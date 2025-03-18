Правила совмещения налоговых режимов: что поменялось в 2025 году

Что поменялось в правилах совмещения в 2025 году
В 2021 году упразднили один из популярных спецрежимов — ЕНВД. Предприниматели стали больше думать о патентной системе налогообложения и совмещении. Например, большая часть ИП-упрощенцев стала покупать патент — количество выданных патентов в 4–5 раз в зависимости от региона. Так, за первую половину прошедшего года было выдано 1,9 млн патентов. Причем около трети предпринимателей совмещают налоговые режимы.
В поправках к статье 346.45 НК указано, что превышение суммы дохода в размере 60 миллионов рублей —— суммируются доходы по УСН и патенту — может привести к отсутствию доступа к выгодной системе налогообложения на целый год. То есть, если лимит по ПСН в 2025 будет превышен — новый патент в следующем календарном году купить не получится.
Для спецрежимов стали действовать и другие изменения:
Изменился крайний срок оплаты патента. В 259-ФЗ от 8 августа 2024 года указано, что доли внесения платежей по патенту и сроки оплаты остались прежними, но изменилась дата финального платежа. Если срок действия патента заканчивается 31 декабря — оплатить его нужно до 28 декабря. Ранее срок уплаты переносили на первый рабочий день следующего года.
Продлили налоговые каникулы на ПСН. Они действуют в пределах двух лет с открытия ИП в течение двух налоговых периодов. Срок действия налоговых льгот должен был завершиться в декабре 2024 года, но его продлили до 1 января 2027 года.
Возможности предпринимателей, которые утратили право на применение НПД, расширили. Если раньше они могли перейти только на УСН и ЕСХН, то сейчас — на патент или АУСН. О выборе налогового режима для перехода важно уведомить ИФНС в течение 20 дней со дня утраты права на самозанятость. Сделать это можно через мобильное приложение «Мой налог».
Патент — оптимальный налоговый режим для совмещения
Патент выдают на срок от 1 до 12 месяцев. Получить его можно с любого числа месяца, которое указано в заявлении на получение патента. Срок действия — любое количество дней, но не менее месяца в пределах одного календарного года выдачи.
В 2025 году патент все еще может оформить только индивидуальный предприниматель. Юридические лица по-прежнему не могут использовать ПНС.
Совмещать патент можно с ОСНО, ЕСХН и УСН.
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Патент+ОСНО
Такой тандем встречается редко, так как общий режим предполагает высокую налоговую нагрузку и связан с большим массивом отчетности. На ОСНО отсутствуют ограничения по доходам или числу сотрудников.
Если ОСНО применяется одновременно с ПСН, лимит, который предусмотрен по патенту (60 миллионов рублей) не суммируется с доходами на общей системе. Также не суммируется количество сотрудников — их учитывают отдельно по каждому режиму. Обязательства и имущества тоже учитывают раздельно.
Патент+ЕСХН
На лимит по патенту доходы по ЕСХН не влияют. Расходы также считают отдельно. Чтобы применить сельскохозяйственный налог, доля дохода предпринимателя от реализации собственной продукции должна составлять от 70%. Если ЕСХН совмещено с патентом — долю рассчитывают, исходя из общего дохода от реализации по двум режимам.
Патент+УСН
Такое совмещение спецрежимов встречается чаще всего. ИП на УСН вправе приобрести патент как на один, так и на несколько видов деятельности в любое время календарного года. Для этого за 10 дней до начала работы на патенте нужно подать заявление на его получение. Форма заявления стандартизирована приказом ФНС № КЧ-7-3/891 от 9 декабря 2020 года — № 26.5-1, индекс КНД 1150010.
Подают заявление на бумаге, лично или через представителя в ФНС. Также можно подать бланк в МФЦ или отправить налоговикам по почте. Самый удобный способ подачи — цифровой, через личный кабинет на сайте ФНС или оператора ЭДО.
Главное условие совмещения спецрежимов — не выйти из лимитов для каждой из систем, установленных государством. У патентного режима есть два лимита, а у УСН — три. Для наглядности и вашего удобства все собрали в таблицу:
Система налогообложения
Предельный доход
Количество сотрудников
Остаточная стоимость основных средств
УСН
450 миллионов рублей
130 человек
200 миллионов рублей
ПСН
60 миллионов рублей
15 человек
нет
УСН + ПСН
60 миллионов рублей
145 человек
(из них 15 — на патентном виде деятельности)
200 миллионов рублей
Эксперт обращает внимание: высокодоходным ИП нужно быть осторожнее при оформлении патента на год — они рискуют превысить лимит и слететь с ПСН с перерасчетом налога. Если ограничение по видам деятельности будет превышено — предприниматель потеряет право на патент и будет переведен на УСН со дня начала действия утраченного патента. Налог пересчитают также с даты начала действия патента.
