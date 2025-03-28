Как совмещать УСН и ПСН предпринимателю в 2025 году

Чаще всего совмещение именно этих налоговых режимов для индивидуального предпринимателя оправданно, потому что стоимость патента меньше, чем налог на УСН по этому же виду деятельности.

Поэтому тактика ИП для большинства случаев при совмещении режимов — зарегистрировать и вести бизнес на «упрощенке», при необходимости покупая патенты для новых направлений деятельности на нужный срок.

Но есть и исключения — например, в отдельных регионах патент для определенных видов деятельности может быть дорогим. Стоит заранее рассчитать его стоимость на калькуляторе сайта ФНС, чтобы определить общую выгоду от совмещения.