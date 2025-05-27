Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2025 году

Что надо учесть в 2025 году

Процедуру подтверждения 0% НДС при экспорте товаров упростили в два этапа:

С 1 января 2024 бумажные отчеты заменили на электронные реестры документов по утвержденным формам и смягчили ответственность за экспорт товаров, который не подтвердили — теперь не нужно платить пени и подавать уточненные декларации. Порядок подачи отчетности тоже сделали проще — разработали «Офис экспортера», с помощью которого бизнес может отправлять документы напрямую, а не пользоваться услугами операторов.

Новыми правилами компании и ИП пользуются с 1 июля 2024 года, когда приказ вступил в силу, но в тестовом режиме можно было отправлять реестры в электронном формате уже за I квартал прошлого года.

С 1 апреля 2025 года упростили порядок подтверждения нулевой ставки НДС при оказании услуг международной автоперевозки товаров или при оказании сопутствующих транспортно-экспедиторских услуг. Данные из перевозочных документов можно собрать в общий реестр и сдать в налоговую без отметок таможни. А если перевозить товары внутри территории РФ, то такие льготы действовать не будут.

Эксперт обращает внимание: если не адаптироваться к изменениям и продолжать сдавать отчеты на бумаге, а не с помощью электронных сервисов, то ФНС не примет документы к учету. Инспекторы будут считать, что вы ничего не сдали, а, значит, не подтвердили нулевую ставку НДС. Исключения — лица, которые оказывают связанные с экспортом услуги или работы. Они могут выбрать, как подавать документы — в бумажной или электронной форме. Основание — абз. 2–9 п. 15 ст. 165 НК.

Срок подачи подтверждающих документов — 180 календарных дней со дня, когда товары отгрузили на таможню под процедуру экспорта. Если бизнесмен не уложится в срок, то придется уплатить НДС по ставке 10 или 20%, в зависимости от категории товаров.

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