Действует ограничение на одинаковые виды деятельности — ПСН и УСН запрещено применять для одного и того же направления деятельности на одной территории. А вот когда деятельность, указанная в патенте, ведется на территории разных субъектов, можно применять ПСН в одном, а УСН — в другом.
Но есть и противоположные разъяснения Минфина. В частности, письмо ведомства от 5 апреля 2013 года № 03-11-10/11254. Там говорится, что разрешено совмещать ПСН и иные налоговые режимы, например, УСН при сдаче в аренду недвижимости и перевозкам. В этом случае в рамках ПСН облагается аренда той недвижимости (перевозки на том транспорте), которые указаны в патенте. Аренда не указанной в патенте недвижимости (перевозки на неуказанном в патенте транспорте) может облагаться в рамках УСН.
Также можно совмещать ПСН и УСН по розничной торговле и общепиту, если часть объектов укладываются в лимит площади в рамках ПСН, а часть превышают данный лимит.
Кстати, чиновники разрешают совмещать ПСН и УСН даже в рамках одной розничной торговой точки, если на ней осуществляется торговля как маркированными, так и не маркированными товарами. Такая позиция изложена в письме Минфина от 28 июля 2020 года.
Поэтому совмещать работу на УСН и патенте можно, если разделить деятельность:
По видам. Розничная торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами и через объекты без торговых залов/объекты нестационарной торговой сети относятся к разным видам деятельности — подп. 45–46 п. 2 ст. 346.43 НК. Можно, например, оформить патент на торговлю в магазинах и павильонах и работать по УСН на других точках. При этом виды деятельности по патенту могут быть по-разному разделены в разных регионах. Ориентируйтесь на местное законодательство.
По территориальному признаку. В патенте должно быть указано, на какой территории он действует: одно муниципальное образование, их группа, территория всего региона. Например, это касается деятельности по грузовым и пассажирским перевозкам, развозной торговли — подп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК.
Можно ли законно совмещать ИП и самозанятость
ИП может выбрать НПД (самозанятость) в качестве налогового режима. Это выгодно, потому что сохранятся некоторые преимущества ИП и снизится налоговая нагрузка — можно сэкономить на уплате налогов и взносов за себя. ИП на НПД может:
пользоваться расчетным счетом;
подключить эквайринг;
оформить лицензию для отдельных видов деятельности;
оперативно сменить налоговый режим при превышении лимитов НПД без остановки деятельности.
Нужно учесть, что совмещать НПД с другими спецрежимами — ОСНО, ЕСХН, УСН или патентом — запрещено. Также нельзя превышать лимит по доходу в 2,4 млн рублей. Тогда ФНС принудительно переведет ИП на ОСНО, если тот не уложится в предельные значения по годовому доходу и вовремя не подаст уведомление о переходе на другой спецрежим.
А еще ИП на НПД запрещено нанимать сотрудников и оформлять с ними трудовые договоры — предпринимательской деятельностью придется заниматься исключительно самому.
Эксперт обращает внимание: для разовых задач можно нанять временных исполнителей на договорах ГПХ. Государство разрешает самозанятым ИП работать с другими самозанятыми, главное — не использовать такое сотрудничество для ухода от налогов и маскировки трудовых отношений.
Какие режимы нельзя совмещать
Есть ряд запретов, которые отсекают для некоторых представителей бизнеса возможность совмещения спецрежимов:
Предприниматели и организации не могут совмещать ОСНО, УСН и ЕСХН, так как данные режимы налогообложения — базовые.
Совмещать самозанятость запрещено с ОСНО, патентом, ЕСХН и УСН. Также нельзя быть ИП на упрощенке и одновременно самозанятым.
АУСН запрещено совмещать с другими режимами.
Совмещать патентную систему налогообложения с другими режимами не могут юридические лица — только индивидуальные предприниматели.
Совмещать спецрежимы можно только по видам деятельности, утвержденным региональным и федеральным законодательством.
При превышении лимитов по величине дохода, количеству сотрудников и сумме остаточных средств возможность совмещения также ограничивают.
Эксперт обращает внимание: изначально АУСН запустили в качестве эксперимента только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, но с 2025 года этот спецрежим ввели в подавляющем количестве субъектов РФ — посмотреть полный список можно на сайте ФНС.
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