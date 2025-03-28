Как совмещать УСН и ПСН предпринимателю в 2025 году

Зачем совмещать патент и «упрощенку»
Чаще всего совмещение именно этих налоговых режимов для индивидуального предпринимателя оправданно, потому что стоимость патента меньше, чем налог на УСН по этому же виду деятельности.
Поэтому тактика ИП для большинства случаев при совмещении режимов — зарегистрировать и вести бизнес на «упрощенке», при необходимости покупая патенты для новых направлений деятельности на нужный срок.
Но есть и исключения — например, в отдельных регионах патент для определенных видов деятельности может быть дорогим. Стоит заранее рассчитать его стоимость на калькуляторе сайта ФНС, чтобы определить общую выгоду от совмещения.
Эксперт обращает внимание: условия и порядок применения ПСН могут различаться в зависимости от региона. Если предприниматель работает на УСН в одном регионе и хочет купить патент в другом, то стоит узнать про нюансы регионального законодательства и проконсультироваться в местной налоговой инспекции.
Что стоит учесть при совмещении УСН и ПСН в 2025 году
Чтобы сочетать режимы в текущем году и не вызывать вопросов у ФНС, стоит соблюдать принципы совмещения:
Надо учитывать лимит доходов сразу по двум режимам налогообложения. Если предприниматель получит больше 60 миллионов рублей, то патент применять не получится — он остается только на «упрощенке».
Эксперт обращает внимание: лимиты по количеству сотрудников и остаточной стоимости основных средств можно не учитывать. ИП на «упрощенке» может нанять до 130 человек, а на патенте — до 15. Следует вести раздельный учет персонала и не превышать эти лимиты, а если какие-то сотрудники работают сразу для двух видов бизнеса, например, бухгалтеры, то лучше включать их в два штата одновременно. Лимит остаточной стоимости ОС применим только для УСН, поэтому при совмещении режимов проблем с ним не возникает.
Если предприниматель совмещает два режима для ведения разных видов бизнеса, то УСН можно применять везде, а ПСН только в том регионе, где он разрешен.
Если видов деятельности несколько, то придется на каждый вид покупать отдельный патент.
Почти всегда патент и УСН нельзя совмещать по одному виду деятельности, но есть ряд исключений, например, сдача в аренду недвижимости или общепит.
Если предприниматель совмещает не только режимы, но и работает в разных регионах, то можно запутаться — составили таблицу, которая поможет правильно применять симбиоз патента и «упрощенки».
Виды деятельности и количество регионов
Как совмещать
Один вид деятельности в одном регионе
Единственный вид деятельности перевести на патент, оставаясь на УСН
Один вид деятельности в разных регионах
Деятельность в одном регионе перевести на ПСН, а деятельность в другом регионе оставить на УСН
Несколько видов деятельности в одном регионе
Любые виды деятельности, которые можно перевести на патент — перевести на ПСН, остальные виды деятельности (любые) оставить на УСН
Обращаем внимание: зачем переводить единственный вид деятельности на ПСН, оставаясь на УСН? Отвечаем — для подстраховки. В 2025 году предприниматель с патентом может не заметить превышение лимита дохода и окажется на ОСНО — налоговая нагрузка сразу возрастет, а учет усложнится. Если одновременно применять УСН, то случится автоматический переход на «упрощенку» — получится платить меньше налогов и сдавать не так много отчетов и деклараций.
Рассказали, как совмещать другие налоговые режимы в 2025 году здесь.
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Как вести учет при совмещении ПСН и УСН
Учет доходов, расходов и взносов может вызвать сложности. Объясняем по порядку.
Учет доходов
Важно вести учет доходов, чтобы на ПСН следить за лимитом, а на УСН рассчитывать налоговую базу. Для каждой системы налогообложения надо вести свою Книгу учета.
Стоит внимательно разделять потоки доходов, если для «упрощенки» и патента использовать одну кассовую технику, например, если получилось совмещать режимы, оказывая населению услуги общественного питания.
Учет расходов
Расходы по каждому виду деятельности тоже надо учитывать обособленно, но есть и общие, например, оплата коммунальных услуг для помещения, где у предпринимателя два вида бизнеса на разных режимах. Тогда долю расходов можно считать пропорционально от доли доходов по каждому виду деятельности.
Если надо считать расходы отдельно по каждому виду деятельности, то можно применять один из трех вариантов с учетом взносов:
долю доходов от каждого вида деятельности за месяц умножить на общие расходы и взносы за месяц;
долю доходов от каждого вида деятельности нарастающим итогом с начала года умножить на общие расходы и взносы за месяц;
долю доходов от каждого вида деятельности нарастающим итогом с начала года умножить на общие расходы и взносы нарастающим итогом с начала года.
Пример. ИП Огородников В. В. применяет УСН и ПСН. Предприниматель хочет посчитать доходы и расходы на двух режимах налогообложения, имея на руках исходные данные.
Доходы на УСН: 30 млн рублей.
Доходы на ПСН: 11,25 млн рублей.
Расходы на УСН: 18,75 млн рублей.
Расходы на ПСН: 7,5 млн рублей.
Общие расходы: 750 тыс. рублей.
Общий доход: 30 млн (УСН) + 11,25 млн (ПСН) = 41,25 млн рублей.
Доля дохода от УСН: 30 млн / 41,25 млн × 100% = 72,73%.
Сумма общих расходов, приходящихся на УСН: 750 тыс. × 72,73% = 545 475 рублей.
Сумма общих расходов, приходящихся на ПСН: 750 тыс. – 545 475 рублей = 204 525 рублей.
Общие расходы на УСН и ПСН:
УСН: 18,75 млн + 545 475 = 19 295 475 рублей.
ПСН: 7,5 млн + 204 525 = 7 704 525 рублей.
Учет взносов
Если ИП применяет УСН и патент, то из налога «упрощенки» можно вычесть сумму уплаченных страховых взносов, уменьшить стоимость патента.
Взносы следует считать раздельно — в рамках того режима, к которому относится сотрудник. Для «общих» сотрудников взносы нужно разделять пропорционально доходам, как на примере, который мы привели выше. Основание — пункт 8 статьи 346.18 и пункта 6 статьи 346.53 НК, писем ФНС от 07.02.2022 № СД-4-3/1383@ и от 30.11.2021 № СД-4-3/16722@, согласованных с Минфином.
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