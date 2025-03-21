Какие льготы для бизнеса есть в 2025 году

Количество льготников по НДС увеличилось — по ставке 0 процентов облагают еще больше операций. Например, налогоплательщик, который реализует физическим лицам товар, ввезенный до этого в РФ по таможенной процедуре экспорта и отгруженный со склада за границей, уплачивает НДС по ставке 0%. Данное правило касается товаров, доставленных в Россию не из стран ЕАЭС. Основание ― пп 1.2 п.1 ст.164 НК в редакции ФЗ-173 от 28 апреля 2023 года.

Некоторые операции и налоговые режимы вообще не облагаются НДС:

Наш эксперт отмечает: в качестве подрядчиков в данном случае выступают юрлица и ИП, которые заключили договор строительного подряда с физическими лицами. Подрядные организации вправе производить и дополнительные работы, которые связаны со строительством, в том числе монтажные или пусконаладочные — такие работы тоже освобождены от НДС. Чтобы получить льготу, надо выполнить главное условие ― разместить денежные средства на оплату работ и услуг на счетах эскроу. У организации или ИП, при этом, должен быть код идентификации ― его присваивают при регистрации в единой информационной системе жилищного строительства. Основание ― 225-ФЗ от 13 июля 2015 года.

Счет эскроу ― это специализированный банковский счет, который используют для безопасных расчетов между покупателем и застройщиком. Покупатель вносит деньги на счет, а банк их замораживает, пока строительство не завершится. Доступа к счету нет ни у одной из сторон сделки. Только после того, как объект будет введен в эксплуатацию, денежные средства переведут застройщику, а покупатель получит ключи от нового жилья.

Также действует ускоренный механизм возврата НДС. Компании могут претендовать на возмещение налога за периоды с 2022 по 2025 год, но при условии, что сумма возврата не превышает размер налога, уплаченного в предыдущем году.