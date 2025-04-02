- СкачатьОбразец единой упрощенной декларации.xlsx
- СкачатьОбразец декларации по косвенным налогам.xlsx
- СкачатьОбразец декларации на УСН с объектом «Доходы минус расходы».xlsx
- СкачатьОбразец декларации на УСН с объектом «Доходы».xlsx
- СкачатьОбразец заполнения персонифицированных сведений о физлицах.xlsx
- СкачатьПример заполнения 6-НДФЛ за I квартал 2025 года.xls
- СкачатьБланк декларации по налогу на прибыль.xlsx
- СкачатьОбразец декларации по НДС за I квартал 2025 года.xlsx
- СкачатьОбразец декларации по НДПИ.xlsx
- СкачатьЗаявление о подтверждении основного вида экономической деятельности.docx
- СкачатьСправка-подтверждение основного вида экономической деятельности.docx
- СкачатьПример заполнения сведений о стаже формы ЕФС-1.xls
- СкачатьОбразец налоговой декларации по туристическому налогу за I квартал 2025 года.xlsx
Календарь бухгалтера на апрель
В апреле 2025 года бухгалтеру предстоит сдать отчетность за первый квартал и прошлый год, а еще учесть, что ряд отчетных форм и порядок их сдачи обновили.
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