прежней прописки;

  • копию трудового договора.

В течение трех рабочих дней отправьте уведомление в МВД о заключении трудового договора с сотрудником-иностранцем.

Условия приема на работу граждан ЕАЭС

Граждане Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии устраиваются на работу в России в упрощенном порядке:

  • получать разрешение на работу или патент им не нужно;

  • работодателю не нужно получать квоту для найма таких сотрудников;

  • работодатель отчисляет налоги за сотрудников из стран ЕАЭС так же, как с зарплаты российских граждан. 

После оформления трудового договора работодатель также подает в МВД уведомление о его заключении — в течение трех рабочих дней. 

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