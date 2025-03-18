Правила совмещения налоговых режимов: что поменялось в 2025 году

Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» может подхватить учет бизнеса, который совмещает налоговые режимы. Проверим лимиты, проведем экспресс-аудит отчетов и деклараций, составим чек-лист для кадровых документов. В итоге — извлечем от совмещения максимальную налоговую выгоду, чтобы у вас оставалось больше ресурсов на развитие бизнеса.

В 2025 году патент все еще может оформить только индивидуальный предприниматель. Юридические лица по-прежнему не могут использовать ПНС.

Патент выдают на срок от 1 до 12 месяцев. Получить его можно с любого числа месяца, которое указано в заявлении на получение патента. Срок действия — любое количество дней, но не менее месяца в пределах одного календарного года выдачи.

Если ОСНО применяется одновременно с ПСН, лимит, который предусмотрен по патенту (60 миллионов рублей) не суммируется с доходами на общей системе. Также не суммируется количество сотрудников — их учитывают отдельно по каждому режиму. Обязательства и имущества тоже учитывают раздельно.

Такой тандем встречается редко, так как общий режим предполагает высокую налоговую нагрузку и связан с большим массивом отчетности. На ОСНО отсутствуют ограничения по доходам или числу сотрудников.

На лимит по патенту доходы по ЕСХН не влияют. Расходы также считают отдельно. Чтобы применить сельскохозяйственный налог, доля дохода предпринимателя от реализации собственной продукции должна составлять от 70%. Если ЕСХН совмещено с патентом — долю рассчитывают, исходя из общего дохода от реализации по двум режимам.

Такое совмещение спецрежимов встречается чаще всего. ИП на УСН вправе приобрести патент как на один, так и на несколько видов деятельности в любое время календарного года. Для этого за 10 дней до начала работы на патенте нужно подать заявление на его получение. Форма заявления стандартизирована приказом ФНС № КЧ-7-3/891 от 9 декабря 2020 года — № 26.5-1, индекс КНД 1150010.

Подают заявление на бумаге, лично или через представителя в ФНС. Также можно подать бланк в МФЦ или отправить налоговикам по почте. Самый удобный способ подачи — цифровой, через личный кабинет на сайте ФНС или оператора ЭДО.

Главное условие совмещения спецрежимов — не выйти из лимитов для каждой из систем, установленных государством. У патентного режима есть два лимита, а у УСН — три. Для наглядности и вашего удобства все собрали в таблицу:

Система налогообложения Предельный доход Количество сотрудников Остаточная стоимость основных средств УСН 450 миллионов рублей 130 человек 200 миллионов рублей ПСН 60 миллионов рублей 15 человек нет УСН + ПСН 60 миллионов рублей 145 человек (из них 15 — на патентном виде деятельности) 200 миллионов рублей

Эксперт обращает внимание: высокодоходным ИП нужно быть осторожнее при оформлении патента на год — они рискуют превысить лимит и слететь с ПСН с перерасчетом налога. Если ограничение по видам деятельности будет превышено — предприниматель потеряет право на патент и будет переведен на УСН со дня начала действия утраченного патента. Налог пересчитают также с даты начала действия патента.

Действует ограничение на одинаковые виды деятельности — ПСН и УСН запрещено применять для одного и того же направления деятельности на одной территории. А вот когда деятельность, указанная в патенте, ведется на территории разных субъектов, можно применять ПСН в одном, а УСН — в другом.

Но есть и противоположные разъяснения Минфина. В частности, письмо ведомства от 5 апреля 2013 года № 03-11-10/11254. Там говорится, что разрешено совмещать ПСН и иные налоговые режимы, например, УСН при сдаче в аренду недвижимости и перевозкам. В этом случае в рамках ПСН облагается аренда той недвижимости (перевозки на том транспорте), которые указаны в патенте. Аренда не указанной в патенте недвижимости (перевозки на неуказанном в патенте транспорте) может облагаться в рамках УСН.

Также можно совмещать ПСН и УСН по розничной торговле и общепиту, если часть объектов укладываются в лимит площади в рамках ПСН, а часть превышают данный лимит.

Кстати, чиновники разрешают совмещать ПСН и УСН даже в рамках одной розничной торговой точки, если на ней осуществляется торговля как маркированными, так и не маркированными товарами. Такая позиция изложена в письме Минфина от 28 июля 2020 года.

Поэтому совмещать работу на УСН и патенте можно, если разделить деятельность: