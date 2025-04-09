Что делать, если налоговая уже на пороге

Виды выездных проверок
Как правило, инспекторы приходят в офис, но если проверяют небольшую компанию или ИП без офиса, то предоставляют список истребуемых документов, чтобы изучить их у себя. Выездную проверку могут провести сразу по нескольким видам налогов, максимальный период мониторинга — три года.
Но налоговиков могут интересовать не только документы, чтобы проверить правильность и полноту учета. Например, могут попросить:
показать производственную линию, склад материалов или инструменты, с помощью которых ИП или компания оказывает услуги;
осмотреть помещения: склады, цеха, кабинеты для оказания услуг;
опросить сотрудников.
Сценарий выездной проверки будет зависеть от ее вида:
Комплексная. ФНС проверит полноту ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета за три последних календарных года. Проведет осмотр помещений, активов, допросит сотрудников и руководителей.
Проверка плательщика на спецрежиме. Инспекторы проверят предпринимателей, которые, по их мнению, злоупотребляют условиями УСН, ПСН или ЕСХН. В 2025 году к спецрежимам прибавилась «автоматическая упрощенка». Основное направление проверки — соблюдение лимитов, которые позволяют оставаться на льготных режимах налогообложения, профилактика дробления бизнеса.
Тематическая проверка по НДС. Налог на добавленную стоимость — один из самых сложных, как по начислению, так и по уплате/возмещению. В 2025 году ФНС будет чаще проводить тематические проверки «ндсников», так как налоговая реформа добавила в число плательщиков «упрощенцев» с доходами выше 60 миллионов в год.
В связи с реорганизацией или ликвидацией. Внезапная ликвидация компании часто становится поводом для выездной проверки — инспекторы будут тщательно изучать учет и взаимодействия с партнерами и контрагентами за последние 1-3 календарных года. Кстати, если в компанию или ИП уже приходили с проверкой в этот период, то проверка по причине реорганизации или ликвидации не будет считаться повторной.
Внеплановая. Инспекторы могут провести ее при реорганизации или ликвидации, более частая причина — жалоба или указание правоохранительных органов. Например, бывший сотрудник может пожаловаться на нарушение трудового законодательства и кадрового учета, а прокуратура направить предписание по поводу несоблюдения налогового законодательства.
Выездную проверку могут проводить не дольше, чем два месяца со срока принятия решения о ее проведении. Но два месяца — это общий срок. Инспекторы могут приостанавливать выездную проверку, чтобы провести мероприятия налогового контроля. Например, встречные проверки у контрагентов проверяемой организации. А потом — снова ее возобновлять, но тогда с решениями о приостановке и возобновлении они обязаны ознакомить руководителя проверяемой организации. Дата окончания — дата справки о проведении проверки. Основание — статья 89 НК.
Как будет проходить выездная проверка
Перечислили очередность этапов и то, что можно сделать предпринимателю на каждом из них для защиты своих интересов.
Подготовительный этап
Предприниматель может узнать — не занесли ли компанию в реестр проверок на сайте Генпрокуратуры в Единый реестр. В строку поиска нужно ввести свой ИНН, ОГРН или название организации.
Что можно сделать: провести экспресс-аудит всех участков учета, чтобы минимизировать ошибки. Разумно, если проводить аудит будет независимая команда бухгалтеров и кадровиков. «Первая Экспертная Бухгалтерия» может оперативно обнаружить и исправить недостатки еще до прихода налоговой, чтобы ваша компания не столкнулась со штрафами, жалобами сотрудников или солидными суммами доначислений налогов.
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Первый этап
Инспекторы пришли в компанию с решением о выездной проверке. Как правило, это самое нервное время для сотрудников и руководителей бизнеса — важно знать свои права и действовать хладнокровно.
Эксперт обращает внимание: не стоит игнорировать сотрудников ФНС, не пускать их на территорию производства или офиса. Инспекторы могут составить акт о воспрепятствовании доступа по форме из приложения 12 к приказу ФНС от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@. На основании такого акта инспекция самостоятельно рассчитает сумму налогов, которую компания или предприниматель должны уплатить в бюджет.
Что можно сделать: проверить решение и извещение о выездной проверке. Там должны быть:
полное и сокращенное наименование вашей компании;
удостоверения инспекторов;
состав группы инспекторов, которая имеет право доступа к проверке;
перечень налогов и проверяемый период.
