Какие льготы для бизнеса есть в 2025 году

Льготы по НДС
Количество льготников по НДС увеличилось — по ставке 0 процентов облагают еще больше операций. Например, налогоплательщик, который реализует физическим лицам товар, ввезенный до этого в РФ по таможенной процедуре экспорта и отгруженный со склада за границей, уплачивает НДС по ставке 0%. Данное правило касается товаров, доставленных в Россию не из стран ЕАЭС. Основание ― пп 1.2 п.1 ст.164 НК в редакции ФЗ-173 от 28 апреля 2023 года.
Некоторые операции и налоговые режимы вообще не облагаются НДС:
Майнинг и продажи цифровой валюты. Операторы платформы цифрового рубля не уплачивают НДС при открытии и ведении счетов с электронной валютой, при проведении переводов по таким счетам.
Ветеринарные услуги, предоставляемые в коммерческих клиниках. Это указано в ФЗ-418 от 29 ноября 2024 года, а также в пп 27, 28 п. 2 ст. 146 и п. 2, 3 ст. 149 НК.
Предприниматели и компании на УСН, если их доходы не превышают 60 миллионов рублей. ИП и юрлица на упрощенке не уплачивают НДС, если доходы за прошедший год не превысили 60 миллионов рублей.
Вновь созданные налогоплательщики. Они не уплачивают налог, так как лимит в 60 миллионов рублей не индексируется. Уведомлять ИФНС об освобождении не нужно. Отказаться от льготы не получится ― налогоплательщики должны применять ее в обязательном порядке. Основание ― п. 1 ст. 145 НК в редакции 176-ФЗ от 12 июля 2023 года, а также письмо Минфина № 03-07-11/105054 от 28 октября 2024 года.
Гостиницы и объекты туристической отрасли на ОСНО. Срок действия льготы — до 30 июля 2027 года.
При ввозе оборудования, аналогов которому нет в России, запчасти и комплектующие для такого оборудования. Перечень подобной техники утвержден постановлением Правительства № 372 от 30 апреля 2009 года.
Строительство жилых домов с использованием счетов эскроу. Льготой могут воспользоваться подрядчики, занимающиеся строительством домов в сфере ИЖС. Цель предоставления льготы ― сделать жилье более доступным, применять послабление получится с 1 апреля 2025 года. Основание ― п. 3 ст. 149 НК в редакции 283-ФЗ от 8 августа 2024 года.
Наш эксперт отмечает: в качестве подрядчиков в данном случае выступают юрлица и ИП, которые заключили договор строительного подряда с физическими лицами. Подрядные организации вправе производить и дополнительные работы, которые связаны со строительством, в том числе монтажные или пусконаладочные — такие работы тоже освобождены от НДС. Чтобы получить льготу, надо выполнить главное условие ― разместить денежные средства на оплату работ и услуг на счетах эскроу. У организации или ИП, при этом, должен быть код идентификации ― его присваивают при регистрации в единой информационной системе жилищного строительства. Основание ― 225-ФЗ от 13 июля 2015 года.
Счет эскроу ― это специализированный банковский счет, который используют для безопасных расчетов между покупателем и застройщиком. Покупатель вносит деньги на счет, а банк их замораживает, пока строительство не завершится. Доступа к счету нет ни у одной из сторон сделки. Только после того, как объект будет введен в эксплуатацию, денежные средства переведут застройщику, а покупатель получит ключи от нового жилья.
Также действует ускоренный механизм возврата НДС. Компании могут претендовать на возмещение налога за периоды с 2022 по 2025 год, но при условии, что сумма возврата не превышает размер налога, уплаченного в предыдущем году.
Льготы по взносам для МСП и обрабатывающих предприятий
С 2025 года определенные обрабатывающие производства вправе применять единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6%. Перечень таких предприятий утвержден правительством РФ. Основание ― распоряжение от 11.12.2024 № 3689-р.
Субъекты МСП в 2025 году имеют право применять пониженную ставку 15% по страховым взносам с выплат, которые превышают 1,5 МРОТ. Основание ― подп. 17 п. 1 ст. 427 НК в редакции 362-ФЗ от 29 октября 2024 года.
Обращаем ваше внимание, что в 2025 году МРОТ составляет 22440 рублей. То есть начислять взносы по льготной ставке можно с части выплат, превышающей 33660 рублей (22 440 х 1,5).
С 2025 года у предпринимателей и компаний ― субъектов МСП, которые занимаются обрабатывающим производством, также есть собственная льгота по страховым взносам. Они могут применять пониженную ставку 7,6% вместо 15%. Льготный тариф вправе применять организации, которые занимаются определенными видами производственной деятельности — всего их 37. В их числе компании и предприниматели, которые производят:
пищевые продукты (а также перерабатывают);
ткань и одежду (исключая одежду из меха);
бытовые приборы, мебель и электронику;
изделия из бетона, стекла и пластмасс;
бижутерию и ювелирные изделия;
транспортные средства и оборудование.
Для получения льготы следует соблюсти некоторые условия:
Основной вид деятельности компании или предпринимателя по ЕГРЮЛ относится к обрабатывающим производствам из перечня правительства.
