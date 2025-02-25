Как принять на работу сотрудника без военного билета

Должен ли соискатель предоставить военный билет
Да, это обязательный документ при приеме на работу и заключения трудового договора. Основание — статья 65 ТК. Кадровик должен попросить обязательный пакет документов, но кандидат может отказаться предоставить военный билет, чтобы не попадать в поле зрения военкомата.
В этом случае нельзя отказывать в приеме на работу — можно нарушить права соискателя, которые закреплены в том же Трудовом Кодексе. А еще стоит опираться на позицию Минтруда, которое ведомство изложило в своем письме — № 14-6/В-960 от 14.08.2023. В нем же чиновники указали, что кроме военного билета может быть другой документ — временное удостоверение или приписное свидетельство, которое заменяет военный билет.
Эксперт обращает внимание. Иногда можно не заключать полноценный трудовой договор, а составить договор гражданско-правового характера (ГПХ) — в этом случае военный билет не нужен. Однако стоит учесть все обстоятельства, чтобы не привлечь внимание ФНС и Трудовой инспекции, которые активизировали свою работу по подмене трудовых договоров договорами ГПХ и работой с самозанятыми — писали про это здесь. Главное отличие договора ГПХ — определенный объем работы в определенные сроки.
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У работника нет военного билета: что должен делать работодатель
Если соискатель устраивает работодателя и нет весомых причин, чтобы отказать ему в трудоустройстве, то:
1. Заключить трудовой договор, издать приказ о приеме на работу на основании договора.
2. Если работник должен состоять на воинском учете, то вручить ему направление в военкомат. Его форма есть в приказе Минобороны, МВД и ФМС от 10.09.2007 № 366/789/197, письме Минобороны от 01.03.2019 № 315/4/1023. Узнать, является ли работник военнообязанным, можно на странице 13 паспорта гражданина РФ.
3. Направить в военкомат сведения о новоиспеченном сотруднике, который не состоит на воинском учете, хотя обязан состоять. Основание — письма Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960, от 29.09.2023 № 14-6/ООГ-6134. Срок — 14 дней с момента оформления нового работника.
Эксперт обращает внимание: иностранного сотрудника без военного билета принять на работу можно, так как они не являются военнообязанными — гражданами РФ. Но если у иностранного сотрудника есть гражданство, то у него должен быть военный билет или приписное свидетельство. В этом случае он ничем не отличается от коренного жителя РФ, а кадровик должен применить к нему такой же порядок действий, который описали выше.
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Понесет ли компания ответственность за сотрудника без военного билета
Да, если не сообщит в военкомат о таком работнике. В этом случае на должностное лицо наложат штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Основание — ч. 3 ст. 21.4 КоАП.
Сообщите работнику, что если он не явится в военкомат с направлением, то тоже понесет ответственность, но уже как физическое лицо — придется заплатить в бюджет до 5 тысяч рублей. Основание — ч. 3 ст. 21.4 КоАП.
Обратите внимание — нельзя лишать сотрудника премии или других выплат, если он не предоставил военный билет. Выговоры или замечания тоже запрещены. Лишать денежных выплат или объявлять взыскания можно только на основаниях, которые есть в локально-нормативных актах (ЛНА) организации. Причину — отсутствие военного билета — в ЛНА добавить нельзя, так как такая норма не закреплена в ТК.
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