Последнее стоит проверить особенно внимательно, так как проверять один и тот же период запрещено, если это не внеплановая проверка или проверка из-за реорганизации/ликвидации. Если сроки будут нарушены, то это законный повод оспорить доводы акта по окончании проверки.
Второй этап
Налоговики предоставляют перечень истребуемых документов — он должен быть указан в налоговом требовании, причем все документы должны быть поименованы четко. Если требования размыты, то попросите пояснить — что именно инспектор имеет в виду. Помните, что ФНС не может перекладывать на сотрудников компании аналитическую работу при проверке — требовать отчеты или аналитические справки, которые не являются первичными бухгалтерскими документами. Основание — п. 4 письма ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309.
Эксперт обращает внимание: инспекторы могут попросить налогоплательщика предоставить доступ к базе 1С. Существует мнение, что налоговикам можно отказать — узнать, что конкретно их интересует, а потом распечатать документы на бумаге. Точку в этом вопросе поставил Верховный суд — определение от 17.07.17 № 302-КГ17-8315. Проведение налоговыми инспекторами осмотра офисных компьютеров (а также ПО, установленного на них) проверяемого субъекта хозяйствования в процессе выездной проверки, — законно. А еще при отказе в доступе к ПО можно нарваться на изъятие ПО и даже на изъятие информации 1С с сервера.
Что можно сделать: составить опись документов, которые передали инспектору. А еще важно соблюдать сроки предоставления. Если вы не укладываетесь, то попросите сотрудников налоговой продлить сроки, чтобы подготовить документы для передачи.
Третий этап
Процедура проверки. Налоговики чаще всего используют три способа для выявления нарушений:
Допрос. Инспектор в ходе проверки может допросить не только сотрудников компании, но и контрагентов. Основание — ст. 90 НК.
Выемку документов или предметов. Часто бывает, что первичный список истребуемых документов показал следы нарушений, которые есть в других бумагах. Инспекторы проводят дополнительную выемку, а еще могут забрать к себе предметы, например, накопители информации.
Осмотр помещений, территории и предметов. В ходе проверки инспектор может осмотреть только то, что принадлежит компании или предпринимателю, но не собственность или территории третьих лиц.
Что можно сделать: если инспектор хочет допросить работника прямо на его рабочем месте — можно отказаться. Попросите отправить повестку-вызов официально, например, через «Почту России». Пока она будет идти, у вас и у сотрудника есть время на подготовку к допросу. В ходе осмотра территории и изъятия предметов нужно отразить в протоколе нарушения, если они были. Инспектор не может отказать внести корректировки в протокол — это нарушение ваших прав.
Четвертый этап
В последний день проверки инспектор должен предоставить справку, а в течение двух месяцев после — акт с результатами. Нужно убедиться, что в документах полностью и правильно указан предмет и сроки проведения контрольных мероприятий, а еще вы должны быть полностью согласны с перечнем выявленных нарушений.
Что можно сделать: если в акте есть ошибки, а нарушения необоснованны, то в течение месяца со дня получения акта можно его оспорить в письменном виде.
Как оспорить акт выездной проверки
Иногда можно отменить некоторые доначисления и штрафы сразу после проверки, потому что инспекторы зачастую не хотят, чтобы суд указывал на их ошибки. Для этого стоит подготовить развернутые возражения и доказательства.
Что можно сделать:
Если налоговики считают некоторые операции спорными, то объяснить, что они были совершены для определенных деловых целей, вы планировали достичь или достигли важных финансовых результатов.
Если штрафы и доначисления налогов основаны на сомнительных фактах, то указать на то, что они некорректны, искажены, не соответствуют действительности или были получены незаконным путем.
Сформировать пакет первичных документов, показаний свидетелей и перечень нарушений, которые были во время проверки.
Приложить результаты независимого аудита, которые расходятся с выводами инспекторов.
Приложить список судебных решений по аналогичным вопросам, в которых суды принимают сторону налогоплательщиков.
Как подготовиться к следующей выездной проверке
Стоит быть проактивным и готовиться к проверке заранее, так как она бывает внеплановой. Что можно сделать:
Регулярно проверять план выездных проверок на текущий год.
Заранее назначить ответственного сотрудника, который будет работать с налоговыми инспекторами. Так получится не вносить коррективы в рабочий процесс отделов компании.
Провести инструктаж среди сотрудников — как вести себя во время проверки, что отвечать на вопросы инспекторов.
Вести письменный контроль этапов проверки, составлять опись изъятых документов и предметов.
Подавать жалобы в указанные сроки, привлекать в помощь для их составления независимых экспертов и аудиторов.
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