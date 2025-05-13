Что делать, если вызывали в ФНС для допроса

Кого и как могут вызвать на допрос в ФНС

Любое физическое лицо, которому исполнилось 14 лет и больше. Но есть две категории граждан, которые нельзя допрашивать:

недееспособные в силу юного возраста, физических или психических заболеваний;

обладатели информации, которые получили ее из-за профессиональной деятельности, например, адвокаты или аудиторы.

В налоговую могут вызвать, чтобы сотрудник или руководитель дал устные пояснения или в качестве свидетеля. Последний вариант означает вызов на допрос.

Эксперт обращает внимание: инспектор может вызвать сотрудника или собственника бизнеса, чтобы он дал пояснения, а непосредственно при встрече начать допрос и составлять протокол. Это неправомерно, так как дача пояснений и допрос — разные виды налогового контроля. Если инспектор хочет допросить свидетеля, то он должен прислать уведомление по форме 1165207, где должно быть указано основание для вызова. Если пришла форма 1165009, то гражданина вызывают для дачи пояснений — можно отказаться отвечать на вопросы без какой-либо ответственности в отличие от процедуры допроса.

ФНС инициируют вызов с помощью повестки. В ней указывают:

Ф. И. О.;

наименование и адрес ИФНС;

дату и время допроса;

причины, по которым руководителю или сотруднику надо дать показания.

Чаще всего инспекторы направляют повестки с помощью почты или личного кабинета налогоплательщика. Если получили почтовое уведомление, то крайней датой считается шестой день со дня отправки. Если онлайн, то следующий день после размещения уведомления.

Если получили сообщение о вызове в ИФНС через мессенджер или по телефону, то стоит попросить инспектора направить официальную повестку — объяснить ему, что устное уведомление или сообщение в мессенджере не является законным основанием для посещения инспекции.

Эксперт обращает внимание: чаще всего инспекторы вызывают сотрудников на допросы, если не получили достаточно сведений в ходе камеральной или выездной проверки. Но для экономии времени сотрудники ФНС могут начать опрашивать руководителя или работников прямо во время выездной проверки. Это неправильно, так как допрос — отдельное мероприятие налогового контроля со своим порядком. В том числе надо соблюсти и порядок вызова на допрос.

Однако есть случаи, когда суды признавали допрос свидетеля вне здания инспекции правомерным. Например, в определении от 03.02.2015 по делу № 309-КГ14-2191 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда заключила, что сведения, которые добыты в ходе допроса свидетеля на улице, сами по себе не являются недопустимыми в качестве доказательства. Похожие выводы есть в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.01.2019 по делу № А66-10564/2017 и письме Минфина от 18.10.2019 № 03-02-08/80594.