Доход по основному виду деятельности за прошедший год и по результатам отчетного периода составляет минимум 70% от общей выручки.
Право на применение льготной ставки по страховым взносам следует подтверждать каждый расчетный период. Если есть несоответствия по доле выручки ― взносы необходимо пересчитать по единому тарифу в 30% с начала такого периода. Информация по выручке прописывается в приложении 3.1 к разделу 1 РСВ. Основание ― приказ ФНС № ЕД‑7‑11/739 от 13 сентября 2024 года.
Эксперт рекомендует: обязательно проверьте, состоит ли ваша компания в реестре МСП. Бывает, что запись отсутствует ― по этой причине инспекторы отказывают в льготе. Хотя запись только указывает на статус организации на определенную дату, а не является подтверждением права на применение льготного тарифа. Если у вашей компании есть все признаки МСП ― вы можете претендовать на меры поддержки, в частности, и по страховым взносам.
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Льготы по налогу на прибыль
Льготы по налогу на прибыль с 2025 по 2030 год получили IT-компании. В течение этого периода разработчики программного обеспечения уплачивают налог по ставке 5% в федеральный бюджет.
Разработчики электронных изделий с 2025 по 2027 год уплачивают налог по ставке 7% в федеральный бюджет. Ставка налога к уплате в региональный бюджет ― нулевая. Основание ― п. 1.15, 1.16 ст. 284 НК.
Льготные тарифы могут применять компании, работающие в сфере информационных технологий, в том числе сопровождающие собственные компьютерные продукты, а также разработчики изделий электронной компонентной базы и электронной продукции.
Налоговые каникулы для новых ИП на УСН и ПСН
ИП, работающие на УСН и патенте, освобождены от уплаты налога на доход:
УСН: на два налоговых периода — первые 2 года после регистрации;
ПСН: на два срока действия патента (в пределах первых 2 лет после регистрации).
Каникулы продлятся до конца 2026 года, воспользоваться ими можно в течение двух лет после регистрации бизнеса.
Эксперт обращает внимание: налоговые каникулы действуют не во всех регионах, а правила в каждом из них могут отличаться. Например, некоторые субъекты предлагают льготу только для предпринимателей на УСН. Подробности уточняйте в отделениях ФНС по месту регистрации бизнеса и в центрах «Мой бизнес».
Новые льготы по налогу на имущество
С 2025 года введены федеральные льготы по имущественному налогу. От него освобождены:
Электросетевые компании. Они не уплачивают налог на линии электропередач, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты классом напряжения до 35 кВ включительно, кабельные линии электропередачи и оборудование, обеспечивающее электрические связи и передачу энергии вне зависимости от класса их напряжения. Основание ― ФЗ-416 от 29 ноября 2024 года. Код льготы ― 2010345.
Предприятия, чья деятельность в основном связана с производством электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии. Такие организации не уплачивают налог в отношении имущества из состава солнечных электростанций. Основание ― ФЗ-362 от 29 октября 2024 года. Код льготы ― 2010346.
Новые коды применяют с 14 марта 2025 года. Чтобы воспользоваться льготой, надо направить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по форме КНД 1150121, налог на имущество организаций.
Как узнать — на какие меры поддержки может рассчитывать бизнес
Большинство информации можно получить на Цифровой платформе МСП — проект запустили с 1 февраля 2022 года и планируют поддерживать до 1 февраля 2031 года.
Кому актуальна платформа:
малому и среднему бизнесу;
самозанятым;
потенциальным предпринимателям, которые только собираются начать свое дело.
Сегодня к платформе подключаются федеральные министерства и ведомства, институты развития, банки и страховые организации. Цель работы платформы — позволить предпринимателям выбирать и получать меры поддержки дистанционно.
На платформе можно сделать фильтр мер поддержки по направлению бизнеса, проверить — будет ли одобрена та или иная помощь. Можно подобрать адресную меру или узнать про совершенно новую. Например, с марта-апреля 2025 года запустят пилотный проект для четырех регионов — Татарстана, Дагестана, Липецкой и Рязанской областях. Участники СВО или их семьи, которые планируют заняться бизнесом, получат подбор инструментов для развития бизнеса, консультации и наставничество и экспертов. Все вместе соберут в единую услугу на Цифровой платформе МСП.РФ.
В 2025 году на платформе уже работает более 30 сервисов и сотни мер поддержки.
Эксперт обращает внимание: наиболее серьезная мера поддержки для бизнеса, которую тоже можно найти на Цифровой платформе МСП — гранты:
для предпринимателей и компаний из социальной сферы — аренда и ремонт помещений, оплата коммуналки, покупка оборудования и материалов;
для молодых предпринимателей — от 100–500 тысяч рублей или до 1 миллиона для бизнеса в Арктической зоне;
гранты для агрохозяйств и агротуризма, например, начинающим аграриям — КФХ, ИП — могут выделать от 3 до 5 миллионов рублей на приобретение оборудования для переработки сельхозпродукции или на выращивание самой сельхозпродукции.
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