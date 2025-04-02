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Отчетность

Календарь бухгалтера на апрель

В апреле 2025 года бухгалтеру предстоит сдать отчетность за первый квартал и прошлый год, а еще учесть, что ряд отчетных форм и порядок их сдачи обновили. 

Налоговая и бухгалтерская отчетность

Единая упрощенная декларация

Декларация по косвенным налогам 

Декларация по УСН за 2024 год 

Персонифицированные сведения о физлицах 

Расчет 6-НДФЛ 

Декларация по налогу на прибыль

Декларация по НДС 

Декларация по НДПИ 

Отчетность и взносы в СФР

Документы для подтверждения основного вида деятельности

Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1

Про что еще должен помнить бухгалтер в апреле 2025 года

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