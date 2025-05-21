Проверяем риски налогового учета по методике ФНС

По каким критериям налоговая проверяет бизнес
В большинстве случаев проверку проводят по более чем 30 критериям — инспекторам расширили перечень в январе, добавили к основным маркерам прозрачности бизнеса несколько дополнительных. Основание — приказ ФНС от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@.
Если вы решили устроить самопроверку, не дожидаясь интереса со стороны налоговой, то можно составить чек-лист по таким критериям:
нет задолженности по налогам и взносам, а если есть, то ее размер не больше 1% от суммы активов или 3000 рублей;
компания не находится в процессе ликвидации;
у компании нет внешнего управляющего или не назначили конкурсное производство;
в ЕГРЮЛ нет недостоверной информации и сведений, что бизнес готовы исключить из реестра;
счета не заблокированы, активы не арестованы;
компании нет в реестре недобросовестных поставщиков по данным Единой информационной системы закупок (ЕИС);
в составе участников нет иностранных граждан;
в декларациях по НДС за последний год нет расхождений с данными контрагентов.
На втором этапе налоговики оценивают данные организации по дополнительным критериям:
средний уровень зарплаты сотрудников;
численность сотрудников, соотношение штатных и внештатных сотрудников;
коэффициенты платежеспособности, автономии, ликвидности;
рентабельность активов.
Оценка по дополнительным критериям — анализ долгов компании, доли иностранных юридических лиц. Также проверяют адрес регистрации на массовость, а еще — не участвуют ли учредители или руководители более чем в 10 юрлицах.
Самопроверку по рискам налогового учета индивидуальных предпринимателей можно провести по схожим критериям, но вместо данных из ЕГРЮЛ надо использовать сведения из ЕГРИП.
Эксперт обращает внимание: после того как вы провели самопроверку, важно сопоставить свои результаты с данными ФНС. В личном кабинете налогоплательщика есть сервис «Как меня видит налоговая» — можно заказать выписку по основным параметрам или расширенную, в состав которой войдут также и дополнительные критерии. Налоговая пришлет документ, где оценит каждый критерий в баллах. Если вы не согласны с данными инспекторов, то можно направить в налоговую заявления, в котором попросить скорректировать сведения. К заявлению нужно приложить документы, которые опровергнут показатели того или иного критерия.
Как проверить риски налоговой нагрузки
Главный риск для компаний и ИП — снизить налоговое бремя ниже отраслевых показателей. Инспекторы ФНС начинают интересоваться таким бизнесом, анализируя данные из отчетности за последние три года. Так, если налоговая нагрузка будет ниже отраслевого уровня, это повод для проведения выездной проверки. Основание — приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
Чтобы устроить самопроверку по рискам оптимизации, можно воспользоваться калькулятором налоговой нагрузки на сайте ФНС — pb.nalog.ru. Сервис рассчитает нагрузку бизнеса, сравнит со средними результатами по такому же виду деятельности в регионе.
На что еще обращают внимание налоговики в 2025 году и как минимизировать риски.
Фактор риска
Как обезопасить бизнес
Снизили среднюю численность персонала, а потом сразу приняли сотрудников по договорам ГПХ
Нанять новых исполнителей через какое-то время по договорам подряда
Снизили зарплату, стали перечислять ее часть «в конверте» через процедуры «обналички» со счета
Часть заработной платы оформлять в виде выплат, которые не облагаются взносами и НДФЛ
Продали долю бизнеса в новое ООО, уставный капитал которого состоит из имущества, нужного покупателю
Не создавать новое общество непосредственно перед сделкой, ООО должно быть зарегистрировано и вести деятельность полгода или год
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Как проверить риски операционной деятельности
ФНС тщательно проверяет подробности и реальность каждой сделки с контрагентом. Главный фокус внимания в 2025 году сосредоточен на операциях, которые позволяют применить вычет по НДС, так как после налоговой реформы плательщиков налога на добавленную стоимость стало значительно больше.
Что можно проверить самостоятельно:
Подтверждающие документы оформлены без ошибок.
Сотрудники компании и контрагента, которые участвуют в поставках товара или оказании услуг, знают о подробностях операций и могут рассказать про них на допросе в ФНС.
В документах нет искаженных данных, например, технические характеристики автомобилей для транспортировки товара или склада для хранения соответствуют тем, что закреплены в договоре.
Упоминания о поставках есть в косвенных документах, например, журнале пропуска на территорию.
У одной из сторон сделки отражены расходы на загрузку и погрузку груза, прочие транспортные расходы.
Если привлечен субподрядчик, то упоминание о нем есть в документах главного исполнителя.
Как проверить критерии дробления
В 2024 году ФНС провела большую работу — описала признаки дробления, проанализировав более 400 судебных решений. Подробно просмотреть выводы инспекторов можно в письмах от 09.08.2024 № СД-4-7/9113@, от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@ и от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@. Верховный суд чаще всего соглашается с мнением налоговиков, что отражено в его определениях от 17.10.2022 № 301-ЭС22-11144, от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17713 и от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17087.
Мы писали про дробление бизнеса на примере конкретных кейсов. В статье собрали наиболее частые схемы, к которым прибегает недобросовестный бизнес и как случаи дробления разбирают в судебном порядке.
Чтобы проверить себя — нет ли дробления большого бизнеса на множество компаний и ИП, можно устроить самопроверку по наиболее частым признакам:
Нет общих руководителей или сотрудников.
Нет общей материально-технической базы, общего здания, телефонного номера, компьютерных программ или лицензий.
У компаний и ИП нет общих расходов, которые оплачивает кто-то один. Например, счета за «коммуналку» или аренду помещений.
Нет одинакового ассортимента или базы поставщиков.
Ценовая, маркетинговая и рекламная политика различаются.
Документооборот между компаниями и ИП не носит формальный характер.
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Комментарии1
Великолепная статья!!!! возьму в копилку