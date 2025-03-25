Стенд по воинскому учету для компании: зачем нужен и как оформить

В законе прямо не указано, что в организации, где есть военнообязанные сотрудники, должен быть размещен стенд. Поэтому оформить такую информационную доску — не обязанность, а рекомендация, которая есть в п. 7 Методических рекомендаций по ведению ВУ, утв. Генштабом ВС 11.07.2017.

Но наш эксперт пояснила следующее: да, законодательно стенд делать никто не обязан, но информация о призыве и требованиях военкомата должна быть размещена в общедоступном месте для всех, как один из факторов разъяснительной работы. Военкоматы считают, что стенд помогает военнообязанным ознакомиться с тем, как надо исполнять свои обязанности: встать на учет в комиссариате, проходить военную службу по призыву, находиться в запасе, являться по повестке на военные сборы, сообщать об изменении личных данных. А это уже закреплено ст. 1 и 10 ФЗ № 53 от 28.03.1998, п. 50 Положения, утв. ПП № 719.

Сотрудники военкомата в 2025 году жестче подходят к проверкам компаний — могут проверить наличие стенда информационного стенда или удаленно попросить прислать его фото.