Как принимать иностранных граждан на работу в 2025 году

Новые квоты при приеме иностранцев на работу
В постановлении № 1707 от 3 декабря 2024 года прописали новые квоты на иностранных сотрудников и количество разрешений на работу, которые могут быть оформлены в 2025. Общее количество — 234 958 человек и разрешений.
Для определенных видов деятельности установили лимиты по численности. Общие квоты по отраслям, в том числе и с исключениями по регионам и видам деятельности указали в постановлении Правительства № 1796 от 16 декабря 2024 года. Привели топ самых популярных отраслей с наибольшей долей иностранных работников в 2025 году:
строительство (раздел F ОКВЭД) — 80%;
управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32) — 70 %;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код ОКВЭД 81) — 70%;
торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код ОКВЭД 46.73.1) — 50%;
торговля оптовая пиломатериалами (код ОКВЭД 46.73.2) — 50%.
Количество сотрудников-иностранцев в штате не должно превышать установленного процента от общей численности работников. Если численность превышает лимиты, часть из них следовало уволить еще до 01 января 2025 года. Основание — п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК.
При нарушении требований законодательства грозят штрафные санкции:
для должностных лиц — 40–50 тысяч рублей;
для организаций — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на 14–90 суток.
Важно! Уволить по п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК можно не всех иностранцев. Исключение составляют высококвалифицированные специалисты с ВНЖ или временно проживающие в России, а также граждане ЕАЭС.
Об увольнении сотрудников иностранцев следует уведомить МВД в течение трех рабочих дней с момента расторжения трудового договора.
Особенности приема иностранных сотрудников на работу
С 2023 года обязательство работодателей по обеспечению временно пребывающих иностранных граждан полисами ДМС или договорами на платное медицинское обслуживание упразднили. Но для иностранцев-высококвалифицированных специалистов гарантии сохранили.
Нанимать иностранцев на работу могут:
юридические лица и обособленные подразделения компаний;
индивидуальные предприниматели — россияне и иностранцы, зарегистрированные в РФ как ИП;
физлица, имеющие российское гражданство.
Прежде чем заключить трудовой договор, работодатель должен выяснить:
нужно ли разрешение, чтобы нанять иностранца;
какие документы от кандидата требуются;
какие ограничения действуют при найме иностранного специалиста.
Оформление трудоустройства зависит от статуса иностранного гражданина на территории России. Ориентироваться следует на документы, на основании которых иностранец находится в РФ и занимается трудовой деятельностью. Разъяснения по каждой ситуации собрали в таблицу.
Статус иностранного гражданина и документ для пребывания в стране
Разрешительные документы
Документы для трудоустройства (нотариально заверенные, с переводом и адресом временной регистрации)
Ограничения
Временно пребывающие безвизовые мигранты.
Например, из Узбекистана, Украины, Азербайджана
Документ мигранта: миграционная карта
Работодателю → не требуются
Мигранту → патент
Регион и профессия (должность) указаны в патенте. В других регионах или по другой профессии работать запрещено. Запрещены командировки и разъездная работа
Временно пребывающие визовые мигранты.
Например, из Великобритании, Кении, Канады
Документ мигранта: виза, миграционная карта
Работодателю→ разрешение центра занятости и МВД,
Мигранту → разрешение на работу
Ограничения перечислены в разрешительных документах, которые работодатель получает в МВД
Граждане ЕАЭС из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии.
Документ мигранта: национальный паспорт
Работодателю→ не требуются
Мигранту → не требуются
Отсутствуют
Временно проживающие мигранты
Документ мигранта: разрешение на временное проживание
Работодателю→ не требуются
Мигранту → не требуются
Разрешено работать в регионе временного проживания
Запретов на командировки и разъездную работу тоже нет
Постоянно проживающие мигранты
Документ мигранта: вид на жительство
Работодателю→ не требуются
Мигранту → не требуются
Отсутствуют
Беженцы
Документ мигранта: удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища
Работодателю → не требуются
Мигранту → не требуются
Отсутствуют
Участники госпрограммы по переселению соотечественников
Документ мигранта: свидетельство участника госпрограммы
Работодателю → не требуются
Мигранту → не требуются
Запрещено работать за пределами региона, в котором выдано свидетельство участника госпрограммы
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Как принимать иностранцев на работу в 2025 году — пошаговая инструкция
Процесс приема на работу иностранных сотрудников стоит проводить по определенному алгоритму, чтобы избежать ошибок и внимание контролирующих органов. Некоторые из шагов, которые мы указали ниже, могут не понадобиться — это зависит от статуса мигранта и работодателя.
1. Получить разрешения для найма иностранца
Если бизнес планирует нанимать трудовых мигрантов — он встает на учет в МВД, получает разрешение и квоту.
Документы для получения разрешения на найм иностранца:
заявление;
заключение центра занятости о целесообразности найма иностранцев;
копия свидетельства о регистрации юрлица;
проект трудового договора;
данные о кандидатах на работу.
Документы для получения квоты:
заявка,
выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
гарантийное письмо об обеспечении мигранта жильем и медицинской помощью,
обоснование потребности в иностранной рабочей силе.
