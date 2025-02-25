Как принять на работу сотрудника без военного билета

Если соискатель устраивает работодателя и нет весомых причин, чтобы отказать ему в трудоустройстве, то:

1. Заключить трудовой договор, издать приказ о приеме на работу на основании договора.

2. Если работник должен состоять на воинском учете, то вручить ему направление в военкомат. Его форма есть в приказе Минобороны, МВД и ФМС от 10.09.2007 № 366/789/197, письме Минобороны от 01.03.2019 № 315/4/1023. Узнать, является ли работник военнообязанным, можно на странице 13 паспорта гражданина РФ.

3. Направить в военкомат сведения о новоиспеченном сотруднике, который не состоит на воинском учете, хотя обязан состоять. Основание — письма Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960, от 29.09.2023 № 14-6/ООГ-6134. Срок — 14 дней с момента оформления нового работника.

Эксперт обращает внимание: иностранного сотрудника без военного билета принять на работу можно, так как они не являются военнообязанными — гражданами РФ. Но если у иностранного сотрудника есть гражданство, то у него должен быть военный билет или приписное свидетельство. В этом случае он ничем не отличается от коренного жителя РФ, а кадровик должен применить к нему такой же порядок действий, который описали выше.

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