Что делать, если вызывали в ФНС для допроса

Что изменилось в допросах ФНС в 2025 году
Руководство ФНС попросило инспекторов на местах отказаться от массовой рассылки повесток руководству бизнеса и их сотрудникам. Вместо этого теперь налоговая использует риск-ориентированный подход. Это значит, что инспектор, который занимается проверкой или предпроверочным анализом, выстроит иерархию ценности сотрудников для мероприятий налогового контроля. При этом руководитель или главный бухгалтер компании могут быть не на первых позициях.
Так, на допрос могут вызвать работников, которые, например, непосредственно оформляли приемку товара по спорным операциям, составляли план закупок, вели учет позиций на складе.
Эксперт обращает внимание: руководство ФНС требует от инспекторов не вызывать всех подряд. Например, за 2022–2023 годы надо было сократить количество допросов на 30%, в 2024–2025 годах тенденция продолжилась, например, в Орловской области по итогам 1 квартала 2024 года количество вызовов сократилось на 58%.
Кого и как могут вызвать на допрос в ФНС
Любое физическое лицо, которому исполнилось 14 лет и больше. Но есть две категории граждан, которые нельзя допрашивать:
недееспособные в силу юного возраста, физических или психических заболеваний;
обладатели информации, которые получили ее из-за профессиональной деятельности, например, адвокаты или аудиторы.
В налоговую могут вызвать, чтобы сотрудник или руководитель дал устные пояснения или в качестве свидетеля. Последний вариант означает вызов на допрос.
Эксперт обращает внимание: инспектор может вызвать сотрудника или собственника бизнеса, чтобы он дал пояснения, а непосредственно при встрече начать допрос и составлять протокол. Это неправомерно, так как дача пояснений и допрос — разные виды налогового контроля. Если инспектор хочет допросить свидетеля, то он должен прислать уведомление по форме 1165207, где должно быть указано основание для вызова. Если пришла форма 1165009, то гражданина вызывают для дачи пояснений — можно отказаться отвечать на вопросы без какой-либо ответственности в отличие от процедуры допроса.
ФНС инициируют вызов с помощью повестки. В ней указывают:
Ф. И. О.;
наименование и адрес ИФНС;
дату и время допроса;
причины, по которым руководителю или сотруднику надо дать показания.
Чаще всего инспекторы направляют повестки с помощью почты или личного кабинета налогоплательщика. Если получили почтовое уведомление, то крайней датой считается шестой день со дня отправки. Если онлайн, то следующий день после размещения уведомления.
Если получили сообщение о вызове в ИФНС через мессенджер или по телефону, то стоит попросить инспектора направить официальную повестку — объяснить ему, что устное уведомление или сообщение в мессенджере не является законным основанием для посещения инспекции.
Эксперт обращает внимание: чаще всего инспекторы вызывают сотрудников на допросы, если не получили достаточно сведений в ходе камеральной или выездной проверки. Но для экономии времени сотрудники ФНС могут начать опрашивать руководителя или работников прямо во время выездной проверки. Это неправильно, так как допрос — отдельное мероприятие налогового контроля со своим порядком. В том числе надо соблюсти и порядок вызова на допрос.
Однако есть случаи, когда суды признавали допрос свидетеля вне здания инспекции правомерным. Например, в определении от 03.02.2015 по делу № 309-КГ14-2191 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда заключила, что сведения, которые добыты в ходе допроса свидетеля на улице, сами по себе не являются недопустимыми в качестве доказательства. Похожие выводы есть в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.01.2019 по делу № А66-10564/2017 и письме Минфина от 18.10.2019 № 03-02-08/80594.
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Как вести себя на допросе
Свидетель вправе взять с собой профессионального юриста или другого сотрудника компании, например, главного бухгалтера. Компетентный специалист может давать пояснения или советы свидетелю, но на вопросы инспекторов придется отвечать лично. Заменить свидетеля, которого вызвали по повестке, не получится даже по нотариальной доверенности. Не отвечать на вопросы по существу не получиться — за молчание или формулировки «нет»/«не знаю» можно получить штраф до 3000 рублей. Отказаться можно только в случаях, которые предусмотрены в Конституции, например, можно не свидетельствовать против себя.