Важно! Документы на получение разрешения для найма иностранного гражданина подают в территориальный миграционный отдел МВД. Бумаги на получение квоты — в Центр трудовых ресурсов, департамент труда или территориальный центр занятости — в зависимости от региона.
2. Определить статус иностранца
У кандидата-иностранного гражданина следует выяснить:
в какой стране у него гражданство;
по каким документам он проживает на территории РФ;
на основании каких документов планирует заниматься трудовой деятельностью.
Далее — проверить, на каких условиях и с какими ограничениями может работать в России данное физлицо в соответствии с его статусом.
3. Проверить подлинность и срок действия документов
Подлинность и срок действия патента проверяют на сайте МВД. Если возникли сомнения в отношении подлинности других документов — следует направить письменный запрос в территориальный орган МВД. Также необходимо проверить сроки разрешительных документов.
В трудовом и миграционном законодательстве нет положений, которые обязывают работодателя проверять документы при трудоустройстве. Но МВД привлекают компании ИП к ответственности, если они устроили специалиста, например, по поддельному патенту или разрешению на работу.
Эксперт. Работодателю следует убедиться — есть ли у иностранца ограничение на въезд в Россию, если он планирует пригласить специалиста из-за рубежа. Нужно учесть, что иностранцам, нарушившим законодательство РФ, могут запретить въезд в страну на срок от 3 до 10 лет. Такое ограничение чаще всего вводят, если иностранец совершил в России два и более правонарушения либо превысил срок пребывания, установленный законом, а также при выдворении, депортации или реадмиссии мигранта. Проверить ограничения на въезд можно бесплатно на официальном сайте МВД — в специальном сервисе. Данные можно проверять в любой день и время суток.
4. Принять документы для трудоустройства
Перечень документов различается и зависит от статуса иностранца — можно посмотреть в таблице, которую привели выше. Сертификат о знании русского языка при приеме на работу сотрудника из-за рубежа не нужен — в списке обязательных или дополнительных документов для трудоустройства он не указан. Однако сертификат понадобится, если мигрант только планирует оформить:
патент или разрешение на работу;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство.
Основание — ст. 15.1 ФЗ-115 от 25 июля 2002 года. То есть, если иностранец принес один из перечисленных документов — знание русского языка он уже подтвердил.
Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии помогут принять на работу иностранных специалистов: оформим кадровые документы, проверим полноту пакета разрешающих бумаг при зачислении в штат, учтем все нюансы в трудовом договоре в зависимости от статуса иностранца. Не проверяем подлинность, оплату патентов и лимиты — это зона ответственности работодателя.
5. Проверить кандидата лично
Следует провести собеседование с мигрантом, чтобы понять, подойдет ли он для компании. Если требуются определенные профессиональные знания или навыки — стоит проверить документы об образовании кандидата и изучить опыт его работы. Если нужно — иностранного соискателя следует отправить на медосмотр.
6. Оформить трудовой договор и другие документы
При оформлении трудового договора учитывают ряд требований:
На день оформления трудового договора иностранец должен быть совершеннолетним.
Документ составляют на русском языке.
В заключительных положениях данные о сотруднике следует дополнить реквизитами разрешительных и миграционных документов, патента.
Зарплату платить нужно только в безналичной форме.
С иностранным гражданином можно заключить срочный или бессрочный договор. Несмотря на то что у миграционных документов срок действия ограничен, данный факт не препятствует подписанию бессрочного договора.
Важно! По истечении срока действия патента или разрешения на работу следует расторгнуть трудовой договор с иностранным сотрудником.
После заключения трудового договора составляют приказ о приеме на работу в соответствии с установленными правилами, а также заводят личную карточку на нового сотрудника.
Эксперт рекомендует. При приеме сотрудника-иностранца на работу его следует зарегистрировать в системе персонифицированного учета и получить СНИЛС. Согласно общим правилам, иностранцы имеют такое же право на обязательное пенсионное страхование, как и граждане России, если постоянно или временно проживают на территории РФ или временно пребывают в России. На выплаты таким работникам начисляют пенсионные взносы. Обязательному пенсионному страхованию не подлежат высококвалифицированные специалисты-иностранцы, которые пребывают на территории РФ временно. Но территориальные ведомства СФР регистрируют в системе персонифицированного учета всех обратившихся к ним граждан, в том числе и высококвалифицированных специалистов.
7. Подать уведомление в МВД
Если у иностранного гражданина отсутствует прописка, но он принят на работу — следует уведомить МДВ о том, что мигрант зарегистрирован по месту жительства на территории компании. Вместе с уведомлением о прибытии иностранца предоставляют:
загранпаспорт;
миграционную карту;
патент с документом об оплате;
адрес прежней прописки;
копию трудового договора.
В течение трех рабочих дней отправьте уведомление в МВД о заключении трудового договора с сотрудником-иностранцем.
Условия приема на работу граждан ЕАЭС
Граждане Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии устраиваются на работу в России в упрощенном порядке:
получать разрешение на работу или патент им не нужно;
работодателю не нужно получать квоту для найма таких сотрудников;
работодатель отчисляет налоги за сотрудников из стран ЕАЭС так же, как с зарплаты российских граждан.
После оформления трудового договора работодатель также подает в МВД уведомление о его заключении — в течение трех рабочих дней.
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