Изменения марта: что нужно знать бизнесу

Какие проверки ждать
С 1 марта снимают мораторий на проверку IT-бизнеса — до этого он действовал с 2022 года в рамках защиты отечественной IT-отрасли от зарубежных санкций. Теперь ФНС наверняка решит проверить — правильно ли бухгалтеры «айтишников» пользовались льготными ставками и правилами экономии налога на прибыль при оформлении расходов на нематериальные активы.
Кстати, наши эксперты перечислили все ключевые изменения для IT-бизнеса в 2025 году в отдельной статье.
С 1 марта компании и предпринимателей с наемными работниками может проверять межведомственная комиссия. Объединить силы решили ФНС и Минтруд, чтобы вычислять работодателей, которые копят просроченную задолженность по заработной плате или подменяют полноценные трудовые отношения выплатами самозанятым. Нарушителей могут занести в «реестр недобросовестных работодателей» — бизнес понесет репутационные потери и будет привлекать внимание других проверяющих.
Все про новый реестр, который тоже заработал с 1 марта — здесь.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» может помочь пройти проверку любого уровня — организуем экспресс-аудит всех участков учета, чтобы вовремя закрыть ошибки без штрафов со стороны ФНС и других проверяющих органов. А если вам понравится наш безошибочный подход к работе, то подхватим и будем вести ваш учет и дальше.
Что нового в маркировке товаров с марта 2025 года
С марта дополняют список товаров, который надо маркировать в обязательном порядке:
моторные и автомобильные жидкости;
бакалейная и иная пищевая продукция;
косметическая продукция и товары бытовой химии в потребительской упаковке.
Для других групп товаров требования расширяют, например, продавцам пива и безалкогольных напитков в течение года надо перейти на поэкземплярный учет, а производителям консервов помимо икры и рыбы в банках надо маркировать мясные продукты, субпродукты, фрукты, овощи, ягоду и продукцию фермерских хозяйств.
Про все изменения маркировки в 2025 году с привязкой к датам у нас тоже есть отдельная статья.
Что надо сделать для работников
С 1 марта надо не забыть про оплату всех неиспользованных отгулов, если сотрудник увольняется. Речь идет про неиспользованные дни отдыха, которые положены за работу в выходные или праздничные дни. Необходимо в последний рабочий день увольняющегося выплатить разницу между повышенной оплатой за работу в выходной день и уже начисленной суммой.
У опытных сотрудников, которые могут обучать новичков, с 1 марта появится узаконенный дополнительный доход. Наставничество можно оформить с помощью договора, а работодатель будет платить дополнительную зарплату за обучение новых сотрудников. Можно составить отдельный трудовой договор наставника или дополнительное соглашение к действующему договору опытного специалиста.
Надо организовать отдельные места для размещения аптечек первой помощи — это касается всех работодателей — как компаний, так и предпринимателей. Ранее Минтруд требовал от работодателей соблюдать правила наполнения аптечек, теперь — создать посты первой медицинской помощи. Аптечку стоит поместить на видное место, обозначить сигнальным цветом и табличкой «Аптечка первой медицинской помощи», которые будут на стене и дверях.
Посты надо отметить на планах эвакуации, а работников ознакомить с их месторасположением под подпись. На 100 работников — не менее 1 аптечки.
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Что поменялось в работе с кассой
Налоговикам разрешили снимать ККТ с учета в одностороннем порядке с 1 марта. Основания — нарушения со стороны бизнеса, например, не предоставить доступ к технике инспекторам во время проверки, установить ККТ, которая не соответствует требованиям, или просрочить срок действия фискального ключа.
Повторно зарегистрировать кассу можно будет только после выполнения всех требований ФНС.
В ресторанах и кафе официанты должны печатать кассовый чек и приносить его до момента расчета. А вот счет можно не печатать — инспекторы ФНС разрешают обходиться только кассовым чеком. По мнению налоговой службы, это уменьшит расходы бизнеса и количество ошибок в учете.
Предпринимателям-репетиторам и тренерам можно не применять ККТ с 1 марта 2025 года. Если обучающая или тренерская деятельность лицензированная и основная, то допустимо проводить расчеты с клиентами «по безналу».
Предприниматели, у которых есть торговая точка на рынке, должны зарегистрировать ККТ по месту торговли. Без кассовой техники можно лишиться места торговли, а привязку кассы к месту, магазину или павильону будет проверять администрация рынка — требовать у продавца копию карточки ККТ и ежемесячно сверять информацию с сайтом ФНС. У предпринимателя есть 15 дней после вынесения администрацией рынка предписания по установке ККТ, иначе с ним расторгнут договор.
Без ККТ на рынке, ярмарке или выставке могут торговать сельхозпроизводители на ЕСХН, ИП на патентной системе налогообложения и до 1 сентября 2025 года — сельхозпотребкооперативы.
С 1 марта 2025 года ККТ должна иметь корпус и один фискальный накопитель. Предприниматель, который приобретает кассовую технику, должен сам проверить — соответствует ли она новым требованиям.
ФНС ужесточила требования к чекам. С марта 2025 года инспекторы могут предъявить претензии по качеству печати чеков, размеру QR-кода на их, времени отображения QR-кода на дисплее электронных устройств для расчета. ФНС будет передавать сведения Роспотребнадзору о дате первого чека, сформированного в ККТ, в рамках межведомственного взаимодействия. А еще законодательно закрепили требования выдавать чек после расчета по СБП.
С 1 марта 2025 года бизнес должен предложить клиентам возможность получить электронный чек в сервисе ФНС «Мои чеки онлайн». Условие — покупатель согласился сообщить номер телефона или адрес электронной почты, чтобы получать чеки.
Какие пошлины теперь надо платить
С 1 марта 2025 года ввели пошлины за регистрацию деклараций — 1500 рублей и сертификатов соответствия — 3000 рублей, включая НДС. Платеж надо внести разово, до первичной регистрации.
Предпринимателям, которые торгуют ювелирной продукцией, с 14 марта повысили пошлины за клеймение:
90 рублей — за одно платиновое украшение;
30 рублей — за изделие из золота или палладия;
10 рублей — за товар из серебра.
Не ставить клеймо можно на ювелирке из золота и платины, которая отправится на экспорт в страны, не входящие в ЕАЭС.
Что надо учесть при торговле алкоголем и табаком
С 1 марта 2025 года импортеры алкоголя должны заполнять заявки о фиксации информации в ЕГАИС по-новому. Если компания или предприниматель маркируют продукцию на территории России, то нужно заполнить в Заявке 12.1 поле 45, а также поля 48–50 в Заявке 23.1. Участникам эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками на таможенном складе нужно заполнять Блок V «Территория маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками».
С 1 марта 2025 года обновили форму декларации об объеме продаж пива, сидра, пуаре, медовухи и других пивных напитков. Новую форму №8 можно посмотреть в приказе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками от 26.11.2024 № 461.
Получить лицензию на продажу алкогольной продукции теперь можно только через «Госуслуги» — бумажную форму заявки отменили с 1 марта. Компаниям или индивидуальным предпринимателям понадобится учетная запись юрлица на «Госуслугах» и электронная цифровая подпись.
Безникотиновые курительные смеси приравняли к никотиновым. На эти товары действуют все ограничения никотиносодержащей продукции, например, нельзя рекламировать или продавать несовершеннолетним.
С 1 марта 2025 года нельзя продавать электронные вейпы или сигареты без маркировки. Остатки немаркированной продукции, которая была до 5 декабря 2022 года или маркирована до 1 декабря 2023 года, надо вывести из оборота.
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