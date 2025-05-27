Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2025 году

Что надо учесть в 2025 году
Процедуру подтверждения 0% НДС при экспорте товаров упростили в два этапа:
С 1 января 2024 бумажные отчеты заменили на электронные реестры документов по утвержденным формам и смягчили ответственность за экспорт товаров, который не подтвердили — теперь не нужно платить пени и подавать уточненные декларации. Порядок подачи отчетности тоже сделали проще — разработали «Офис экспортера», с помощью которого бизнес может отправлять документы напрямую, а не пользоваться услугами операторов.
Новыми правилами компании и ИП пользуются с 1 июля 2024 года, когда приказ вступил в силу, но в тестовом режиме можно было отправлять реестры в электронном формате уже за I квартал прошлого года.
С 1 апреля 2025 года упростили порядок подтверждения нулевой ставки НДС при оказании услуг международной автоперевозки товаров или при оказании сопутствующих транспортно-экспедиторских услуг. Данные из перевозочных документов можно собрать в общий реестр и сдать в налоговую без отметок таможни. А если перевозить товары внутри территории РФ, то такие льготы действовать не будут.
Эксперт обращает внимание: если не адаптироваться к изменениям и продолжать сдавать отчеты на бумаге, а не с помощью электронных сервисов, то ФНС не примет документы к учету. Инспекторы будут считать, что вы ничего не сдали, а, значит, не подтвердили нулевую ставку НДС. Исключения — лица, которые оказывают связанные с экспортом услуги или работы. Они могут выбрать, как подавать документы — в бумажной или электронной форме. Основание — абз. 2–9 п. 15 ст. 165 НК.
Срок подачи подтверждающих документов — 180 календарных дней со дня, когда товары отгрузили на таможню под процедуру экспорта. Если бизнесмен не уложится в срок, то придется уплатить НДС по ставке 10 или 20%, в зависимости от категории товаров.
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Какими документами подтвердить нулевую ставку при экспорте
Если компания или ИП перевозят товар в страны ЕАЭС или за их пределы, то надо собрать и предоставить в контрольные органы:
Договор или контракт. Если предприниматель уже передавал его в налоговый орган в прошлых периодах, то повторно подавать документ не нужно. Достаточно подать уведомление, в котором можно указать реквизиты — номер договора или контракта, дату. Договор можно не подавать вместе с декларацией, если подают перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в электронной форме.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства, на территорию которого импортированы товары. Форму документа можно посмотреть в Приложении 1 Протокола от 11.12.2009 «Об обмене информацией между налоговыми органами стран ЕАЭС». Формат для сдачи разработала ФНС в приказе 13.12.2019 № ММВ-7-6/634@.
Эксперт обращает внимание: перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заменяет собой копии документов, которые подтверждают вывоз — можно не дублировать информацию и не подавать последние. Так считает Минфин в письмах от 27.01.2022 № 03-07-08/5275 и от 03.02.2020 № 03-07-08/6326.
Копия таможенной декларации. Надо подавать, если вывезли товар из России в режиме свободной таможенной зоны или свободного склада на территорию другой страны — ЕАЭС или прочих. Заменяет собой заявление о ввозе товаров.
Транспортные, товаросопроводительные или другие документы. Это бумаги, которые подтвердят перемещение товара между странами, например, международные товарно-транспортные накладные, CMR-накладные, авиационные накладные. В качестве иных документов можно предоставить договор о посреднических услугах.
Перечисленные документы надо собрать и подать вместе с декларацией по НДС. Нулевую ставку можно применить только в том квартале, в котором уложились в 180 дней с момента отгрузки товаров. Все подают в электронной форме, кроме заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, его можно подать на бумаге или подать вместо отдельных заявлений от покупателей их перечень.
Наш эксперт не рекомендует подавать перечень, поскольку есть существенное условие — все импортеры должны исправно отправить сведения о заявлениях в налоговую службу. Если такие данные налоговая не получила, то экспортеру нет смысла составлять и подавать перечень — ФНС его отклонит. Можно самостоятельно проверить факт поступления данных на сайте налоговой и разослать импортерам уведомления с просьбой направить данные.
Чтобы точно отсчитать срок в 180 дней, надо ориентироваться на дату первичного бухгалтерского документа, который оформили на первого покупателя или первого перевозчика.
Что делать, если не успели собрать подтверждающие документы
В этом случае у компании или ИП образуется неподтвержденный экспорт — надо исчислять НДС по ставке 10 или 20%. Налоговую базу придется определять на последнее число квартала, в котором истекли 180 календарных дней.
Если компания проходит процедуру реорганизации, то надо учитывать положения абзаца 3 пункта 9 статьи 167 НК. Правопреемники будут определять налоговую базу и исчислять НДС в специальном порядке на одну из дат, которые есть в тексте абзаца — либо день завершения реорганизации, либо день внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемой организации.
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