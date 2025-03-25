Стенд по воинскому учету для компании: зачем нужен и как оформить

Зачем нужен стенду по воинскому учету
В законе прямо не указано, что в организации, где есть военнообязанные сотрудники, должен быть размещен стенд. Поэтому оформить такую информационную доску — не обязанность, а рекомендация, которая есть в п. 7 Методических рекомендаций по ведению ВУ, утв. Генштабом ВС 11.07.2017.
Но наш эксперт пояснила следующее: да, законодательно стенд делать никто не обязан, но информация о призыве и требованиях военкомата должна быть размещена в общедоступном месте для всех, как один из факторов разъяснительной работы. Военкоматы считают, что стенд помогает военнообязанным ознакомиться с тем, как надо исполнять свои обязанности: встать на учет в комиссариате, проходить военную службу по призыву, находиться в запасе, являться по повестке на военные сборы, сообщать об изменении личных данных. А это уже закреплено ст. 1 и 10 ФЗ № 53 от 28.03.1998, п. 50 Положения, утв. ПП № 719.
Сотрудники военкомата в 2025 году жестче подходят к проверкам компаний — могут проверить наличие стенда информационного стенда или удаленно попросить прислать его фото.
Как оформить стенд по ВУ в компании
Четких требований к оформлению стенда нет ни в законе, ни в Методических рекомендациях, поэтому работодатель может изготовить и оформить его самостоятельно. Основное правило, которое надо соблюсти при размещении стенда, — удобное расположение и доступное изложение информации на нем.
Основу можно сделать из ПВХ или плотного ватмана, а сверху прикрепить прозрачные кармашки для документов формата А4.
Эксперт обращает внимание: на маркетплейсах можно купить уже готовый стенд воинского учета. Выбор из множества предложений продавцов сводится к двум форматам — уже готовый стенд или основание с кармашками. Рекомендую выбрать последний, потому что законодательство может измениться, а стенд с уже готовым текстом придется снимать. Основание с кармашками прослужит долго — в случае корректировок закона и Методических рекомендаций можно просто менять распечатанную информацию.
Информация на стенде или в кармашках должна легко читаться — разместить основу стоит на уровне глаз, а шрифт в распечатанных документах сделать достаточно крупным.
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Какая информация должна быть на стенде по воинскому учету
На стенде необходимо разместить как полный текст нормативных документов по ВУ, так и выдержки из них, чтобы сотрудники могли в краткое время ознакомиться с основными правилами.
Нормативные документы
Военкомат советует распечатать основные документы полностью — можно разместить их в одном или двух кармашках:
Закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.98 г. № 53-ФЗ.
ПП от 27.11.2006 № 719 — само Положение о ВУ.
Положение о проведении военных сборов, утв. ПП № 333 от 29.05.2006.
Выдержки из документов
Что разместить в остальных кармашках стенда — перечислили подробно:
1. Написать про цели и задачи воинского учета в организации. Можно взять выдержки из пункта 2 первого раздела постановления № 719. Стоит прописать и другие цели, которая организация выполняет для военкомата, организуя воинский учет сотрудников: обеспечить исполнение воинской обязанности, собирать и систематизировать информацию о военнообязанных, анализировать и структурировать их численность, проводить периодическое информирование и обучение.
2. Перечислить локально-нормативные акты организации, которые связаны с ВУ:
Положение о воинском учете.
Копию плана работ.
Копию приказа компании об организации ВУ.
Обезличенный пример карточки учета № 10.
Копию отчета о несовершеннолетних работниках мужского пола.
Копию отчета о количестве военнообязанных и граждан в запасе по форме 6.
3. Обязанности военнообязанных сотрудников. Формулировки можно взять из статьи 10 закона № 53-ФЗ:
Не уклоняться от постановки на ВУ.
Приходить в военкомат по требованию в установленный срок.
Сообщать об изменении личных данных в установленный срок.
Обращаться в военкомат в течение двух дней, чтобы получить новые документы военнообязанного, если предыдущие потерялись или были повреждены.
4. Табличку предельного возраста по нахождению сотрудников на воинском учете.
Эксперт обращает внимание: некоторым категориям сотрудников в 2025 году увеличили предельный возраст пребывания в запасе. Подробно про это написали здесь.
5. Ответственность военнообязанных граждан. Здесь важно не перепутать — не размещать штрафы организации, а только физических лиц — военнообязанных сотрудников. Что стоит перечислить:
Статья 19.25 КоАП, штраф 15 000–25 000 рублей, если не исполнить военно-транспортную обязанность — не предоставить военкомату и армии транспорт или не ответить на запрос о такой технике.
Статьи 21.5–21.7 КоАП, штраф 10 000–30 000 рублей за неисполнение указаний по ВУ, 15 000– 25 000 рублей за уклонение от медкомиссии, 3000 - 5000 рублей за порчу или потерю документов по ВУ.
Статья 328 УК, штраф от 80 000 до 200 000 рублей, принудительные работы до полугода или лишение свободы до двух лет за уклонение военнообязанных работников от несения службы.
6. Порядок прохождения военных сборов. Здесь можно указать текст статьи 54 закона № 53-ФЗ. Отразите тезис, что на сборы могут призываться сотрудники, которые находятся в запасе, а продолжительность и место определит Минобороны.
7. Порядок поступления на военную службу по контракту. В кармашке разместите копию текста статьи 32 закона № 53-ФЗ. Этот документ не относится напрямую к воинскому учету, но организацию могут попросить разместить такой документ в рамках содействия военкомату.
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