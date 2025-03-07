Изменения марта: что нужно знать бизнесу

С 1 марта снимают мораторий на проверку IT-бизнеса — до этого он действовал с 2022 года в рамках защиты отечественной IT-отрасли от зарубежных санкций. Теперь ФНС наверняка решит проверить — правильно ли бухгалтеры «айтишников» пользовались льготными ставками и правилами экономии налога на прибыль при оформлении расходов на нематериальные активы.

Кстати, наши эксперты перечислили все ключевые изменения для IT-бизнеса в 2025 году в отдельной статье.

С 1 марта компании и предпринимателей с наемными работниками может проверять межведомственная комиссия. Объединить силы решили ФНС и Минтруд, чтобы вычислять работодателей, которые копят просроченную задолженность по заработной плате или подменяют полноценные трудовые отношения выплатами самозанятым. Нарушителей могут занести в «реестр недобросовестных работодателей» — бизнес понесет репутационные потери и будет привлекать внимание других проверяющих.

Все про новый реестр, который тоже заработал с 1 марта — здесь.

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» может помочь пройти проверку любого уровня — организуем экспресс-аудит всех участков учета, чтобы вовремя закрыть ошибки без штрафов со стороны ФНС и других проверяющих органов. А если вам понравится наш безошибочный подход к работе, то подхватим и будем вести ваш учет и дальше.