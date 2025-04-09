Что делать, если налоговая уже на пороге

Виды выездных проверок

Как правило, инспекторы приходят в офис, но если проверяют небольшую компанию или ИП без офиса, то предоставляют список истребуемых документов, чтобы изучить их у себя. Выездную проверку могут провести сразу по нескольким видам налогов, максимальный период мониторинга — три года.

Но налоговиков могут интересовать не только документы, чтобы проверить правильность и полноту учета. Например, могут попросить:

показать производственную линию, склад материалов или инструменты, с помощью которых ИП или компания оказывает услуги;

осмотреть помещения: склады, цеха, кабинеты для оказания услуг;

опросить сотрудников.

Сценарий выездной проверки будет зависеть от ее вида:

Комплексная. ФНС проверит полноту ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета за три последних календарных года. Проведет осмотр помещений, активов, допросит сотрудников и руководителей.

Проверка плательщика на спецрежиме. Инспекторы проверят предпринимателей, которые, по их мнению, злоупотребляют условиями УСН, ПСН или ЕСХН. В 2025 году к спецрежимам прибавилась «автоматическая упрощенка». Основное направление проверки — соблюдение лимитов, которые позволяют оставаться на льготных режимах налогообложения, профилактика дробления бизнеса.

Тематическая проверка по НДС. Налог на добавленную стоимость — один из самых сложных, как по начислению, так и по уплате/возмещению. В 2025 году ФНС будет чаще проводить тематические проверки «ндсников», так как налоговая реформа добавила в число плательщиков «упрощенцев» с доходами выше 60 миллионов в год.

В связи с реорганизацией или ликвидацией. Внезапная ликвидация компании часто становится поводом для выездной проверки — инспекторы будут тщательно изучать учет и взаимодействия с партнерами и контрагентами за последние 1-3 календарных года. Кстати, если в компанию или ИП уже приходили с проверкой в этот период, то проверка по причине реорганизации или ликвидации не будет считаться повторной.

Внеплановая. Инспекторы могут провести ее при реорганизации или ликвидации, более частая причина — жалоба или указание правоохранительных органов. Например, бывший сотрудник может пожаловаться на нарушение трудового законодательства и кадрового учета, а прокуратура направить предписание по поводу несоблюдения налогового законодательства.

Выездную проверку могут проводить не дольше, чем два месяца со срока принятия решения о ее проведении. Но два месяца — это общий срок. Инспекторы могут приостанавливать выездную проверку, чтобы провести мероприятия налогового контроля. Например, встречные проверки у контрагентов проверяемой организации. А потом — снова ее возобновлять, но тогда с решениями о приостановке и возобновлении они обязаны ознакомить руководителя проверяемой организации. Дата окончания — дата справки о проведении проверки. Основание — статья 89 НК.