Как стоит вести себя на допросе:
Отвечать по существу. Инспектор может начать беседу со второстепенных тем, чтобы расположить свидетеля к себе. Не стоит отвечать на личные вопросы, можно попросить перейти к предметному разговору, но нельзя отказываться отвечать на вопросы, которые касаются служебных обязанностей, например, где ваше место работы, срок стажа, должностные обязанности коллег по отделу.
Отвечать в рамках должностных обязанностей. Сотруднику ИП или компании можно взять на допрос свои должностные обязанности — распечатать документ, положить перед собой и отвечать только на вопросы, которые касаются того, что напечатано в инструкции. Можно сказать инспектору, что знания о работе других подразделений или сфере работы компании вне вашего отдела в ваши должностные обязанности не входит.
Отвечать медленно. Можно взять время на обдумывание ответа, попросить связаться с бухгалтером, уточнить информацию в документах или позвонить контрагенту. Стоит поддерживать темп беседы, который комфортен вам, а не инспектору.
Следить за протоколом. Важно, чтобы ответы руководителя или сотрудника записывали дословно. В конце можно будет просмотреть документ, но лучше делать это в ходе беседы, поэтапно.
Говорить только факты. Не стоит высказывать предположения, личное мнение, делать прогнозы. Свидетелю нужно говорить только о случившихся событиях, которые известны лично ему.
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Какие вопросы будет задавать инспектор на допросе
Составили список наиболее частых вопросов к свидетелю и примерные варианты ответов.
Вопрос инспектора
Как ответить
Как вы получаете зарплату
На банковскую карту или в кассе
Отличается ли начисленная сумма от суммы, которую получаете на руки
Да, за вычетом НДФЛ. Если зарплата состоит из разных сумм, то надо описать, из чего она складывается
Почему работаете именно в этой компании, тогда как у других организаций этой сферы зарплата выше
Стоит назвать весомые преимущества: хорошая медицинская страховка, близость к дому, «удаленка», перспектива карьерного роста
Как вы начали сотрудничать с контрагентом, как его нашли
Указать срок, который совпадает с датой оформления первых совместных документов. Сообщить, что ваша компания оценила деловую репутацию контрагента, его ресурсы и ценовую политику, которые вам подошли
Кто участвует в сделках со стороны контрагента
Назовите Ф. И. О. сотрудников, которые оформляют сделки, первичные документы, привозят товар
Кто руководит компанией-контрагентом
Назовите Ф. И. О. подписанта договора со стороны контрагента
Где находится офис, склад контрагента, бывали ли вы там
Можно назвать адрес, если вы там были или видели его в тексте договора
Почему вы выбрали именно этого контрагента, хотя его цены выше рыночных
Стоит перечислить весомые преимущества, например, бесплатная доставка, простая процедура возврата бракованного товара, возможность отсрочки платежа
Кто подписывает накладные, акты
Можно назвать Ф. И. О., если это касается вашей работы
Как проверить и оспорить протокол допроса
После процедуры допроса протокол важно проверить — там должны быть записаны дословно все ответы свидетеля. Если инспектор написал «не знаю», а свидетель давал развернутый ответ, то можно попросить госслужащего внести изменения в текст документа.
Что еще стоит проверить:
номер протокола, дату, место, время начала и окончания допроса;
сведения об ИФНС, должность и Ф. И. О. инспектора, который проводил допрос;
данные свидетеля — Ф. И. О., дату и место рождения, паспортные данные, место работы, должность;
информацию о других лицах, которые были на допросе, — как со стороны свидетеля, так и со стороны ФНС;
подпись на отметке, что свидетелю разъяснены его права и обязанности, ответственность за нарушения;
приложения к протоколу, если они были, например, фото или копии документов.
Компания или ИП могут оспорить результаты допроса, если сведения были получены ФНС с нарушениями. Сам налоговый протокол может быть составлен с ошибками, например, дата протокола не соответствует дате фактического допроса свидетеля.
Другая причина, по которой можно оспорить сведения из протокола, — свидетель сообщил то, что не входит в его служебные обязанности. Следовательно, он не мог точно знать некоторые факты, данные и цифры, а, значит, они могут быть искажены.
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