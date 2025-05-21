Проверяем риски налогового учета по методике ФНС

По каким критериям налоговая проверяет бизнес

В большинстве случаев проверку проводят по более чем 30 критериям — инспекторам расширили перечень в январе, добавили к основным маркерам прозрачности бизнеса несколько дополнительных. Основание — приказ ФНС от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@.

Если вы решили устроить самопроверку, не дожидаясь интереса со стороны налоговой, то можно составить чек-лист по таким критериям:

нет задолженности по налогам и взносам, а если есть, то ее размер не больше 1% от суммы активов или 3000 рублей;

компания не находится в процессе ликвидации;

у компании нет внешнего управляющего или не назначили конкурсное производство;

в ЕГРЮЛ нет недостоверной информации и сведений, что бизнес готовы исключить из реестра;

счета не заблокированы, активы не арестованы;

компании нет в реестре недобросовестных поставщиков по данным Единой информационной системы закупок (ЕИС);

в составе участников нет иностранных граждан;

в декларациях по НДС за последний год нет расхождений с данными контрагентов.

На втором этапе налоговики оценивают данные организации по дополнительным критериям:

средний уровень зарплаты сотрудников;

численность сотрудников, соотношение штатных и внештатных сотрудников;

коэффициенты платежеспособности, автономии, ликвидности;

рентабельность активов.

Оценка по дополнительным критериям — анализ долгов компании, доли иностранных юридических лиц. Также проверяют адрес регистрации на массовость, а еще — не участвуют ли учредители или руководители более чем в 10 юрлицах.

Самопроверку по рискам налогового учета индивидуальных предпринимателей можно провести по схожим критериям, но вместо данных из ЕГРЮЛ надо использовать сведения из ЕГРИП.